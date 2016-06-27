依尼翠这个世界在最糟糕的时刻失去了最后的庇护。整个世界陷入了混乱。整个世界受到未知的威胁。虽然奥札奇对大家来说已经不是什么新鲜事物，但在依尼翠这样一个充满了恐怖事物的世界中，熟悉的敌人也变得特别恐怖。这场骇人对决的双方都有新的花样，并在 异月传奇 以全新的游戏元素呈现。让我们一起看看你会遇到的全新机制。

融合

双面牌大家都不陌生，双面牌大家又爱又恨，融合牌则是双面牌的全新变化。两张牌会融合成一个大怪物。（毛不毛则看情况。）以下是翰威城垛和翰威驻防兵：

如果你拥有且操控翰威城垛和翰威驻防兵，则它们都会被放逐，然后变成这个：

哇。真恶心。系列中共有三对融合牌组：翰威城垛与翰威驻防兵，其他两组你可以在今天DailyMTG上的其他文件中看到。

纠拧镇区翰威是一个永久物，由两张牌代表。它和其他任何生物一样。它能攻击和阻挡。它上面的异能可以用。它能被结附或佩带武具。你能在其上放置指示物。诸如此类。它在战场上的时候，你可以就把它当成一张长得很大的牌，这样你基本上都不会出错。它是一个生物，所以注记了「消灭目标生物」的咒语会干掉整个永久物。如果你需要牺牲一个永久物，你可以牺牲纠拧镇区翰威。

如果它离开战场，不同之处就出现了。不管这永久物会去到哪里，表示它的两张牌都会去到同一个地方，且再度翻回牌面朝上。所以，如果它被移回你的手上，则你手上会多出翰威城垛与翰威驻防兵。如果纠拧镇区翰威被置于牌库顶、牌库底或牌库中的指定位置，则由该些牌的拥有者选择这两张牌之间的相对顺序。所有会对离开战场的某牌进行的动作，都会同时对这两张牌生效。实际上，在处理融合牌时，我脑子里出现的第一反应是异界之旅。它该如何运作？请想象一下我在文件中看到下面这段叙述时，我脸上浮现的惊讶表情：

这样的话，纠拧镇区翰威会被放逐，变成翰威城垛与翰威驻防兵，正面朝上地进入放逐区。稍后， 这两张牌 都会回到战场，且上面各有一个+1/+1指示物。当然，它们可能很快又会融合，这些指示物也会消失。也许你无法踏上归途了。

就如双面牌一样，除了在战场上，融合牌都只具有其正面的特征。它们也不会被翻为牌面朝下。但请记住，融合牌不是双面牌，所以它们不能转化。

为了避免发生令人不快或困惑的情况，我们多加了一些要求。要成功融合两张牌，你必须既拥有且操控它们二者。如果你拥有且操控翰威城垛，获得了由对手拥有之翰威驻防兵的操控权，之后起动翰威城垛的异能，这两个永久物只会尴尬地看看对方。

此外，这两张牌必须是实际原牌。即是说复制品不能融合。衍生物复制品更加不行。不过请务必当心，翰威城垛的异能依然能够将自己与翰威驻防兵的复制品放逐。但这两者不会融合，你也无法将它们任一张移回战场。

系列中新的列表牌上也会包含融合牌。你可以方便地利用列表牌来代替融合牌，确保它们不会在套牌中凸显。（你也可以使用不透明的牌套来达到这一目的，或者牌套和列表牌一起用！）你只需在开始游戏前，在列表牌上标记出你用了哪张融合牌，然后把这张牌放进套牌即可。你必须也实际带着真正的那张融合牌（当心不要把它跟你的备牌混在一起！）

每张牌本身就很不错，但如果你设法让他们合在一起...愿艾维欣与我们同在。啊哦。别在意。尴尬。

它们就像是拼图碎块。拼好之后。击溃对方。

化生

哦，我有没有提到现在到处都有奥札奇？这么说好了：如果你最好朋友的脸上生出了触须，千万别惊讶。化生是一个新异能，见于一些强力的后期奥札奇上，让它们能提早登场...这倒不是说奥札奇知道怎样才算早。

你可以如常支付具化生异能之咒语的法术力费用来施放它。如果你有七点法术力，那么你就能得到全新的奥札奇骏鹰。但如果你有生物可以牺牲，比如说这个破晓骏鹭（哦哦哦，比背景的话我赢了吧？），那么你就能利用化生异能了。

我们来详细说明一下施放具化生之咒语的流程。你牺牲破晓骏鹭，作为施放污劣骏鹭的额外费用。现在你需要支付的是它的化生费用（{5}{U}），而非其法术力费用（{7}）。你还能得到些优惠：你牺牲之生物的总法术力费用。这次是三，所以你只需支付{2}{U}就能施放污劣骏鹭。相当合算吧。你获得的减免不会影响化生费用中的有色法术力部分。也就是说，即使你牺牲了总法术力费用为8的生物，你还是要支付{U}来施放污劣骏鹭。

利用化生异能不会改变你施放该咒语的时机，也就是在你的行动阶段且堆叠为空时（除非该咒语因故获得了闪现异能）。它也不会改变「咒语实际被施放」这一事实。无论你是否利用化生异能，污劣骏鹭的抓牌异能都会生效。

增效

依尼翠的战斗日渐白热化，人们使用一切可以利用的武器来对付朋友、敌人以及脸上长触须的故友。为了表现这一情况，我们带来了增效异能，它让你得以充分利用一些具有模式的咒语。什么是具有模式的咒语？就是那些文字栏中有项目列表，让你从中选择效应的瞬间或法术。例如这个：

普通的这类牌只能选择一种模式，而增效牌则不同，它就像一份罗列了破坏方式的菜单，任你点单。如果你只支付了法术力费用，你只能选择其中一种模式。如果你支付了法术力费用外加增效费用，那么你就能多选一个模式，即两种都选。当然，不是所有增效牌都只有两种效应。对那些有三种效应的牌而言，你可以支付法术力费用，再支付增效费用两次，这样就能获得全部三种效应了。任意消费再加一元即可获得当日优惠菜品。

你在施放咒语的过程中选择模式，一旦你做出了选择，即使回应该咒语发生了某些事情，你也不能改主意了。如果你利用增效施放了咒语并选择多种模式，那么各效应会按照牌上印制的顺序生效。此外，你要为每种模式单独选择目标（如果该模式有目标的话）。因此，暂借恶意的两种模式可以指定同一个生物为目标，不过更常见的情况是指定不同的生物。

双面牌

双面牌大家都不陌生，双面牌大家又爱又恨，双面牌还会在 异月传奇 中出现。如果你没经历过 依尼翠暗影 或原先的 依尼翠 环境，那么这个世界一定会让你觉得很陌生。不过这没什么！长话短说，双面牌一开始是正面朝上（也就是有法术力费用的那一面），这类牌上面都会有一个异能，让它们能转化成另一面。许多双面牌是能转化成更强力版本的生物。不过，你也会看到秘石碎片这样有趣的小东西。

这件趁手工具能够为你加速法术力，同时缓慢削减所有人的生命。如果在你的维持开始时，所有人的生命都为10点或更少，那么你就会得到这个东西：

伊莫库十分危险，即使它的 映影 也会迅速杀死你。切记，转化永久物不会重置它，所以如果你在秘石碎片转化之前，碰巧回应其异能横置产生法术力，那么你得到的极光会是横置的。转化永久物不会让它受召唤失调影响，所以只要你在回合开始的时候就一直操控秘石碎片，那么转化出来的极光就能在它发生转化的那一回合进行攻击。

疯魔

如果你以为疯魔没了，那你就真疯了！疯魔是复出的异能，让你能在弃掉一张牌时施放它。

第一步是想办法弃掉那张牌。比较理想的方式是你可以起动某张牌上让你弃牌的异能。这样你既能获得该异能的效应， 还能 施放你弃掉的牌。无情的效率最适合四处蔓延的疯狂行径了！

当你弃掉具疯魔异能的牌时，它会前往放逐区而非你的坟墓场。然后你可以支付其疯魔费用来施放该牌。如果你不施放它，那么它会置入你的坟墓场。

躁狂

另一个来自 依尼翠暗影 的复出机制是躁狂。躁狂属于异能提示，所以它没有特定的规则含义，但它提醒你，如果你坟墓场中牌的类别有四种或更多，那么某些异能就会出现或者得到增强。这是瘤木树灵：

提醒一下，在你的坟墓场中可能出现的牌类别为神器、生物、瞬间、地、鹏洛客、结界、法术以及部族（一些老牌上能够找到该种牌类别）。基本或传奇这样的超类别不算在内。奥札奇或灵气这样的副类别也不算在内。你坟墓场中有几张牌不重要，重要的是你能找出至少四种牌类别就行。你坟墓场中有一个神器生物、一个法术和一个地，这样就能让瘤木树灵得+2/+2。

有些瞬间和法术也具有躁狂异能，如果你坟墓场中储备充足，它便能让该咒语升级或者得到不一样的效应。你也会见到可以起动的躁狂异能。它们各不相同，所以一定要小心应付...我的意思是仔细阅读。

异月越见诡异

现在，你准备好直面 异月传奇 售前赛的恐怖。我说的「恐怖」，当然指的是路上的堵车。这个系列相当精彩，有厉害的新牌，需要探究的奥秘，还说脸上长出的触须。 脸上长出的触须！ 希望你喜欢接下来预览的每一天。