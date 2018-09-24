能回到拉尼卡真是太好了。

无论你是初次到访，还是再度重回，都欢迎你的到来。历年的拉尼卡系列都倍受牌手青睐，受欢迎程度在万智牌各系列中名列前茅，这次你一定能尽兴而归！

拉尼卡本次将带来许多内容，新老元素都会融入其中。

烽会拉尼卡 售前赛本周末开始！ 售前赛让你第一次有机会使用烽会拉尼卡的全新牌张进行对局。 该赛事将于本周末（9月29-30日）开始，立即寻找附近店家，加入售前赛，挺身为公会！

拉尼卡的世界风云再起，加入其中的最佳途径就是参加售前赛。这是所有人首次接触新牌的机会。无论你水平高低，也不论你资历长短，售前赛绝对是不容错过的万智牌赛事！

但什么是售前赛？售前赛上会有怎样的遭遇？为什么售前赛会如此迷人？

让我们来看一看！

欢迎来到拉尼卡

售前赛是一年中我最喜爱的万智牌赛事。

无论我身处世界的哪个角落，也无论当地处于什么季节，我总会找机会去当地的售前赛前去打探究竟。不止我一个人这么做：许多万智牌牌手，无论是经验丰富的老将还是初出茅庐的新朋友，都和我一样。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一。

为什么？因为售前赛确实是最好玩的万智牌赛事之一！

没有什么能比得上它。你会与其他人一样，先找个座位坐下，然后拿起一些全新的牌张，研究该如何使用。大家能在一个休闲的环境之下进行公平的竞争，让所有人都能感受万智牌新系列中涌动的能量和精彩！

我第一次参加售前赛时才十一岁，立刻就爱上了这种赛事。十七年来都未曾变心，售前赛也变得越来越精彩了！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解本地店家举办的烽会拉尼卡售前赛与过往比赛相异之处。但是，如果你是这个现开赛宽广世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。怎么才能参加呢？

如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前计划。

你找到店铺了吗？太棒了！

是时候看远一点，为赛事做好准备了。当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

务必带上本次造访拉尼卡所需的一切！比如，你还可以带上一副标准赛套牌，在两局之间的空闲时间进行娱乐。还可以带上交换用的牌本，记录生命的纸笔，甚至是一瓶水。

一场售前赛会进行4-5个小时，所以你要留出足够的时间。你需要为战斗补充能量，所以你可以带着能量棒或苹果当零食吃。（你可以事先询问店家～他们甚至可能在店里出售食物！）

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好了所需的一切。你甚至可能已经读完了最近刊登的万智牌故事，将本次到访拉尼卡的事情起落了然于心。你也肯定看过了烽会拉尼卡的牌图集合。如果你想知道比赛是什么样子，不妨一读我的文章「Your First Tournament」，它很有帮助。

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

选择你的公会

烽会拉尼卡售前赛与普通售前赛略有不同。因此，无论你是新人还是老手，都请务必仔细阅读这次的变化！

如果你从系列的名字中还没看出端倪，那请容许我明确点出：拉尼卡与公会息息相关。公会，公会，公会！

什么是公会？拉尼卡上有十个双色阵营，每个阵营都属于不同的公会。每个公会都有其各自特色、机制和玩法。烽会拉尼卡中将有五个公会登场：正义军团红白公会波洛斯，疯狂科学家蓝红公会伊捷，狡诈密探蓝黑公会底密尔，生死主宰黑绿公会葛加理，以及齐心盟会绿白公会瑟雷尼亚。

波洛斯教团

伊捷联盟

底密尔会堂

葛加理群落

瑟雷尼亚盟会

你认同哪个公会？如果你还不能确定，建议前往拉尼卡时空页面查看各公会的介绍，看看哪个公会与你最合拍！

了解哪个公会最适合自己非常重要。因为在售前赛上，你必须选择一个公会再参战！

报名的时候，就需要从五个公会中挑选一个自己心仪的公会。（先选先得～强烈建议预报名，这样就能选择自己喜欢的公会！）假设你和我一样喜欢底密尔。你会得到一个这样的盒子：

里面有五包普通的烽会拉尼卡补充包，外加一包特殊的「选色」补充包。「选色」补充包内含一张可在售前赛中使用的稀有或秘稀牌（总共有八种），外加大量可帮助你构组对应公会之双色套牌的牌张。补充包中的牌张通常会有一些能够围绕你所得到的稀有／秘稀构组套牌的主题（当然也有不少供你调整颜色的牌张！）这应该能帮助你开足马力构组套牌。

现在继续聊聊底密尔，让我们来看看里面还有哪些好东西：

这么多炫酷的东西！欢迎来到底密尔～似乎我已经在不经意间说服你加入我们了！哈！

也许……并没有。哎，算了。也许其他四个公会中的某一个更吸引你。我们来看看其他几个售前组合吧：

都很漂亮，不是吗？

不过呢，位于前部和中部的是补充包。就让我们来聊聊接下来要怎么做！

构建公会

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。幸运的是，这些售前组合能让你轻松做出决定：因为有主题补充包！在此建议围绕所选公会的两色来构组套牌。（如果你有足够的调色手段，选择混入第三色也不是不可以。）

但如果你想要转向其他颜色（选择底密尔售前组合但实际组出瑟雷尼亚色组的套牌，这不更符合底密尔的作风吗？），那么你可能是因为以下因素被吸引：

令人兴奋的强力稀有牌；

大量能「去除」对手生物的牌；

在某个颜色上有大量可用的牌；

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物。

你挑选的颜色能同时满足全部四项当然再理想不过，但如果能满足其中的两到三项就已经够好。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（你在售前赛可以这样做～大家来这里就是为了享受欢乐的赛事！）

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放 暗夜之子 ，但通常不会急着在第三回合立刻施放斩断束缕。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1费法术力：0–2个生物

2费法术力：4–6个生物

3费法术力：3–5个生物

4费法术力：2-4个生物

5费法术力：1-3个生物

6费或更多法术力：0–2个生物

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击这里查看我撰写的关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

拉尼卡有许多调色手段。如果你开到了合适的公会门和坠饰，便可以考虑混入第三种颜色。但是，若非身经百战的老手，请尽量避免构组三色以上的套牌，虽说这么做确实很有意思！

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程一般稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手选择后手，这样就能多抓一张牌。

双头巨人

有些店家也举办一种称为双头巨人（经常缩写为2HG）的现开赛，比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。（如果你玩过最近的火线齐心系列，那么你可能已经很熟悉这个赛制了！）

这是怎么运作的？

简而言之，你需要与你的队友协作构组两副40张的套牌。然后，你们会与另一对牌手来场一盘定胜负的对决。

这类多人游戏如何运作？很简单，你们各自的生物和地都会分开，但你们会共享30点总生命，且会同时进行回合～外加你们还能为彼此进行阻挡！你们需要通力合作才能发挥各自的优势，以此击败对手。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛不是你喜欢的万智牌玩法，或你时间不多，只是想按自己的步调来体验拉尼卡，你可以加入现开决斗。

你会获得一副60张、打开即玩的鹏洛客套牌，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手。如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

有关售前赛上现开决斗的详细情况，请询问你当地的店家，准备披挂上阵！

节礼日

本次售前赛的新鲜之处在于，你可以在售前赛上将补充包盒带回家！

你没看错：如果你提前预订烽会拉尼卡补充包盒，你就能立刻将补充包盒带回家（或当场打开！）。请联系你当地的店家了解更多信息。

你也可以在售前赛当天购买鹏洛客套牌！无论是否参加现开决斗，你都能随时拿上套牌加入战斗！

机制狂潮

烽会拉尼卡的每个公会都有属于自己的疯狂机制，因此事前要准备的东西还不少！

如果你想了解这些机制的运作方式，请阅读Matt Tabak的机制概览。

欢迎回到拉尼卡

拉尼卡在我心中始终占据着一席特殊地位。当我首次决定要认真打牌求胜时，那时是拉尼卡公会城的环境。加入威世智的研发部门后，我第一个参与开发的系列是再访拉尼卡。若干年过去了。现在，作为高级设计师参与到了第三个拉尼卡系列当中…我十分享受这个过程。

我相信我们的心血一定能让各位度过愉快时光！

集结你的好友，重新浏览一遍牌图集合，确保自己已在你当地的店家预先报名，准备享受欢乐吧！

有任何想法或问题？想知道有哪些值得期待的内容？我很希望听到各位的反馈！你可以发推给我来与我取得联系，或到我的Tumblr上来向我提问。我会时刻关注。

无论你造访过拉尼卡多少次，都祝你在售前赛上玩得开心。选择你的公会，度过美好时光！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight