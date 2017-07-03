时刻已到。神日落位。尼可波拉斯降临。

阿芒凯时空即将天翻地覆。

猜猜谁才能掌控尼可波拉斯的力量？当然是你！

待幻灭时刻来临，这位强大无比的邪恶鹏洛客便任你差遣。你将能够施放毁灭咒语、召令强力神明，一举击溃对手。而迈向征服之路的最佳起点是哪里？当然是售前赛！

那么，售前赛在哪里，而售前赛上又会发生些什么？继续阅读！

售前时刻

售前赛是万智牌所有赛事中最棒的赛事之一。

无论我身处世界的哪个角落，也无论当地处于什么季节，我总会找机会去当地的售前赛前去打探究竟。不止我一个人这么做：许多万智牌老手也和我一样。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一。

为什么？售前赛是最好玩的万智牌赛事之一！

你会与其他人一样，先找个座位坐下，然后拿起一些全新的牌张，研究该如何使用。大家能在一个休闲的环境之下进行公平的竞争，让所有人都能感受这个全新万智牌系列中涌动的能量和精彩！

我在十一岁那年参加了人生第一场售前赛，之后便立即爱上了这项赛事。十六年来都未曾变心！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。无论新老牌手都会喜欢它的！

如果你是一名现开老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解关于本地店家举办的幻灭时刻售前赛与过往比赛相异之处。但是，如果你是这场现开赛盛会的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。怎么才能参加呢？

好吧，如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的！那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名。所以务必提前询问。

那么，你找到了店家。太棒了！

现在，是时候提前密谋，为赛事做准备了。当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

务必带上引爆混乱所需的一切！比如，你还可以带上一副标准赛套牌，可以在两局之间的空闲时间进行娱乐；交换用的牌本；记录生命的纸笔；甚至是一瓶水。

一场售前赛会进行4-5个小时，所以你要留出足够的时间。你需要为战斗补充能量，所以你可以带着燕麦棒或苹果当零食吃。（你可以事先询问当地店家，他们甚至可能在店里出售食物！）

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好了所需的一切。你甚至可能已经读完了近期刊登的万智牌故事，知道了万智牌世界中最近发生的各种奇闻异事。你也肯定看过了幻灭时刻的牌图集合。

想进一步了解你第一场比赛的样子吗？不妨先去读一读我的另一篇文章《Your First Tournament》，了解更多信息。

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

牌盒暗藏玄机

当你来到店里开始售前赛后，你会拿到这样一个漂亮的东西！这次请好好地欣赏一下这个套牌盒：

很漂亮吧！与你的威严十分相配。

在盒子里，你会发现一些有趣的东西。比如说，这枚小巧的Spindown 20面骰子：

还有一件很重要的事情，你会得到这些东西之一。是时候引爆五个时刻了！

还记得阿芒凯的五个祀炼吗？现在它们以扭曲的波拉斯模样再度登场：残酷的五个时刻！你可以在接下来的几周里逐一完成这些时刻。而参加这场赛事，就已经完成了预示时刻！

完成全部五个时刻之后，你就能获得与法老神相配的绝妙奖励。看看这些：

说到奖励，除了这些精美礼品之外，我们还有比赛要打～或许还能赢下一些补充包！是时候来关注牌张本身了。

引爆你的密谋

售前组合中最关键的是那六包补充包，它们将会让你得到构组套牌所需的卡牌，外加一张闪亮的售前赠卡（该赠卡可能是系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！）。

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么...接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（你在售前赛可以这样做～大家来这里就是为了享受欢乐的赛事！）

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第三回合施放[autocard]警醒那伽[/autocard]，但通常不会急着在第三回合立刻施放[autocard]取自明日[/autocard]。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期运用低费用咒语，在游戏后期运用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2个生物

2点法术力：4–6个生物

3点法术力：3–5个生物

4点法术力：2–4个生物

5点法术力：1–3个生物

6点法术力：0–2个生物

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击这里查看我撰写的关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，通常来说，我是这么选择的。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

双头巨人

有些店家也举办一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。

这是怎么运作的？

简而言之，你需要与你的队友协作构组两副40张的套牌。然后，你会与另一对牌手来场一盘定胜负的对决。

这类多人游戏如何运作？很简单，你们各自的生物和地都会分开，但你们会共享30点总生命，且会同时进行回合～外加你还能为彼此进行阻挡！你们需要通力合作才能发挥各自的优势，以此击败对手。

想要进一步了解双头巨人赛制的运作，以及精妙的牌张互动吗？务必点击此处仔细阅读全部内容。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛不是你喜欢的万智牌玩法，或你时间不多，只是想自己体验幻灭时刻中的精彩内容，你可以加入现开决斗。

你会获得一副60张、打开即玩的鹏洛客套牌，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手。如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

有关售前赛上现开决斗的详细情况，请垂询你当地的店家，准备披挂上阵！

幻灭时刻机制

幻灭时刻中有许多击垮对手的方法！我们R&D的叫法是，新机制。你应该阅读一下机制文章，了解系列中包括的各种内容。

时刻已至

尼可波拉斯的力量已达巅峰，现正是最好时机借其力量为你所用！幻灭时刻售前赛即将开始。重新浏览一遍牌图集合，确保自己已经在你当地的店家进行了预报名，准备享受欢乐吧！

以上基本涵盖了售前赛的大致内容！祝你勇往直前、玩得愉快！

有任何想法或问题？请记得告诉我！你可以发推给我与我取得联系，或到我的Tumblr上来向我提问。我随时乐于解答！

希望大家都能引爆属于自己的幻灭时刻！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight