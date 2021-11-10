有场婚礼近在眼前…而你正在受邀之列！

传奇吸血鬼奥莉薇亚沃达连将与艾德嘉马可夫共谐连理。每个人誓死也要赴宴～你自然也想去看个究竟。

若你有此打算…那么你肯定想参加售前赛！

等等，什么是售前赛？活动中会遇到哪些事情？我该如何构组现开套牌？

如果你想通过视频来了解这方面的信息，可以在此观看我的节目Good Morning Magic：

要是你比较想阅读，那就请继续看下去！

筹划婚礼

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌周末活动。

在售前赛周末期间，你可以首次体验新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。无论你是在家里或是牌店，也别忘记你是在跟全世界许多人一同娱乐，而这独特经验也会成为全球体验与交流的一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。大家一同在欢笑中学习新系列，体验精彩游戏：新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解依尼翠：腥红婚誓有什么新奇之处。但如果你是售前赛世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

因此你需要去联系店家。如果你还没有常去的当地店家，可以在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，别忘了查询店家是否接受预先报名。请提前作好计划。

虽说以往的传统售前赛是在店内举办，但这次由于2019冠状病毒病（COVID-19）疫情，现阶段牌手可以购买售前组合回家游戏！我们预计会有部分店家能够举办面对面赛事，而有些店家则会将活动移师线上进行。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

很好，让我们看下去。你选好了店家，也已经看过依尼翠：腥红婚誓牌图集合中的牌张全貌。

参加盛大婚礼的准备这样就已全部完成！现在该来打开补充包了！

大喜之日

依尼翠：腥红婚誓的售前组合是什么样？它差不多是这个样子：

光看外包装可没什么意思～里面的内容才是重头好戏：

6包轮抽补充包

1张带有戳记的稀有或秘稀闪卡

3张双面辅助用牌

1张《万智牌：竞技场》代码卡

（译注：中文版产品不含代码卡）

1个Spindown生命计数器

如果你想亲眼观看我拆开售前组合的过程，就不要错过我的视频！

当然最重要的还是这些补充包。让我们开始吧！

首先：打开补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色和23张左右的非地牌。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你如何才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23个咒语呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力值的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放吸血鬼克星，但通常不会急着在第二回合立刻施放坚定意志。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线上任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其他咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，不妨读一读我写的这篇如何构建法术力曲线的文章。

另一个要注意的是色组。本系列中每个双色色组都有自己的主题。若想知道每个色组的主题与配合，我的视频当中也有详细介绍，欢迎收看。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！

地的比例应当是大约17到18张地牌对上23到22张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵局。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种对峙局面。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

盛装出席

要见不到华丽衣裳，又怎称得上是婚礼？依尼翠：腥红婚誓的婚宴也不例外，本系列也有众多精美牌张外观等你发掘！

若想通过视频一眼看完所有内容，还请移步观看我介绍牌框特色的那集Good Morning Magic视频：

但如果你更喜欢用读的，就请继续往下看。

于本系列中登场的牌框主要有以下几种，例如吸血鬼会用到的特色利齿牌框：

而本系列中的非吸血鬼传奇生物则会饰以特色永夜牌框：

另外，永夜基本地也再度回归！本系列中共有十张此类基本地，虽然插画与在依尼翠：黯夜猎踪版本有所不同～但每包一张这点没有改变！

此外，当然还有无边框鹏洛客：

另外还有无边框双色地！这样就补全了最初于依尼翠：黯夜猎踪系列登场的组合：

若要一览各式特色牌张，以及了解获取方式，敬请移步阅读《收集依尼翠：腥红婚誓》一文。

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法在店内玩或不希望在店内游戏，要怎么做？

当然，我们还有万智牌线上版和《万智牌：竞技场》，它们都能让你在保持距离的同时体验新系列。另外还可以尝试利用手机相机或网络摄像头来玩！

如果你尚未尝试过SpellTable，不妨现在就来试试这方便工具：只需轻点几下鼠标，便能将手机或配备摄像头的电脑设置得当，准备与同城～或同世界的牌手同乐万智牌。这个网站还自带生命记录和牌张查询功能，而且设置起来无比简单：登入威世智帐号，完成了。

有些店铺会利用SpellTable平台举办远程售前赛，还有很多其他地方也都在举办这类游戏活动。请务必联系你当地的店家，问问看他们会提供哪些线上赛事。

如需了解更多使用SpellTable的信息，可以来看我的这个视频：

婚礼礼物

在店里除了售前组合，还有其他东西供你购买，例如整盒系列补充包和整盒聚珍补充包！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。

如果你在本地游戏店中购买整盒，还可以获赠一张这个（赠完即止）：

系列机制

血滴？贯通？见习？以上便是本系列中新登场的关键字，至于要了解各机制具体的运作方式，还请观看以下这些视频：

祝大家在宴会上玩得开心！

依尼翠中你热爱的一切，都在依尼翠的最新系列中再度登场…更有亮眼婚礼。对于我们这些负责设计万智牌的员工而言，眼看整个系列逐渐成形，最终跃然桌面（虽然有些牌跳不起来）整个过程非常有趣，我也真心希望各位能够享受这个系列。

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、Tiktok、Youtube联系我，还可以直接给我的邮箱BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很希望听到各位的反馈！

无论你在何时，打算用什么方式畅玩这个系列，都祝你在宴会上玩得开心！祝各位享受整场婚宴…我相信一些都会顺利进行，不会出现任何状况。

我们下次再见。

Gavin

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