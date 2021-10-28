（​2021年11月16日更新：内容更正—每盒聚珍补充包裡将会有两包盒顶赠卡包而非一包。）

所有夜晚生物大家好！

我们从深入凯锡革森林开始，依尼翠：黯夜猎踪的收成节带大家一起回到依尼翠。现在是时候来向大家介绍依尼翠史上最盛大的婚礼—依尼翠：腥红婚誓.

冷冽的空气带走了树枝上最后一片叶子。现在你或许正在大锅里煮着南瓜咖啡、漫步在苹果园里，或是点燃了壁炉像个狼人般对着月亮嚎叫。让我们在你的秋季清单上加上一笔：体验一场经典的吸血鬼婚礼。

依尼翠：腥红婚誓包含了所有你期待会在吸血鬼婚礼中见到的东西：「容光焕发」的新娘和活力十足的新郎、遥远的地方不辞千里而来的嘉宾，以及大家分享的许多礼物。你可以从产品建构师 Mike Turian 的收集依尼翠：腥红婚誓文章里，了解所有关于补充包的系列，同时也别错过Clayton Kroh 的补充包添趣文章。

现在就让我们来看看牌店里会有哪些产品！

德古拉系列牌

对任何恐怖文学的支持者来说，Bram Stoker 的德古拉被所有人认为是吸血鬼小说的经典，是最棒的炉边读物。想当然尔我们得邀请他来参加这场婚礼，他也不是自己一个人来的。

依尼翠：腥红婚誓里共有 18 张受到这部 1987 年小说里角色所启发的德古拉系列牌，你可以以一些不同的方式获得它们。其中 17 张可以从聚珍补充包里和单张的盒顶赠卡包里开到，而最后一张则只能透过买盒赠卡的方式取得。

1. 盒顶赠卡包：传统闪卡的德古拉系列牌

最常见的方式是透过单张的盒顶赠卡包来获得，每盒依尼翠：腥红婚誓的系列和轮抓抽补充包都会有一包–聚珍补充包盒裡将会有两包。购买上述三项产品中任何一个，你都会在每包盒顶赠卡包裡开到传统闪卡版本的德古拉系列牌。

Turn Over

2. WPN 买盒赠卡：德古拉城堡

第二个获得德古拉系列牌的方式是造访本地WPN 店家。在 WPN店家购买一盒轮抓、系列或聚珍补充包，除了原本补充包盒里的盒顶赠卡外，你还可以获得德古拉城堡的买盒赠卡—异画版本的沃达连邸（发完为止）。

没错，若你在本地 WPN 店家购买一整盒系列、轮抓或聚珍补充包，将可获得两张德古拉系列牌（发完为止）。

3. 聚珍补充包：每包都有一张（或更多）！

最后一个获得德古拉系列牌的方式是聚珍补充包。

在每包聚珍补充包里，你保证会开到一张不闪的德古拉系列牌以及有机会获得额外一张传统闪卡版本的德古拉系列牌。

售前现开赛套组

售前现开赛套组是体验依尼翠：腥红婚誓的第一个机会。售前现开赛套组包括六包轮抓补充包、一张有着日期戳记的稀有或秘稀牌、三张双面辅助牌、以及一个能持续追踪生命值的记血器。

系列补充包

系列补充包适合所有的牌手。想在最喜欢的套牌里加入更多吸血鬼吗？系列补充包是你最好的伙伴。每包都有补充包添趣的牌张处理方式，且也很适合限制赛的游玩方式—现在还有精选的依尼翠：腥红婚誓 指挥官牌。不管怎么玩，你都可以在系列补充包里找到专属于你的东西。

1x 插画牌 在 5% 的补充包里会有金印的插画牌。

1x 传统闪卡的双面或单面牌 特色牌框、无边框或依尼翠：腥红婚誓里任意稀有度的其他牌。

2x 双面或单面牌 可能是任意稀有度的特色牌框牌、无边框的稀有或秘稀牌，一张稀有或秘稀的依尼翠：腥红婚誓指挥官，或任何普通或非普通牌

1x 双面或单面的稀有或秘稀牌

2x 双面或单面的普通或非普通牌 可能是双面特色牌框、单面特色牌框，或依尼翠：腥红婚誓里的任何双面普通或非普通牌

2x 单面的非普通牌

3x 单面的普通牌

1x 永恆之夜全图基本地 在 15% 的补充包里会有传统闪卡版本的永恆之夜基本地

1x 衍生物、广告卡、辅助牌或一张来自精选列表的牌。

轮抓补充包

轮抓补充包是最适合万智牌轮抓的产品，每包补充包都会有两张双面牌，是最适合游戏夜晚使用的东西。

每包轮抓补充包都包含15 张依尼翠：腥红婚誓的牌，其中包括特色牌框的永恆之夜基本地，和至少两张双面牌！

1x 双面或单面的稀有或秘稀牌

1x 双面或单面的非普通牌

1x 双面的普通牌

2x 单面的非普通牌

9x 单面的普通牌

1x 永恆之夜基本地

1x 双面辅助牌

1x 衍生物或广告卡

聚珍补充包

如果你想直接获得系列里最酷最炫的那些牌，聚珍补充包就是为了你设计的。这些补充包包含了特色牌框、扩图和许多传统闪卡。每包还会保证有一张不闪版本的德古拉系列牌，更有机会获得额外传统闪卡版本的德古拉系列牌。

1x 传统闪卡的德古拉系列牌、特色牌框、无边框或扩图的依尼翠：腥红婚誓稀有或秘稀牌

1x 德古拉系列、特色牌框或无边框的稀有或秘稀牌

1x 德古拉系列的非普通牌，或特色牌框的普通或非普通牌

1x 扩图依尼翠：腥红婚誓指挥官的稀有或秘稀牌

1x 扩图依尼翠：腥红婚誓的稀有或秘稀牌

1x 传统闪卡版本的德古拉系列非普通牌，或特色牌框的普通或非普通牌

1x 特色牌框的普通或非普通牌

1x 传统闪卡版本的稀有或秘稀牌

2x 传统闪卡版本的非普通牌

4x 传统闪卡版本的普通牌

1x 传统闪卡版本的永恆之夜基本地

1x 传统闪卡版本的双面衍生物

主题补充包

依尼翠：腥红婚誓有六种主题补充包：每种颜色一个，且还有额外一个是专属于吸血鬼主题。

指挥官套牌

依尼翠：腥红婚誓里将会有两副指挥官套牌。首先是 Vampiric Bloodline，一副以Strefan, Maurer Progenitor 为指挥官的红黑套牌。另一副是 Spirit Squadron，以 Millicent, Restless Revenant 为指挥官的白蓝套牌。

每副套牌都会有15 张依尼翠：腥红婚誓里万智牌指挥官的新牌，再加上一张蚀刻闪的展示指挥官。

套装

套装是最适合依尼翠粉丝的产品！这个套装包含传统闪卡版本的异画席嘉妲召唤，以及特大看起来可以吃的记血器（别真的把它吃了）。

套装包含：

8x 系列补充包

20x 基本地

20x 传统闪卡基本地

1x 特大记血器

1x 异画席嘉妲召唤

礼物套装

礼物套装是特殊版本的套装，包含一包聚珍补充包且会在依尼翠：腥红婚誓上市几週后发售—正适合分享给想要更多依尼翠：腥红婚誓的朋友！

礼物套装包括：

1x 依尼翠：腥红婚誓聚珍补充包

8x 依尼翠：腥红婚誓系列补充包

20x 基本地

20x 传统闪卡基本地

1x 传统闪卡异画席嘉妲召唤

1x 特大记血器

我们期待在婚礼上与你相见！如果你对要穿什麽有问题，可以参考依尼翠：腥红婚誓的补充包添趣文章。如果你想知道会有什麽礼物，Mike Turian 的收集依尼翠：腥红婚誓文章 将会有所有你想知道的东西。

别忘了小心阅读每一个细节，在婚礼上究竟是宾客或是盘中飧将只有一线之隔。享受庆典吧！