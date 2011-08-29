如果你最近才接触万智牌，或是想要重新温习基本规则，请参见学学怎么玩页面。

依尼翠此时空充满了野蛮怪物，诡异转化，以及邪恶魔法。本文将逐步为您介绍依尼翠主要的新机制与复出机制，以及某个在本系列全新登场的老面孔规则用语。

这是有史以来第一次：依尼翠将双面牌引入万智牌。

没错。这就是张牌。上面有两个牌面。（还不晓得我们在讲什么吗？试着按下「转化」按钮！）

...所以这到底是什么意思？

若要一五一十地探究双面牌的细节（也包括了如何用双面牌来轮抽）与奇怪的特殊状况，请参见双面牌规则页面。我们在此处只介绍些基本知识。

双面牌通则

顾名思义，双面牌具有两个牌面。它没有一般的万智牌背。其预设的正面，会标记着太阳符号并具有法术力费用。双面牌进战场时都会是正面朝上。不论它是以施放的方式从堆叠进入战场，或是以其它方式从坟墓场（举例来说，由于 灵俑化 ）之类的地方进战场，都会是这样。

双面牌的背面则标记着月亮符号，没有法术力费用，并且有个颜色标志～位于类别栏的一个圆点～来注明其颜色为何。双面牌的两面经常会是同一个颜色，但并非一定是这样。只于这张牌在战场上、并且展示着背面时，它才会具有背面印制的特征。在其他状况下，则只会考虑正面印制的特征。（举例来说，当卡兹特牧人在你的牌库中，其总法术力会是2，而不是零。）

每张双面牌至少都有一个能让它转化的异能。转化双面牌的方法，是将它翻转出另一面来。

在套牌中利用双面牌

若要在套牌中利用双面牌，你有两种选择：可以整副套牌都套上许多牌手爱用的不透明牌套，或是利用许多依尼翠补充包里面附有的列表牌。如果你利用列表牌来代表套牌中的任一张双面牌，则你就必须用列表牌来代表所有的同名牌。

如果你玩牌时会用到牌套，那么应该不须多加解释了。你会把双面牌以展示正面的方式放入牌套，当它转化时则将它拿出来翻个面。（而要不要放回牌套则随你高兴，至少它还没离开战场前都是如此。）

列表牌具有一般万智牌的牌背，而正面则是像这样子：

利用列表牌的方法，是将你的双面牌先放到一边，并在列表牌上印了此双面牌名称的栏位旁作记号。（在列表牌上作记号时，请不要让它能从牌背发现，并且每张列表牌都只用来代表一张双面牌。）

你会利用列表牌的时机包括：此牌在你的牌库，你的手牌，或牌面朝下被放逐。而会利用双面牌的时机包括：此牌在堆叠，在战场，在坟墓场，或牌面朝上被放逐。

关于转化

在某张双面牌转化之后，它依旧是同一张牌，因此其上的任何灵气，指示物，或是其他效应都会留在上面（除非该双面牌的特征有了改变，让该灵气不能合法结附）。

不论该牌目前展示出那一面，「转化」一词都会生效。换句话说，卡兹特牧人可以转化成卡兹特嚎狼，然后卡兹特嚎狼可以转化成卡兹特牧人。

所有依尼翠的狼人都具有跟卡兹特牧人与卡兹特嚎狼相同的转化条件。但并非所有的双面牌都是狼人，也并非所有的双面牌都会双向转化。举例来说，请参考卢德维的实验对象。

以上就是基本知识。如果你对双面牌的运作方式还有进一步疑问，请参见双面牌规则页面！

在依尼翠，某人的死亡可能会是其他人的机会。

这个称为病态的异能提示，代表了某异能会检查是否有生物在此回合中死去。（请记住，「死去」这个新用词代表了「生物从战场进入坟墓场」，从万智牌2012开始出现。）

如果空圆地拾荒者进场时，那回合在此之前的时段中曾有生物死去，其异能就会触发。如果没有死过生物，它就不会触发。它不在乎该回合稍后的时段是否有生物死去；这异能只会在空圆地拾荒者进场时触发，否则就完全不触发。

其他的病态异能可能会是触发式异能，起动式异能，或者会改变某瞬间或法术咒语的功效。

返照机制在依尼翠重新登场。返照只会出现在瞬间与法术上。

你可以如常地从手牌中施放具有返照的咒语。当它在你的坟墓场中，则不论它当初是如何放到该处，你都能改为支付其返照费用来施放它，而非支付其法术力费用。你只能在自己可如常施放该牌的时机下如此作。

如果你支付返照费用来施放某咒语，则它离开堆叠后便会被放逐。

所谓的诅咒，就是结附于牌手上、并对他作怪的灵气。

诅咒并没有什么特殊规则～它们依照结附于牌手的灵气一般规则来运作～，但依尼翠的某些牌会提及诅咒此副类别。请注意，诅咒都具有「结附于牌手」，而非「结附于对手」，所以你如果想要的话，也可以将诅咒结附给自己。

在这环境的机制之外，依尼翠还引入了全新的老面孔规则用语，互斗。

若某生物要与另一个生物互斗，则它们互相向对方造成等同于自身力量的伤害。提醒一些细节：

这些伤害会同时造成，并且是由这些生物本身所造成；因此死触、系命，以及侵染等异能都会如常生效。

互斗所造成的伤害 并非 战斗伤害，所以先攻这类异能不会生效。

战斗伤害，所以先攻这类异能不会生效。 互斗并不会让参与的生物成为横置。

只有生物能够互斗。

互斗的生物不能多于两个。

如果某生物因故与本身互斗，则它会同时对本身造成其力量值两倍的伤害。