是时候回到万智牌牌手们最喜爱的时空之一：依尼翠。

这个阴森时空的基调是哥特式惊悚，充满着吸血鬼、狼人、灵俑和精怪，当然还有在夹缝中求存的人类；此处风味十足，乐趣横生。这次回归到了依尼翠的核心，我也迫不及待地想让大家亲自体验。

无论你是万智牌老手还是第一次前来，我们都表示欢迎，并邀请你参加当地游戏店的售前赛！

什么是售前赛？我该如何构组现开套牌？

如果你想通过视频来了解这方面的信息，可以在此观看我的节目Good Morning Magic：

你也可以拿起手边的明亮火把继续前行！

勇闯未知

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌周末活动。

在售前赛周末期间，你可以首次体验新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。无论你是在家里或是牌店，也别忘记你是在跟全世界许多人一同娱乐，而这独特经验也会成为全球体验与交流的一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。大家一同在欢笑中学习新系列，体验精彩游戏：新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解依尼翠：黯夜猎踪有什么新奇之处。但如果你是售前赛世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。请提前作好计划。

虽然过往售前赛都是店内赛事，但在COVID-19疫情期间，牌手能够购买售前组合回家娱乐。我们预计会有部分店家能够举办面对面赛事，而有些店家则会将活动移师线上进行。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

很好，让我们看下去。你选好了店家，也已经看过依尼翠：黯夜猎踪牌图集合中的牌张全貌。

你已做好准备展开这趟此次回归依尼翠的旅程！现在该来打开补充包了！

必备工具

依尼翠：黯夜猎踪的售前组合是什么样？它差不多是这个样子：

你不需要勇闯狼人肆虐的凯锡革树林，就能获得这精美好物。里面有大量精彩的好东西～来看看里面具体有什么吧：

6包依尼翠：黯夜猎踪轮抽补充包

1张出自依尼翠：黯夜猎踪并带有闪年份戳记之稀有或秘稀牌的传统闪卡 可能会是双面牌

3张双面辅助用牌（具有万智牌牌背，因此可以在需要的情况下替代套牌中的双面牌）

1枚印有依尼翠：黯夜猎踪系列符号的二十面Spindown生命计数器

1张万智牌竞技场的代码卡，用于在线上商店兑换依尼翠：黯夜猎踪补充包

（译注：中文版无）

1个附隔板且可重复利用的套牌盒

Spindown生命计数器包含五种万智牌的颜色：

当然最重要的还是这些摆在中间的轮抽补充包。

你会得到六包轮抽补充包，让你能用来着手构组现开套牌。首先：打开补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色和23张左右的非地牌。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你如何才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第三回合施放仪式守护者，但通常不会急着在第三回合立刻施放旭金齐射。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线上任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其他咒语，让你的套牌增加到22或23张非地牌，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，也可以点击这里，查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！

地的比例应当是大约17到18张地牌对上22到23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。混合使用法术力值主要为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵局。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种对峙局面。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

惊人有型

依尼翠：黯夜猎踪还有众多炫酷牌框样式！

若想通过视频一眼看完所有内容，还请移步观看我介绍牌框特色的那集Good Morning Magic：

但如果你更喜欢用读的，就请继续往下看。

本系列的牌框主要有这些～例如会出现在狼人和邪术师上的昼分框：

翻面

还有出现在非狼人和非邪术师之传奇生物上的永夜框：

另外还有精美的永夜基本地～每包轮抽补充包里都有一张！

永夜牌（无论是非闪卡版还是传统闪卡版）之牌框框线，以及永夜基本地上的法术力符号，均加以清亮光泽，令这些元素能够跃然纸面。

这些牌张的框线更采特殊工艺印制～要想亲眼见到这两种印制工艺的精妙结合，就快来看看以下这17秒的短片吧：

此外，当然还有无边框鹏洛客：

另外还有无边框双色地！全新的双色地不但别具一格，还充分展现了依尼翠的各种颜色：

若要一览各式特色牌张，以及了解获取方式，敬请移步阅读《收集依尼翠：黯夜猎踪》一文。

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法或不希望在店内游戏，要怎么做？

当然，我们还有万智牌线上版和《万智牌：竞技场》，它们都能让你在保持距离的同时体验新系列。另外还可以尝试利用手机镜头或网络摄像头来玩！

如果你尚未尝试过SpellTable，不妨现在就来试试这方便工具：只需轻点几下鼠标，便能将手机或配备摄像头的电脑设置得当，准备与同城～或同世界的牌手同乐万智牌。这个网站还自带生命记录和牌张查询功能，而且设置起来无比简单：登入威世智帐号，完成了。

有些店铺会利用SpellTable平台举办远程售前赛，还有很多其他地方也都在举办这类游戏活动。请务必联系你当地的店家，问问看他们会提供哪些线上赛事。

如需了解更多使用SpellTable的信息，可以来看我的这个视频：

更多依尼翠

当你到店家购买售前组合时，也许还可以顺便看看其他产品～例如系列补充包盒和聚珍补充包盒！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。

如果你在本地游戏店中购买整盒，还可以获赠一张这个（赠完即止）：

系列机制

各式新老机制在依尼翠：黯夜猎踪系列中齐聚一堂，例如回归的返照以及全新的惊扰。要想知道本系列中各机制如何运作，不妨来看看下面这些视频的精彩解说：

前往依尼翠！

10年前我加入了威世智，正是依尼翠刚推出的时候。10年后的现在，我们迎来全新的依尼翠系列，就像回归最初的感动…我很期望看到全新世代的牌手和长玩不辍的玩家一同体验这系列。希望大家都能乐享其中！

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube联系我，也可以给BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很期盼各位的反馈！

无论你在何时，打算用什么方式畅玩这个系列，都祝你玩得开心！还有…务必当心。你永远想不到会在这时空遇上什么。

我们下次再见。

Gavin

邮箱：BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram：GavinVerhey

TikTok：@GavinVerhey

Tumblr：GavInsight

Twitter：@GavinVerhey

YouTube：Good Morning Magic