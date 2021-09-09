是时候回到万智牌牌手们最喜爱的时空之一：依尼翠。

这个阴森时空的基调是哥特式惊悚，充满着吸血鬼、狼人、灵俑和精怪，当然还有在夹缝中求存的人类；此处风味十足，乐趣横生。这次回归到了依尼翠的核心，我也迫不及待地想让大家亲自体验。

无论你是万智牌老手还是第一次前来，我们都表示欢迎，并邀请你参加当地游戏店的售前赛

什么是售前赛？我该如何构组现开套牌？

如果你想通过视频来了解这方面的信息，可以在此观看我的节目Good Morning Magic

你也可以拿起手边的明亮火把继续前行！

勇闯未知

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌周末活动。

在售前赛周末期间，你可以首次体验新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。无论你是在家里或是牌店，也别忘记你是在跟全世界许多人一同娱乐，而这独特经验也会成为全球体验与交流的一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。大家一同在欢笑中学习新系列，体验精彩游戏：新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解依尼翠：黯夜猎踪有什么新奇之处。但如果你是售前赛世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。请提前作好计划。

虽然过往售前赛都是店内赛事，但在COVID-19疫情期间，牌手能够购买售前组合回家娱乐。我们预计会有部分店家能够举办面对面赛事，而有些店家则会将活动移师线上进行。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

很好，让我们看下去。你选好了店家，也已经看过依尼翠：黯夜猎踪牌图集合中的牌张全貌。

你已做好准备展开这趟此次回归依尼翠的旅程！现在该来打开补充包了！

必备工具

依尼翠：黯夜猎踪的售前组合是什么样？它差不多是这个样子：

你不需要勇闯狼人肆虐的凯锡革树林，就能获得这精美好物。里面有大量精彩的好东西～来看看里面具体有什么吧：

  • 6包依尼翠：黯夜猎踪轮抽补充包
  • 1张出自依尼翠：黯夜猎踪并带有闪年份戳记之稀有或秘稀牌的传统闪卡
    • 可能会是双面牌
  • 3张双面辅助用牌（具有万智牌牌背，因此可以在需要的情况下替代套牌中的双面牌）
  • 1枚印有依尼翠：黯夜猎踪系列符号的二十面Spindown生命计数器
  • 1张万智牌竞技场的代码卡，用于在线上商店兑换依尼翠：黯夜猎踪补充包
  • （译注：中文版无）
  • 1个附隔板且可重复利用的套牌盒

Spindown生命计数器包含五种万智牌的颜色：

售前赛Spindown生命计数器售前赛Spindown生命计数器售前赛Spindown生命计数器

售前赛Spindown生命计数器售前赛Spindown生命计数器

当然最重要的还是这些摆在中间的轮抽补充包。

你会得到六包轮抽补充包，让你能用来着手构组现开套牌。首先：打开补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色和23张左右的非地牌。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

  • 令人兴奋的强力稀有牌
  • 大量能「去除」对手生物的牌
  • 在某个颜色上有大量可用的牌
  • 在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你如何才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第三回合施放仪式守护者，但通常不会急着在第三回合立刻施放旭金齐射。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线上任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

  • 1点法术力：0–2张
  • 2点法术力：4–6张
  • 3点法术力：3–5张
  • 4点法术力：2–4张
  • 5点法术力：1–3张
  • 6点及更多法术力：0–2张

法术力曲线

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其他咒语，让你的套牌增加到22或23张非地牌，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，也可以点击这里，查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

  • 你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！
  • 地的比例应当是大约17到18张地牌对上22到23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。
  • 混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。混合使用法术力值主要为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。
  • 躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵局。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种对峙局面。
  • 有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

惊人有型

依尼翠：黯夜猎踪还有众多炫酷牌框样式！

若想通过视频一眼看完所有内容，还请移步观看我介绍牌框特色的那集Good Morning Magic

但如果你更喜欢用读的，就请继续往下看。

本系列的牌框主要有这些～例如会出现在狼人和邪术师上的昼分框：

毒蛇之牙萨黎丝

酒馆恶徒
酒馆破坏兽

还有出现在非狼人和非邪术师之传奇生物上的永夜框：

永夜框版本明光斗士席嘉妲永夜框版本基沙

另外还有精美的永夜基本地～每包轮抽补充包里都有一张！

永夜牌（无论是非闪卡版还是传统闪卡版）之牌框框线，以及永夜基本地上的法术力符号，均加以清亮光泽，令这些元素能够跃然纸面。

这些牌张的框线更采特殊工艺印制～要想亲眼见到这两种印制工艺的精妙结合，就快来看看以下这17秒的短片吧：

此外，当然还有无边框鹏洛客：

无边框版本芮恩与七树妖无边框版本泰菲力

另外还有无边框双色地！全新的双色地不但别具一格，还充分展现了依尼翠的各种颜色：

无边框版本双色地荒废沙滩无边框版本双色地碎船沼地无边框版本双色地闹鬼山脊

无边框版本双色地落石山谷无边框版本双色地蔓生农地

若要一览各式特色牌张，以及了解获取方式，敬请移步阅读《收集依尼翠：黯夜猎踪》一文

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法或不希望在店内游戏，要怎么做？

当然，我们还有万智牌线上版《万智牌：竞技场》，它们都能让你在保持距离的同时体验新系列。另外还可以尝试利用手机镜头或网络摄像头来玩！

如果你尚未尝试过SpellTable，不妨现在就来试试这方便工具：只需轻点几下鼠标，便能将手机或配备摄像头的电脑设置得当，准备与同城～或同世界的牌手同乐万智牌。这个网站还自带生命记录和牌张查询功能，而且设置起来无比简单：登入威世智帐号，完成了。

有些店铺会利用SpellTable平台举办远程售前赛，还有很多其他地方也都在举办这类游戏活动。请务必联系你当地的店家，问问看他们会提供哪些线上赛事。

如需了解更多使用SpellTable的信息，可以来看我的这个视频：

更多依尼翠

当你到店家购买售前组合时，也许还可以顺便看看其他产品～例如系列补充包盒和聚珍补充包盒！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。

如果你在本地游戏店中购买整盒，还可以获赠一张这个（赠完即止）：

买盒礼十三痴迷客

系列机制

各式新老机制在依尼翠：黯夜猎踪系列中齐聚一堂，例如回归的返照以及全新的惊扰。要想知道本系列中各机制如何运作，不妨来看看下面这些视频的精彩解说：

前往依尼翠！

10年前我加入了威世智，正是依尼翠刚推出的时候。10年后的现在，我们迎来全新的依尼翠系列，就像回归最初的感动…我很期望看到全新世代的牌手和长玩不辍的玩家一同体验这系列。希望大家都能乐享其中！

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube联系我，也可以给BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很期盼各位的反馈！

无论你在何时，打算用什么方式畅玩这个系列，都祝你玩得开心！还有…务必当心。你永远想不到会在这时空遇上什么。

我们下次再见。

Gavin
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