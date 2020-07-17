编者按：在公布双星大师VIP Edition的内容时，我们对于VIP Edition独占的2张无边框闪卡的说明有误。虽然所有的无边框卡牌牌面上都会印有稀有或是秘稀的系列标记，但其中有8张广受喜爱的强大牌张在本系列中属于其他稀有度。包括（本列表会随着预览而更新）：

脑力激荡

轮耕法

探险地图

送终一击

迅雷护胫

克撒的矿脉

克撒的动力炉

克撒的塔

大家好！

我是 Mike Turian，万智牌的主要产品设计师。今天我要向大家介绍我们会在双星大师上市时推出的万智牌新产品—VIP Edition！在 VIP Edition 上，我们想要在一个100% 全部都是重印牌系列所客制化的产品上，捕捉玩家对聚珍补充包的喜爱。接着，为了让大家更加兴奋，我们会放入华丽的闪卡以及至少四张稀有和/或秘稀牌。

首先我们想放进去的是令人惊叹的无边框处理方式。VIP Edition 这个产品将建构在无边框的处理上，所以就让我们从展示产品中的明星开始。这些是你可以从 VIP Edition 里所开出 40 张无边框闪卡当中的四张。

每个 VIP Edition 都包含了选定的 40 张牌里的两张，并进行无边框闪卡处理。这 40 张被选中的牌当中，每张都是在指挥官、薪传、近代和先驱中最常被使用的牌。如果检视这个清单，你会发现一些很有影响力的牌，可以让玩家开始构组新套牌，或是加强他们既有的套牌。这些牌在双星大师里都会有一个全新的插画（除了一张之外），而 VIP Edition 将会是双星大师里唯一可以开到这些牌闪卡的地方。我们讨论了可能的选项并挑选了近代、先驱、和薪传（包含指挥官）里最热门的牌来作为无边框的特色牌。

我们曾介绍过无边框鹏洛客，接着在依克黎：巨兽时空中延伸到群系上，最近一次是在2021 核心系列里选择了一些重印牌。我们认为这种处理方式得到了很棒的响应，也希望能在 双星大师 里把无边框的处理方式带进万智牌所有赛制当中最好的那些牌。这些牌是让人兴奋的，所以我们制作了 VIP Edition 来专注在这上面，以确保每个产品都有两张闪卡版本的无边框牌。

借助这次机会，我们将向你们介绍我们一次做过的、数量最多的无边框牌，而我也很开心看到无边框版本的牌张数量能够持续增长。双星大师 的艺术总监— Tom Jenkot 谈到他是如何把 双星大师 当作一个联系那些长期且受玩家喜欢 万智牌 画家的机会。「我已经年纪大了，而从我开始玩万智牌时的那些系列里的插画令我深深着迷。我很荣幸可以联系这些画家，并获得一些这些牌上最棒的作品！更高兴的是我能够跟他们中的一部分人开始做一些我现在还不能讲的项目！」

就算让这些画家重新创作万智牌里的经典，也可能会是个让人气馁的工作。有一张牌—我会在下周的预览文章里提到—我们知道无法做得更好，却感觉应该要做些尝试。举例来说，Chris Rahn 原版的歼铁巨像是一幅杰作，但如你在上面所看到的，Wayne Reynolds 的重新诠释与无边框的结合更是给我们能超越自己的期盼！

像 VIP Edition 这种产品提供了一个很好获得闪卡的方式，而下一步就是在 VIP Edition 里加进很多 双星大师 的闪卡。我们加进了双星大师主系列中的两张闪的稀有/秘稀牌，八张闪的非普通牌，九张闪的普通牌，以及两张闪的衍生物（两面各代表一种衍生物）。如果只考虑收集闪卡的话，大部分一盒 双星大师 的补充包会有两张闪的稀有牌；而在 VIP Edition 里，每个产品都会保证你拿到两张稀有/秘稀的闪卡！我们知道有很多玩家需要这些闪卡来构组出最酷的套牌，而 VIP Edition 提供了获得闪卡的最佳选择。

另一个在VIP Edition 上额外加入的东西，是每件产品都会有十二张全图的基本地，其中两张会是闪的，所有的地牌都是由 John Avon 和Noah Bradley 所绘制。它们最早出现在 Unhinged 和 再战赞迪卡当中。遗憾的是，这些地牌是远在我们知道 Bradley 与万智牌 和画家社群当中的成员有不正当的性关系之前，因此来不及实时替换掉所有的地牌。更多关于 Bradley 的情况，你可以在这里看到。

以下是VIP Edition 全部的内容。

VIP Edition – （语言：英文和日文）

内容：33 张牌 + 2 张闪的衍生物

2张无边框闪卡（只能在VIP Edition中获得）

2 张闪的稀有/秘稀牌

8 张闪的非普通牌

9 张闪的普通牌

10 张全图基本地（只能在VIP Edition 中获得，每种类别两张）

2 张闪的全图基本地（只能在VIP Edition 中获得，十种当中随机选择的两张）

2 张闪衍生物（只能在VIP Edition 中获得，两面都是衍生物）

谢谢大家！一如往常，你们可以在推特@mturian 上找到我。我将以系列里我最喜欢的无边框牌做为结尾，它也是任何一个被称为 双星大师 的系列里都应该要放入的牌。