鹏洛客，好消息来了！你旅途的下一站来到了依夏兰。这里有着茂密丛林、磅礴水路和丰富珍宝，静待各位前往探索。除了珍宝之外，此处还有一座失落的黄金城欧拉兹卡，其中蕴涵着超乎想象的力量。其实这个世界是个度假的好去处，只是现在大家都在为争先找到并占据欧拉兹卡而大打出手，很容易就会败兴而归。但各位无需担心。我们接着就要为大家讲解要点，确保大家能够在这片风险与美景并存的天堂中顺利生存，发展壮大。

烈阳帝国（和麾下的愤怒恐龙！）

烈阳帝国的战士熟知如何在战场上指挥令人生畏的恐龙。恐龙的标志性机制是激怒。它属于异能提示，具有此类异能的恐龙在受到伤害时，该异能就会触发。你绝不会想去惹毛恐龙。

确保能让你的恐龙受到伤害的可靠方式之一，便是指挥他们向对手的小生物冲去。对大多数恐龙来说，「对手」和「小」这两个词加在生物前面算是重复赘词。不过本系列中也还有其他能让你随意激怒自己恐龙的巧妙办法。就算恐龙受到了致命伤害，激怒异能也会触发，但我不建议你这么做。死掉的恐龙没有活着的恐龙能打。总而言之，吼！！！

莽霸联盟（和麾下的劫掠海盗！）

如果你是莽霸联盟的一名海盗，你会千方百计地搜刮珍宝。这就是你要做的一切。如果你想要在搜刮珍宝的时候偷懒，比如说少出一成五或更多的力，那么直接去攻击那些有珍宝的人就好了。突击机制会为你的勇猛侵袭带来回报。

突袭异能会关心你在自己的回合中是否曾以生物攻击，但关心的形式不尽相同。正因如此，请仔细阅读每个突袭异能的叙述，确保清楚了解所得回报。通常来说，像必达舰队拷问人这类生物放在战斗后的行动阶段再施放会比较好。

突击异能并不在乎你以多少个生物攻击。如果你派手下四个生物冲锋陷阵，然后再于战斗后施放必达舰队拷问人，它的异能也只会触发一次，而不是四次。突击异能也不关心那个攻击生物的下场如何。也许它活过了战斗，也许它已英勇牺牲，也许已被移回手上。也许它已改投他人（叛徒！）。只要你用那个生物攻击过，对突击异能来说就足够了。

你可能会想，「嘿，攻击不是什么坏事。我肯定会多打几次。但是…你提过有珍宝。珍宝在哪？」我就等你问这个问题。

每个珍宝都是一个无色神器，你能够横置并牺牲之来「兑现」一点任意颜色的法术力。珍宝既是衍生物的名称，也是它的神器类别。本系列中的一些牌会派出珍宝衍生物，能为你补充所需资源，以在竞争中脱颖而出。总而言之，哟嗬！！！

川流使（和麾下的匿踪人鱼！）

人鱼的战略就是围绕「自身难以被阻挡」与「通过+1/+1指示物成长壮大」做文章。它们并没有新的关键字，因此本文中也没有这一势力的预览牌。如果你是人鱼爱好者，别着急，商店里有诸多好康等你选购。不过那商店可能在水下。

暮影军团（和麾下的饥渴吸血鬼！）

跟人鱼一样，本系列中的吸血鬼也没有新的关键字。吸血鬼的战略则是围绕生命得失做文章。如果你选择侍奉军团，你将可以支付生命来换取强大效应，而后利用系命和其他异能加回生命，最终将敌人的生命吮吸殆尽。

一同勘察！

依夏兰有许多事物等待各位发现，而全新的关键字动作勘察能帮你发现新天地，为部队助力。不过别担心，勘察并不会弄脏你的手。因为实际上会是你的生物代你前往。

如果某个由你操控的生物受命勘察，你就展示你的牌库顶牌。如果所展示的是地牌，则代表你的生物为你发现了全新疆域，因此可以将该牌放进手中。如果该牌并非地牌，则代表你的生物空手（空翼、空爪、空掌等等）而归，但仍会因前往勘察而获益。具体说来，你会在它上面放置一个+1/+1指示物。然后，你决定是要将这张非地牌放回原位（牌库顶）还是置入坟墓场。

许多生物（例如提莎娜的探路人）是因为他们进战场时触发的异能让其勘察而行其事。生物也有可能因为起动式异能的效应而进行勘察。无论是哪种情况，如果当异能结算时，相关生物已不在战场上，它仍能进行勘察。如果你展示的是地牌，你仍能将它置于你手上。如果你展示的是非地牌，则你无法在现已消失的生物上放置+1/+1指示物，但你仍能决定是要将该牌放回还是置入坟墓场。

本系列中还有部分牌张具有会于「每当一个由你操控的生物勘察时」触发的异能。就算某生物如前所述先离开战场再进行勘察，这类异能而言也依然会触发。这里值得探索的东西可多了。动手开工！

扬帆起航！

载具在依夏兰系列回归，准备好搭载你的大军驶向胜利。

自上次出现以来，载具的运作机制并无任何改变。我曾在卡拉德许机制一文中写过有关载具的内容，此处我将引用自己的原文并稍作修正：

每个载具起初就只是神器。好吧，不止是个简单的神器。但它们没办法发动自己杀向对手。就连 卡拉德许 依夏兰都还没有成熟的无人驾驶 车辆 海盗船技术。每个载具上都有一个搭载异能，能将自己变成神器生物。

要起动搭载异能，需要横置任意数量由你操控且力量总和等于或大于搭载数值的生物。由于搭载异能上没有用到横置符号，因此你能横置任何由你操控且未横置的生物，包括刚刚进入战场者。你甚至可以横置已经成为生物的载具来搭载另一个载具。

发现崭新…一面

双面牌也同样在依夏兰系列中回归。但本系列中的双面牌展现的不是生物在不同形态之间的转化，而是在于突显探索的传说与工具。

双面牌相关的规则在本系列中并没有任何变动。如果你之前已熟悉双面牌的运作方式，那这些新牌也难不倒你。其中一点全新变化（如藏宝图／藏宝海湾所示），便是其背面是地。而且不仅仅是普通的地，而是一面带有漂亮地图样式的地。「永久物转化为地」此事与「使用地」并不相同。藏宝海湾没有重新进入战场，且其也不会算进你在该回合中已使用的地数当中。

请记住，将某张已横置的牌转化到另一面并不会将之重置。因此如果你横置藏宝图以起动其异能，然后它转化，则你找到的藏宝海湾是横置的。不过这全是宝藏！

如果你是第一次接触双面牌，以下是简要介绍：每张双面牌都有一个正面。就依夏兰的双面牌来说，就是左上角有罗盘标志的那一面。这一面便其初始牌面，该永久物最初便是以此面朝上进入战场。如果有异能让你转化此永久物，则你将它翻过来，好让另一面朝上。永久物眼下的样子及其功能，由其当前朝上的那一面来确定。

你无法以背面朝上的方式来使用依夏兰的任何双面牌。当双面牌不在战场上时，它只有其正面的特征。因此，如果有咒语让你从你的牌库中搜寻一张地牌，则你无法找到藏宝图／藏宝海湾。但如果是让你搜寻神器牌的咒语，则你就能找到此牌。

传奇的鹏洛客

你看到过本系列的鹏洛客了吗？来看看杰斯吧！

重点看看他崭新的类别栏！传奇鹏洛客～杰斯。你肯定有很多问题要问。让我们来逐一解答。

从本系列开始，所有过去、现在、将来的鹏洛客都会具有传奇此超类别。他们需遵循「传奇规则」。「鹏洛客独一无二规则」即将作古。这是什么意思？简而言之，原本对传奇生物的所有规定，如今也适用于传奇鹏洛客。

在新规则下，如果某牌手操控了多个具有相同名称的鹏洛客，则该牌手需从中选择留下一个，并将其余的置入各自拥有者的坟墓场。也就是说，如果你已操控揭秘师杰斯，然后再施放流离谋士杰斯，则你能同时操控这两个杰斯。

鹏洛客仍会具有鹏洛客类别（杰斯、妮莎、波拉斯等）。不过，如今已没有规则会利用这些类别来限制牌手能够留下的永久物。而杰斯败退此类牌仍能继续在叙述中提及这一副类别。

欧拉兹卡在等待！

恐龙。海盗。人鱼。吸血鬼。请谨慎选择伴侣，好的副手能让你依夏兰寻宝之旅事半功倍。或带上三两好友，一起去参加售前赛。祝你好运！