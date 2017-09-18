停桨，伙计们！抓紧了，天边出现了一个到处都是恐龙、海盗、人鱼和吸血鬼的世界！

亲眼看看吧：

四个部族。在神秘的黄金城开启探索之旅。无尽的冒险机遇。当然了，在冒险的途中，怎么可以少了诱人的战利品呢？

在万智牌中，全新的牌张就是最好的战利品！

一探这些全新牌张的最佳方式便是参加售前赛。那么，售前赛在哪里，而售前赛上又会发生些什么？继续阅读！

售前赛之旅

售前赛是一年中我最喜爱的万智牌赛事。

无论我身处世界的哪个角落，也无论当地处于什么季节，我总会找机会去当地的售前赛前去打探究竟。不止我一个人这么做：许多万智牌牌手，无论是经验丰富的老将还是初出茅庐的新牌手，都和我一样。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一。

为什么？因为售前赛确实是最好玩的万智牌赛事之一！

你会与其他人一样，先找个座位坐下，然后拿起一些全新的牌张，研究该如何使用。大家能在一个休闲的环境之下进行公平的竞争，让所有人都能感受万智牌新系列中涌动的能量和精彩！

我在十一岁那年参加了人生第一场售前赛，之后便立即爱上了这项赛事。十六年来未曾变心！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。无论新老牌手都会喜欢它的！

如果你是一名现开老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，关于本地店家举办的依夏兰售前赛与过往比赛相异之处。但是，如果你是这个现开赛宽广世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。怎么才能参加呢？

如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前询问。

那么，你找到了店家。太棒了！你无需照着复杂的藏宝图走，便能到达店铺。

是时候继续探索，为赛事做好准备了。当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

请务必为旅居依夏兰的狂野世界准备好所需的一切！比如，你还可以带上一副标准赛套牌，在两局之间的空闲时间进行娱乐。还可以带上交换用的牌本，记录生命的纸笔，甚至是一瓶水。

一场售前赛会进行4-5个小时，所以你要留出足够的时间。你需要为战斗补充能量，所以你可以带着燕麦棒或苹果当零食吃。（你可以事先询问当地店家，他们甚至可能在店里出售食物！）

很好，让我们看下去。你已经在地图上选中了一家店铺（我看到你的地图上有叉状标记，这种方式我喜欢！），也收拾好了所需的一切。你甚至可能已经读完了近期刊登的万智牌故事，知道了万智牌世界中最近发生的各种奇闻异事。你也肯定看过了依夏兰牌图集合。如果你想知道比赛是什么样子，不妨一读我的文章「Your First Tournament」，它很有帮助。

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

打开你的珍宝

当你来到店里开始售前赛后，你会拿到这件精美的物品！这次请好好地欣赏一下这个套牌盒：

这个精致的宝箱里装满了来自依夏兰的好东西，真的！

在盒子里，你会发现一些有趣的东西。比如说，里面有这枚好看的20面Spindown骰子：

售前组合中的简介会向你概述依夏兰的世界。

但售前组合中最关键的是那六包补充包，它们将会让你得到构组套牌所需的卡牌，外加一张闪亮的售前赛赠卡。（该赠卡可能是系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！）

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述各个方面。但如果只满足两到三项也算不错。

依夏兰的关键特征之一在于：它是一个以「部族」为主题的系列。部族意味着生物类别至关重要！依夏兰总共有四个主要部族，每个部族均以特定的颜色为中心：

恐龙（包含红色、绿色和白色）

人鱼（包含绿色和蓝色）

海盗（包含蓝色、黑色和红色）

吸血鬼（包含白色和黑色）

若你感到疑惑，不妨直接选择其中一个部族，这能帮你缩减选择范围！如果你选择的部族中包含了三种颜色，则除非你有牌张能帮你解决法术力颜色的问题，否则我建议你将牌张的选择范围缩减至其中的两种颜色。

我还想提醒一点，你并非必须以部族主题进行游戏。如果你确实不想这么做，也没有什么不妥的。这只是其中一种方法而已～另外还有许多不和部族相关的策略可供尝试。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（你在售前赛可以这样做～大家来这里就是为了享受欢乐的赛事！）

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放莫测舰队船长，但通常不会急着在第二回合立刻施放逼上跳板。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有数量失衡的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期运用低费用咒语，在游戏后期运用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及以上法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想深入了解法术力曲线，则可以点击此处阅读我的文章，了解如何构建法术力曲线。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；同样，如果你只用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

双头巨人

有些店家也举办一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。

这是怎么运作的？

你需要与你的队友协作构组两副40张的套牌。然后，你们会与另一对牌手来场一盘定胜负的对决。

这类多人游戏如何运作？很简单，你们各自的生物和地都会分开，但你们会共享30点总生命，且会同时进行回合～外加你还能为彼此进行阻挡！你们需要通力合作才能发挥各自的优势，以此击败对手。

想要进一步了解双头巨人赛制的运作，以及精妙的牌张互动吗？务必点击此处仔细阅读全部内容。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛不是你喜欢的万智牌玩法，或你时间不多，只是想自己体验依夏兰中的精彩冒险，你可以加入现开决斗！

你会获得一副60张、打开即玩的鹏洛客套牌，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手。如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

有关售前赛上现开决斗的详细情况，请垂询你当地的店家，准备披挂上阵！

依夏兰机制

我们为你准备了大量内容，帮你展开依夏兰公海的探索之旅！你应该阅读一下机制文章，了解系列中包括的各种内容。

依夏兰在呼唤你

即刻启程，加入冒险！无论你玩了多久万智牌，这都是去店家游玩最新系列、亲自体验火炮轰击的绝佳机会。

重新浏览一遍牌图集合，确保自己已经在你当地的店家进行了预报名，准备享受欢乐吧！

想知道还有哪些值得期待的内容？有任何想法或问题？请记得告诉我！我很希望听到您的消息！你可以在twitter上与我取得联系，或到我的Tumblr上来提问。我随时乐于解答！

愿你在冒险中找到最珍贵的宝物！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight