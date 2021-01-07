凯德海姆系列将我们的旅途引向名唤～你已经知道了～凯德海姆的世界。其设计受北欧神话启发，由十个居民、文化和魔法各不相同的境域构成，等你前来探索。再加上几个喜欢亲自下凡的神和一棵巨大的世界树，冒险舞台便备妥了。让我们看看有哪些主要机制吧。

预示

凯德海姆上发生的大事件不过几种～战争、征服、境域互斗～你知道必定有人能预知某些事即将发生。可预见的是，这里会有象征预视未来的机制：预示。你能看到将来，不意味着对手也能。

在你回合中的任意时机，你可以支付{2}并牌面朝下地放逐一张具预示异能的牌。然后，在未来的回合中，你可以从放逐区施放该牌，并支付预示费用（预示关键字所列的法术力费用），而非其法术力费用。非常简单～设定未来，然后看着它发生。

有关从放逐区施放咒语的部分，需记住几个要点。首先，你不能在放逐一张牌的那回合施放它。但预示并非强制性的，因此如果你想立刻得到咒语的效应，便可如常施放它。其次，从放逐区施放咒语要遵循该咒语通常的时机规则。如果你预示了一张瞬间牌，例如感临多重宇宙，你最快下个回合就能施放。如果你预示的是一张生物牌，例如卜算乌鸦，则在通常情况下，你就要等你的下个回合才行。

预示一张牌好处多多，最明显之处莫过于你能将咒语的费用分摊到数个回合间支付。预示费用往往比法术力费用低。有些牌还能为先预示再施放的咒语提供额外好处。最后，它还能经常让对手大感意外。

如果你之前接触过变身和面朝下的永久物，可能也会对适用于预示机制的额外规则比较熟悉。在放逐区中，你必须保证把预示的牌摆放明白。对手不会知道这些牌的内容，但要能让他们知道你预示的牌之顺序。在游戏结束时，如果放逐区仍有你的预示牌，请向所有牌手展示它们，以便他们知道你所预示的未来是真实的。

炫威

伟大的英雄事迹是一回事，但是如何才能向朋友、敌人、崇拜者炫耀呢？那就是此机制的用途。炫威异能登场。炫威异能属于起动式异能，每回合中只能起动一次，但前提是具有该异能的生物必须曾在该回合进行攻击。别窝着留守！

无论是在战斗中还是在战斗结束后～只要拥有异能的生物在本回合中曾宣告为攻击者，炫威异能就可以起动。不幸的是，这象征着进战场且正在攻击的生物没有机会炫威…不过如果他们本领够强，还等得到下次进攻的机会，你就可以宣扬其强威了！

模式双面牌

模式双面牌是在赞迪卡再起推出的机制，它们复出了。这种双面牌不是全新机制，但相比以前的双面牌有些许不同～它们无法转化，你可以选择一面使用。

翻面

凯德海姆的诸神和其手握武器（或者其他物品）能为你提供极大的灵活性。哈尔瓦随时准备带领你的部队参战，但是有时你迫切需要的是把巨剑。尤其是当哈尔瓦已经在战场上的时候！

模式双面牌的规则没有变化。如果你要施放一张模式双面牌，你需选择要施放的是哪一面。对于有一面是地的模式双面牌来说也一样。若你直接将这种牌放进战场（而非使用或施放），它将会正面朝上地进战场。说到地的那一面，凯德海姆完成了于赞迪卡再起系列中起头的「双色地」组合。

翻面

想了解更多有关模式双面牌的互动，可以参阅即将发布的凯德海姆发布释疑，也可以从过往的赞迪卡再起发布释疑中窥知一二。

其他复出机制

凯德海姆有十个独特的境域，所以有足够的空间让我们带回很多其他超棒的东西。来简单看看吧！一定要加感叹号！

雪境！

至少有一两个境域是冰天雪地。雪境是复出的超类别，可以出现在各种牌上。雪境自己没什么作用，但可以通过多种方式被其他牌提及。

{S}是雪境法术力符号。{S}能以产自雪境来源的任意一点法术力来支付。最常见的雪境来源是复出的「覆雪」基本地。

传纪！

既然这个时空不断发生史诗级事件，这些用来讲述传奇的牌就有出场机会了。

传纪是带有多个章节的结界，向你讲述一段故事的发生。它们进战场时上面带有一个学问指示物，并触发对应的章节异能。在你第一个行动阶段开始时，放置一个学问指示物并触发下一个章节的异能。在故事结束后（也就是最后一个异能结算或因其他原因离开堆叠后），传纪会被牺牲。

化形！

凯德海姆中住着妖精、矮人、人类和巨人，以及一些具上面所有类别的生物。化形是复出的关键字异能，拥有此异能的生物或生物牌具有所有生物类别，无论它们在哪里。

荣耀等着你

以上便是凯德海姆的机制了，朋友。但这个系列还有更多精彩内容！新鹏洛客、丰富传奇、神奇地点、创新咒语等各种内容等你来探索。无论你在世界何处，都希望你能享受一次精彩的售前赛。注意安全，享受凯德海姆！