（编者按：本文章已经于2021年1月25日更新，来说明凯德海姆系列补充包中能够开出的秘稀牌之最大数量，以及套装中的生命计数器与售前组合中的生命计数器有所不同。）

欢迎大家来到凯德海姆的产品介绍。跟往常一样，我将会带着大家来看这个系列的不同产品。威世智的大家都很兴奋万智牌第一次涉入受维京所启发的时空，也希望你们会跟我们一样喜欢！ 赶快看下去一起成为被认证的凯德海姆大师吧。

同时我要给你们的特别的礼物：上周我就和往常一样在翻世界构筑的垃圾桶，却被我看到了一张上面写着「凯德海姆不采用的领域（仅供内部使用）」的文件。显然那应该是要向世界公开的，而我也会在这篇文章中谈到一些我最喜欢的部份—我实在不知道为什么它们没有留到最后！

系列补充包

首先是系列补充包。从赞迪卡再起回归以来，系列补充包设计给那些只想享受打开补充包的乐趣时使用。从头看到尾能带来许多乐趣，且保证有一张闪卡，一至四张的稀有牌或是至多一张稀有牌外加三张秘稀牌。（编者按：我们在此澄清了单包系列补充包中能够开出的秘稀牌之最大数量）你能在里面开到下面这些东西：

1 张雪境地（基本地或双色地，可能会是闪卡）

1 张稀有或秘稀牌（可能会是特色牌框或无边框牌）

1 张雪境普通或非普通牌、特色牌框的非普通牌，或是特别版的稀有牌（如下所述）

1 张任意稀有度的闪卡（可能是特色牌框或无边框牌）

1 张任意稀有度的不闪牌（可能是特色牌框或无边框牌）

7 张普通和非普通牌

1 张插画卡（有 1/20 的机率会有闪的印章）

1 张广告卡或来自精选列表的牌。

这是第一次，凯德海姆里有 20 张牌（5 张稀有牌跟 15 张非普通牌）将只能在系列补充包和主题补充包里开到（你也可以在聚珍补充包里开到这些稀有牌，且一部分的非普通也有放进指挥官套牌里）。这些牌很适合休闲对局，也完全可以在标准赛中使用。

系列补充包可以单包购买，或是一次购买一盒 30 包。一次购买一盒补充包将有机会获得其中一张很棒的「买一盒」赠卡（细节请向店家询问）！

境域行者在补充包也可以开到，但这个插图将只用于这张特卡。

不采用的领域 #1＊

猎犬费

在这个领域里，勇士会骑着大狗进行战斗。每只狗都十分可爱且是你在多重宇宙中最好的朋友。这个概念不被采用的原因是来自于爱猫人士的抗议。

轮抽补充包

一如往常，凯德海姆也会有轮抽补充包。显然它们是进行任何限制赛赛制最好的方式。这是经典的万智牌补充包，内容也十分直观：

1 张稀有或秘稀牌

3 张非普通牌

10 张普通牌

1 张雪境地（基本地或双色地）

1 张衍生物或广告卡

每 3 包里会有一张普通牌被替换为任意稀有度的闪卡

这里面的牌也可能被替换为凯德海姆 中令人兴奋的不同版本特色牌框或无边框牌。

翻面

轮抽补充包可以单包购买，或是一次购买一盒 36 包。和系列补充包一样，你的整盒补充包将可能可以获得其中一张闪的「买一盒」赠卡，问你的店家吧！

不采用的领域 #2:

梅塔嘉

在这个领域里，任何歧异不会以冲突的方式解决，而是透过一个叫万智牌的集换式纸牌游戏，那个游戏的最新系列是关于维京文化的。不采用的理由我想很明显了。

聚珍补充包

聚珍补充包是能获得大量凯德海姆里令人兴奋牌张的好方法。让我们直接来看内容：

Turn Over Turn Over

聚珍补充包的内容

闪的特色牌框、闪的无边框牌或闪的宽图稀有或秘稀牌 1 不闪的特色牌框或无边框的稀有或秘稀牌 1 闪的稀有或秘稀牌 1 不闪的宽图稀有或秘稀牌 1 不闪的稀有传纪、指挥官套牌的稀有或秘稀牌，或是系列/主题补充包的稀有牌 1 闪的特色牌框非普通牌 1 不闪的特色牌框非普通牌 1 闪的雪境基本地 1 闪的非普通牌 2 闪的普通或雪境双色地 5 闪的双面衍生物 1 总计和 保证有的稀有和/或秘稀牌 5 保证有的闪卡 11 保证有的特殊牌框 5

维京人的宝藏怎么样？聚珍补充包可以单包购买，或是一次购买一盒 12 包，并可能可以获得一张闪的「买一盒」赠卡。

不采用的领域 #3:

拔德海姆

这个领域里所有人都没有头发。这个概念被否决是因为它触到了一些创意人员的痛处。

指挥官套牌

和赞迪卡再起和指挥官传奇一样，凯德海姆上市时会同时推出两副相关的指挥官套牌。每副套牌都有共 100 张牌（1 张闪的指挥官跟 99 张不闪的牌—其中包含了 8 张新牌，这比 ZNR 和 CMR 都多！），10 张双面衍生物和一个生命计数器。这些套牌是很好加入指挥官赛制的方式，或着你只是想尝试一些新东西。让我们简单来看一下这些套牌并认识指挥官们：

妖精帝国

静待你的指示！与拉席莉搭挡带领妖精大军获得绝对的胜利。只要你的军队够大，最强的宿敌都只能被你踩在脚底下。

幽魅兆候

预言实现了！召唤拉纳尔及一个精怪部族来完成你的要求。驱赶战场另一边所有的牌（从手上使用利用新的预示机制），并看着你的幽魂中队随着所放逐的每张牌日益变强。

不采用的领域 #4:

瑟特兰（第一个版本）

瑟特兰一开始的提案包括了让这个领域摇摇欲坠地平衡在巨人脸部的中央，不采用的原因是那感觉太像是在鼻子上了。

套装

下一个是套装！套装最适合那些想要一些牌以及其他周边的玩家。它们也是最好在生活中可以给其他万智牌玩家的礼物。套装包含了以下东西：

10 包轮抽补充包

20 张闪的基本地（不是雪境地）

20 张不闪的基本地（不是雪境地）

1 张套装专属的异画赠卡

1 个套装专属的大号生命计数器

1 个收藏牌的盒子

让我们近一点来看生命计数器，那有可能是我们所做过最酷的生命计数器：

我知道从现在开始我将会乖乖地纪录我的 生命值 . . .

不采用的领域 #5:

凯德韵姆

这个领域里每个人讲会都会用押韵的方式。这是个很棒的想法，但不被采用的原因是因为那看似很难写出来，且作家往往都很懒惰。作家实在是太懒惰了 [等等再继续]。

售前组合

最后，我们来到了售前组合。虽然看似你可能没办法参加店内的售前现开赛，很多店依然有贩卖这款产品并提供在家的售前现开赛。内含一定数量的补充包让你能构组出一副限制赛套牌，且还有一些其他的周边：

6 包轮抽补充包

1 张闪的印有日期的稀有或秘稀牌

1 个生命计数器

1 个带有隔板可重复使用的盒子

（编者按：我们已经更新了生命计数器的相关信息，来说明售前组合中生命计数器与套装中生命计数器有所不同。）

不采用的领域 #6:

假日海姆

这个和平的领域—位于世界树最远的枝干上—是伊莫库需要伸展触角及放松时所去的地方。那里有美丽的海滩以及多重宇宙度假网站上一面倒的高分评价。很遗憾地，不被采用的原因是迈泰实在不够绚丽。

终章

这就是今天关于凯德海姆的内容！我很惊讶这些领域没有被使用，但我猜很多创意过程在于了解如何放弃你喜欢的东西。

这些是提供给大家的凯德海姆，而我们知道你将会喜欢你所选择的任何产品。到 Twitter 跟我们分享你最喜欢的东西—我们想知道你得到了什么！我们下个系列见！