[编者注2022年2月18日：本文最初将浮世绘地列为神河霓朝纪指挥官套牌里的内容，现已更新为说明其中只有普通基本地。]

神河霓朝纪于2月18日在全球上市，一同推出的还有两副全新的指挥官套牌，内含精彩重印与强力新牌，不容错过。

你可以在神河霓朝纪指挥官牌张图集中看到于指挥官套牌中登场之新老牌张图像，同时可以在神河霓朝纪特殊牌图集合中找到会在聚珍补充包中出现之神河霓朝纪指挥官牌张的宽图版本～包括未在套牌中出现、仅从在神河霓朝纪系列与聚珍补充包中才能得到的特有牌张！

（编者按：下文的牌表系于页面载入时从风云集自动撷取每张牌最近一次付印的图像，未必是该牌在本产品中出现的样子。此处的套牌列表并非产品内牌张个别展示，仅为互动查询套牌中包含各牌张的功能之用。此外，于神河霓朝纪指挥官中登场之新牌的牌张图像，会在稍后时间才在套牌列表中出现。

扣紧护带

Title: 扣紧护带

Format: 指挥官

Commander: 奇驭科托莉

1 筑念师杰斯

1 创机胜利械

1 翔空勘机

1 擂鼓灵

1 铁魂执法者

1 生体绝灭

1 放归记忆

1 迅速重配

1 拒绝接触

1 赛能醒眠体

1 代形机体

1 驮炮河童

1 灵机贺津间佐

1 研究窃贼

1 全域监视

1 皇室搜救机

1 灵动机体

1 逸才原型机

1 骇流机体

1 空行统帅

1 全副武装

1 灾变巨械

1 粉碎禁品

1 迅速了结

1 慷慨赠礼

1 无畏大天使

1 秘耳工匠

1 幻日二号

1 资深建筑师斯勒姆

1 化剑为犁

1 圣祖灵门徒铁夏

1 深湖潜妖艾莉

1 乙金塑师

1 乙金大师

1 实界变化

1 谜题工匠

1 扑翼大师塞埃

1 振翼机情报网

1 格物致知

1 维多肯工程师

1 旋翼浪客

1 奥术师的猫头鹰

1 全宅起舞

1 领航员哈娜

1 飞船法师拉夫卡帕轩

1 秘法印记

1 俄佐立印记

1 巨犁

1 培育师篷车

1 战野之石

1 铸造厂监工

1 金秘耳

1 幻影魔镜

1 护宁巨像

1 劫掠者卡筏

1 烁光秘耳

1 银秘耳

1 执政官旗舰云威号

1 走私直升机

1 阳光戒

1 黯色幻影

1 晴空号

1 指挥塔

1 异国果园

1 港镇

1 沃原溪流

1 天云旷野

1 工业尖塔

1 启蒙殿堂

15 平原

15 海岛

强化猛攻

（编者按：强化猛攻指挥官套牌因作业疏失之故包含了两张苔炎山谷，而非一张额外的基本地。牌手若希望利用此套牌进行指挥官对战，则应将多出来的那张苔炎山谷换成基本地或其他任意地后再行游戏。）

Title: 强化猛攻

Format: 指挥官

Commander: 碎剑治郎

1 阿戈纳司境蛮牛

1 碎宁怪磨

1 恶鬼战斗小队

1 两界相叠

1 庆典神

1 貊犬战甲

1 幽魂相助

1 难熄暴怒

1 入圣侍僧

1 人神和睦

1 悔罪军头恒征

1 心神合一

1 丛生复碧兽

1 缠丝护身

1 移生貉

1 护融蛇人

1 活力温泉

1 都和市向导器

1 自走摩天械

1 煽动蚁

1 连锁反应

1 混沌歪曲

1 精研元素

1 焚劫鬼怪

1 锡街头目克仑可

1 幻变阴影

1 流星暴

1 牛身虐杀兽

1 酸液黏菌

1 熊本影

1 体内野兽

1 羊屯斗士

1 沃壤灵

1 遗世先人

1 创生多头龙

1 猎人眼光

1 木灵展势

1 忠诚守卫

1 倪勒娅的试炼

1 太古守护灵

1 徒长

1 皮默乱匠李什克

1 李什克的专才

1 樱宗长老

1 祭师启示

1 狡蛇本影

1 灵魂威严

1 破矛贝西摩斯

1 广林翻腾

1 鞭舌多头龙

1 摧残

1 慷慨的咕加力

1 屠法刃

1 荒野韵律

1 仇恨种子巫勒许

1 秘法印记

1 重铸乌锋

1 聚骨装

1 鸣火杖

1 阳光戒

1 疾行靴

1 复仇剑

1 烬火林地

1 指挥塔

1 异国果园

1 狩猎小径

1 古鲁地盘

2 苔炎山谷

1 清辉宫殿

1 广林欧兰黎

1 奔腾深谷

1 离弃殿堂

12 山脉

14 树林