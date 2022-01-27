神河是个为牌手周知的世界。许多广受喜爱的生物类别正发源于此，其传奇如今也仍在影响战局走向。现在逆神之战乱局早已远去，神河正迎接光明灿烂的未来。如果各位想知道一个满是战士与精怪、充满诗情与战意的世界会如何，神河霓朝纪正是这般光景的真实写照。现在一起来看看有什么全新的异能和游戏机制在等着我们。

重配

你来到了都和市，正站在街头四下张望。总感觉自己能在这里看到各种新奇装备。你的感觉没错。重配是见于武具牌上的全新异能。好吧，是神器生物武具牌。来看看猿猴掷械。

如之前的文案所述，具重配异能的牌既是神器生物也是武具。这类牌会以未贴附的状态进战场。由于猿猴掷械是神器生物，因此它也能进行攻击、阻挡，这些与一般生物无异。接下来让我们关注重配。

重配代表两个起动式异能，并附特别说明。首先，于法术时机下，你可以支付重配费用来将武具贴附在由你操控的生物上。你可以在武具未贴附时如此作，也可以如此来将武具于由你操控的生物之间移动。重配异能这部分的运作方式与佩带一样。前面说到的「特别说明」则是这样一条规则：如果具重配异能的武具贴附到了某个生物上，则该武具本身就不再是生物。

等等！还没完！重配所代表的另一个起动式异能让你能够卸装该武具，令其重新变成神器生物。这第二个起动式异能的费用与前一个相同，且也只能于法术时机起动。

虽然能够卸装武具这点看似简单，但其后蕴藏的各式灵活战术也许就能够改变局势。别忘了横置某生物时（例如以它进行攻击），并不会连着贴附其上的武具一起横置。这就是说，如果你在战斗之后再卸装武具，就会得到一个未横置的神器生物，能够用来阻挡对方攻势（不过该武具本身就得是未横置的才行）。

跟往常一样，战斗后卸装或移动武具时千万要当心。如果佩带武具的生物此前已受过伤害，且该武具会增加该生物的防御力，则当你卸装或移动武具时，就有可能令该生物已受到的伤害变成致命伤害。你应该不会想让你的生物意外死去。

饰装

你可能觉得设法加成生物本身就是获得回报的一小步，但神河霓朝纪中的某些牌能让你的回报再进一大步。这类牌会提及「由你操控且有饰装的生物」。这指的是由你操控的生物中：(1)佩带武具者；(2)受由你操控的灵气贴附者；(3)其上有指示物者。为了更好地说明，请看护烬恶鬼。

这些牌与由你操控且有饰装的生物互动方式不尽相同。虽然护烬恶鬼的效应是在每当这类生物死去时生效，但其他的效应可能会是计算这类生物的数量，或是希望他们健康存活、无忧无虑、攻击对手之类的。

有个细节需要请各位注意：由其他牌手操控的灵气不会让由你操控的生物变成「有饰装」。因此你大可放心施放和平主义这类灵气，不用担心在无意间令对手的生物变强。若生物因其上之指示物而成为有饰装，则它不在乎它的指示物是因何而得，也不在乎其上是何种指示物。在饰装的效果上，+1/+1指示物和-1/-1指示物没有差别。

传纪

过往故事传扬神河全境。无论是河边静谧祭祠，还是高耸霓虹大厦，你都能在其间找到踪迹。神河历史上部分广为人知的故事如今化作传纪牌来到我们面前。

传纪是复出的结界副类别。每个传纪进战场时上面有一个学问指示物。这会触发第一个章节异能。在你的每个战斗前行动阶段开始时，你在其上加一个学问指示物并触发下一个章节异能。对于先前的传纪来说，你在结算完其最后一个章节异能后就要将之牺牲，但本次的传纪有些许与众不同。既然我们在说传纪，就请继续读下去…

本系列中的传纪都是转化式双面牌，但它们不会于在战场期间转化。而是都有一个效应类似的第三章节异能：将之放逐，并在你的操控下以已转化的样子回到战场。它们背面都是众人耳熟能详的结界生物。每个此类神器生物都是源自神河过往的知名传奇。

翻面

翻面

翻面

然后来说说新牌框。虽然繁星牌框最初出现在塞洛斯的尼兹神域，但我们觉得此般点缀适用于多重宇宙任何一处的结界生物。从今而后，所有结界生物都将以此类牌框印制。

此类传纪牌上还会出现两种新图示。神河世界中有一类称为「现世史家」的叙事艺人，利用舞蹈与音乐承续传统。本系列中也有几位现世史家登场。他们在表演时通常会用到扇子作道具，因此我们觉得这正是描绘此类传纪的最佳选择。在这类牌张的正面，你会见到合扇图示。翻到背面后，扇子已然张开，代表故事正经高潮缓缓落幕。如果一切顺利的话，这也代表你对手的故事亦正缓缓落幕。

忍术

最先出现在原本神河三部曲中的忍术异能为战斗带来了些许未知元素。每个未受阻挡的生物都可能是忍者伪装！忍术是见于少数生物上的起动式异能，例如毒血帮伏影者便具有此异能。

忍术异能能让忍者以已横置且正进行攻击的状态，从你手上潜入战场。起动忍术异能的流程如下：从你手上展示该具忍术异能的牌，并支付其忍术费用。然后，选择一个由你操控、进行攻击且未受阻挡的生物，并将它移回其拥有者手上。切记，只有在宣告完阻挡者之后，进行攻击的生物才有可能会是「未受阻挡」。如果某个进行攻击的生物已受阻挡，但在造成战斗伤害之前，其所有阻挡者都已被去除，则该进行攻击的生物仍已受阻挡，因此你不能移回该生物来起动忍术异能。

该忍者将以已横置且正进行攻击的状态进战场，且正向所移回生物原本攻击的牌手或鹏洛客进行攻击。由于此时本次战斗所有阻挡者都已宣告完毕，因此忍者前路便畅通无阻，能够直击敌人造成战斗伤害。虽然从技术上来说，你也能在战斗阶段中造成战斗伤害之后再起动忍术异能；这事情很少发生，但如果你的攻击生物具有先攻，这里面就有些许玄机了。

魂力

下一个复出机制是魂力。你能在本系列里的多种永久物上找到魂力异能。虽然永久物很不错，但有时你会希望效应能够更立竿见影一些。每个魂力异能都能让你从手上弃掉具该异能的牌，以产生某效应。每张牌能产生的效应各不相同，下面我们就以其中一张为例，巨貉。

虽然巨大的6/5践踏狗在游戏后期能让你如虎添翼，但如果你只有三个地的话，这时候抓到它就比较尴尬了。在游戏早中段，巨貉能帮助你稳定扩张法术力基础，而你如果是在终盘阶段才抓到它，则它会很乐意帮你收拾残局。

欢迎回到未来

回忆和想象在神河霓朝纪中碰撞，这个系列里还有更多精彩内容需要你亲自探索。精巧的致敬、创新的设计还有大量强力角色～这些等着各位来慢慢发掘。祝游戏愉快！