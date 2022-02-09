欢迎来到神河霓朝纪。

如果你是重返此地，欢迎回来！你可以结识一些新朋友，并重新认识一些老朋友。对许多人来说，这将是你初次访问充满传说和神明、忍者和武士的时空。

而这一次，你可以在这里运用大量的科技……并且一定会玩得很开心！

要抢在所有人之前拿到牌，你应该立即前往售前赛！等等，什么是售前赛？活动中会遇到哪些事情？我该如何构组现开套牌？

如果你想通过视频来了解这方面的信息，可以在此观看我的节目Good Morning Magic：

要是你比较想阅读，那就请继续看下去！

霓虹未来

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌周末活动。

在售前赛周末，你可以首次体验新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。无论你是在家里或是牌店，别忘记你是在跟全世界许多人一同娱乐，而这独特经验也会成为全球体验与交流的一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。大家一同在欢笑中学习新系列，体验精彩游戏：新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解神河霓朝纪有什么新奇之处。但如果你是现开赛世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

因此你需要去联系店家。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以请查询店家是否接受预先报名。请提前作好计划。

虽然过往售前赛都是店内赛事，但在COVID-19疫情期间，牌手能够购买售前组合回家娱乐。我们预计会有部分店家能够举办面对面赛事，而有些店家则会将活动移师线上进行。

受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

很好，让我们看下去。你选好了店家，也已经看过神河霓朝纪牌图集合中的牌张全貌。

你已经准备就绪，可以随时投入神河时空。现在该来打开补充包了！

重要科技

神河霓朝纪的售前组合是什么样？它差不多是这个样子：

每个售前组合内含：

6包神河霓朝纪轮抽补充包

1张传统闪稀有或秘稀牌，出自神河霓朝纪且有闪年份戳记

1个Spindown d20骰子

1个可反复使用的套牌盒，且带有隔板

1张《万智竞技场》的代码卡（译注：中文版无）

如果你想亲眼观看我拆开售前组合的过程，就不要错过我的视频！

当然最重要的还是这些补充包。让我们开始吧！

首先：打开补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色和23张左右的非地牌。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

现在你已经选定颜色。接下来，你如何才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放狐族高手，但通常不会急着在第二回合立刻施放飘萍干预。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线上任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在牌局早期使用低费用咒语，在牌局后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」。这些是通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，不妨读一读我写的这篇如何构建法术力曲线的文章。

另一个要注意的是色组。本系列中每个双色色组都有自己的主题。若想知道每个色组的主题与配合，我的视频当中也有详细介绍，欢迎收看。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！

地的比例应当是大约17到18张地牌对上23到22张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用二、三、四以及五点法术力的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵局。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种对峙局面。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

闪亮霓彩

在神河霓朝纪的时空，人们拥有多采多姿的科技，而这系列的各色牌张外观也同样多姿多采！

若想通过视频一眼看完所有内容，还请移步观看我介绍牌框特色的那集Good Morning Magic：

但如果你更喜欢用读的，就请继续往下看！

大量抢眼夺目的牌框！例如忍者（还有魁渡！）的忍者牌框版，每张都配上新插画：

比较喜欢武士？没问题，我们也有武士牌框，可在武士（还有飘萍帝！）上找到：

这些是我们做过的基本地当中个人最偏爱的：浮世绘基本地！每幅都美不胜收。

有37种稀有牌和6种秘稀牌经过柔光处理，看起来像这样：

传纪牌两面都有新插画，但背面用了柔光牌框：

翻面

紧跟在凯德海姆的弗霖凯之后出现的，此系列的一些非瑞人也配有非瑞克西亚牌框！

噬生浑魔碑出告这张牌使用了特殊的霓虹墨绘处理，它在补充包中会以霓虹绿色、蓝色和红色出现，但是黄色只会见于WPN优质店的赠卡。

此外，当然还有无边框鹏洛客：

最后，还有一些牌张具有蚀刻闪设计。

若要一览各式特色牌张，以及了解获取方式，敬请移步阅读《收集神河霓朝纪》一文！

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法或不希望在店内游戏，要怎么做？

我们还有万智牌线上版和《万智竞技场》，它们都能让你在保持距离的同时体验新系列。另外还可以尝试利用手机相机或网络摄像头来玩！

如果你尚未尝试过SpellTable，不妨现在就来试试这非常方便的工具：只需轻点几下，便能将手机或配备摄像头的电脑设置得当，准备与同城或世界各地的牌手一同畅玩万智牌。这个网站还自带生命记录和牌张查询功能，而且设置起来无比简单：登入威世智帐号，完成了。

有些店铺会利用SpellTable平台举办远程售前赛，还有很多其他地方也都在举办这类游戏活动。请务必联系你当地的店家，问问看他们会提供哪些线上赛事。

如需了解更多使用SpellTable的信息，可以来看我的这个视频：

科技满载

在店里除了售前组合，还有其他东西供你购买，例如整盒系列补充包和整盒聚珍补充包！但请务必事先预订，因为整盒销售的补充包数量有限，提前预订比较保险。

如果你在本地游戏店中购买整盒，还可以获赠一张这个（赠完即止）：

系列机制

魂力？忍术？重配？以上便是本系列中新登场的关键字，至于要了解各机制具体的运作方式，还请观看以下这些视频：

见证霓虹

自从原初的神河推出以来已经过去很久了，我迫不及待想让各位畅玩这个时空，见证我们辛勤工作的成果。它兼有新旧元素，并将它们结合成新的体验。

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、Tiktok、Youtube联系我，还可以直接给我的邮箱BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很希望听到各位的反馈！

无论你在何时，打算用什么方式畅玩这个系列，都祝你得到需要的一切科技！我们下次再见。

Gavin

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