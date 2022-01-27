这是神河上美丽的一天，你骑着霓虹轮摩托穿越城市中心。即便在大白天，众多霓虹灯也靠着魔法光环闪亮，你看到一个完全由面条组成的东西走进了一间咖啡店。你微笑了一下，刹车等一队树海史家过马路，然后你把摩托车停到了满是日本红枫的公园里。枫叶在空中飘荡，你从车座两旁的包里拿出野餐篮和毯子，此时一片枫叶落在了野餐篮上。你在河岸边坐下，离水很近。你脱掉靴子把脚伸进水里。就在这时，水开始上升并呈现出某个形态。原来是河神，你们正好可以一起吃个午饭。

神河霓朝纪里满是各种颜色、神明，还有一点混乱。我们来聊聊这个系列里有什么，以及哪种套牌最适合你构组个性化套牌并参与对战。无论你是想构组武士套牌，在牌库里塞满忍术牌，或者是使用柔光神明套牌，神河里总有适合你的东西。

系列补充包

系列补充包是扩充收藏的好方法。你在系列补充包里开到多张稀有牌的几率大于在轮抽补充包里。神河霓朝纪系列补充包必有一张牌用了忍者牌框或武士牌框，必有一张传统闪牌以及一张插画卡。45%的系列补充包里有至少一张浮世绘地，可能是闪的，也可能是不闪的。系列补充包里的普通牌和非普通牌讲述了有关神河的小故事，另外还有机会开到精选列表里的牌。

从依尼翠：黯夜猎踪开始，我们在系列补充包里加入了更多指挥官的内容。除了神河霓朝纪指挥官套牌的四个封面传奇生物外，你还有机会开到八张新加入万智牌指挥官赛制的牌，且它们不会出现在这次的指挥官套牌里。

神河霓朝纪系列补充包内含：

至少1张稀有或秘稀牌（大约27%的系列补充包内含2张稀有或秘稀牌，3%的内含3张，小于1%的内含4张。）

1张任意稀有度的传统闪牌，包括补充包添趣的牌

1张用了忍者处理或武士处理的普通或非普通牌

1张地或闪地，包括浮世绘地

1张插画卡或有闪戳记的插画卡

1张双面普通或非普通牌

3张主题有联系的普通牌

2张主题有联系的非普通牌

2张任意稀有度的牌，包括双面牌、浮世绘地和补充包添趣的牌

1张衍生物、广告卡、辅助用牌或精选列表里的牌

系列补充包可以单买也可以整盒30包一齐购买。如果你购买了一整盒，你就有机会获得这张特殊的「买一盒」闪赠卡，其画家是新川洋司——详情请询问本地游戏店！

轮抽补充包

轮抽补充包最适合传统的万智牌轮抽或现开体验。这些补充包专为轮抽优化，所以其中不会有系列补充包里会有的十二张指挥官牌，但是其中会有和系列补充包里一样的补充包添趣的牌，这也包括闪卡版本。

神河霓朝纪轮抽补充包内含：

1张稀有或秘稀牌

1张双面普通或非普通牌

3张非普通牌

9张普通牌（33%的神河霓朝纪补充包里有一张传统闪牌替代一张普通牌。）

1张地牌，33%的轮抽补充包里是浮世绘地

1张衍生物、广告或辅助用牌

轮抽补充包可以单买也可以整盒36包一齐购买。就像系列补充包一样，你购买了整盒就有机会获得「买一盒」赠卡——详情请询问本地游戏店！

聚珍补充包

聚珍补充包是收集神河霓朝纪最热门牌张的最好办法。每包牌里有五张稀有或秘稀牌以及大量补充包添趣的牌和传统闪牌。神河霓朝纪聚珍补充包独有的是蚀刻闪牌、宽画牌，甚至还有全新的特殊霓虹墨绘处理。欲知更多有关这些处理的信息，请来看看《收集神河霓朝纪》文章。

每包神河霓朝纪聚珍补充包内含：

1张闪补充包添趣稀有或秘稀牌。这通常是传统闪牌，处理方式为无边框、忍者、武士、非瑞克西亚、柔光或宽画，但是偶尔也能开到蚀刻闪稀有或秘稀牌，甚至会有霓虹墨绘闪。

1张不闪的无边框、忍者、武士、非瑞克西亚或柔光稀有或秘稀牌

1张不闪的宽画或无边框稀有或秘稀牌。在这个位置会出现的无边框牌只有无边框鹏洛客；如果你在这个位置开到传奇地或龙，你会得到宽画版。

1张不闪的宽画神河霓朝纪指挥官稀有或秘稀牌

1张传统闪稀有或秘稀牌

1张传统闪浮世绘地

1张传统闪忍者普通或非普通牌

1张不闪的忍者普通或非普通牌

1张传统闪武士普通或非普通牌

1张不闪的武士普通或非普通牌

1张传统闪双面普通或非普通牌

2张传统闪非普通牌

2张传统闪普通牌

1张传统闪双面衍生物

指挥官套牌

载具和有饰装的生物领衔了两副神河霓朝纪指挥官套牌。奇驭科托莉指挥着扣紧护带，这是一副蓝白套牌，其中满是载具，目标是快速冲向胜利。碎剑治郎指挥着强化猛攻，这是一副红绿套牌，其中的生物渴望升级并冲入战场。这两套牌都有15张随神河霓朝纪新加入万智牌的指挥官牌，外加蚀刻闪展示用指挥官。

套装

套装是开始收集神河霓朝纪的绝佳方法。作为我们包装减塑努力的一部分，我们将收缩膜换成了包装盒，且在两端都用了安全封装。

每个套装内含八包系列补充包和一个很好的储存盒，外加其他好东西：

1张传统闪新插画召现绝望

20张传统闪基本地

20张不闪的基本地

1个独有的超大d20 Spindown骰子

售前组合

畅玩神河霓朝纪的第一个机会是售前赛。在售前赛上，你会获得售前组合，并用其中的牌构组套牌！

每个售前组合包含：

6包神河霓朝纪轮抽补充包

1张传统闪稀有或秘稀牌，出自神河霓朝纪且有闪年份戳记

1个Spindown d20骰子

1个可反复使用的套牌盒，且带有隔板

1张《MTG竞技场》的代码卡

Theme Booster

Theme Booster是往套牌里加入一些新牌的绝佳方法。你在神河霓朝纪的Theme Booster里能获得所选颜色的牌张——或者忍者牌张——这是了解这个系列的好办法。每个Theme Booster内含一到两张稀有和/或秘稀牌，还有33-34张普通和非普通牌。

迎新补充包

北美地区的万智牌新人可以前往当地WPN店领取迎新补充包。

务必来读一下Max的《收集神河霓朝纪》文章，了解一下超级特殊的霓虹墨绘处理等精彩内容。别忘了阅读本系列传纪牌上神河过往的故事，了解神明的传说。

现在，给武器充能，和一位神明精怪结盟（也可以不结盟），准备好在神河掌控自己的地盘！