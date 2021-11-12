我们设法了解依尼翠：腥红婚誓的宾客名单，而且它看起来有点疯狂！我们有旧与新的面孔，有獠牙和没獠牙的，人类以及 ... 呃 ... 流浆怪兽。让我们来看看出席的有谁吧：

新的传奇角色

羽翼传令使唐诺

身为一位虔诚的艾维欣信徒，她的背叛与消逝使唐诺无所适从。他为了寻找更深层的意义而进行一趟朝圣之旅。过了几个月，当他在一座森林空地上睡了一晚后，唐诺被众鸟的齐声鸣叫唤醒。他张开眼睛，发现自己正被许多凡鸟与精灵鸟围绕着。自从艾维欣消逝后，他第一次感到平静。从那时起他便决定与鸟群一同生活，它们的悦耳呼唤声提供了他极度思念的精神食粮。

巡检官雅各布豪肯

雅各布豪肯总是拥有一个好奇的心灵。那份心灵，加上即使当游魂与其他精灵隐身时也能够看见它们的神秘能力，都帮助他成为受僱于探查依尼翠怪异事件的首席调查员。年轻的雅各布早已让自己名声远播，尤其是在涅非利亚沿岸－他不只设法解开了一些神秘事件，而且他也没因此丧命。

阅读雅各布的故事.

血蝠男爵提默沙

提默沙马可夫是一个残忍又强大的吸血鬼，也是战场上最为优雅的角色之一。此刻提默沙正经历一段难熬的时光。听闻你的前任要结婚可能会很难受，尤其当你还没完全忘了她的时候。当然，提默沙只和奥莉薇亚交往了几百年，但这对他来说是相当真实的。上次有人听他对亲信说虽然他绝对不会参加她的婚礼，但如果能收到请柬的话也不错。

腐蚀蝓怪陀袭力

在涅非利亚的教派之间，最古老的莫过于陀袭力殿徒与葛诺克裔众。据说当裔众召唤了他们的神明化身时，殿徒也这麽做了，在一隻被灌注了恶魔血的蛞蝓身上施行一项远古仪式（还有施放一点点巨大化魔法）。其成品就是陀袭力，一隻庞大且快速增殖的惊惧兽，在创生后没多久就吞噬了半数殿徒。陀袭力剩馀的崇拜者们则欣喜地等待他们的创造物再次与葛诺克裔众的怪物一较高下。

亨莉卡多纳提

亨莉卡是多纳提血脉的先祖，此族吸血鬼与恶魔打交道，为了换取恶魔强大的血液而协助他们。主要的血脉家族认为多纳提的强力魔法甚至对吸血鬼来说太危险了，而且在远古时代，多纳提一族曾面临多场严厉整肃。亨莉卡领导倖存者迄今并且在心中保留了一份以復仇的腥红色书写而成的名单。奥莉薇亚沃达连对多纳提一族的魔法感兴趣，甚至为了息事宁人还邀请亨莉卡来参加她的婚礼。至于亨莉卡的名单中是否有奥莉薇亚的名字就不得而知了。

天使之拳托亨斯

身为加渥尼平民心中的英雄，托亨斯并非一直是众人今日知晓的美德典范。他的过去有一段黑历史，包括擅离护教军职位、窃取一件神奇的魔法武器，还有跟国王往返加渥尼和凯锡革的道路等长的一连串诈骗纪录。在一场偶然与受难先知伊如的狱卒的可怕相遇后，托亨斯才意识到自己真正的道路。现在身为依尼翠贫农的斗士，托亨斯以烈阳鎚守护人民并训练他们保护自己不受黑夜骇物的侵犯。

阅读托亨斯的故事。

全能噬蛙葛诺克

在涅非利亚的教派之中，没有一个比葛诺克裔众和陀袭力殿徒之间的竞争更激烈了。为了能胜过他们的对手，裔众从一个行经的商人手中获得一颗他坚称来自噬人蛙怪的蛋。他们对这颗蛋进行在教徒之间传承了好几世代的奥术仪式，然后一个巨大无比且渗着黏液的青蛙便出现了。宣称此怪兽为真正的葛诺克，裔众将一生致力于宠爱他们的「神」。一听闻殿徒也获得他们自己的怪兽，裔众便开始为其最终决战做准备。

怨仇亡者多萝霞

多萝霞是这些年来被奥莉薇亚残忍地杀害的无数个人类之一－现在则是被困在奥莉薇亚婚纱拖裾中的众多亡魂之一。在世时是一位技术精湛的巫师，多萝霞专精于血脉魔法。如果她从奥莉薇亚的装备上重获自由，她就能够将强大的力量借给在战斗中的血亲。巧合的是，她的曾孙正是其中一位集结袭击奥莉薇亚婚礼的护教军 ...

劫掠者康芭与诱敌手劳琳

康芭和劳琳已经想出了她们的下一场劫盗行动。劳琳会先侦查地点并进行扰乱，而康芭则夺取货品。不过她们却没考虑到那隻在坟墓裡沉睡的千年吸血鬼。儘管劳琳不自觉地想着她那位长期伙伴可能会忍不住吃了她，但这点吸血鬼行径还不足以让这对依尼翠的顶级盗墓双人组分道扬镳。

携魂復仇者洛妲与年幼游魂提敏

鬼魂通常不会跟人类合作，而且鲜少有护教军能够容忍游魂的存在。在癫狂劫期间的多场战役中，洛妲与提敏巧合地（而且屡次）分别拯救了彼此的生命与不死生命。他们终于得出了一个结论：他们合作比单打独斗更强大，也造就了依尼翠其中一个最怪异的组合。虽然伊莫库已被封印，但他们却依然维持着合作关係。他们携手帮助人类，帮助鬼魂，并且正试图追踪杀害提敏的人。

不息复灵米蕾森

许多精灵在癫狂劫过后都共同怀抱着復仇渴望，而米蕾森也不例外。在世时，她是一座小城镇的市长兼守卫队长。所有家人都死于依尼翠各种惊惧兽的毒手，米蕾森想要为其他失去至亲的人们创造一个圣所。她的小城镇逐渐成长为由学习治疗术的人类所组成的中型城市。然后一场神秘的悲剧将这座城市从地图上抹除。

一个接着一个，米蕾森和她的市民们皆復生为精灵，每个人都有其未了之心愿。即使在死后，精灵依然怀有社群意识。在米蕾森的带领下，他们一同在这个时空跋涉，执行每一个精灵渴求的復仇行动。他们有如天灾般地降临众多城市。一群精灵充斥了街道，在所经之途留下腐败官员或伪装狼人的尸体。

阅读米蕾森的故事。

恐惧身影乌蔽袭

在你穿越沃文森的同时，依尼翠银月的明亮光芒也投映出狭长的影子。几乎难以察觉，或许是透过眼角的馀光，你看见一团黑雾穿梭于漆黑之间。你不可能看出它是否正在逐渐逼近（它是的）。难道你感应到的这个东西是一份来自恶魔的威胁吗？还是由月中怪兽所召来的惊骇之物？踩断了树枝，你迅速转身，正好看见一个张牙舞爪的黑影从你的影子裡窜出 ...

归返的传奇角色

瑟班守护者莎利雅

莎利雅的职业生涯在癫狂劫之前就已充满传奇色彩。当她还是一位年轻的护教军时就被封为「瑟班守护者」。她被鹏洛客莉莲娜逼迫释放恶魔，最后也同时释放了大天使艾维欣。她离开腐败的教会并创立了圣沙弗骑士团。与沙弗本身的游魂并肩作战，她抵抗了奥札奇的侵略。我们敢说她是个非常勇敢且具有天份的女子。此刻，她希望恢復瑟班往昔的荣耀。第一步呢？清除一群看似永无止境的殭尸大军－但首先，她得回复一封来自她前任导师欧吉克的信件。

阅读莎利雅的故事。

曙鹿集殉道者凯蒂妲

凯蒂妲是曙鹿集群的首领。她带头努力恢復依尼翠的日夜平衡。在跟雅琳珂德及其鹏洛客伙伴们合作之下，他们成功取得月银钥并开始进行一场矫正宇宙的仪式。就在此时，奥莉薇亚和她的吸血鬼大军来袭，截断了凯蒂妲的灵魂和身体的连结并将它困于月银钥内。她正在那裡累积力量并等待着最完美的时刻 ...

远见拼接师基拉夫

基拉夫西卡尼是一位天才拼接师，同时也和他的姐姐基沙处于永恆的敌对状态中。当然，如果你问他的话，这整件事完全不值得他关注，而且他姐姐的可悲行径几乎不值得他做出必然的报復。最近几年，基拉夫一直在死灵炼金术士大师卢德维门下学习以增进自己的技艺。卢德维的实验室是一座名符其实的游乐场，而基拉夫的技术也以一种惊人的速度成长。

虽然最近卢德维的行径有点古怪，但基拉夫却不予理会。他一心一意想增进他的技艺（但偶尔仍会折磨他的姐姐）。

荷拉娜与阿雷娜伴侣

沃文森裡居住着许多依尼翠最凶猛的生物，包括狼人、吸血鬼，还有着魔的人。阿雷娜与荷拉娜，同为工作伙伴与人生伴侣，安全地引导旅者前往邻近的卡兹特城镇。她们在伊莫库来袭过后与她们的敌人，狼人们，缔结了暂时的联盟。不过，随着永夜来临，她们也重启了与狼人的战斗。

邪气伴娘安姬

在所有的吸血鬼血脉之中，奥莉薇亚认为控管伐肯纳家族是重要关键。他们在战场上既无情又残忍，任何沃达连与伐肯纳血脉之间的冲突都会对双方造成无法接受的伤亡。在一场为了维护统治地位的政治行动中，奥莉薇亚选择安姬伐肯纳作为她的「伴娘」。

安姬是一名远古后裔，既聪明又刻薄。她完全清楚身为奥莉薇亚的伴娘的意义，而且对于自己的束手无策感到极为愤怒。她目前正在构思一个计画，但除了「在婚礼上喝一大堆血」外还没有什麽进展。

受难先知伊如

发狂。受诅。饱受魔鬼折磨。恶魔发言人。在被她的镇民同胞锁在一座潮湿且悲惨的要塞裡之前，伊如有许多称号。他们说，这是为了她的健康。他们说，这是为了保护她。因此，她就会停止告诉他们这个世界会如何终结。他们不在乎她的梦境成真；他们只希望她的预言不会散播混乱与惊慌。不过，在一场与天使之拳托亨斯的命定会面后，她现在能够警告世界和她一起被藏在要塞裡的是什麽惊骇之物 ...

阅读伊如的故事。

老鲁斯登

想对抗依尼翠的超自然怪兽，你需要某种特别的装备。你不能用对付一隻狂暴狼人的方式来处理肆虐的游魂。那就是老鲁斯登登场的时候。无论你需要什麽，他都有－而且（据他说）比其他任何商人的价格更好。他有各种形状、大小，与材质的木桩。需要圣水吗？他拥有一整座喷泉（不行，你不能参观它）。他可能有点像骗子，但在多数情况下 ... 老鲁斯登总会交付他的商品。

受诅血咒的欧吉克

战术名家欧吉克总是保护依尼翠的人类市民。在他职业生涯早期，他以加渥尼骑兵队指挥官的身份服事艾维欣教会。他的护教军部队因深切地钦佩其坚毅价值观而追随他。当教会领导人月主教米凯耶在一场瑟班围城战中身亡时，欧吉克加入了一个取代月主会的新议会。欧吉克不喜欢教会的政治生态，但又觉得他的参与对保护人民来说是必要的。

虽然欧吉克看似受邀代表依尼翠的军事守护者，但他却被禁止投票决定议会事务。在他对此事进行调查后，他才发现他的议会同僚其实是恶魔的教众。幻想破灭，欧吉克离开首都加入了圣沙弗骑士团，一个由他的门徒莎利雅所创的新部队，致力于弘扬欧吉克依然保有的旧时价值观。

不过，一场与吸血鬼的骇人会面却改变了欧吉克。他能否抗拒新的谋杀冲动并持续作为人民的斗士？

阅读欧吉克的故事。

卢诺溪堡

身为溪堡吸血鬼血脉的先祖，卢诺溪堡是一位侍奉远古海洋与暴风之神的高位僧侣。属于其血脉的吸血鬼仍受到涅非利亚的许多新兴宗派吸引。卢诺本人偶尔会陪着疯狂的人类教众于涅非利亚海岸上敬拜神明。随着永夜降临，卢诺决定是时候召唤寇瑟斯，据说这隻传说中的巨海兽比克劳玛本尊更强大。

深渊之主寇瑟斯

寇瑟斯，一隻古老、骇人的巨海兽，沉眠于涅非利亚的海面下。身为许多宗派的崇拜对象，寇瑟斯一心渴望毁灭。极度厌恶阳光，它直到现在才愿意浮出海面。受到永夜驱动，卢诺溪堡进行一项神秘仪式迫使寇瑟斯来到水面。除非儘快破晓，否则依尼翠的一切都将受到这隻庞然巨兽的危害。

遭魅新郎艾德嘉

艾德嘉马可夫是依尼翠所有吸血鬼的先祖，也是索霖马可夫的祖父。数千年前，当艾德嘉的省份遭遇一场饥荒时，一个恶魔说服他找出让人们从血液中获取养分的方法。他放乾了一位天使的血以替这些被血液强化的人们创造一份独特的魔法，而这个最终的仪式也创造出了吸血鬼。艾德嘉一直存活到今日，不过他大部分的时间都沉眠于变形的马可夫庄园的地窖内。但那座石棺已不见踪影。而且奥莉薇亚沃达连才刚送出写有他和她名字的婚礼请柬。到底发生了什麽事？

绯红新娘奥莉薇亚

沃达连吸血鬼血脉的首领奥莉薇亚从未原谅过索霖，因为他创造了艾维欣，一个保护人们免于遭受吸血鬼捕杀的大天使。索霖在癫狂劫期间被迫消灭艾维欣这件事令她感到非常满意，但现在席嘉妲和其他天使们却取代了艾维欣的位置。

随着夜晚逐渐漆黑，奥莉薇亚看见了在依尼翠夺权的机会，同时也能向索霖进行美妙的復仇。她的计画是在一场盛大的吸血鬼婚礼上唤醒艾德嘉并与他结婚，以藉此巩固她的权力。艾德嘉是依尼翠所有吸血鬼的先祖而且，作为额外的好处，也是索霖的祖父。她只需要找出方法阻止那些搅局的鹏洛客们回復日夜平衡 ...

茂威原祖史崔凡

史崔凡茂威是茂威吸血鬼世系的先祖，也是史顿襄一部分偏远山谷的领主。数千年前，当他还是人类的时候，史崔凡极为景仰他的父亲。当他的父亲在一场意外中猝然辞世后，史崔凡便着迷于发掘永生不死的秘密。这份执着终究让他与艾德嘉马可夫、奥莉薇亚沃达连，以及其他人类合作，最后变成了依尼翠的第一批吸血鬼。

因受限的力量与「次级」吸血鬼领主的身份而感到沮丧，史崔凡以前所未有的残忍方式对待他的人民。过去席嘉妲曾试图干涉，但史崔凡却能够击退她的军团。从那时起天使便不曾驻足或飞往他的领地。史崔凡只怕一样东西：他的远古家族宅邸。自从他父亲死后便遭弃置，有许多扭曲骇人的东西在它的大厅内萦绕不去。

史崔凡的故事即将登场。