多明纳里亚受注目的程度已来到高点， 魔法风云会史上最伟大的传奇们齐聚在此，将把整个多重宇宙搞得天翻地复。让我们一起来看看多明纳里亚：众志成城裡有哪些角色，不管是回归或是首次登场，时空的命运都掌握在他们手裡！

宾纳里亚之灾雅隆

雅隆卡帕轩是宾纳里亚最受尊敬家族的领袖，也是英雄杰拉尔德卡帕轩的远亲—直到他被非瑞克西亚人抓走为止。尔泰亲自监督了他的改造，试图让会走会说话的他持续提醒众人，新非瑞克西亚必然的胜利。

利刃之主阿斯托

阿斯托是古代的多明纳里亚英雄和凯尔顿军阀，参与了之前非瑞克西亚人入侵的战役。阿斯托在入侵期间因他的勇敢和天赋赢得了无数的头衔，是历史上最受称赞的勇士之一。有传闻说他的坟墓是空的，因为他从未死过—关于他死亡的谣言也确实被夸大了。几个世纪以来，阿斯托一直呈现梦境状态生活在黄金阿格西号上，身体仍然保持在他20岁中期登上这艘船时的样子。在完全恢復知觉之后，阿斯托已准备好再次与他的宿敌战斗。令他更惊讶的是，他发现他的孙女现在统治着统一的凯尔顿王国。

阿基夫募兵官贝尔德

贝尔德是新阿基夫的官员，负责监视国家的威胁。他是第一批呼吁调查非瑞克西亚人威胁可能性的人。现在，在家乡最黑暗的时刻裡，贝尔德向联盟宣誓效忠。

战巫师队长巴尔莫

巴尔莫是阿基夫的侍卫队长，也是被称为火焰羽毛的艾文战巫团的领袖。在来到阿基夫之前，巴尔莫在多明纳里亚的陶拉里亚大学院学习。作为一名优秀的士兵和天才的战术家，巴尔莫愿意採取大胆而聪明的策略来保卫他称之为家的城市。

亚龙召使巴鲁

巴鲁是来自克洛萨森林的德鲁伊，追随传奇野蛮人英雄卡马尔的脚步。当克洛萨被多明纳里亚的一次启示录摧毁后，巴鲁和他的德鲁伊同伴们勤奋地工作，重建了该地区并让森林恢复了昔日的荣光。他们的劳动成果已经开始到来—最近的形式是强大的亚龙，重回此地在克洛萨多荫的树枝下狩猎。

不亡暴君锋翼

许多年前，巨龙锋翼洛里兹在追求荣誉时而被杀害导致徒劳无功。通过一种被遗忘已久的手法復活，不死的洛里兹已经威吓了欧塔利亚的天空数个世纪。他的后代维黎兹和克罗兹哀悼他可怜的存在，并准备为了世人除掉他们的祖先。

响骨杖博图克

响骨杖博图克是多明纳里亚最后的巨魔之一。作为一名天赋异禀的死灵术士，他寻求一条真正的復活之路—不只是为自己，而是为他几乎灭绝的物种。为了达到这个目的，他毫不犹豫地利用沼泽裡的尸体作为僕人和守护者。

觉醒梦魇布蕾德

几个世纪前，布蕾德是柯帮一名强力的法师，直到一次濒死体验让她被困在惧象空间裡。那困住她的地方一次又一次被她的梦魇撕裂，直到一个绝望的柯帮召唤者实施了一个仪式把她拖回多明纳里亚（不幸的是在过程中炸掉了所有人的头）。现在，她打算带领她的追随者进入一个新的黄金时代，如果这能让他们稍微轻松一点的话。

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燃魂矮人卡卓克

卡卓克是一名矮人的回声法师，他会用魔法製造生物的複製品来与他并肩作战。卡卓克从小就被好奇心所吸引，一生都在探索卡普路桑山脉深处一个神秘频率的来源。他相信多明纳里亚的第一首歌深埋在地下，通过稀有的魔法矿脉向地表共振。

宾纳里亚之望达妮莎

达妮莎—卡帕轩家族的继承人—是一名勇敢却鲁莽的骑士，你总是可以在大混战中见到她的身影。达妮莎从小就接受外交和剑术方面的训练，也接管了曾经效忠于她堕落父亲的骑士们—现在她不仅为宾纳里亚而战，更为多明纳里亚而战。

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缚志师迪哈达

盖雅朵妮迪哈达是一个极为古老的恶魔鹏洛客。她的阴谋跨越千年，对权力和统治的欲望永无止境。在过去，她试图通过堕落的代理人如索坎纳或乌锋达肯来控制她造访的世界。迪哈达在鹏洛客战争结束时离开了多明纳里亚，那比非瑞克西亚人的第一次入侵还早了几年。儘管在大融合后身体已经大不如前，有些人相信她还活着；也有人说即使是现在，她依然在背后操控着多明纳里亚纳些最强大的政治势力。

虐之华寇族黜人依拉丝

寇族黜人依拉丝被她的人民所抛弃，当她在探索一个古老的瑞斯遗迹时，在一个地下墓穴深处发现了一个瓮，裡面装满闪闪发光的黑油。她一碰到便被非瑞克西亚魔判官希欧蕊的幻象所袭击。随着新主人的耳语在耳边环绕，腐败的油的在体内翻搅，依拉丝找到了希欧蕊，并发誓永远忠诚。

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人鱼王米哈尔二世

人鱼王米哈尔二世是伏特里亚现任的君主，年轻时曾在军队服役并统治着斯托沃尔德一族。米哈尔是人鱼中强大的领袖，他一方面渴望纠正世界的弊病，另一方面又害怕把一个已经在独裁统治边缘摇摇欲摇的王国推向分崩离析，这让他左右为难。非瑞克西亚人的入侵让米哈尔的核心圈更强烈地呼吁要不惜一切代价去控制局势。

復生的尔泰

狂妄自大的巫师尔泰曾经是最初晴空号的船员，几千年前被非瑞克西亚化且死去。这个巫师被魔判官希欧蕊的黑魔法所重组。现在，除了为新非瑞克西亚的军团服务，尔泰还准备报復那些他曾经视为朋友的人。在陶拉里亚大学院接受魔法的训练后，復生的尔泰更加强了他所掌握的奥术天赋。

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凯尔顿血拳加娜

一个来自凯尔顿冰冻西部的邪恶军阀，加娜为心怀不满的凯尔顿人提供了对大军阀拉妲更国际化的统治方式不满的另一种愿景：暴力，血腥，及辗压所有挡在他们前面的人们。在非瑞克西亚人入侵之后，加娜同意暂时放下她与拉妲的争执，一起抵抗这个横跨时空的威胁。

玛洛术士绿袖

绿袖曾经是整片领土的高级巫师，也是牺牲了自己的火花来治癒大地的鹏洛客，在她的时间裡很好地服侍着多明纳里亚。在感觉到整个时空最大的敌人要回来之后，绿袖重生为低语森林的玛洛术士，拥有纯粹的元素力量。这位前大德鲁伊发誓不仅要保护多明纳里亚的人民，还要保护这片土地。

欢笑窃咒客艾薇

多年来，艾薇一直是陶拉里亚政府的眼中钉。作为一个调皮的精灵，艾薇自称的人生目标是「让人们保持谦逊」。许多过度自信的一年级新生都会发现自己的咒语从半空中被夺走，只剩下令人恼火的咯咯笑声。

贾瑞卡萨隆

卡萨隆是多明纳里亚上最古老的家族之一；他们的祖先可以追溯到传承时代，当时他们的孤儿祖先被乌锋达肯称为「卡萨恩隆」。贾瑞漫长的一生中与许多敌人战斗，最着名的战役是与邪恶的鹏洛客拉维德。到了冒险的晚期，他发现了自己潜在的鹏洛客火花并接着消失了几个世纪。现在，在多明纳里亚需要的时候，他作为新联盟的代理人归来，打算保护他的家乡免受过去与现在的威胁。

隐逸德鲁伊延森卡萨隆

延森卡萨隆是贾瑞卡萨隆和最新一代长老德鲁伊的青少年后代。作为一个小男孩，延森被迪哈达的邪恶势力攻击，接着被一位萨拉天使救了出来，并将这种感激之情融入了他传统的德鲁伊崇拜中。亚维玛亚森林因为非瑞克西亚人的回归而变得天翻地复，延森正在尽他所能来让它平静下来。

长生发明家尤依拉

作为最初克撒在陶拉里亚大学院的学生，尤依拉结识了未来的鹏洛客卡恩和泰菲力，意外地成为了不朽，并帮助打造了晴空号。在重建了飞船后，尤依拉把船长的位置交给了莎娜，并回到了魔力鑽探机的工作室。当非瑞克西亚人入侵的消息传到她的耳中时，尤依拉将她令人敬畏的智慧和经验带进了联盟，并成为其中一位领袖。

诸界一统裘达

超过4000岁的裘达是一名大法师，拥有惊人的天赋和永驻的青春。在他出生的时代，祖先的战争摧毁了泰瑞西亚，使得裘达一生都在选择传播和平。与他的毕生挚友雅亚巴拉德一起，他们连同了交战中的奇亚多和博都维一同对抗死灵术士林杜，也导致了阿基夫这个国家的形成。随着非瑞克西亚人威胁的回归，裘达利用他作为多明纳里亚最伟大的英雄之一的声誉，将盟友团结到联盟的旗下。

国王达利安四十八世

国王达利安四十八世是阿基夫冲突的领主。随着非瑞克西亚人潜藏密探的出现，达利安想要退出这个世界，建起城墙直到入侵结束。他忠诚的顾问贝尔德说服了他，现在他将鼓起勇气直接面这个威胁。

痛恶之手拉戈莫斯

在从惧象空间深处召唤布蕾德之前，一切看似都准备就定位，终于要将拉戈莫斯拉到他应有掌管柯帮的位置。在那些该死的鹏洛客杀死他之前，他成功地在贝贊洛的统治下生存下来，且凭一己之力（用他自己的话说）阻止了这个组织在恶魔不在的时候彻底崩溃。现在他听从绝对恐惧的疯狂组构体的命令，某种程度上这甚至比柯帮之前的领导层更糟糕。虽然现在的他可能会卑躬屈膝，但这只是暂时的—当拉戈莫斯的计划实现时，柯帮将最终掌握在他的手中！

古物学者梅黎娅

梅黎娅是亚维玛亚妖精的领袖，也是多明纳里亚历史的狂热学生。与大多数亚维马雅的妖精不同，梅黎娅对索蓝留下的古老技术着迷，毫不犹豫地将它用在亚维马雅的防御之上。虽然以妖精的标准来看，梅黎娅还很年轻，但她的聪明、创造力和对世界的好奇心一次又一次地证明了能拯救她的族人。

乌尔博格缠魂莫伊拉

莫伊拉生前是一名强大的死灵术士，她在乌尔博格沼泽中工作，将灵魂与她的意志绑定，迫使他们为她服务。一次的法术反噬摧毁了她的凡人形体，莫伊拉发现自己和她的许多随从处于同样的位置，并意识到自己的方式是错误的。现在，莫伊拉仁慈地使用她的死灵术，帮助刚刚死去的人适应他们的来世。她坚信任何灵魂都不应该被别人的意志所奴役，这让她经常与巫妖拉塔札比产生分歧。

佐雅飞兽乘员妮尔

妮尔总是对所有事情充满疑问，她的好奇心无法被亚维马雅的边界所限制，一成年马上就动身去看看这个世界。在她的旅行中，她注意到一群奇怪的生物漂浮在空中。经过几次失败的实验后，妮尔发现自己翱翔在云层之上—那是很少有人有机会欣赏到的多明纳里亚景色。

追风魔纳贾尔

从远古时代起，纳贾尔就声称自己是她的家园拉比亚无限宽阔空间中速度最快的魔神。当部落的另一位向她挑战时，纳贾尔被推到了极限—突然她被沙漠包围，发现自己迷失在提万沙漠中。纳贾尔不是鹏洛客，也不确定自己是否能重现这一壮举，但速度快到跨越了次元障碍，就算一次也让她有足够的东西可以炫耀了。

太古守护灵奈玛塔

奈玛塔是一棵巨大的马尼古斯树妖，超过3000英尺高，几千年来一直担任龙丽丝的看守者。丽丝突然逃跑让奈玛塔非常愤怒，他已经开始唤醒他的树妖同伙来准备把龙抓回来。

罗达科的阿勒奈女王

多亏了他们的长寿，许多妖精仍然记得上次非瑞克西亚人入侵多明纳里亚时的事。罗堰精灵家族罗达科的半精灵女王阿勒奈就是其中之一。当她的母亲几百年前被跨时空入侵者杀害时，年轻的女王阿勒奈便发誓她总有一天会报仇。现在非瑞克西亚人回来了，她的机会也来了。

联盟军阀拉妲

凯尔顿的大军阀，半精灵拉妲抛开了过去的积怨和领土纷争，帮助领导新的联盟对抗希欧蕊的非瑞克西亚人。随着古老敌人的回归，多明纳里亚的人民从来没有如此迫切地需要凯尔顿的力量。

晴空号忠贤拉夫

儘管出身贵族，但拉夫的内心一直渴望冒险，他在晴空号船上担任法师时发现了这一点。自从希欧蕊入侵多明纳里亚成为众所周知的事情后，拉夫就帮助他的船员在非瑞克西亚控制的领土上走私有价值的情报和物资。拉夫是一个天赋异禀的幻术师，曾在陶拉里亚大学院学习，且在加入船员的两年时间裡就已经成长为船上的法师。这些年的经验让他褪去了年轻时的自吹自擂，但没有失去他的幽默感。

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乌尔博格的拉塔札比

卓尔努、妮维亚洛、霍苏维斯—全都是强大的巫妖，全都死了，真死了。伟大的拉塔札比比他们都活得久。拉塔札比曾在他位于乌尔博格沼泽的摇摇欲坠的城堡裡目睹过末日启示录的到来；他从可能成为英雄的人、非瑞克西亚人的入侵和时间本身的崩溃中存活下来。多明纳里亚已经没有拉塔札比这种级别的死灵术士了—也许除了多管闲事的灵魂沟通者莫伊拉，她似乎决心让乌尔博格的众多幽灵和食尸鬼横行，而不是为他们合法的主人服务。如果拉塔札比成功的话，他将成为乌尔博格最后的强权。

解缚古龙丽丝

丽丝是派蒂墨司的女儿，在龙长老战争战争之后曾统治过多明纳里亚的五隻远古巨龙之一。她和她的亲人在之前的非瑞克西亚人的入侵中醒来，但随着达里迦的死亡，他们再次被封印。达里迦不久前再次转世，与妹妹心灵上的联繫让丽丝从沉睡中惊醒。她从囚禁中解脱出来后，立即前往西瓦与达里迦团聚。目前尚不清楚龙的意图，但是如果五隻远古巨龙再次甦醒，多明纳里亚可能会陷入严重的麻烦。

龙爪利瓦兹

利瓦兹是勇敢且忠诚的凡尔西诺，生活在杰姆拉的龙群之中。几个世纪前，凡尔西诺齐里兰与龙群签订了一项条约，调停了部族之间的和平，并建立了一项神圣的军事协定。利瓦兹是一脉龙爪中最新的一个，准备领导一支龙的军队来对抗任何胆敢威胁多明纳里亚的人。

希欧蕊信徒罗娜

魔法师罗娜并不满足于她在陶拉里亚大学院所受的训练，擅自寻找禁忌的知识，最终成为古代非瑞克西亚恶魔基克斯的信徒。作为基克斯的追随者，罗娜带领了一队偷偷摸摸的挖掘人员，深入喀洛斯洞窟寻找被埋葬的非瑞克西亚人技术—发现了被烧焦但仍然活着的非瑞克西亚魔判官希欧蕊的形态。几个月来，罗娜作为希欧蕊孜孜不倦的僕人，为再次入侵多明纳里亚做准备。

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罗噶克传人罗煞娜

罗煞娜来自于一脉历史悠久且自豪的鬼崽，渴望在喀尔山嵴的山脉上烧杀掳掠。从自己的母亲手中夺回喀尔寨后，罗煞娜开始寻思要去做一些没有其他鬼崽做过的事情（甚至包括她的传奇祖先罗噶克）：杀死龙的伪神普罗许，将她的人民从他饥饿的统治中解放出来。

繁殖地酋长卢丽芒氏

卢丽芒氏是帕沙力克将军芒氏的后代，在希欧蕊入侵之前，许多多明纳里亚的伟大领袖并不知道他是谁。当卢丽芒氏带着一支由九个不同鬼怪部族落组成的战团从温德汶山脉出现，且全员宣誓效忠于联盟时，不敢说他们很惊讶—但肯定十分很感激。

潜探灾祸夏义德

当大多数人都看到的安静的村庄、宁静的乡镇或偏远的农场时，新任的阿基夫骑士大使夏义德只看到被伪装起来的威胁。斯特恩派夏义德去博都维草原揭露非瑞克西亚潜藏密探的踪迹，但夏义德可能比他的上司加偏执及残忍，只留下了被烧毁村庄的痕迹。一次说错话或误传的谣言就会被以维护社区安全的名义带来杀身之祸，这让一些人开始觉得，到底是希欧蕊的渗透者，还是夏义德和他的士兵，才是真正在草原上出没的怪物。

涤淨之刃莎娜

莎娜是晴空号西赛船长的后代，也是名出色的英雄。当尤依拉放弃对这艘船的控制后，莎娜就接下了船长的任务，并带领船员们进行了无数次的冒险。她和其他在晴空号上的人现在驶进了希欧蕊军队控制的区域，走私出了宝贵的信息和补给品。

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启示天灾希欧蕊

一开始在统治新非瑞克西亚蔓非沼的钢铁邑主当中，希欧蕊被派到多明纳里亚只有一个目的：无所不用其极地使用各种手段来弱化这个时空，并摧毁所有对新非瑞克西亚统治的威胁。她已经将她的密探安插在能影响这个时空的有利位置上—现在希欧蕊正在狩猎任何可能阻止她彻底胜利的东西，卡恩和他的同兆则在这个名单上名列前茅。

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败坏魔索坎纳

索坎纳是寇朗多远古的恶魔之王。他曾经是一个善良的自然精灵，却被阴险的鹏洛客盖雅朵妮迪哈达所腐化。数千年的黑魔法让他变得扭曲至极，以至他不再希望回到原来的型态。他和迪哈达一起消除了卡萨隆血脉的最后痕迹，现在坐在他们寇朗多祖先的王座上。

风华之魂

风华领主是一名强大的鹏洛客，也是克撒为对抗非瑞克西亚而集结的九名泰坦之一。在经过几次冲突之后，风华牺牲了自己的生命，把他的家乡乌尔博格从致命的时间裂隙中救了回来。在他消失后，他施咒将自己的灵魂与这片土地融合，以便永远守护这片土地。随着非瑞克西亚人的回归，风华的魔法也开始蠢蠢欲动，准备再次保护乌尔博格。

伪王斯奎

斯奎曾经是晴空号上的一名服务生，一次与邪神有关的灾难让他获得了永生。不会死于刀剑、年龄，或任何他的敌人曾尝试过的各种方法。斯奎已经经历过了足够的冒险，现在以「退休」状态作为欧塔利亚山脉高处一个鬼怪部落的战酋长。最近，他总觉得有什么东西不对劲，于是他把自己几个世纪的智慧都用在了弄清楚到底发生了什么事情上。

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偏执信徒斯特恩

斯特恩是久负盛名的阿基夫贵族家族的继承人，他被达利安国王亲自选中执行一项神圣的任务：用上一切必要手段铲除新阿基夫境的非瑞克西亚间谍。斯特恩以无情的效率和全心的奉献追捕求他的猎物，不惜一切代价去完成主子的命令。

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浪潮监管人塔托娃

塔托娃是一个训练有素的德鲁伊，对多明纳里亚的潮汐和沿岸海森林都瞭若指掌。在完成了与亚维玛亚妖精的训练后，她回到了伏特里亚海底帝国的家。她在降低皇帝米哈伊尔二世更多的军事冲动上功不可没，并努力打造一个可以作为自然世界捍卫者的人鱼社会。

奔风电

克撒的机械士兵已经休眠了无数个年头。然而，提供动力的索蓝技术是十分坚实，有时只需要一隻山羊踏错一步就能重启千年历史的战争机器。尤依拉奔风电在乡间跺着脚对野生动物大喊道：「不要惊慌！」时发现了它。透过一些神器师的伎俩，她招募了一个坚定的新盟友。

鸦人

一个总是预示着乌鸦到来的神秘人物，鸦人从小就困扰着莉莲娜维斯。他会在整个多元宇宙的各个时空上出现在她面前，虽然其他人可以看到他身边的鸦群，莉莲娜仍然是唯一一个可以看到他肉体的人。目前还不知道他是敌是友，但莉莲娜想要发现这个神秘人物背后，一名泰瑞西亚远古时代强大死灵术士的真相。

怒火骑士托莉阿维农

托莉出生时就患有一种变异性的疾病，这对于阿维农家族的皇室成员来说很罕见，但并非闻所未闻。在她十几岁的时候，她的腿已经完全无法使用。虽然这让她的骑兵训练有些複杂，但她却没有因此放弃。现在，托莉骑着经过特殊训练的战马和使用订製的马鞍，带领着阿维农怒火骑士参战。她在战斗中无所畏惧，敌人的长矛前从不退缩。

空骑士图拉肯吕德

图拉肯吕德是一个有着悠长血统阿基夫空骑士的后裔。族谱可以一直追溯到多明纳里亚冰河时期的奇亚多—当时他们培育了一个能在温暖气候下茁壮成长的艾斯鹰系。当她成年后，图拉被赋予了能自己骑乘及训练的艾斯鹰—阿娜肯吕德曾骑乘过座骑的后裔。现在，他们是致命的双人组，能不透过言语交流并完美地同步作战。图拉是第一批加入新联盟的人之一，渴望证明自己不仅仅是某个传奇家族的中最小的孩子。

托咕后裔呜咕

当与柯帮的人鱼大使结合的强大的蛙兽托咕死去时，他留下了一窝蛋。在柯帮打算用这窝蛋来创造更多笨重的坑道战士时，其中一隻蝌蚪逃脱了他们的控制。现在呜咕—一个与托咕一样强力的蛙兽—正自由地游荡在奥塔利亚的土地上，想吃谁就吃谁。

拧曲辛格氏威拉克

虽然辛格氏男爵已经几千年没有踏上多明纳里亚，他邪恶的后代仍然存在。威拉克是在男爵之后的许多代的后人，因此他不只扭曲还十分骇人。通常情况下威拉克是基于本能与饥饿的存在，但偶尔也会有一些清醒的时候。在那些时刻，他可以为自己的行为赎罪—但他往往利用这种清醒来计划下一次杀戮。

伏特里亚渎圣人伏赫

伏赫想篡夺伏特里亚，试图从米哈尔二世手中夺取帝国的控制权，并领导人鱼们对抗地面世界展开一场流血和荣耀的战役。当他的叛国阴谋被发现时，伏赫被流放到多明纳里亚海洋的深渊。在流放中，他在海底遇到了一个被希欧蕊的入侵唤醒的古老的非瑞克西亚人。在那之后，伏赫仍然寻求摧毁米哈尔以获得新非瑞克西亚的荣耀。

依法瓦传人札娅欧亚奈

依法瓦曾经是杰姆拉安沙漠中的一片翠绿的绿洲，如今已不復存在—仅因过去一场无名的灾难。然而，曾经居住在这片土地上的狮族人尚未灭绝。虽然有些人已经分散到多明纳里亚的遥远角落，吓人的佣兵杰迪欧亚奈的后代札娅欧亚奈，现在正带领着依法瓦人的商队穿越杰姆拉。札娅全心致力于引导和保护她的人民，她和她的祖先一样是一名有能力的战士，与任何威胁她商队的人交手都毫不畏惧。

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金风泽黎岚

当赛费尔被鹏洛客泰菲力从时间流中跃离时，大部分狩猎草原天空的狮鹫也随之而去。泽黎岚是传奇狮鹫祖贝里的后代，该物种仅存的少数之一。泽黎岚自豪且高傲，它会放过通过领地的旅行者，但是偷採狮鹫毛皮的盗猎者的生命很快就会终结。

永世阴谋家祖尔

结界大师祖尔在过去的12个世纪裡做着自己想做的事情。在从尘世的责任中解脱出来后，这位不朽的魔法师在时空间旅行，寻找着生命的意义。最近他又出现在裘达面前想找点事做。他现在是陶拉里亚大学院的一名教授，他发誓自己只是想「在年轻人的头脑中培养知识」且「绝对没有什么企图」，但裘达一直留意着他。

鹏洛客

潜藏密探阿耶尼

阿耶尼是一个狮族战士，他希望保护弱者，对抗那些想要压制他人的人。年轻的时候，阿耶尼因为白化病的外表而受到排挤和自尊心的歧视。只有他的哥哥贾佐接纳了他，保护他，对他保持着善良及尊重。自从贾佐被谋杀后，阿耶尼开始以哥哥为榜样生活。在贾佐的影响下，阿耶尼成长为有名的英雄、睿智的导师和富同情心的朋友。他的治癒力量和魔法强化能力使他成为最好的盟友之一。

作为一名非瑞克西亚人，阿耶尼的固有信仰和目标已经被扭曲，转向与他的新主人一致。在他们的影响下，阿耶尼觉得自己再次重拾了自信，受到了这个重视他的团体的欢迎和接纳。非瑞克西亚让他认识到「差异」可能造成的危险。他现在意识到，团队合作就是把不同的视角整合成单一一个。通过消除差异，每个人都可以作为非瑞克西亚人骄傲的一部分。在非瑞克西亚每个人都是同一个团体且平等的—事实上，在成为非瑞克西亚的一员之前，他从来没有意识到他是如此重视与其他人的价值观一致。现在他更渴望帮助他的朋友把他们带进这个圈子裡。

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烈火来使雅亚

雅亚巴拉德是多元宇宙中最古老的鹏洛客之一。1500多年前她出生在多明纳里亚，是一个头脑发热且爱讽刺人的英雄，在消失了几个世纪前在时空早期历史中扮演了重要角色。最近几年，她以年长睿智的导师的身份重新出现在人们面前，指导那些初出茅庐的烈焰术士，包括她最有前途的学生茜卓纳拉。

雅亚秘密跟踪莉莲娜到多明纳里亚，并引导卡娅找到她的位置。在那之后，没有人知道她的行踪。

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活遗产卡恩

卡恩是一个有知觉的银色魔像，几乎了解所有神器的操作。他只需轻轻碰触就能理解大多数的技术设备，并在不需要组件或材料的情况下快速製作出神器或自动机。

卡恩正在努力击退非瑞克西亚人对多明纳里亚的入侵，但是他的努力被希欧蕊的潜藏密探所暗中破坏了。

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面纱的莉莲娜

莉莲娜维斯是一名大师级的死灵术士，她可以对死者发号施令并操纵生者来达到自己的目的。野心勃勃、狡猾又极度自信的她，正玩着忠诚转移的危险游戏，将自己与任何能提供最可靠途径来满足她欲望的人站在一起。

莉莲娜回到了家乡多明纳里亚追寻鸦人，这个神秘的人物从过去引导她走上了死灵术的道路。然而，她的调查却让她发现时空上有非瑞克西亚人的存在，她必须决定是否参与这场对抗入侵的战斗中。

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9月9日多明纳里亚：众志成城的舞台已经拉开序幕！透过本地店家和Amazon线上预购补充包、套装及售前现开赛套组！