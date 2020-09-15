官方消息：随着赞迪卡再起（以及它的指挥官套牌）总共为这个游戏带来了19个全新的传奇－万智牌现在已经有超过1000个传奇生物了！

无论你把一张传奇当成指挥官使用或在轮抽中作为第一包、第一张选出的卡，我们认为应当要让你知道你正在使用的角色是谁。这篇文章为此系列中的每一个传奇生物提供了些许背景故事，并且将会提供相关文章的连结（如果存在的话）。

海户的传奇人型生物

无惧旅人娅奇丽

无惧旅人娅奇丽|Ekaterina Burmak作画

娅奇丽可说是赞迪卡最伟大的掷索人，开创新路径并在对其他人来说可能致命的坠落中存活。她过去是一个寇族队伍的向导，但她却被迫无助地看着奥札奇夺走了战友们的性命。这个事件使她变得更坚毅，从那时起她便立誓要照顾好自己。

一旦击败奥札奇，娅奇丽已无事可做，于是她便参与了海户的重建工作。她加入一群冒险者并前往寻找重建城市需要的罕见材料。在这群冒险者中有一位名叫泽雷尚的人鱼。与泽雷和其他冒险者们产生连结让她再次打开心房，而她对于自我防御的渴望也慢慢转变为保护那些她最亲近的人。海户已完成，她现在跟着她新发现的家人一同在探险队和空境之间旅游。

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「红径」

「第二集：赶往姆拉撒空境」

诈术师泽雷尚

诈术师泽雷尚|Zack Stella作画

泽雷是整个赞迪卡最顶尖的浪客之一。如果你需要偷取某个东西，好吧，他可能已经先替自己拿走了。他相信人生是不公平的，领先的唯一法则就是说谎与夺取，直到你拥有需要的一切。他在匮乏的资源中成长，并在对抗奥札奇的战役中失去了仅有的一切。

他加入了重建海户的工作，认为在这片骚乱中并不难遗失一些东西。最令他意外的是，他发现自己竟然真诚地投入于其中。他原本打算等海户一重建完成就离开，但他却发现了一个非留下来不可的原因。在重建期间，他和娅奇丽、卡札，以及奥拉形成了真正的连结。和他的新伙伴们一起工作给了泽雷一种他很久没感受到的决心与归属感。

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「红径」

「第二集：赶往姆拉撒空境」

狂搅逐客卡札

狂搅逐客卡札|Ekaterina Burmak作画

卡札是个刺激探索者，也是个魔法大师。她看不起间接的魔法并且相信规模愈大愈好。如果爆炸和火球和巨岩无法解决你的问题，那么你或许该找其他人帮忙。她也算是个修补匠，能够利用在空境里找到的技术拼凑出一把飞行的魔法师手杖。

在娅奇丽和泽雷从一场元素袭击中（她完全掌控了局面－相信她）救了她之后，她便参与了海户的重建工作。她明白有了一整个队伍可能会让事情更失控，并同意协助他们进行探险。她震惊地发现自己和队友们相处融洽并且愿意为了保护他们而做出任何事，只要那件事能够透过暴力达成。

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「第二集：赶往姆拉撒空境」

空境法皇奥拉

空境法皇奥拉|Heonhwa Choe作画

奥拉是一位寇族僧侣，拥有与远古寇族文明的深刻连结。他的一生都在敬畏过去，尽可能从各种遗迹中学习。随着时间过去，他成为了赞迪卡最棒的僧侣大师之一。讽刺的是，过去夺走了他的一切。当奥札奇回归，他的家人也在奋斗中殒落。

了无生趣，他在这个时空游荡。当空境再次崛起时，他认为这就是他必须振作起来的迹象。奥拉发现最容易进入一座空境的方式就是参与海户修复团队，因为他们经常派遣队伍探索遗迹里的补给品。他在娅奇丽的队伍中找到一个空缺，然后又找到了更多。他无法忘怀娅奇丽、泽雷，和卡札是如何地让他想起了自己失去的孩子们－并且立誓要将他们视如己出地保护他们。

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「第二集：赶往姆拉撒空境」

遗迹窃贼亚诺文

遗迹窃贼亚诺文|Magali Villeneuve作画

在赞迪卡各处的聚落里，亚诺文被视为一位有名望的法师以及仁慈的学者。在追随者的帮助下，他替自己营造出一个博学男子的形象－可让人们带着奇特遗宝和难解问题前去咨询。他不喜欢在他带领鹏洛客们前往乌金之眼后找到的答案，导致了奥札奇的释放。

从奥札奇出现后的几年里，亚诺文的财富，以及他的名声，一直在稳定下滑中。许多冒险者宣称他窃取了他们探险与发现的功劳，更别说他偷走了一些他们发掘的珍宝。随着远古寇族空境再起，亚诺文决心致力于新的目标，解开这个失落文明的秘密 ... 并且重建他自身的力量与声望。

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「饥饿」

「前往乌金之眼」

「苏醒」

「进入奥札奇」

赞迪卡：阿库姆之牙

「联盟报告：眼中事件」

慕达雅先灵奥布恩

慕达雅先灵奥布恩|Chris Rallis作画

对慕达雅国度的妖精来说，灵魂世界与凡人领域同等重要，同样真实，并且共同存于日常生活中。亡者的灵魂是慕达雅国度里完全成熟的成员，而奥布恩则是他们的第一人。

几百年前，当他活着的时候，奥布恩带领妖精反叛军对抗巴勒格空境。在他死后，他是国度领导人赫山议长的主要参谋。即使奥布恩死去已久，他的影响力却丝毫不受妨碍。相反地，这个远古妖精精怪对于精怪世界和自然力量都有着无与伦比的掌控力。赫山议长的影响力也因为他和奥布恩的紧密关系而提升，但若有人看见他与奥布恩意见相左或不服从他的指令，他将会失去他那尊贵的位置。

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「河根树下」

齐心榜样塔兹莉

齐心榜样塔兹莉|Chris Rallis作画

在她年轻的时候，塔兹莉遇见了一位垂死的天使。在与吸血鬼的战斗里受伤，那位天使请求塔兹莉终结她承受的折磨。塔兹莉出于仁慈而杀了那位天使，并且拿走她的光晕好让自己永远无法忘记，或是原谅，自己做过的事。

十九年后，塔兹莉成为海户的沃里克指挥官的主要参谋。 当奥札奇觉醒时，她发现自己正和基定并肩作战－而且她为此不太开心。在沃里克指挥官垂死之际，他任命基定为他的继承者。这惹恼了塔兹莉，她本应是第一顺位才对。

她参与许多场对抗奥札奇的战役，多亏了光晕的力量以及内含那抚慰人心且宽容的天使之力，她最终在奥札奇的袭击中存活下来。在天使的恩典下复原，塔兹莉合法地成为海户指挥官并且领导了与奥札奇的最后战役。她引导城市重建，当时已毁于战争之中。在天使琳法拉的协助下，塔兹莉说服了众多探险队合作，而现在海户已再次闪耀。

随着赞迪卡展露出探险时代的新曙光，塔兹莉将确保她的城市与时空能够蓬勃兴盛。

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「因枯萎而生」

「赞迪卡复苏」

海户之盾琳法拉

海户之盾琳法拉|Wayne Reynolds作画

数千年前，天使们同意看守被囚禁的奥札奇。随着时间过去，她们的警戒变得松懈并且让这些生物逃逸。虽然娜希丽再次封印了奥札奇，天使却失败了。为了对她们所犯的错赎罪，所有天使开始将她们的光晕遮住眼睛，象征她们的盲目并且藉由这份持续不断的刺激提醒她们要保持警戒。除了琳法拉。

琳法拉相信光晕让天使们无法看见赞迪卡人民的日常难题。她的同侪在这个时空的高空飞翔，一边留意着潜在的危险，而琳法拉则降落在海户城并协助引导重建计划。她很快地就与塔兹莉指挥官结盟，而且一位天使的现身更能够稳固塔兹莉的领导权。

其他传奇人型生物

最终血侯哲娜

最终血侯哲娜|Tyler Jacobson作画

哲娜是卡列奇家族的吸血鬼血侯。当其他吸血鬼被奥札奇降伏时，哲娜领导着对抗它们的吸血鬼反抗军。她曾一度夺回马拉奇城，却又让敌方大军夺走。几乎被打败，她与基定和塔兹莉连手，最后终于击败了奥札奇。

身为初代吸血鬼的唯一幸存者，哲娜在吸血鬼社群中拥有无庸置疑的领导权，而此刻它们正从与奥札奇的战争摧残中重建。急切地设法扩增吸血鬼社群的人口，哲娜正在尝试发掘创造新血侯的方法，毕竟只有血侯才能创造新的吸血鬼。对非吸血鬼的访客而言，她对于重建其破碎部族的渴望使古坠兹成为格外危险的地方。

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「鲜血记忆」

夺命盗札葛斯

夺命盗札葛斯|Anna Steinbauer作画

札葛斯是哲娜的得力助手。他依照她的命令行事，他的忠诚度不容质疑。他致力于扫荡空境，寻找创造新血侯的方法。这就是他忠诚度的源头－哲娜答应过札葛斯一旦他找到了创生的秘密，他将会是第一个接受这份赋礼的人。

他身为浪客的能力不容低估。他能够轻松地在空境的危险通道内穿行。许多冒险者队伍会在早上醒来时发现他们自己的浪客失踪了，而附近的札葛斯已准备好表示他的哀悼－同时提供他的劳务。

葬望魔塔博锐

葬望魔塔博锐|G-host Lee作画

奥札奇再起过后，赞迪卡有许多人觉得他们的神明已经遗弃了他们。走投无路，那些早已向邪恶和堕落靠拢的人逐渐开始崇拜并侍奉恶魔。在所有恶魔中，塔博锐累积了最多追随者，他的教派相信他能够独力保护他们不受可能再次兴起的奥札奇侵扰。有时他会让「最虔诚」的信众尝一点力量的滋味，但塔博锐会确定自己获得更多的回报。

阿库姆之怒穆朗格

阿库姆之怒穆朗格|Rudy Siswanto作画

有时候牛头怪，就像是穆朗格，会抛下所有文明的表象并生活在荒野里，拥抱他们的野兽本质。他是个掠食者，猎捕任何他能够抓到的动物－或是人型生物，如果没有其他猎物的话。

他的犄角长得既狂野又残酷－或许比历史上任何牛头怪更巨大。有一个为牛头怪犄角存在的黑市，而一双跟穆朗格一样巨大的犄角能够让一个人一辈子不愁吃穿。很多自许为盗猎者的人曾发现他们寻找的犄角－不过却都狠狠地刺穿了他们的胸骨。

传奇元素

生机核欧那斯

生机核欧那斯|Chris Rahn作画

欧那斯是由纯粹法术力构成的生物，是赞迪卡那混乱、原初之力的化身，能够造成巨大的破坏。当奥札奇苏醒时，欧那斯开始产生变化。就像一个对抗疾病的人体，欧那斯开始适应以对付奥札奇的威胁。它吸收愈来愈多法术力，不只体现了赞迪卡的森林与丛林之力，还有山脉之怒，无情的海洋，以及赋予生命的平原。

现在奥札奇已消失，但欧那斯却还在成长。它的目的是什么？若它真的是赞迪卡的化身，这个时空到底想要什么 ... 而且它会如何得到？

荒野之魂艾莎娅

荒野之魂艾莎娅|Chase Stone作画

艾莎娅被妮莎召唤来对抗奥札奇。妮莎将这个元素命名为艾莎娅，意思是醒转世界。不像其他元素，艾莎娅在战争结束后并没有回归赞迪卡。在她们相处期间，妮莎发现自己与赞迪卡成为一体，而且艾莎娅也向她展示如何操纵赞迪卡的地脉以及大地的力量。

塑世灵菲拉斯

塑世灵菲拉斯|Victor Adame Minguez作画

元素是构成赞迪卡时空的原始自然力的实体化身。它们有许多是这个时空的片段－高原、海岛，或是为了对抗奥札奇而醒觉的辽阔水域。奥札奇在这个时空肆虐得愈久，这些元素就愈活跃暴烈，而且奥札奇的毁灭并无法完全安抚它们。

菲拉斯是个例外。从它「诞生」的那一刻起，菲拉斯只进行创造－未曾摧毁。在姆拉撒内部深处，菲拉斯照料着一座独特的小花园，充满了他培育的活生生的植物。它以一种从未在元素身上见过的细腻方式照顾着这个小型的社群。难道菲拉斯是一种奇特的变异吗？还是赞迪卡本身已产生了变化？

执拗雄野牙剎

执拗雄野牙剎|G-host Lee作画

寇基雷的归返直接唤醒了牙剎。它是马钦迪壕沟的意志并且自醒觉起就不停狂暴地四处冲撞。空境的崛起使人们注意到远古寇族遗迹，但牙剎的存在却让马钦迪彻底无人问津。

随着牙剎在大地上践踏，它的足印长出了新的植物，包括从未在赞迪卡见过的奇特水果和花卉。它们短暂又美丽地绽放，接着这个元素便原路折返将它们踩碎在那巨大、翠绿的蹄子底下。

传奇怪兽

断流怪乌伊拉佐

断流怪乌伊拉佐|Daarken作画

马格西是乌玛拉河上最高的瀑布，自将近300呎的峭壁上冲刷而下。靠近瀑布顶端的联道是一个热门的旅人休憩点，但它几乎不是个安全的庇护所。乌伊拉佐，一条庞大且拥有两个嘴巴的巨蛇，居住在瀑布后方的一座水底深穴里。

乌伊拉佐轻松地在瀑布里游上游下，在两种不同的高度猎食。虽然顶部的嘴巴会欣喜地吞下倒霉的旅者，但底部的嘴巴却偏好捕食生于瀑布基部的鱼。

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「马格西阶梯」

空境噬怪血盆口

空境噬怪血盆口|Filip Burburan作画

血盆口是一只潜伏在一座陨落空境的阴影中数百年的巨型多头龙。因为生活在完全黑暗的环境中而导致目盲，这只多头龙的其他感官却极度敏锐。血盆口主要以巨型百足虫和其他在长廊轻快奔走的昆虫为食。

当空境再次升起，血盆口发现了一种新的食物来源－探险队伍。少数活着攀上血盆口看守的入口处的冒险者们看似从未找到出口。

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「饥饿」

岛身怒怪凯立茨

岛身怒怪凯立茨|Viktor Titov作画

当艾欧娜摧毁塔晋空境时，有一大块残迹落入了海洋。有一块特别的遗迹，收藏着一个强大且被遗忘的寇族神器，落在一群蟹蛋上。蛋都被压碎了－除了其中一颗。那颗蛋孵化并且，拒食正常的食物，不停吞噬着这个神器的能量。它逐渐长大并且探索周围的遗迹，寻找供它吞噬的新神器。当空境再次升起时，许多塔晋的遗迹也自海中现身。它的生活方式与食物供应受到干扰，于是凯立茨便离开海底深处前去寻找食物。