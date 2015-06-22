万智牌：起源上市在即。 它迥异于以往所有核心系列：有两个新机制、更多全新的卡牌以及五位鹏洛客起源的故事等你探索。 万智牌：起源着眼于五位标志性鹏洛客最初的故事： 分别是基定、杰斯、莉莲娜、茜卓和妮莎。 你会了解到他们来自何处，如何点燃火花，以及之后发生的故事。 我们迫不及待地想让你体验整个系列，但让我们先看看其中–或新或旧–的机制吧。

双面鹏洛客

这就是本系列的亮点。 我之前提到的五位出现在万智牌：起源中的鹏洛客是五张双面牌–正面以传奇生物的形式展示了这个角色，背面则体现了其鹏洛客的身份。 这些牌表明了他们点燃了火花。

如果你之前从未见过双面牌，我会花点时间简单讲解一下。你并没有看错。 两个牌面。 没有牌背。 很奇怪，不是吗？

每一面都有其专属的特征–名称、类别、副类别、异能、法术力费用（背面没有法术力费用）等等。 双面牌不在战场上时，你只需考虑其正面的特征。 因此，如果你施放了一个咒语，让你从你的牌库中搜寻一张生物牌，那么你可以找出异端治疗师莉莲娜。

如未特别声明，双面牌进战场时都是正面朝上。 无论是施放或是通过别的方式（例如以诸如[autocard]坟场复生[/autocard]之类的牌放进战场）进入战场都是如此。 （你能想象将莉莲娜复活成灵俑吗？ 一定有一段曲折的故事！） 你不能以鹏洛客那一面施放这些牌。

这些传奇生物都具有异能可以放逐自己并移回战场且已转化，也就是说鹏洛客面（背面）朝上地移回战场。 和其他鹏洛客进战场一样，他们会带有忠诚指示物，其数量等同于右下角的数字。 请注意，这种「转化」和你曾在依尼翠环境中见到的有一点不同。

在该鹏洛客进战场的回合里，你便可以如常地在你的行动阶段起动其忠诚异能之一。 但请小心： 如果这个鹏洛客进战场的时机不在你的行动阶段里（例如在战斗中），那么在你能于你的行动阶段中起动其异能之前，对手便有机会去除它。

尽管「传奇规则」与「鹏洛客独一无二规则」这两条规则很类似，但这两条规则所影响的永久物种类并不相同。 你可以同时操控异端治疗师莉莲娜和无畏死灵术士莉莲娜。 不过，如果异端治疗师莉莲娜被放逐，然后进战场且已转化，则你会同时操控两个具同样副类别的鹏洛客。 其中一个会置入坟墓场。

在套牌中利用双面牌

在套牌中加入双面牌时，你有两种选择： 你可以利用不透明的牌套（你可能已经在用了），或是利用如下所示的列表牌。 你能在部分万智牌：起源补充包里找到列表牌。

利用不透明的牌套比较直接。 生物面朝上时将牌放在牌套里，如果它进战场且已转化，就把它从牌套里拿出来。 只要这张牌没有回到你的手牌或牌库中，你便可以将它放在牌套外。 重点是，你和对手都不应从你的手牌或牌库中分辨出双面牌。

列表牌具有一般万智牌的牌背，而正面则是像这样子：

列表牌必须与用它代表的双面牌一同利用。 将你的双面牌先放到一边，并在列表牌上这张牌的名称旁作记号。 小心不要在列表牌背面留下印记。 在比赛中，将你的双面牌和备牌分开放，不要弄混。

只有正式的列表牌才能用来代表套牌中的双面牌。 如果你利用列表牌来代表套牌中的任一张双面牌，则你就必须用列表牌来代表所有的同名牌。

你可以在任何需要隐藏牌面特征的时候使用列表牌–换句话说，当它在牌库、手牌中或牌面朝下被放逐时。 当该牌在堆叠中、战场上、坟墓场中或牌面朝上被放逐时，你可以换成双面牌。

双面牌可见时–无论是因为它在公开区域，还是被展示，或是有牌手检视之–能够看见它的牌手便可以看见其两个牌面。 能够在非公开区域检视列表牌的牌手可以检视其所代表的双面牌。

在轮抽中利用双面牌

如果你正在轮抽–你真的该试试的–选取双面牌和选取其他牌有一些不同。 与你抽选的其他牌不一样，其他牌手都能看见双面牌。 你不得试图隐藏它。 你可以任一面朝上，将其放置于你所抽选的牌堆上。 我们不鼓励开心地喊出来，但你可以暗自偷笑。

铭勇

如果你是多重宇宙的生物，向对手造成战斗伤害可能是你人生的重要时刻。 对万智牌：起源中的一些生物而言，由于名为铭勇的新异能，这些时刻显得更为重要。

铭勇异能会在具铭勇异能的生物第一次对牌手造成战斗伤害时触发。 该异能会在该生物上放置一定数量的+1/+1指示物（等于铭勇此关键字后的数字）。 另外，这还会使生物成为已铭勇。 所以，如果你的罗克虐杀兵向对手造成了战斗伤害（也许践踏帮了它一把），那么它会得到加强，变成6/6的强力生物。 既然它成为了已铭勇，那么其铭勇异能就不会再触发了，不过它会从隐罩迷雾处获得更好的效应。

如果生物对鹏洛客造成战斗伤害，则铭勇异能不会触发。 在罕见的情况下，甚至生物对其操控者造成了战斗伤害（通过伤害转移效应），铭勇异能也会触发。 已铭勇的生物直到它离开战场前都会维持已铭勇状态，即使它因故失去全部的+1/+1指示物也是一样。

精熟咒语

万智牌：起源中一些瞬间和法术具有精熟咒语异能。 精熟咒语属于异能提示，它没有特定的规则含义，但它提醒你，如果你的坟墓场中有两张或更多瞬间或法术牌，那么它会变得更强。

于咒语结算时，你才会计算你坟墓场中瞬间和／或法术牌的数量，并以此来决定精熟咒语异能是否生效。 不要算上正在结算的咒语本身。 那时它仍在堆叠中，不在你的坟墓场里。

有些精熟咒语的异能会在咒语的原有效应之外增加效应。 来看看送入梦乡。

有些精熟咒语的异能则是会部分或完全取代咒语的原有效应。 来看看爆烈冲动。

仔细阅读每张具精熟咒语异能的牌，看清它的运作方式。

威慑

威慑是一个旧异能的新关键字。 具威慑异能的生物只能被两个或更多生物阻挡。 我们这些老牌手习惯称之为「[autocard mvid="25676"]鬼怪战鼓[/autocard]效应」。

一旦两个或更多生物合法阻挡了具威慑异能的生物，将那些阻挡者移出战斗并不会更改或撤销本次阻挡。 有些具有此异能的旧牌之规则叙述会作更动，让它们从今而后也具有威慑异能。

灵技

很久以前，我们有一个环境在名为鞑契的世界，记得吗？ 在另一条时间线中，它由五个部落统治，每个部落都由令人敬畏的可汗领导。 洁斯凯就是其中一个部落，它的标志性异能称为灵技。 好吧，我们十分喜欢这个异能，所以我们决定不止要把它带入我们的时间线，还要让它有可能出现在任何万智牌系列中，就从万智牌：起源开始！

灵技属于触发式异能，让你每次施放非生物咒语时都能使生物得+1/+1直到回合结束。 生物咒语不会触发灵技异能，就算是同时具有其他牌张类别者，比如说神器生物咒语，也是一样。 瞬间咒语效果尤佳，如此一来它们不仅能够发挥原本的功效，同时还能成为让你的攻击或阻挡生物变大的战斗诡计。

当灵技触发时，它会进入堆叠，并位于触发此异能的咒语上方，这意味着灵技异能会先于该咒语结算。 一旦灵技异能触发，则即便该非生物咒语有任何变化，都不会影响到灵技。 即使该咒语被反击，灵技异能依然可以给予生物加成。

占卜

占卜这个关键字动作曾数次出现在过去的系列里，以后它可以用在任何万智牌系列里，就从万智牌：起源开始。 占卜可以让你瞥视未来，并可能改变命运。

占卜N（N是数字）的流程是检视你牌库顶这些数量的牌。 然后将其中任意数量的牌以任意顺序置于你牌库底，其余则以任意顺序置于你牌库顶。 密切注意让你占卜的牌。 有时这些牌会让另一个效应先发生。 其他时候，你要先进行占卜。 你必须按牌上的顺序依指示行事。