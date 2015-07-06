英雄都有出头天。

对鹏洛客而言，便是你火花点燃的那一刻。 刚刚经历了惨痛遭遇的你在这一刻学会了如何穿行世界，获得了超越你想象力极限的力量。

无论你是第一次释放你的火花，还是早已遍历多重宇宙各个角落，都能在万智牌：起源中找到你所需的东西。

而这一切都从售前赛开始！

售前赛是你第一次用新牌进行游戏的机会。 你能在其他人之前体验万智牌：起源的牌，探索广阔无垠的多重宇宙。 万智牌：起源这个系列与其他系列完全不同～你准备好了吗？

售前赛开始

售前赛一直是我最喜欢的万智牌比赛之一。

我十一岁那年参加了我的第一场售前赛～此后我便成了这类比赛的常客，无穷的乐趣让我欲罢不能。 售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。 总之就是能让人流连忘返。

如果你是一名现开老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后面关于本地店家举办万智牌：起源的售前赛与你过往比赛相异之处的部分。 但是，如果你是这场现开赛狂欢盛会的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

很好。 那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！ 毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。 怎么才能参加呢？

好吧，如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的！ 那家店甚至可能提供预先报名。 售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。 最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前询问。

那么，你找到了店家，好极了！

现在要花点时间准备一下。 万智牌：起源会横跨万智牌多重宇宙中十个不同的时空，因此会有许多事情在这次多重宇宙远足之旅中等着你去亲自完成，所以你要做好万全准备。 当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

比如，你还可以带上一副标准赛或指挥官套牌，利用两局之间的空档进行娱乐，同时也可以带上交换用卡本，记录生命的纸笔，甚至是一瓶水和一些小零食。 （多重宇宙坊间传闻说，燕麦棒是很好的零食。） 一场售前赛会进行四到五个小时，所以你要留出足够的时间。

很好，让我们看下去。 你找到了牌店，准备好了拜访万智牌：起源十个时空所需的一切东西。 你甚至可能已经读完了万智牌：起源的鹏洛客故事，还能向对手娓娓道来万智牌背后的传奇典故，更棒的是你还查阅了牌图集合。

大功告成！ 现在，让我们来说说…

套牌构组指南

如果你最近经常玩牌，那你就会发现万智牌：起源实际上回归了现开套牌构组的核心：双色套牌。 为了帮你选择这两个颜色中的一个，你需要先选择和哪位鹏洛客结盟！

万智牌：起源的主角是五位鹏洛客。 简要介绍一下：

基定

基定尤拉，又名库忒昂伊俄拉，是来自塞洛斯世界的白色鹏洛客，他能够统掌全军....同时也乐于在需要时冲上前线，奋勇杀敌。 尤其厉害的是，基定在战斗时可是不灭的，所以想放倒他可不容易。 如果你选择了基定，你会得到一些以基定为核心的白色牌，这就是说你的战略将偏向组建军队然后发动进攻。 杰斯

杰斯贝连是诡计多端的心灵法师，他出身维林，无论什么方面都能以智取胜，然后让你根本不记得发生过这件事。 传说他不时还会抹除他自己的记忆。 …我刚刚在说什么来着？ 哦，对了。 这位蓝色鹏洛客手中满是传统蓝色诡计。 无论是抓牌，回手生物还是反击咒语，杰斯都能做到。 莉莲娜

对莉莲娜来说，死亡根本不是阻碍。 这位出身多明纳里亚的死灵术士一直在追求掌控死亡...而她有大量的时间来实现自己的梦想，因为她通过和恶魔订立契约获得了永恒的生命！ 和莉莲娜结盟，你得到的牌能让对手弃牌、消灭生物，（当然）还有一些可爱的灵俑。 茜卓

冲动而又暴躁的茜卓能操纵火焰。 她出身卡拉德许时空，从小就学习如何更好地利用她强力的火焰魔法。 如果你选择了茜卓，只需要干一件事情：烧！ 无论你是要烧死生物，还是要直接烧对手的脸，茜卓都很乐意为你效劳。 妮莎

妖精鹏洛客妮莎瑞文来自赞迪卡，使用强力的元素魔法。 她能以自己独有的方式与大地产生共鸣，感知她所在时空的整个世界。 选择妮莎，你会有多种方式来扩展你的地牌，加速施放大型生物。 妮莎能保证你的地不会拖后腿。

好了！ 现在你想好选择哪位鹏洛客了吗？ 别着急，花点时间好好想想。

等你想清楚了后，你就可以去店里，选择你的鹏洛客（或者如果你预先报名了，也许你已经同时选好了），拿到一个以该鹏洛客为主题的盒子，准备开始比赛！

在这个盒子里，你会发现许多好东西。 但今天的重点所在，是盒中的那七包你将用来构组现开套牌的补充包：六包普通的万智牌：起源补充包和一包七张牌的补充包，其中的牌都是你所选鹏洛客的颜色。

第一件事：揭开多重宇宙的秘密。 我的意思是，打开这些补充包！ 然后，你会获得一堆牌。

那么...现在干什么？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。 你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。 同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

构组套牌可能是一件棘手的事情。这时，特别的补充包就要发挥作用了！

你选择盒子的同时也选择了一位鹏洛客。 而你打开盒子之后，会看到里面有一包塑料袋包装的特殊「选色补充包」，其中内容与你选择的鹏洛客颜色相符。 这包「选色补充包」可以帮你确定要利用的颜色。 由于万智牌：起源的选择补充包中包含的七张卡牌全部都是你选择之盒子的颜色，有了这一臂之力，你自然就会选择使用这个颜色。

虽然你组任何颜色的套牌来参赛都没有问题，但通常情况下使用你所选择的颜色会对你更有帮助。 （另外，我希望你选择了一个和你想用的颜色匹配的鹏洛客！） 因此，我会建议你采用盒子的颜色，然后考虑那种颜色能与其相配合。 有可能是某个颜色有一张你非常想用的炫酷卡牌，或是你选择了绿色但没有很多前期的生物，而红色能够很好地弥补这一缺陷。

无论你是怎么挑的颜色，你都需要选出你会使用的牌。

那么，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？ 让我们戳戳看哪些牌自己会跳起来好了。

...还是用另外一种方式比较好，拿出你所选颜色的牌，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。 这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。 （这时不要把你的非生物摆开，除非那些是你一有足够的法术力就准备施放的牌。举例来说，你通常会在第一回合施放逐耀鬼怪，但通常不会施放爆裂冲动。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。 你肯定不会希望手中握着的一堆牌都集中在这条曲线的某一个点上：适当的混合搭配非常重要，这样你就能在牌局早期使用低费用咒语，在牌局后期使用高费用咒语。 根据限制賽的通则，我会希望让套牌如下分布：

1费法术力： 0-2个生物 2费法术力： 4-6个生物 3费法术力： 3-5个生物 4费法术力： 4个生物 5费法术力： 3个生物 6费或更多法术力： 1-2个生物

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。 按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！ 在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语是常说的「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。 万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

想要知道更多窍门吗？ 这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你的套牌可以超过40张牌，但是你真的应该尽可能限制在40张。 每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。 这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，通常来说，我是这么选择的。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。 如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策； 但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。 最好混合利用费用为二、三、四以及五的生物。 现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！ 当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。 具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

如果你想对现开赛了解得更深，这里有一些文章，你可以从中学到更多：

双头巨人赛

有些店家也举办一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），两名牌手必须组队和其他队伍对战。 每对牌手会获得两个售前组合（它们不必是同一位鹏洛客；你们可以自己找出最佳的鹏洛客组合！）并以此来构组套牌。 如果店家举办这类赛事，比赛组织方能告诉你更多有关2HG的信息。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛会令你却步，或你时间不多，只是想用万智牌：起源快速进行对战，你可以加入现开决斗。

在这个赛事中，你会获得一包60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手！ 如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法；你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。 此外，它真的很好玩！

等等，还有更多！

在你的组合中，除了那些很酷的一般卡牌之外，你还会发现一些其他很酷的东西！

第一件就是你的售前赛赠卡。 你可以在自己的套牌中利用它，而你也很可能想这样做，因此请务必将它放入你用于构组套牌的牌堆中！ 它可能是你颜色中八张稀有牌之一（准确地说是七张稀有牌和一张秘稀牌）。 如果你运气好，你的售前赛赠卡甚至可能是一张双面鹏洛客！

你还会获得这些漂亮的Spindown生命计数器中的一个：

最后是起源售前组合中我最爱的东西～这本故事册：

在每个售前组合中都有一本，对应你选择的鹏洛客。 里面是你所选鹏洛客的一些背景故事，美丽的插画，还有一些你可以在售前赛过程中努力完成的成就，它们能带你领略该鹏洛客的故事！

你能在鹏洛客的起源故事中，追随他们的脚步吗？ 在售前赛期间，挑战自我，完成成就！

起源故事，崭新异能

万智牌：起源中有许多新东西！ 让我来逐一介绍它们，下文摘录自《万智牌：起源机制》这篇文章：

双面鹏洛客

双面牌每一面都有专属的特征：名称、类别、副类别、异能、法术力费用（背面没有法术力费用）等等。 双面牌不在战场上时，你只需考虑其正面的特征。

双面牌默认正面朝上地进入战场。 无论是施放或是通过别的方式（例如以诸如[autocard]坟场复生[/autocard]之类的牌放进战场）进入战场都是如此，。 你不能施放这些牌的鹏洛客面。

在套牌中加入双面牌

在套牌中加入双面牌时，你有两种选择： 你可以使用不透明的牌套（你可能已经在用了）；或是使用可在一些万智牌：起源的补充包内找到的列表牌。

只有正式的列表牌能用来在套牌中代替双面牌。 如果你用列表牌代表你牌库中的双面牌，那么所有双面牌，你都必须用列表牌代替。

铭勇

铭勇异能会在具铭勇异能的生物第一次对牌手造成战斗伤害时触发。 该异能会在该生物上放置一定数量的+1/+1指示物（等于铭勇此关键词后的数字）。 另外，这还会使生物成为已铭勇。

如果生物对鹏洛客造成战斗伤害，则铭勇异能不会触发。 在罕见的情况下，甚至生物对其操控者造成了战斗伤害（通过伤害转移效应），铭勇异能也会触发。 已铭勇的生物直到它离开战场前都会保持已铭勇，即使它因故失去了所有+1/+1指示物，也是如此。

精熟咒语

于咒语结算时，你便一并计算你坟墓场中瞬间和／或法术牌的数量，并以此来决定精熟咒语异能是否生效。 不要算上正在结算的咒语本身。 那时它仍在堆叠中，不在你的坟墓场里。

威慑

具威慑异能的生物只能被两个或更多生物阻挡。 一旦两个或更多生物合法阻挡了具威慑异能的生物，将那些阻挡者移出战斗并不会更改或撤销本次阻挡。

灵技

灵技是触发式异能，让你每次施放非生物咒语时都能使生物得+1/+1直到回合结束。 生物咒语不会触发灵技异能，就算是同时具有其他牌张类别者，比如说神器生物咒语，也是一样。

占卜

占卜N（此处N是一个数字）的流程是检视你牌库顶这些数量的牌。 然后将其中任意数量的牌以任意顺序置于你牌库底，其余则以任意顺序置于你牌库顶。

你的起源故事

无论你是新人还是老手，万智牌：起源都充满了无数惊喜，适合所有牌手同乐。

我已经玩这款游戏很多年了，像万智牌：起源这样的系列依然能给我惊喜，其中的创新也让我兴奋。 这次的售前赛一定会热闹非凡！

最后是一幅有趣的图表，上面列出了五位鹏洛客，以及你会在售前赛上看到与他们相关的牌张横跨的两个时空：鹏洛客的家乡时空，以及他们首次时空穿行来到的时空。 来看看吧：

鹏洛客 故乡时空 首次时空穿行来到的时空 基定 塞洛斯 班特 杰斯 维林 拉尼卡 莉莲娜 多明纳里亚 依尼翠 茜卓 卡拉德许 瑞格沙 妮莎 赞迪卡 洛温

另外，如果你想查看更多本系列中你能开到的卡牌，千万不要错过完整的牌图集合，其中包含了系列中的所有卡牌，方便你随时查阅！

如果你还有任何关于售前赛或其他你想了解的问题，都请给我发条推文，或者在我的Tumblr上问我，我一定及时查看，尽我所能帮助你！

周末愉快！ 愿你能分享一个精彩的起源故事！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight