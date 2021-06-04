这个系列会为近代赛翻开新的一页。或者更准确一些，翻开……新篇章？

摩登新篇2来了！它现已上线万智牌线上版，并将于6月18日在游戏店发售！

在2019年的摩登新篇收获巨大成功后，我们意识到值得继续开发下去。本系列包含大量新牌（还有一些熟面孔！），天马行空的机制，还将带来真正前所未有的限制赛体验。

那么，在哪里怎么做才能玩到呢？参赛后又该如何构组你的现开套牌？

如果你喜欢看视频 ，可以来这里：

如果你更喜欢读文章，那就接着读下去吧！

翻开新篇

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌周末活动。

在售前赛周末期间，你可以首次体验新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。就算你是在家里（而非牌店），也别忘记你是在跟全世界许多人一同居家娱乐，而这独特经验也会成为全球体验与交流的一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。大家一同在欢笑中学习新系列，体验精彩游戏：新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解摩登新篇2有什么新奇之处。但如果你是现开赛世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，可以在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，别忘了查询店家是否接受预先报名。提前规划准没错。

虽说以往的传统售前赛是在店内举办，但这次由于2019冠状病毒病（COVID-19）疫情，我们也推出了特别安排：牌手暂时可以购买售前组合回家！实际上我们也推荐各位如此进行售前赛。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

很好，让我们看下去。你选好了一家店铺，在摩登新篇2牌图集合里看了这个系列的精彩牌张（以及这些牌张的特殊版本）。

你作好了体验这个强大系列的全部准备！现在该来打开补充包了！

遍历新篇

这是首个拥有整套售前组合的非标准系列！你没听错：摩登新篇2有售前组合！

它长这个样子：

这里面有其他售前组合会有的东西。例如，会有一张售前赛纪念闪卡，可能是这个系列中的任一张稀有牌或秘稀牌！你甚至可以将它加入你的现开套牌！还有一个用来记录生命值的Spindown生命计数器。

来看看里面都有什么吧：

当然最重要的还是这些补充包。让我们开始吧！

首先：打开补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色，并加入23张左右的咒语。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你如何才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放骑士秘耳，但通常不会急着在第二回合立刻施放慷慨赠礼。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击这里，查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会少了一分！

地的比例应当是大约17到18张地牌对上23到22张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵局。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种对峙局面。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程通常稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手并选择后手，这样就能多抓一张牌。

摩登新篇众多面相

摩登新篇2还带来了几种不同的牌框处理！

例如，你可能会开到复古牌框牌：

你还有机会开到无边框鹏洛客：

这还不是全部！想了解更多相关信息，以及从哪里才能开到这些特殊牌张，请参阅收集摩登新篇2这篇文章。

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方可能无法进到实体店畅玩万智牌。那如果你买了产品回家，但没有办法在店内游戏，要怎么做？

当然，你也可以选择万智牌线上版，能让你在保持距离的同时体验本系列。另外还可以尝试利用手机相机或网络摄像头来玩！

你可能还没试过SpellTable，它真的超棒。只需点几下鼠标，就可以用手机或电脑上的摄像头和世界各地的人玩万智牌。这个网站还自带生命记录和牌张查询功能，而且设置起来无比简单：登入威世智帐号，完成了。

有些店铺会利用SpellTable平台举办远程售前赛，还有很多其他地方也都在举办这类游戏活动。

其中一个就是在6月11日至13日使用SpellTable测试版举办的摩登新篇2售前赛。在本地店铺购买一份售前组合带回家，登入Discord服务器即可获助构组套牌的提示，了解小知识，并迅速匹配视频打牌游戏。售前赛开心至上，随便尝试你牌池中的狂野组合吧！

如需了解更多使用SpellTable的信息，可以来看我的这个视频：

新篇成盒

在店里除了售前组合，还有其他东西供你购买，例如摩登新篇2系列补充包！如果你事先预订过整盒系列补充包，那你应该能买到。不过切记，卖完即止。

如果你买到了，还能获赠一张这个（赠完即止）：

全新视角

摩登新篇2正如其名，是为近代赛打造的系列。但在将新牌加入你最爱的近代赛套牌时，希望你也不要错过精彩的限制赛乐趣！这个系列里机制非常多，游戏中能出现的配合在其他地方难以得见！

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube联系我，也可以给BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很期盼听到各位的反馈！

希望你喜欢当前的摩登新篇2预览。无论你在哪里，在何时，打算用什么方式畅玩这个系列，都祝你玩得开心！我十分期待各位的反馈。

Gavin

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