下面你会看到摩登新篇2里新加入万智牌那些新传奇的一段小故事。 一起来认识新朋友，也别忘了看看昨天那些回归万智牌的传奇们

流浆先祖艾夫

Aeve, Progenitor OozeAeve, Progenitor OozeAeve, Progenitor Ooze

一开始什么都没有，只是原始的泡状混杂物. . .直到被闪电击中—那巨大的能量正是推动艾夫—这个时空上第一个生命体—存在所需要的。 有些人甚至相信时空上所有的生命体一开始都是来这样流浆的型态。

第一道闪电过去已经有数十亿年，生命也已经以各式各样的方式开花结果—艾夫也依然存在，毫无变化且不可意义的古老。

松鼠将军聒牙

Chatterfang, Squirrel GeneralChatterfang, Squirrel GeneralChatterfang, Squirrel General

本影树林的松鼠们一直都很享受平稳且安静的生活，直到邻近隆背山的龙兽们入侵以寻找食物并威胁要吞噬他们。 聒牙在两个夏天前参与了Orcfire 那场知名的战役，这次打算重整松鼠大军把龙兽全部赶回去，并给他们一段刻骨难忘的经验。 他凭一己之力便击倒了一打龙兽，并把他们的翅膀穿在身上当作胜利的象征—并警告所有其他想要入侵的人。

暴风之吼撒塔

Thrasta, Tempest's RoarThrasta, Tempest's Roar

撒塔居住在一个风暴永不停歇的时空。 在那些风暴最激烈的夜晚里，他会找到离他最近的高点，以让自己被闪电打中。 闪电并未消散，实际上，它注入了撒塔的外皮为它的身体充满了能量。 只有一次撒塔的能量太过饱满，以致需要寻找其他的成员，在那次挑战他们的过程中破坏了树林并晃动了大地。 他的野心是有一天要带着所有的成员，登上整个树林掠夺者的顶点。

丰收之手叙提丝

Sythis, Harvest's HandSythis, Harvest's Hand

叙提丝一开始是由卡拉美特拉创造来保护丰收及谷物的脱壳，但随着时间，拉美特拉对她日加宠爱，叙提丝成了丰收神的顾问及伙伴。

卡拉美特拉神授给少女更多她自身的能力，比起任何过往的代理人都还要多，也常称叙提丝为「女儿」。 作为卡拉美特拉在塞洛斯上最强力的代理人，叙提丝现在云游四海，像整个世界布达神的意志。

命运烈焰亚司利

Yusri, Fortune's FlameYusri, Fortune's FlameYusri, Fortune's Flame

亚司利总会很快地主张自己不好也不坏，即使许多人会把他归类为其中一边。 他反复无常且容易生气，最好描述他的方式就是一名善变的代理人，混乱的天性往往把它带往制造麻烦的那边。 最容易获得他善变性格中好的那一面的方法就是取悦他;最容易得罪他的方式就是让他感到无聊。 那些被他视为朋友的人往往很享受突如其来的幸运—如果他们可以活下来享受的话。

隐匿动物学家罗尼斯

Lonis, CryptozoologistLonis, Cryptozoologist

从很年轻开始，罗尼斯就一直相信在所有人的视线以外，有奇怪且神秘的生物生活在拉尼卡上：神秘蘑菇、猫头鹰恐龙、灯火蟹等等。 多年的研究和探索一无所 获，但罗尼斯依然不气馁。 其他人或许看轻他，认为他的研究就是一场笑话，但罗尼斯知道拉尼卡上依然有许多神秘的事物尚未被发现。 罗尼斯相信，只要他保持耐心持续努力，有天一定可以找到真相。

饥潮格蕊斯

Grist, the Hunger TideGrist, the Hunger TideGrist, the Hunger Tide

格蕊斯之歌：

饥饿的浪潮席卷了整片大地，将我们从睡梦中叫醒。 地球传来一声巨响，那是许多张嘴哭喊要求食物的声音。 无尽的羽翼覆盖了整片天空，饥饿的爪牙把肉从世界的骨上撕下。 让这一切及更多更多发生，我们的孩子将能参与这无止尽的盛宴。

烁光怪蜂扎巴兹

Zabaz, the GlimmerwaspZabaz, the Glimmerwasp

札巴兹是昆虫俯冲过烁光荒野时所发出的声音，也是它名字的由来。 它靠秘罗地周遭的能量维生，随着长大的过程也日益变得机敏及聪慧—也变得更加好战： 它对胡咬及乱斩从未迟疑，也因为追逐那些在领地数里外扰乱的家伙—只为了有能攻击他们的机会—而广为人知。 唯一另一个和札巴兹同样有着坏脾气的是 Chikick ，敌方一只像是蚂蚁的生物，居住在锐草原野的刃草当中。