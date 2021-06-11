下面你会看到摩登新篇2里新加入万智牌那些新传奇的一段小故事。 一起来认识新朋友，也别忘了看看昨天那些回归万智牌的传奇们 ！

流浆先祖艾夫

一开始什么都没有，只是原始的泡状混杂物 . . . 直到被闪电击中—那巨大的能量正是推动艾夫—这个时空上第一个生命体—存在所需要的。 有些人甚至相信时空上所有的生命体一开始都是来这样流浆的型态。

第一道闪电过去已经有数十亿年，生命也已经以各式各样的方式开花结果—艾夫也依然存在，毫无变化且不可意义的古老。

松鼠将军聒牙

本影树林的松鼠们一直都很享受平稳且安静的生活，直到邻近隆背山的龙兽们入侵以寻找食物并威胁要吞噬他们。 聒牙在两个夏天前参与了Orcfire 那场知名的战役，这次打算重整松鼠大军把龙兽全部赶回去，并给他们一段刻骨难忘的经验。 他凭一己之力便击倒了一打龙兽，并把他们的翅膀穿在身上当作胜利的象征—并警告所有其他想要入侵的人。

暴风之吼撒塔

撒塔居住在一个风暴永不停歇的时空。 在那些风暴最激烈的夜晚里，他会找到离他最近的高点，以让自己被闪电打中。 闪电并未消散，实际上，它注入了撒塔的外皮为它的身体充满了能量。 只有一次撒塔的能量太过饱满，以致需要寻找其他的成员，在那次挑战他们的过程中破坏了树林并晃动了大地。 他的野心是有一天要带着所有的成员，登上整个树林掠夺者的顶点。

丰收之手叙提丝

叙提丝一开始是由卡拉美特拉创造来保护丰收及谷物的脱壳，但随着时间，拉美特拉对她日加宠爱，叙提丝成了丰收神的顾问及伙伴。

卡拉美特拉神授给少女更多她自身的能力，比起任何过往的代理人都还要多，也常称叙提丝为「女儿」。 作为卡拉美特拉在塞洛斯上最强力的代理人，叙提丝现在云游四海，像整个世界布达神的意志。

命运烈焰亚司利

亚司利总会很快地主张自己不好也不坏，即使许多人会把他归类为其中一边。 他反复无常且容易生气，最好描述他的方式就是一名善变的代理人，混乱的天性往往把它带往制造麻烦的那边。 最容易获得他善变性格中好的那一面的方法就是取悦他;最容易得罪他的方式就是让他感到无聊。 那些被他视为朋友的人往往很享受突如其来的幸运—如果他们可以活下来享受的话。

隐匿动物学家罗尼斯

从很年轻开始，罗尼斯就一直相信在所有人的视线以外，有奇怪且神秘的生物生活在拉尼卡上：神秘蘑菇、猫头鹰恐龙、灯火蟹等等。 多年的研究和探索一无所 获，但罗尼斯依然不气馁。 其他人或许看轻他，认为他的研究就是一场笑话，但罗尼斯知道拉尼卡上依然有许多神秘的事物尚未被发现。 罗尼斯相信，只要他保持耐心持续努力，有天一定可以找到真相。

饥潮格蕊斯

格蕊斯之歌：

饥饿的浪潮席卷了整片大地，将我们从睡梦中叫醒。 地球传来一声巨响，那是许多张嘴哭喊要求食物的声音。 无尽的羽翼覆盖了整片天空，饥饿的爪牙把肉从世界的骨上撕下。 让这一切及更多更多发生，我们的孩子将能参与这无止尽的盛宴。

烁光怪蜂扎巴兹

札巴兹是昆虫俯冲过烁光荒野时所发出的声音，也是它名字的由来。 它靠秘罗地周遭的能量维生，随着长大的过程也日益变得机敏及聪慧—也变得更加好战： 它对胡咬及乱斩从未迟疑，也因为追逐那些在领地数里外扰乱的家伙—只为了有能攻击他们的机会—而广为人知。 唯一另一个和札巴兹同样有着坏脾气的是 Chikick ，敌方一只像是蚂蚁的生物，居住在锐草原野的刃草当中。