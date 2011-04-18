在围攻秘罗地系列中，秘罗地此金属世界全面陷入战火，将影响此时空的未来命运。对峙的一方是秘罗人，自身独特生命型态的闪亮护卫军。另一方则潜藏着阴险的非瑞克西亚人，自远古的侵攻武器微迹之中再生，再度侵袭多重宇宙。

而战争已结束。秘罗地此时空已遭完化，成为万智牌最黑暗之恐怖势力新本营，而现在的非瑞克西亚有着五色法术力任其运用。但在这被重塑世界遭人遗忘的角落，秘罗志士依旧奋战着。

欢迎来到新非瑞克西亚！

虽然非瑞克西亚人现在广泛分布于五种颜色中，依旧有些非瑞克西亚咒语是谁都可以施放～只要他们愿意付出代价。

你所见的奇怪符号是绿色的非瑞克西亚法术力符号，并且其他四种颜色也有这类符号。如同一般的有色法术力符号，每个非瑞克西亚法术力符号都能用一点该色的法术力来支付。但它也能以2点生命来支付，让你施放某些咒语时付的费用更低，或是免费施放其他咒语（例如这个），并且不论你能产生何种颜色的法术力，都可以施放这类的各色咒语。你施放生体突长时可以支付 G ，或是施放时支付2点生命且完全不付法术力～不论你是否操控树林都没问题。

大多数情况下，非瑞克西亚法术力符号运作时如同一般的该色法术力符号。生体突长始终会是绿色的牌，因为它的费用中包含了绿色法术力符号～而你是否确实支付绿色法术力来施放它，则并不重要。其总法术力费用都会是1，这与 魔力流浆 与 寇基雷的审讯 这类牌可能会产生关系。用来支付的生命就像是用了法术力来支付一样，所以如果该咒语被反击，已支付的就无法收回。

在当前情况下，如果你无法支付非瑞克西亚法术力符号所需的2点生命，则就不能支付生命来如此作。你在以下的情况就无法用生命来支付非瑞克西亚法术力符号：你的总生命为1；或你正受到 白金天使 的效应影响，并且总生命为0或更少；或你由于 白金皇像 的效应影响而完全无法支付生命。而你总是可以利用一点所需颜色的法术力来支付它。

除了会出现在牌的法术力费用之中，非瑞克西亚法术力也会在其他地方登场，例如在起动费用中。

在同一回合中多次起动入侵食灵妖的异能，并不会有什么特别效果～但新非瑞克西亚系列某些牌上的异能之起动费用包含了非瑞克西亚法术力，并且你可能想要在同一回合中多次起动。这类异能每次都要支付 U 或2点生命，你想起动多少次都没问题（只要你付得起）。

在新非瑞克西亚，只要是法术力费用包含非瑞克西亚法术力、且不是瞬间或法术的牌，都会是有色神器。

如同过去系列中的有色神器（例如阿拉若断片），斩击豹既是神器牌也是红色牌。你支付的是 4R 或 4 与2点生命都无所谓；它始终会是红色（并且不会是无色），始终是个神器，且其总法术力费用始终是5。

由于斩击豹的类别栏写着神器，因此它就是个神器；这与非瑞克西亚法术力的任何规则细节均无关联。举例来说，生体突长就不是神器。

新非瑞克西亚有个小规模的魔像部族主题。每个这类的「接合师」都会产生一个或数个魔像衍生物，并让由你操控的所有魔像生物获得异能或是加成。

只要你操控殴击接合师，由你操控的所有魔像生物都具有践踏异能。不论是殴击接合师所产生的魔像衍生物，其他接合师所产生的魔像衍生物， 魔像锻炉 或 泰坦锻冶炉 所产生的魔像衍生物，变成魔像的 生锈遗物 ，或是 魔像工匠 这类非衍生物的魔像生物（当然，还有 雾幻宗师 ），都会获得此加成。如果殴击接合师本身因故变成魔像，它也会具有践踏异能。

非瑞克西亚人并没忘记自己在此环境稍早的诡计～甚至更加发扬光大。活化武器在新非瑞克西亚的某些牌上再度登场，例如镰切装。

镰切装的运作方式就如同先前其它具活化武器异能的武具一样：当它进战场时，你将一个0/0黑色病菌衍生生物放进战场，然后将它装备上去。该衍生物让这武具有现成的生物可以派上用场，且这武具也让该衍生物不会因为防御力为0而立刻置入坟墓场；好个皆大欢喜！（虽然对手可一点都高兴不起来）

如果此病菌离开战场，该武具依旧会留在战场上，等待装备给其他生物。如果该武具离开战场、或在该回合稍后的时段中装备在其他生物上（不论是由于其佩带异能，或是由于 黄铜扈从 这类的影响），则此病菌衍生物要是没有其它效应来让其防御力大于0，就会置入坟墓场。

增殖也重新登场，准备要在已经有指示物的永久物或是牌手上面增加-1/-1指示物，充电指示物，中毒指示物，或是任何其它种类的指示物。

当残酷折磨结算时，你依照其上的指示依序执行。也就是说，你会在执行增殖之前先在该生物上放置-1/-1指示物；并且你也因此在选择要增加指示物数量的永久物时，就可以包括这同一个生物。如果你因故不想替该目标生物增殖，也毫无问题。

如果在残酷折磨结算前，该目标生物已不是合法目标～举例来说，它已不在战场上～，则整个咒语都会被反击，且你无法执行增殖。

侵染机制也重新登场～并且除了黑色，绿色，白色，神器之外，还会出现在你意料不到的颜色上。

你应该还记得，具有感染异能的生物会以-1/-1指示物与中毒指示物的方式，分别对生物与牌手造成伤害。一些简单提醒：

当具有感染异能的生物向某牌手造成伤害时，该牌手不会因此伤害而失去任何生命，而是改为得到该数量的中毒指示物。牌手若具有十个或更多中毒指示物，便会输掉这盘游戏！

与一般伤害不同之处，是-1/-1指示物会一直留在该生物上。防御力为0或更少的生物会置入其拥有者的坟墓场，就算是不会毁坏或能重生者也是一样。

侵染会因任何伤害而生效，而不只是战斗伤害～所以你要是有方法让你的 放荡烈焰术士 具有侵染，其 T 异能将会以-1/-1指示物的方式对生物造成伤害，并以中毒指示物的方式对牌手造成伤害。

具有侵染，其 异能将会以-1/-1指示物的方式对生物造成伤害，并以中毒指示物的方式对牌手造成伤害。 而具有侵染之来源所造成的伤害依旧是伤害，虽然它与其他伤害的处理方式不太一样。系命，死触，以及会因生物受到伤害而触发的异能都会如常运作，且该伤害就像一般的伤害一样，可以被防止或转移。

具有侵染之来源所造成的伤害也会如常地影响鹏洛客。

另外，锁栓夺喉怪与新非瑞克西亚的某些其他牌上也重新出现了「已中毒」这规则用词。牌手只要具有至少一个中毒指示物，就算是已中毒。不论牌手具有几个中毒指示物，他只会是「已中毒」或不是这状态。

秘罗人已战败，但并未溃灭。秘罗反抗军继续与非瑞克西亚压迫者斗争。有些牌上面重新出现了金技此招牌机制。

如同其他具有金技的瞬间与法术，迅速了结是在结算时检查由你操控的神器数量，而不是在你施放时。所以如果迅速了结还在堆叠中，并且对手找到办法解决你的第三个神器，则你就无法放逐该生物，但依旧可以横置它。