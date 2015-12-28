赞迪卡上的鏖战...怎么说呢？总之原本能打得更漂亮些。原本只有一个奥札奇巨怪要来毁灭一切，现在却冒出第二个了。你好，寇基雷。好久不见了。欧尼希兹重新点燃了他的火花，而且他心情很差。是时候重新集结，奋勇抗敌了。 守护者誓约 引入了新的牌张、新的异能和新的策略，能帮你改进现有的套牌，或助你构组新的套牌。让我们一起看一下吧。

无色法术力符号

再战赞迪卡 拥有十分鲜明的无色主题，在很大程度上要归功于虚色异能。无色的重要性以多种方式呈现。在 守护者誓约中，奥札奇在此基础上更进一步。向您介绍无色法术力符号。

要施放空间扭曲，你需要支付两点法术力：一点一般法术力（也就是{1}）和一点无色法术力（也就是{C}）。一般法术力费用可以拿任意种类的法术力来支付～也就是说任意颜色 或 无色。不过，{C}就不一样了。它只能用无色法术力来支付。多年来，有大量的非基本地能产生无色法术力。这个系列提供了一种更加...基本的方式来实现。

荒 野是一种新的基本地，它能横置以加{C}到你的法术力池中。值得一提的是，它没有地类别。因此，如果某效应要你选择一种基本地类别，那么你不能选择荒野。 诸如Dream Thrush（幻梦鹩鸟）和Coalition Victory（众志成城）这样的牌没有任何变化。荒野是基本地，所以在构组套牌中，你可以放入任意数量，这当然也包括你的无色指 挥官套牌。欢呼吧！

在限制赛事中，你只能利用你牌池中的荒野。对于现开套牌而言，这意味着你只能利用自己开到的荒野。在补充包轮抽中，你只 能利用自己抽选到的荒野。在这个系列中，你要优先考虑如何支付那些{C}。（别担心，荒野并不是唯一的途径。）构组套牌时，你不能像加入其他基本地那样加 入任意数量的荒野。

符号{C}将用于代表一点无色法术力。数字法术力符号以及可变法术力符号（{1}、{2}等，包括{X}）仍将使用，但只用于代表可以用任意类型法术力支付的费用。以前，符号{1}承载了太多东西，它让一些牌手感到困惑。举个例子吧。

第 一个异能中的{1}和最后一个异能中的{1}具有不同的含义。它们却出现在同一张牌上！够让人困惑的吧！因此，新系统将用一种更加合理的方式来处理法术力 符号。过去写作「加{1}到你的法术力池中」的字句，现在会写成「加{C}到你的法术力池中」。为了让你能直观地了解，我给你看一张 守护者誓约 中的重印牌：无闻海岸。

本系列中的奥札奇／孽裔也作了相同的更改。我们也会更改以前牌张的Oracle叙述，它们也会写有类似「加{C}到你的法术力池中」这样的文字。有趣的信息差不多到这儿了，不过我还有一张预览牌要给你看。就是这个！

齐力

伙伴仍然是不可小觑的力量，总是为世界安全而英勇奋战。齐力异能需要两名伙伴协同合作。

所有齐力异能的费用都一样。效应却各不相同，所以请务必仔细阅读。由于费用中包含{T}，所以具有齐力异能的伙伴必须从你最近的一回合开始便持续由你操控。通俗地说，它不能处于「召唤失调」。不过 另一个 伙伴，也就是「一个由你操控且未横置的伙伴」可以是你刚刚施放的。因此，如果我在自己的回合开始时便操控蒙达的先锋，那么我可以施放另一个伙伴，然后横置它们两个来启动蒙达的先锋之齐力异能。

支援

没有人能够单独对抗奥札奇。所有人时不时都会需要一点支援。支援是新的关键字动作，能为你的生物提供加成。

「支 援N」意指「在至多N个目标生物上各放置一个+1/+1指示物」。在多数情况下，你施放并肩作战时，会选择两个由你操控的生物。不过少选一些目标也可以。 如果你只操控了一个生物，仅以它为目标施放并肩作战也没问题，你会给它一个+1/+1指示物。实际上，你施放并肩作战时也可以 不 指定目标，仅仅为了抓一张牌。这也许不是最好的利用方法，但在与奥札奇的战斗中，有时你别无选择。

如 果生物（或其他任意永久物）具有支援异能，那么会有一点小小的不同：该异能无法指定该生物自己为目标。你可能已经注意到，林鹿骑兵规则提示里写着「其他目 标生物」。所以当林鹿骑兵进战场时，如果你未操控其他生物，那么其支援异能将不会生效。别忘了，是每个目标上各放一个+1/+1指示物。你不能把全部六个 指示物都堆在一个生物上。

潮涌

如果想要赢下战斗，关键在于乘胜追击。潮涌是一个新异能，如果你或你的队友本回合施放过咒语，那么它能让你支付替代性费用来施放咒语。

无论其他咒语发生了什么，你都可以支付潮涌费用。它可以是已经结算完毕；也可以是被反击了；甚至可以是还在堆叠上！举例来说，你可以施放一个咒语，然后施放比较分析作为回应，且为它支付{2}{U}。

对某些牌而言，潮涌只意味着不错的法术力优惠。不过，对另一些牌来说，潮涌不仅能让你节省法术力，还有额外的效应！

如果能够实现，那3点伤害就是你连续施放咒语的好理由。切记，牌只有作为咒语施放时，才能支付其潮涌费用。如果你用某种方法将瓦拉库暴君放进战场，而不是施放它，那么你就不能支付其潮涌费用。

你 可能会问「队友是指谁」。这个问题让我有些失望，不过也算正常。最受欢迎的团队赛制大概就是双头巨人了。你也可以与人组队挑战邪恶的魔王。坏消息是，在指 挥官这样的多人赛制中，即使你决定和其他牌手「组队」，在你最终背叛他们之前，他们都不会算作你的队友。（得了吧。我们早知道是这个结果。）