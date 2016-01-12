赞迪卡深陷浩劫。

除了贪噬无度的奥札奇巨怪钨拉莫之外，另一个强大无比的奥札奇巨怪：扭曲实界的寇基雷也突然现身，肆虐整个时空。这对多重宇宙间最强大的生物搭档足以粉碎任何时空。

若孤身作战，赞迪卡必将陷落。城市也定会被吞噬殆尽，人民更是会惨遭屠灭。但若并肩作战，便能求得一线生机。而在黑暗洞窟之中，有颗水晶闪耀着希望之光。

那便是守护者带来的希望。

你会加入他们的行列吗？

赶紧准备参加当地的售前赛，加入守护者的行列！毕竟，亲身看看系列的内容，才是武装自己以抵抗奥札奇的最好方法。

售前赛是你第一次用新牌进行游戏的机会～这也意味着你能比别人抢先一步加入战斗并体验 守护者誓约 ！无论你是刚开始玩万智牌还是久经沙场的鹏洛客，你都能在这项赛事里享受欢乐！

赛事内容如何？我们来梳理一遍吧！

立誓同心

售前赛是一年中最为神奇的日子。

从我十一岁那年起，我就一直会来参加售前赛，并对这项赛事着迷不已。售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。总之就是能让人流连忘返！即使是有多年玩牌经验的牌手也会对每一场售前赛充满期待，就像是拆开全新的礼物一样。

如果你是一名现开老手，你可以直接跳到下一部分。在那里，我将谈谈你在当地牌店体验 守护者誓约时可能会感受到的不同。但是，如果你是这场现开赛盛会的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。怎么才能参加呢？

好吧，如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的！那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前询问。

那么，你找到了店家。太棒了！

现在要花点时间准备一下。如今的赞迪卡危机四伏～你需要准备齐全！当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

比如，你还可以带上一副标准赛或指挥官套牌，可以在两局之间的空档进行娱乐；交换用牌本；记录生命的纸笔；甚至是一瓶水。你也可以带上一些小零食，比如能量棒，或是备用的奥札奇孽裔。一场售前赛会进行四到五个小时，所以你要留出足够的时间。

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好为应付赞迪卡现况所需的一切。你甚至可能已经读完了近期刊登的Uncharted Realms文章，知道最新的 万智牌 故事。你也肯定看过了守护者誓约 牌图集合 。

一切准备就绪！现在，让我们来说说...

立下誓约

当你来到店里开始售前赛后，你会拿到一个套牌盒，里面有你构组套牌所需的一切。快来看看！

这个套牌盒与你在 再战赞迪卡 售前赛上拿到的类似，也能存放牌张。当然，里面还有一些重要的新东西： 守护者誓约 补充包！

在这个盒子里，你会发现许多好东西。但最关键的是补充包，它们将会让你得到构组现开套牌所需的卡牌，外加一张闪亮的售前赠卡。（该赠卡可能是系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！）

让我们先来揭开多重宇宙的秘密。我的意思是，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

所以……接下来呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。此系列有个地方会令人有点困惑，因为有些牌具有虚色异能，意思是它们没有颜色但在套牌构组时，要把它们当作有色牌～你依然会用到有色法术力来施放它们！

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果在售前赛上你的大脑突然卡壳，不妨翻阅一下售前盒里包含的指导，从中获取灵感，还可以向周围的牌手求助。（我们鼓励你在售前赛上这样做～毕竟这是为了乐趣和学习！）

你将会在 守护者誓约 系列中发现另一个值得注意的东西，也就是无色法术力。这东西在此系列初次登场。它看起来像这样：

这个新符号表示 无色法术力。与可以用任意种类的法术力来支付的一般法术力（例如上图中的法术力费用）所不同的是，无色法术力 只能 用无色的法术力来支付。就功能性上而言，它基本算是另一种颜色，你需要指定的法术力来支付施放的费用。

Mark Rosewater在A Solemn Oath, Part 1一文中详细地解释了全新的无色法术力符号。

因此，当你构组套牌时，你要确定所用到的任何无色牌都有办法登场显威。当然，我们有一款全新的基本地来为你提供这份支持：

然而，和其他普通的基本地所不同的是，在限制赛中，你只能使用你牌池中的荒野（意思是你轮抽到它们，或是从用于现开套牌的补充包中获得它们）。所以你需要利用其他的一些牌张来协助你施放这些咒语。

你很可能希望有至少三至五个无色法术力来源，来助你施放你套牌中需要用无色法术力来施放的卡牌（前提是此类牌你用得不多）。所以在构组套牌时开动脑筋吧。我不建议把无色牌张随意塞进套牌中。

虽说如此，无色牌确实是颇为强劲，而你有机会时也应该用用它们。总之记住：能力越强，责任也越大。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？一大堆强力的牌张摆在你面前，你可能会觉得手足无措～别慌张，这就告诉你如何按部就班地来！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第一回合施放 鄙视 ，但通常不会急着在第三回合立刻施放 巨物现身 。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期运用低费用咒语，在游戏后期运用高费用咒语。根据限制賽的通则，我会希望让套牌如下分布：

1费法术力：0–2个生物

2费法术力：4–6个生物

3费法术力：3–5个生物

4费法术力：4个生物

5费法术力：3个生物

6费或更多法术力：1–2个生物

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。 万智牌 的现开套牌重点在于生物，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约十七张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，通常来说，我是这么选择的。在赞迪卡环境中，如果你有很多具地落异能的牌或者有特殊异能的地，你或许可以考虑放入18张地。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

如果你想对现开赛了解得更深，这里有一些文章，你可以从中学到更多：

双头巨人赛

守护者誓约 在设计时就考虑到了双头巨人！就和故事里的鹏洛客联手结队与敌人展开对战一样，你也能和你的好友在售前赛上联手抗敌！

每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。然后，你们会与其他双头巨人队伍进行对决。你和你的队友会共享回合，这意味着你们真的在携手合作！

你能和与你一同玩牌多年的 万智牌 牌友一起并肩作战；但即使队友只是新手也同样有意思，因为你将可在整个过程中从旁协助好友。

最棒的是，因为有了支援和潮涌等机制，这次的双头巨人赛可以为你带来前所未有的体验。向你当地的店家查询是否举办双头巨人售前赛，并预先报名以便实际体验其中乐趣！

现开决斗

如果花一天时间参加比赛会令你乏味，或你时间不多，只是想用 守护者誓约快速进行对战，你可以加入现开决斗。

在这个外围赛事中，你会获得一包60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手！如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

收获珍宝

在你的售前组合中，除了实用的一般牌和一张印有日期的特殊稀有牌或秘稀牌（话说，你可以将它放入自己的套牌中）之外，你还会收到其他的好东西！

你会获得这个漂亮的20面Spindown骰子：

你还会获得这份精美的赞迪卡战况介绍～其中包括构组套牌的重要信息！来看看精美的全图吧：

如同先前所说，这份简介可以在当下提供你构组套牌的建议。现在应该一切都准备就绪了！

守护者的众多机制

守护者誓约 充满了各类机制！你应该阅读一下由Matt Tabak撰写的机制文章，了解系列中包括的各种内容。你也可以将文章打印出来，并带到店里随时查看！

重夺时空

希望你已经准备好面对迄今最大的挑战：对抗钨拉莫和寇基雷！

在大战开始前，我要再次提醒大家去看一遍牌图集合。其中包含此系列所有的牌，方便你随时查阅，并且在参赛前心里先有个底。

我想说的都说完了～现在就有请你前往当地的售前赛亲身体验，立下誓约吧！

如果你还有任何关于售前赛或其他你想了解的问题，都请给我发条推文，或者在我的Tumblr上问我，我一定及时查看，尽我所能帮助你！

祝你本周末玩得愉快。战得痛快！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight