你好，生面孔。我们之前应该没见过。如今预兆路通连各界，令光雷驿向整个多重宇宙敞开大门，因而此处神秘色彩逐渐消散。有人可能已经疲于应付突然出现的旅人，但我还不致如此。毕竟朋友多了路好走嘛。但要是没有准备充分就上路闯荡的话，很可能就碰到死路。

那现在就让我帮你熟悉一下光雷驿。新的牌张、新的异能，还有无数等待归宿的新收获。

系列内容

OTJ系列符号

OTC系列符号 OTC系列符号

OTP系列符号 OTP系列符号

BIG系列符号 BIG系列符号

SPG系列符号 SPG系列符号

在讲解新机制之前，让我们先来说明一下限制赛。跟过往一样，你在现开和轮抽赛事中打开补充包得到的牌，就都是你牌池的一部分，可以在当次赛事中使用。无论这些牌是出自OTJ、BIG、OTP、SPG或OTC哪个系列都不重要。这些牌属于你，因此也由你来决定是否要将他们加入套牌。这些系列代码都表示什么？我就等你问这个问题。

本次光雷驿镖客产品当中包含诸多牌张，定会让你满载而归。其中当然少不了主系列的牌张，其系列代码为OTJ。然后还有一个单独叫做「满载而归」的子系列牌张，让你得以知晓故事之后众人的去向。这个子系列共有30张牌，其系列代码为BIG。OTJ和BIG这两个系列的牌张都能用于标准赛事，同时也能用于其他构筑赛制，包括指挥官。

不过别急！还有更多内容。本产品中还包含一个称作「号外新闻」的篇外印张，共有65张牌，也能从补充包中得到。这些重印牌都采用类似报纸头版的版面设计，皆是可能出现的恶劣罪行（这点我们之后会提到）。这些牌的系列代码是OTP。

此外，你的补充包中可能还会有其他牌特别登场。这部分牌张共有10张，其系列代码为SPG。OTP和SPG牌张允用于指挥官、薪传和特选赛事。这两个系列中的个别牌张也能继续用于其原本允用的赛制。

最后要向大家介绍的是系列代码为OTC的指挥官新牌，它们能从聚珍补充包与指挥官套牌中得到。标记之系列代码为OTC的，还有部分重印牌。指挥官套牌便由这些OTC系列牌张组成。这些牌自然可以用于指挥官，同时也能在薪传和特选赛中使用。所有重印牌都能用于其原本允用的赛制。

狂徒

要在这个时空获得成功（我猜在其他时空也一样），归根结底是要找到好伙伴。本系列中有部分牌会提到狂徒。

0099_MTGOTJ_Main: Rakish Crew

狂徒可以单独成词使用（亦即用作名词），此时指的是具一种或数种以下生物类别的永久物：杀手、佣兵、海盗、浪客和邪术师。你会经常看到异能上会用到这样的字眼（例如放浪团伙）：「（一个）由你操控的狂徒」。这种写法仅指战场上的永久物，不包括在其他区域当中的咒语或牌张。虽然狂徒基本上都是生物，但具有一个或数个相应生物类别的亲缘永久物（此牌张类别此前称作「部族」，并不算常见）也会是狂徒。千真万确。

狂徒也可以当作修饰语使用（意即用作定语）来限定其后的中心词，例如咒语或在战场以外区域中的牌。举例来说，可能会有异能注记着会在「每当你施放狂徒咒语时」或「每当你将一张狂徒生物牌从你坟墓场移回战场时」触发。

犯下罪行

要在这个时空获得成功（我猜在其他时空也一样），归根结底是要看你愿意为自己的目标做到哪一步。新的规则用语「犯下罪行」涵盖了很多你可能会在游戏中开心作出的常见动作。本系列中还有部分牌甚至会在你如此作时让你得到回报。

0089_MTGOTJ_Main: Gisa, the Hellraiser

于你施放咒语、起动异能或将触发式异能放进堆叠时，若你将以下各项之一项或数项指定为目标，便属犯下罪行：

对手

由对手操控的咒语或异能

由对手操控的永久物

在对手坟墓场中的牌

如果某咒语或异能并未指定上列任一项为目标，它便不算是罪行，就算它指定了放逐区中对手的牌为目标、或是名称听起来在许多地方就是重罪也一样。

一旦你已施放咒语、起动异能或将异能放进堆叠，就已经犯下罪行。过了此时点之后，该咒语或异能（或其任何目标）再发生什么，就都不重要了。

追欢

要在这个时空获得成功（我猜在其他时空也一样），归根结底是要能多拿就别停手。追欢是见于本系列中部分具有模式之牌上的新关键字。

0011_MTGOTJ_Main: Final Showdown

每项模式都包括一个额外费用，须在施放咒语时一并支付之。于你施放具追欢异能的咒语时，必须选择其上的一项或多项模式，但不能多次选择同一项模式。如果你施放具追欢的咒语且不需支付其法术力费用，则你仍必须选择一项或多项模式，并支付相应的额外费用。说了你不需支付其法术力费用，已经占了很大便宜了。

追欢牌张的牌框略有变化，其法术力费用的位置上会包括一个加号标志～不过这仅起提示之用，并没有实际规则含义。请记住，无论你选择了哪些模式，支付了哪些额外费用，具追欢之咒语的法术力值都仅根据其法术力费用来确定。举例来说，最终对决的法术力值始终是1，就算你选择了全部三项模式也是一样。

坐骑和乘驾

要在这个时空获得成功（我猜在其他时空也一样），归根结底是要多走动，别在一个地方停太久。给自己找个可靠坐骑，配鞍乘驾。光雷驿，出发！

0036_MTGOTJ_Main: Trained Arynx

坐骑是新的生物类别。它本身并没有特殊的规则含义；只是你最可能在这类生物上看到新的异能乘驾。除了「风味上说得通」之外，坐骑与乘驾之间并没有任何关联。如果坐骑成为其他生物类别，则它仍会具有乘驾异能；且如果有效应如此，非坐骑也能获得乘驾异能。

乘驾属于起动式异能，该异能只能在法术时机下起动（也就是在你的行动阶段中，且堆叠为空的时候），其起动方式为：横置任意数量除该具乘驾之坐骑以外由你操控且未横置的生物，且这些生物的力量总和须等于或大于N，N为乘驾此关键字中所示的数字。

0206_MTGOTJ_Main: The Gitrog, Ravenous Ride

于乘驾异能结算时，该坐骑就会成为已乘驾直到回合结束。这本身并没有任何规则含义，但该牌上的其他异能可能会关心该坐骑是否已乘驾。许多坐骑会具有驯使猛猁这类简单的触发式异能～会在「每当坐骑于已乘驾时攻击」时触发者。但有的坐骑会在你策马狂奔时给你带来更多好处。就像我们的老朋友噬人蛙怪～虽然它对乘驾它的骑手不太友善，但你最终仍能获益。

设谋

要在这个时空获得成功（我猜在其他时空也一样），归根结底是要有好的计划。设谋是新的关键字，让你可以预先支付一定费用，并从手上放逐一张牌。该牌便成为已设谋。在之后的回合中，你可以从放逐区施放已设谋的牌，且不需支付其法术力费用。从你手上设谋牌和从放逐区施放已设谋的牌都属于特殊动作，且都只能在法术时机下进行～再说一次，也就是在你的行动阶段中，且堆叠为空的时候。

0062_MTGOTJ_Main: Plan the Heist

设谋是规划未来回合行动的绝佳方式，因为你已有现成咒语可用，且不需额外为其支付法术力。或许你是想要充分利用策划劫案，希望在它结算时自己没有手牌。抑或你只是还在苦苦等待第二点蓝色法术力来源。无论原因为何，设谋该牌都能让你在未来的回合中大展宏图。

有些设谋牌的设谋费用较低，如果你愿意等到后续回合再来施放该咒语，便能够节省部分法术力。还有些设谋牌是带有触发式异能的生物，而你想要在更合适的时候再让异能触发。此外，设谋此关键字并非令牌张成为已设谋的唯一方式。有时，你需要…这个：

0218_MTGOTJ_Main: Make Your Own Luck

无论已设谋的牌是如何成为该状态，所有已设谋的牌都适用相同的时机规则。不能在该牌成为已设谋的同回合中施放。当你最后要施放该咒语时，只能在法术时机下如此。

赏金（指挥官迷你游戏）

要在这个时空获得成功（我猜在其他时空也一样），归根结底是要盯紧奖励。赏金卡是对指挥官套牌的特别补充，其上都是一些有趣角色，让牌手乐于尝试将其缉拿归案。

Turn Over 赏金：银光社征收人莉莎 Turn Over 赏金：小米隆提拉斯 Turn Over 赏金：异乡来客

如果你们的游戏中包括赏金玩法，则所有牌手会共用一副赏金套牌，其中须包括12张赏金牌中的至少6张。赏金套牌中一种赏金牌不得多于一张。毕竟逮住他们之后，再度对同一个人悬赏就说不通了，对吧？这样纯粹就是浪费金钱。

要到先手牌手的第三个回合之后，才能开始追缉赏金。也要给这些逃犯跑路机会嘛，对吧？每张赏金卡上都注明了一个条件，牌手完成该条件后便能将其缉拿归案，领取其奖赏。只有轮到回合的牌手才能领取奖赏，且每回合只能领取一项奖赏。

赏金共有四个级别的奖赏，且每张赏金牌都适用同一张奖赏表。如果你是在某张赏金牌悬赏出来的第一个回合即领取到其奖赏，则你会派出一个珍宝指示物～等级1的奖赏。如果在回合结束时，未能获取赏金，则奖赏会提升到下一级别，直至提升到等级4～两个珍宝衍生物和一张牌为止。

你领取奖赏后，便将该赏金牌放到一边。你可以将它放在手边，以便随时炫耀。然后展示下一张奖赏卡，不过切记，你在该回合中无法再度领取奖赏。如果赏金套牌用完了，说明他们都越狱了！将所有赏金牌洗回一起，重新形成赏金套牌。现在就要从头开始，再把他们都逮捕归案。至少这样你还有机会赢得更多珍宝，或是抓到更多牌张。

光雷驿镖客2024年4月19日全球上市，在此之前，你可以前往你本地的游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。