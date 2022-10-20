继重返兄弟之战之后，我们的英雄又将面临非瑞克西亚：万界归一中不断壮大的威胁——这一次，他们无法毫发无伤地全身而退。

非瑞克西亚：万界归一要深入新非瑞克西亚的时空，展现非瑞人家园现在的模样——以及魔判官艾蕾侬的统治所带来的深远影响。在这里，没有任何力量能阻止她践行万界归一的野心。

非瑞克西亚：万界归一 非瑞克西亚：万界归一指挥官

轮抽补充包展示盒

系列补充包展示盒

聚珍补充包展示盒

套装

速战补充包展示盒

非瑞克西亚：万界归一系列代码：ONE

网站：非瑞克西亚：万界归一

立即预订：亚马逊和当地游戏店

售前赛赛事 ：2023年1月27日至2月2日

：2023年1月27日至2月2日 非瑞克西亚：万界归一桌面版发售 ：2023年2月3日

：2023年2月3日 发售欢庆会赛事 ：2023年2月3日至5日

：2023年2月3日至5日 店家冠军赛赛事 ：2023年2月25日至3月5日

：2023年2月25日至3月5日 WPN优质游戏店专属指挥官欢庆会赛事 ：2023年3月10日至12日

非瑞克西亚：万界归一售前赛绝对是不容错过的万智牌桌面版赛事。

售前组合

每份售前组合均内含六包非瑞克西亚：万界归一轮抽补充包，除此之外，你还可以使用非瑞克西亚：万界归一速战补充包直接开始游戏。无论用非瑞克西亚：万界归一的全新牌张参与何种玩法，你都会在售前赛上收到不同种类的万智牌30周年赠卡。

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这些传统闪赠卡会在WPN游戏店举办的非瑞克西亚：万界归一售前赛上发放，发完即止。寻找当地游戏店并提前报名参加售前赛，以了解店铺赠卡的发放方式。

若想体验指挥官，非瑞克西亚：万界归一推出的两副开盒即玩的套牌足以满足你的需求。每副套牌内含100张牌以及一张蚀刻闪展示用指挥官、若干衍生物、一个可重复使用的套牌盒、一包两张牌的非瑞克西亚：万界归一聚珍补充包尝鲜包以及帮助你快速加入游戏的其他东西。

非瑞克西亚：万界归一完化版套装

非瑞克西亚：万界归一完化版会在产品全球发售（2月3日）不久后上市，完化版有更多与该系列相关的精彩内容，包含一张传统闪赠卡、40张闪基本地、12包非瑞克西亚：万界归一系列补充包以及12张带有特殊闪处理的牌（两张秘稀牌和10张基本地）。

完化版套装

有关非瑞克西亚：万界归一完化版套装的更多详情——以及本系列的更多精彩内容——会于12月8日首次释出。