非瑞克西亚：万界归一既可以说糟透了，也可以说好极了，端看你对「非瑞克西亚征服多重宇宙」此事的观感如何。新非瑞克西亚蓬勃发展，虽然此界魔判官之间对未来道路还有些许争执，也有部分鹏洛客前来破坏，还有秘罗人残党流落其间，想要再度夺回时空，但终点却是明朗异常：万界归一。不过系列没有新机制，又怎么堪称完化？现在就让我们来瞧一瞧。

下毒

你没看到非瑞克西亚在召唤吗？这类生物本身就应该带有明显的警示标识。它们非常危险，倘若落入其毒手，就有可能令你中毒而死～无论你的总生命还有多健康。下毒是全新的关键字异能，见于本系列部分非瑞人生物之上，包括下面这位可怖的野猎神圣武士。

每次具下毒异能的生物对任一牌手造成战斗伤害时，该牌手会得到若干中毒指示物，其数量等同于该生物的下毒值。即是紧接着「下毒」此关键字后出现的数字。这类生物是在对牌手造成伤害的同时送上中毒指示物，因此对方会遭到多维度的打击。虽然牌手在得到十个或更多中毒指示物之后就会输，但在下一部分中，我们便会知道让对手中毒的好处其实能来得更早。

生物的下毒值与其力量之间并无关联。如果某个具下毒6的生物向任一对手造成了1点战斗伤害，对方也会得到六个中毒指示物。要是造成15点战斗伤害呢？也还是六个中毒指示物。如果该生物是对其他生物或鹏洛客造成伤害，下毒便没有效果。

腐化

长久以外，利用中毒指示物击败对手这种另类致胜手段，一直是大多数牌手的追求所在。但除了少数几张牌之外，中毒指示物带来的回报不是一锤定音，就是一无所有。如果你无法给对手送上第十个中毒指示物，则他前面得到的九个便了无意义。腐化这一新的异能提示，清楚标明了哪些异能会在有对手具有三个或更多中毒指示物的时候，令牌张变得更强。

部分腐化异能（例如树种核心的最后一个异能）属于起动式异能。如果你有已腐化的对手，则你便能起动该异能；如果你没有这类对手的话，你便不能起动。还有一些腐化异能（例如斯勒夫的巢穴之最后一个异能）属于静止式异能，只要有对手具有三个或更多中毒指示物，这类异能的效应便会生效。在多人游戏中，你只需要一位对手具有三个或更多中毒指示物即可，无需所有人都满足此条件。

腐化异能还会出现在瞬间或法术上。其中有部分异能，在咒语结算时你有已腐化对手的情况下，便会产生额外效应。而还有部分异能则会影响咒语的费用或其能够指定的目标。腐化异能形式多样，散布中毒指示物而让你得到的回报每张牌也各不相同～不过有一点始终不变：乐趣非凡。

秘罗万岁！

秘罗人还没有认输。「秘罗万岁！」是见于部分武具牌上的全新触发式异能，能令武具进战场时就能带着使用者完全（不是完化）显威。

跟其他武具一样，这类武具进战场时并未装备。如果在触发式异能结算前，它就已因故离开战场，则你虽然仍会派出反抗军衍生生物，但他们只能赤手空拳上阵。具「秘罗万岁！」异能之武具的运作方式，与其他武具并无二致。你可以利用佩带异能将此类武具贴附到其他由你操控的生物上。

烁油指示物

尽管烁油指示物不属于关键字异能，本身也没有特殊的规则含义，但它们在非瑞克西亚的大业中确实是不可或缺的一环。有些牌（例如洼巴司的煅冶炉）会在自己上面放置烁油指示物，然后利用这些指示物产生其他效应。

有些牌会在乎由你操控的永久物中，有多少个上面有烁油指示物。还有些牌能让烁油指示物四处移动。万物很快便会变得滑溜起来。

增殖

增殖是本系列的特色复出关键字动作，这恐怕一点都不意外：毕竟已经有了烁油指示物、中毒指示物，那这些岂不是多多益善？每次你要增殖时，你需要选择任意数量其上已有指示物的牌手或永久物。对每位牌手或每个永久物上的每种指示物而言，你都会为其增加一个。

举例来说，如果你操控一个其上有+1/+1指示物和一个烁油指示物的生物，且你在增殖时选择了该生物，则它最后上面会有两个+1/+1指示物和两个烁油指示物。如果你和对手各操控了一个鹏洛客，你可以选择你自己的鹏洛客好让它新得一个忠诚指示物，同时不选择对手的鹏洛客（这样它便什么都得不到）。如果你操控某个其上有一个+1/+1指示物和一个晕眩指示物（这类指示物你可能不想多要）的生物，则你就只有如下选择：为其上每种指示物各加一个，或什么都不加。

万界归一

多重宇宙的命运处于十字路口，你会随哪一边加入战局？非瑞克西亚：万界归一于2月10日上市，你可以前往当地游戏店预购，造访亚马逊线上购买，或前往其他万智牌贩售店购买。