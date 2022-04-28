欢迎来到新卡佩纳，一个由铬合金与铁构成的闪耀城市，它象徵了从古老、陈旧的时空灰烬中进展与重生。这是个要求并且奖励繁忙、勇气和决心的城市；你在这裡爬得愈高，风景就愈棒－也可能跌得愈重。新卡佩纳是属于年轻人和飢渴的人的城市。独自耸立于一座辽阔的时空上，那是个能让你梦想成真的城市。

家族之威|由Alexander Mokhov作画

一座孤城：新卡佩纳的历史

以前的卡佩纳

新卡佩纳的人民表现得好像城市创建之前的历史并不存在；他们都错了。在几百年前有一个时空，拥有许多城市、国王、文化与奇观的时空。那个卡佩纳，旧卡佩纳，已不復存在，消失在一场与被遗忘的敌人之间的灾难性战争中－而同一场战争也促成了高耸之城新卡佩纳的创建。在未知之地或许有零星的文明区块存在，但对新卡佩纳的居民来说，他们的城市就是整个时空。

近亲传承|由Andreas Zafiratos作画

对抗末日

新卡佩纳高地的安全是以现世与传承的记忆为代价换取而来，并将历史转变为神话与传说。入侵者吞噬了希望，让父母攻击子女，并且毒害了这个时空数千年。只有透过旧卡佩纳的大天使及其宿主的干预才让这个时空的凡人守军有机会反抗。与这些神圣战士结盟，旧卡佩纳的守军们设法守住一小块土地，虽被包围但仍奋力抵抗末日。

在这些守军中能够找到现代五大家族的根源：将成为扶济社的神圣武士，将成为乐舞会的德鲁伊，将成为勤工联的武器匠与工匠，将成为秘闻帮的先知，以及为他们提供资金且将成为绝艺盟的贵族阶级。

褪色哨卫|由Jakub Kasper作画

由火焰守护的希望

入侵的敌人不停地派出兵力袭击旧卡佩纳的最终守军，儘管天使与凡人们坚守阵地，但大天使们却很清楚他们赢不了了。敌人的数目永不耗竭；除了他们自己的骑士，敌人还把凡人死者纳入他们的阵营，让殒落守军的活化尸体与他们的同袍交战。为了拯救旧卡佩纳的人民免受此种命运－并阻止这时空的彻底溃败－大天使们转而向古老且熟悉的对手求援：旧卡佩纳的大恶魔。

上方的要塞

当旧卡佩纳的同盟联军坚守阵线时，大天使与大恶魔们共同建立了一座耀眼的高塔，一座穿透云霄的强大要塞。用最快的速度，旧卡佩纳的人们赶往安全的要塞高塔，并用自己的劳力将它盖得更高，让它充满街道与公园，还有类似故乡的大马路与建筑，金光闪闪地傲视着蜂拥于外界时空的敌人。这个地方会守住这个时空：这座要塞变成一座城市，一座被人们称为新卡佩纳的城市。

拉斐茵的高塔|由Elektrodeko作画

时空已死，时空万岁

由大天使、凡人，以及大恶魔组成的联军是最后进城的，就在他们保持长廊畅通以让难民进入底层电梯之后。敌人永不止息。传说中的最后一场战役发生在最后一班电梯上，随着它接近城市底部，联军一直将敌人的骑士从持续上升的平台上扔出。敌人受到阻碍，最后一班电梯抵达，接着新卡佩纳与下方的一切永远隔绝。

近代典范|由Volkan Baga作画

一个残酷的问题

随着这个时空的倖存人口安全地来到新卡佩纳城内，大天使与大恶魔便让人们庆祝。但是，大天使们却无法感到喜悦，因为他们知道一份黑暗的真相。这座高塔，儘管它既强大又刚毅，还是不足以阻止敌人。虽然它易守难攻，倘若敌人找到进入的方法，而且他们永远不会停止尝试，这裡就会跟遥远的下方一样发生战争。因此，这座城市的建筑师们为了一个残酷的问题而苦思：当他们的人数差异如此悬殊时，他们该如何确保这座城市以及它所在的时空的安全？

天使侦员|由Marc Simonetti作画

一个凄凉的答案

在大天使们苦恼的当下，卡佩纳的大恶魔们则暗自计画着。在战争期间，卡佩纳的大天使及其天使宿主光是现身就能蹂躏敌人。大恶魔研究这份神圣的天然武器，并且发现如果他们能够困住天使并将其菁华分配给整个新卡佩纳－甚至散布到旧卡佩纳－他们就能够击退敌人并确保这座城市和他们的人民能够得救。不过，他们无法独力达成叛行，因此大恶魔们便派遣低语者向凡人－野心勃勃的卡佩纳人－讲述，对未来的疑问植入一个凄凉的答案：困住天使，并开启一段恶魔时代。

翅翼断裂|由Irina Nordsol作画

恶魔城，第一部分

大恶魔的五位凡人支持者是次级领袖以及有影响力的低阶贵族，有其自身的领导魅力并且早已聚集了一小群热情的追随者：拉斐茵，一位有争议的算命史芬斯，一直相信她自己是一个预言工具。尚夺尔勋爵，一位身体欠佳的艺术家，来自一个几近灭绝的贵族世家，他嫉妒那些年轻贵族同侪们收到的正面评价。齐朵拉，一个年轻的巨龙狂战士兼强盗首领，她生来只为战斗并且只想获得权力。杰米尔，一位浪子回头的隐士德鲁伊，他拒绝过着其教团的苦行生活，并沉迷于狂野的享乐派对中，永远不让音乐停歇。这四人被最终的大恶魔支持者所召集，他就是才华洋溢又不轻易妥协，极度狂热的律师，冯柯斯帕拉。

五霸会晤|由Dominik Mayer作画

恶魔城，第二部分

渴望在所有权力都被佔据之前取得一部分新卡佩纳的控制权，这些凡人便让自己臣服于大恶魔，而他们针对大天使的计谋只能透过大恶魔的共同牺牲才能完成。这五人变成了混血恶魔，受到与他们结合的大恶魔赐礼与诅咒，放大了他们的邪恶并且强化了他们的力量。

与他们的大恶魔守护神合作，这五位混血恶魔及其追随者利用一场突然让入侵者兵团陷入沉睡－其原因不明，但他们欣然接受－的事件来执行计画，并且取得了超出他们在最乐观的情况下所预测的成功。取代了一场长期战斗，大恶魔和这五人在一场庆祝胜利的全城庆典中捕获了大天使及其宿主。虽然人民被告知大天使们自愿牺牲以让敌人陷入沉睡，但这五位首领和他们的组织、他们的家族都封锁了这份残酷的真相：大恶魔已利用天使们来守护这座城市，把他们困在一种停滞状态下，并让他们的实体缓慢地转变为新时代的燃料：金圆。

扫除人口|由Jokubas Uogintas作画

犯罪事业

到了现代，这五大家族开始主导专营企业并在城裡的三个行政区内控有领地，同时以公开和暗中的方式运作。一个名义上的退化市政府负责让灯光持续发亮，保持水质洁淨，以及维持街道的修缮工作。至于在其他时空认知裡的法律－一个王权或政府以及一群警察部队，具有硬性规范并且会惩罚违规的人－并不存在于新卡佩纳。这裡反而有一份协议，一份五个家族都同意的准则。最初由冯柯起草并且被五个家族首领认可，这份准则建立了松散的和平规范：只要你不越界，你想做什麽都可以。

分割利润|由Donato Giancola作画

租借和平

少了市政府的规范，这些家族就得维持自身的秩序。伪装、诡计，以及秘密行动都彼此心照不宣地进行着。他们全都这麽做，而且他们都了解试着隐藏他们对于法规的蔑视，并且认可法规存在的事实是有礼貌的行为。弹性、许可、施加恩惠，还有睁一隻眼闭一隻眼都是在新卡佩纳生活的关键：只要没有家族试图为自己强取豪夺，那麽其他家族也不会，于是新卡佩纳便拥有和平。当然，这是一种血腥的和平－执法者与街头上司争吵打斗，恶棍成为尸体，小量货物不知所踪－但对众家族来说，这些都是可接受的损失。就像租金，支付以避免战争。

致命箭矢|由Josh Hass作画

牺牲

新卡佩纳的广大群众并不知道大恶魔背叛大天使以及五大家族争夺权力之事。入侵行动进行了好几世代。他们感到精疲力竭、害怕，并且渴求安全之处。如果缺乏效率的国王与懦弱的管理者无法给予他们保障，那麽这些新组织－拥有其魅力领袖的五大家族－或许办得到。家族首领们说天使牺牲自己，只为了把这座城市送给你们。他们放弃自己以创造金圆，将它散布于整座城市裡并瀰漫于空气中，因此你们便得以安全繁荣，勤奋不懈，努力工作以把这座城市建得更高大宏伟，并在天使的牺牲完结后，抱持着有朝一日返回下层时空的希望。人们接受了这份主张。他们感谢天使的牺牲，让金圆的宽慰护盾落在他们身上并删除过去，然后投入工作。

高空链锯工|由Randy Vargas作画

这时空的其馀部分发生了什麽事？

今日的新卡佩纳是个熙熙攘攘的蜂巢，这座城内时空高耸入天数英里，矗立于一群结构圆柱与顶樑之上，被众多缆线和一层瀰漫的金圆－天使菁华－所围绕着。

对新卡佩纳的人民来说，将他们的先祖驱赶入城的威胁已如此遥远，几乎被遗忘。那是旧的时空，在「城外」而且是很久以前的事了。偶尔会出现拥有古老名字的新访客搭乘远古电梯自下方升起，带来艰苦生活与荒地梦魇的故事，但他们却发现新卡佩纳很少有人会对城外发生的事感兴趣。最后，这些新移民发现自己也开始遗忘。这个城市的步调如此要求。新卡佩纳是充满机会的城市：一个让你忘记自己曾经是谁的地方，当你寻找新财富或在这个新时空建构新生活时，这是个能让你写下崭新未来的地方。

集群民众|由Randy Vargas作画

最后机会

当我们抵达新卡佩纳时，我们发现五大家族之间的和平假象正开始崩解。金圆－一种黏稠、神圣、类似油的液体，因其强化魔法与治疗的力量而供不应求－即将耗竭。

众家族都察觉到末日即将到来，即便他们不知道它会以何种型态或方法降临。他们早已开始尽力囤积金圆，而且流通的量也不多。曾经被认为是范围以外的地方与人们都成了目标。曾经只发生于码头和柯达亚仓库以及梅齐奥小巷的暴力事件已溅上了高地园的黄金街道。

五大家族都不知道接下来会发生什麽，但他们都同意一件事：城裡的权力平衡正在改变。他们曾赖以生存的规则已不再适用。曾经拯救过这座城市的金圆，现在可能会让它毁灭。曾经被认为已从这个时空上消失的天使，正开始归返。那些将权力赋予各家族的大恶魔们依然遥远。这场派对即将停止，而且没有任何家族想被留下来买单。

金光宝堆|由Brock Grossman作画

新卡佩纳：今日的城市

这个时空并不只有新卡佩纳城，但若你询问任何一位新卡佩纳市民，你将不会知道这点。这个城市是一座巨型都市高塔，建于一个被遗忘的王国首都的瓦砾之上，像个在辽阔、空旷荒地裡的孤单哨兵，容纳了几近整个时空的人口。这个大都会被分成三个不同的行政区，从下到上：工业发达的柯达亚、熙熙攘攘的梅齐奥，以及光鲜亮丽的高地园。

海岛|由Matteo Bassini作画

柯达亚

柯达亚是新卡佩纳最底层的行政区，这个城市的工业中心充满了工厂、仓库，以及庞大的基础建设。新卡佩纳强大的结构圆柱矗立于此，只有在以柯达亚为家的勤工联势力面前才显得淼小。虽然柯达亚可能缺少高地园的魅力或梅齐奥的激烈竞争，但它却因目标、勇气与决心而生气勃勃。若没有由勤工联统一与组织的劳工们，新卡佩纳就会停止运转。

柯达亚是各种人类、魔鬼、凡尔西诺，以及罗克的家园，他们在该处的排屋与工厂内一同生活工作，或搭乘城市电梯到上层去建造梅齐奥与高地园的铬合金高塔。

柯达亚所在地

柯达亚是新卡佩纳繁忙、拥挤的工业基地。勤工联是这裡的强势家族，但他们的人数却远不及居住在柯达亚密集公寓裡的劳工人口。

柯达亚最恶名昭彰的区域是维兹区，该处的城市街道已被从两旁的街区上移除，创造出一排类似要塞的公寓建筑供高阶勤工联成员休憩。

扶济社藏所|由James Paick作画

梅齐奥

梅齐奥是新卡佩纳最有活力、最竞争、人口密集，并且佔地最广的行政区。位于城市中层，梅齐奥是个不夜城。无论它的通勤者是来自下层的柯达亚或是来自上层的高地园，梅齐奥的街头总是人来人往，总是嗡响着生命、承诺，与人群。总是在建造，总是在重塑自我，从不安静，绝不无趣；在梅齐奥，身穿髒汙工作服的劳工与身穿貂皮大衣的社交名流于地铁上擦肩而过。绝艺盟打手与秘闻帮秘教徒走在同一条街上。夹在下层的工业之火与上层高地园的奢华游乐场之间，梅齐奥才是新卡佩纳「真正的」城市，在此能够培育梦想以及创造财富－或赔钱。当你卡在中间的时候，往上爬或往下坠都只是一步之差。梅齐奥是乐舞会、秘闻帮，与绝艺盟的家园。

平原|由Olga Tereshenko作画

梅齐奥所在地/h2>

梅齐奥是堕落与简朴相互冲击之处，交融成一幅兼容并蓄、混乱、又充满生机的织锦画，让传统在此与进展共舞并创造了这座城市。梅齐奥拥挤喧嚣，永不入眠；总是有可以做的事，可以见的人，可以去的地方，加上有趣的食物、音乐、一场表演、一份景緻－难怪乐舞会和绝艺盟都争相把城裡的这个行政区称为家园。

儘管柯达亚自称为这座城市的工业中心，但梅齐奥却号称为其文化中心。从连接柯达亚与梅齐奥的巴索马桥大车站，到位于永远灯火通明的市中心的维斯提广场，然后一路通往上层的云桥，梅齐奥是新卡佩纳范围最大的行政区。

卡佩纳特快|由Viko Menenzes作画

高地园

位于一切上方的就是高地园，它是新卡佩纳最上层的高空行政区，此处的建筑闪耀着铬合金、黄金、玻璃，以及钢铁的光泽，直入云霄并在云顶形成弯弧。高地园上方空无一物，除了星辰的天体轨迹，而将高地园称为家园的人们都清楚这点。

身为城裡人数最不密集的行政区，高地园内有许多新卡佩纳主管、老闆，以及工业巨头的家与总部。歌剧院、管弦乐厅、仅限会员进入的俱乐部、场地、商店、公园、房产，以及花园也都能在高地园裡找到：任何独家的东西，任何奢华的东西，任何被柯达亚与梅齐奥市民视为无意义－却又暗自渴望－的东西，你都能在这个城市行政区裡找到。在高地园，每一条人行道都是伸展台，每一间商店都是舞台，而且每一条规则都能被打破，只要你知道该把钱汇给谁。

高地园是扶济社的家园。

海岛|由WFlemming Illustration作画

高地园所在地

高地园是新卡佩纳的顶峰，权贵在此嬉戏享乐，而城市本身则屈服于他们的意志。它是个美丽的地方，有绵延起伏的绿色公园、树林、公共花园，也是唯一一个人们抬头只能看见天空的行政区。高地园的中心特徵就是让这个行政区获得该名称的公园：费若拉公园，城市创建者们在此委託设计了模彷旧卡佩纳天堂般的地貌，包括他们进口并安置于公园中央湖泊裡的巨海兽。

报信艾文|由Raoul Vitale作画

新卡佩纳：五大家族

勤工联

源自建造旧卡佩纳王国的工匠，勤工联是柯达亚的主要势力，他们是新卡佩纳的凡人建筑工，也是城裡最大批金圆库存的看守人。他们是一群吵闹、行动优先、欲速则不达的犯罪家族，其成员无惧于尽全力打斗以成就他们的目标。曾经是一个劳工工会，勤工联依然秉持着许多曾经将他们组织起来的价值观：忠诚、人多力量大、以及相互支援。

勤工联霸权|由Svetlin Velinov作画

在恶魔龙齐朵拉的稳定管理下，勤工联的影响范围涵盖了整个城市，即使他们通常只跟下层城市有关联。若没有勤工联的知识与专业，建筑就无法往上－或往下－发展。少了他们，城市将会殒落。受到齐朵拉的整合龙族愿景所激励，勤工联相信他们自己就是龙族遗产的继承人；他们能够瓦解城市并重新建造，而且他们不怕参与这种激进的拆解与重建工作，尤其当他们努力的目标是敌人的时候。

焚炎魔齐朵拉|由Chris Rahn作画

勤工联都集中在柯达亚，他们在该处的工厂与锻炉内工作，不过人们也能遇见他们在城市各处建立建筑以及拆解那些无法准时支付保护费的建筑。

车间战酋长|由Zoltan Boros作画

勤工联的中心位置

勤工联的总部是崔栅窟，一座位于柯达亚港口特区的洞窟仓库巢穴，齐朵拉便在此休息与管理勤工联事务。在这个宽广的空间裡，齐朵拉要她的勤工联下属建造了一座展现其荣光的纪念碑，并将它的钢铁横樑和阳台塑造为龙形。挑高天花板与熔化金属的通道描绘出了这个空间的内部界线，跨越了深色的玻璃地板。崔栅窟总是忙碌，经常迴盪着勤工联走私客接收最近期赃物、巢穴主管训练新生，以及一般豪饮喧闹的声音。

藏于崔栅窟下方并且只对齐朵拉及其最资深的勤工联职员开放的是齐朵拉的巨龙宝库，那是一座充满黄金与金圆的巨型秘窖。这个地方对没有龙族遗产或其他保护措施的人来说相当危险：空气本身燃烧着自柯达亚工厂导入的毒气，这是一种安全措施，为了保护齐朵拉贮藏于内的王国时代珍宝、黄金，以及金圆。

由Rebecca On作画

秘闻帮

在旧卡佩纳，秘闻帮是一群魔法师；而现在，他们进行预言、算命，以及与梦境和亡者领域的玄秘交流。如果城裡发生一场事件，秘闻帮将会预测到它，用他们的招牌光圈魔法捕捉它，然后将它归档于档案库中。他们是命运的建构者与破坏者；出个价，你就能拥有你想要的未来，或是埋葬某个人的未来。

秘闻帮霸权|由Igor Krstic作画

秘闻帮由拉斐茵率领，她是一位来自旧卡佩纳并且容易预见未来凶兆的史芬斯恶魔。秘闻帮努力保持五大家族间的平衡；如果他们无法透过蛮力来征服这座城市，那麽他们至少能藉由欺瞒、勒索强大的对手、散布谣言、诈骗，以及替人洗白名声来掌控新卡佩纳资讯的流通。

卜策魔拉斐茵|由Johannes Voss作画

秘闻帮主要集中在梅齐奥，不过他们也会出现在高地园的稀有休息室与柯达亚的肮髒下水道内。身为预言、命运，与运气的占卜师－以及指挥者，出现在城裡的每一个地方正是秘闻帮的职责，而且还得装作他们只待在其温暖舒适的店铺与休息室裡。

他们的总部是尖云顶，一座位于高地园且看似无法进入的摩天楼，拉斐茵和她的高阶职员在此透过广大的监控魔法网路来密切关注这座城市。

阴谋故买人|由Cristi Balanescu作画

秘闻帮的中心位置

虽然秘闻帮大部分的行动都集中在梅齐奥，但秘闻帮运作核心的心灵宫殿却是尖云顶，一座位于高地园的高耸摩天楼。在它最顶层的观测台，拉斐茵将她的办公室架设于秘闻帮最敏锐、强大的占卜与监控仪器之间：空气本身充满了低语声和魂魅影像，那都是经由拉斐茵的现场特务传送给她的即时城市影像。

尖云顶底层包含真知馆，秘闻帮特务们在此利用整座城市的比例尺地图，以及一间关于历史与潜在未来的时间预言图书馆来进行计画与谋略。

由Jenn Ravenna Tran作画

绝艺盟

曾经是旧卡佩纳的贵族阶级，新卡佩纳的绝艺盟是具有准则的杀手大师：要精准、专业，与严谨。他们自认为是艺术家与评论家。画作、凋刻品，或表演，绝艺盟是不停寻找下一件杰作的狂热收藏家，同时也一边默默地组织新卡佩纳的过去，并将旧卡佩纳的秘密藏于他们的博物馆档案库和秘窖中。

绝艺盟霸权|由Jodie Muir作画

由恶魔吸血鬼尚夺尔勋爵所领导，绝艺盟是新卡佩纳的顶级刺客，这群吸血鬼专业杀手不只将合约视为生意，也将其视为一份表演的机会。他们对自己的工作维持着一种扭曲又自私的观点：他们是这座城市的救世主，无与伦比的慈善家，无情地追求他们自认为应得的名声与文化宝藏。为了达成目标，他们将毫不犹豫也绝不后悔地进行杀戮。

收集魔尚夺尔勋爵|由Martina Fačková作画

绝艺盟主要分佈于梅齐奥和高地园。鲜少在柯达亚看见他们，除非是为了慈善事业，绝艺盟打手与刺客偏好待在他们认为新卡佩纳更精緻、更有文化素养的区域。身处一间专属酒廊就跟参加一场高级晚宴同等自在，绝艺盟成员们有一种不可否认的吸引力－当然，是吸血鬼体质的赋礼，但还有品味的天赋。他们的总部是旧卡佩纳博物馆，位于高地园，尚夺尔勋爵将他的办公室设置于此。

绝艺盟新手|由Irina Nordsol作画

绝艺盟的中心位置

就像秘闻帮，绝艺盟经常于梅齐奥出没但却把总部设在高地园。旧卡佩纳博物馆是绝艺盟的主要聚集地，尚夺尔勋爵在此担任首席馆长兼主人。在博物馆内，人们可以漫步穿梭于温暖、乾淨的新卡佩纳历史长廊，观赏来自王国时代的艺术、凋刻品，与神器，属于这座城市的早期历史，甚至还有一些当代艺术品。藏在博物馆裡的是多个通往聚影舍－刺客们聚集于此交换秘密与合约－以及尚夺尔的秘窖－存放这位年老吸血鬼的神器、武器、纪念品，与艺术等私人收藏品－的入口。

由Jenn Ravenna Tran作画

乐舞会

源自旧卡佩纳德鲁伊和吟游诗人，乐舞会是新卡佩纳各庆典、节日、与派对的驱动引擎，支配了大众文化以及影响菁英阶层的潮流趋势。身为富裕的狂欢者，乐舞会在城裡的各个行政区经营舞厅、音乐会场地，以及最精美的餐厅。他们的大门总是敞开，而且他们总会以笑容迎接你，但在你结清帐单之前别想离开。

乐舞会霸权|由Kari Christensen作画

乐舞会由恶魔猫杰米尔所管理，他同时以慷慨和善妒而闻名。曾经是一位知名度普通的德鲁伊，杰米尔掌管乐舞会的漫长人生已巩固了他身为真正节目主持人的名声。在新卡佩纳，乐舞会利用恩惠、文化，与钱币。他们的派对和影响者决定谁「入选」以及谁「出局」，决定哪间餐厅和场所会成功而哪间会失败，决定要在表演台上播放谁的音乐而谁的唱片又会沦落到柯达亚的垃圾桶裡。如果你想在新卡佩纳成为一个明星或大亨，你就得先想办法向乐舞会缴纳会费。

欢宴魔杰米尔|由Ryan Pancoast作画

乐舞会的身影遍佈于梅齐奥和高地园，他们在此作为风潮的引领者与破坏者、文化寻觅者，以及创造者。他们的总部是万通汇，新卡佩纳的主要庆典都在这个位于梅齐奥的广大场地内举办，而且杰米尔创始人会确保金圆的流通永不止息。

偕伴名流|由Drew Baker作画

乐舞会的中心位置

乐舞会是属于梅齐奥的生物，在城裡最大的行政区各处经营夜总会、音乐厅，以及酒廊。他们最着名的场所是万通汇，一座广大的休闲娱乐综合馆，在此的派对看似永远不会结束，金圆持续供应，而且任何娱乐或个人偏好都能以特定的价格购得，一如往常。

虽然万通汇向大众开放，但此巨型建筑群的某些区域却只对特定宾客开放：万通汇的玫瑰室是最为专属的酒廊，其大门只向乐舞会高阶职员、最热门的明星，以及被杰米尔个人视为古怪、有趣、或有魅力的人敞开。

由Rebecca On作画

扶济社

扶济社最初由旧卡佩纳的圣武士招募而来；在新卡佩纳，他们是严谨的恩惠交易员，实施一种自私却依然有效用的契约保护形式。他们专注于保持一份对五大家族有利的和平，并且维持着「这是个有规范与秩序的城市」的假象。无论你是否想让他们这麽做，他们都会保护你的安全。

扶济社霸权|由Dallas Williams作画

扶济社由恶魔艾文冯柯斯帕拉所领导，他是扶济社织契能力的创始者。随着新卡佩纳逐渐茁壮并远离其创始年代，冯柯－这位曾经喜爱社交的公设辩护人－已退居至他位于高地园的住所内，在此从办公桌后方带领扶济社并镇日鑽研深奥的法律理论。

有许多关于他执业方式的耳语：他设法解读一份威胁整个新卡佩纳的末日预言，但他却引导扶济社利用这个即将到来的末日，而非阻止它的发生。这些耳语很快地就被资深合伙人压制，而且他们暗自担心冯柯对于预言的着迷程度可能会让他最糟的恐惧成真。

织契魔冯柯斯帕拉|由Keiran Yanner作画

扶济社一开始是僕从，最上层人士的特务，在最糟的环境下仍感到自在的恶棍－他们的套装上加了铠甲不是没有原因的。

施行一种由他们的创始人所发明的独特契约魔法，扶济社向那些有急需的人提供不具有预付费用的劳务。无论是在柯达亚被一群戴着指虎的勤工联成员搭讪，或是在高地园被嗜血的绝艺盟刺客逼到角落，扶济社会在被召唤时出手干预，提供条款，并为了他们的新顾客而战。价格总是一样：用难以拒绝的好处－你的牙齿，你的事业，或你的性命－换取稍后兑现的恩惠。

扶济社的总部是尼多厅舍，一间位于梅齐奥中央特区的奢华办公室。

扶济社老手|由Lie Setiawan作画

扶济社的中心位置

虽然扶济社职员倾向住在冯柯阁楼周围的高地园内，但他们的主要办公室却在梅齐奥。尼多厅舍是位于行政区中心的一栋明亮、洁淨，且设备齐全的办公室大楼，拥有许多向大众全天开放的法律事务所与保镳公司。

厅舍的禁区包括训练区、军械室，以及律师和新人的宿舍。冯柯斯帕拉的居所也在尼多厅舍内，不过他已很少使用它并且经常造访公司，毕竟他的预言文本被保存在它的铁甲宝库裡。

斯帕拉的总部|由Kieran Yanner作画

结语

如果你想从街头观看这座城市，请前往故事中心阅读新卡佩纳：喧嚣黑街的故事吧！

致谢名单

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