你是站队克撒？还是米斯拉？或者只为阻止世界毁灭而战。

万智牌的怀旧之旅——兄弟之战即将与大家见面，为了让牌手更好地体验新系列，我们为接下来几周筹备了丰富多彩的赛事活动。

售前赛：11月11日至17日

兄弟之战售前赛将于11月11日星期五正式拉开序幕——畅玩本系列的最佳时机莫过于产品发售前夕，本地游戏店则是牌手体验全新系列的最佳去处。

售前组合将一如既往地用于支持售前赛，其中内含对战所需的一切，内容如下：

6包兄弟之战轮抽补充包

1张带闪戳记的稀有或秘稀牌，出自本系列

1张《万智牌：竞技场》代码卡，可用你的帐号兑换一些好物。

1个Spindown d20生命计数器

你只需前往本地游戏店报名，使用售前组合构组一副40张牌的套牌，即可体验乐趣横生的现开赛。大多数WPN店家使用售前组合举办传统赛事，但如今他们更倾向于采用扁平的奖品结构，为参赛者举办休闲赛。部分零售商允许牌手在店内自由对战，请提前联系当地店家询问赛事详情，根据自己的喜好前往合适的店铺。

有关售前赛的更多详情，请阅读万智牌设计师Gavin Verhey对兄弟之战售前赛的详细说明。

第一次接触万智牌？不知道如何使用现开的轮抽补充包构组套牌，或是还没做好构组套牌的准备？售前赛期间，想要省略构组套牌的过程直接参与游戏，兄弟之战速战补充包是你的不二之选。只需将两包速战补充包洗在一起，即可开始对战！

前往当地游戏店参赛的牌手还会获得精美的30周年赠卡（视情况而定）。以下配有复古牌框的精美赠卡（最初于1996年至1999年间发售）将为兄弟之战售前赛提供支持。

此外，为继续凸显万智牌其他语言牌张的风采，本系列推出了简体中文版忠臣。请注意，这张赠卡比其他的稀有，请提前询问店家是否准备在赛事期间发放此卡。

周末没有时间到店参赛？没有问题。牌手可前往大多数店铺购买售前组合，之后在家中或好友处等任何地点畅玩新系列。

此次售前赛对于零售商来说也是一次特别的体验，所有WPN店铺有权在产品正式发售前销售新系列的所有产品，还可以在工作日晚上举办丰富多彩的赛事活动来欢庆产品发售。请联系本地店家了解更多详情和具体的赛事内容，随后前往店内购买心仪的产品！

发售欢庆会：11月18日至20日

售前赛圆满结束。说不定你参加了五场比赛。如想体验万智牌的更多乐趣。发售欢庆会欢迎你前来。新系列于全球上市之际，欢庆发售的最好方式莫过于参加新的补充包轮抽赛。如果不想参加40张牌的限制赛，拿上你的指挥官套牌，用套牌里兄弟之战的全新牌张来上几盘指挥官游戏！

欢乐日：12月3日至11日

想要在当地参加竞争级比赛？欢乐日为你敞开大门。WPN店家可在欢乐日期间举办标准构组赛或兄弟之战现开赛，甚至补充包轮抽赛这样的单日赛事，并会收到用于支持比赛的赠卡。店家可选择在十二月上旬的任意时间举办比赛，如你想前往参赛，请提前联系本地店铺获知比赛举办日期。

参赛者会收到新系列中的新插画版赠卡——募兵官（送完即止）。

欢乐日前8强会分别获得一张新插画版赠卡——觉醒梦魇布蕾德。

比赛优胜者（除获得炫耀的资本外），还会收获一张浪涌引擎赠卡来纪念这一特殊场合！

指挥官欢庆会：12月16日至18日

还有什么比指挥官欢庆会更欢乐的庆祝活动？此项WPN优质专属赛事允许优质零售商在周末为指挥官牌手举办激动人心的欢庆会。举办过多明纳里亚：众志成城指挥官欢庆会的店将延续之前的游戏之旅，让牌手做出影响剧情走向的选择，最终迎来激动人心的揭秘时刻，具体内容会根据店铺不同而有所变化。参赛者要使用派系卡，为传统指挥官游戏注入新元素。

除此之外，参赛牌手能获得非瑞文赠卡变态爬虫作为参赛留念。感谢 非瑞人的馈赠。赠卡十分精美。我敢肯定他们赠送此卡绝对没有其他的目的，这也不预示接下来的几个月会发生不可言说的恐怖事件。

对吗？

对吧？

周五认证赛：每周五

一些东西两两组合可成经典。比如，花生酱配果酱。菠萝配披萨。还有克撒和米斯拉——不过这个组合对于多明纳里亚来说不是什么好事。 我们还是不提了。

不过说起经典组合，周五晚上和周五认证赛（或FNM）可谓是绝配。店家可在万智牌周五认证赛上举办任何赛制的比赛，特别是局数少的比赛，由于每家店铺举办的赛事种类可能会有所不同，因此请提前联系本地零售商，了解其在周五晚上举办什么样的比赛。

WPN赠卡包将作为奖品为这些比赛提供支持，我们为兄弟之战准备了以下赠卡：

指挥官之夜：工作日晚上

想在指挥官游戏中和对手一决胜负吗？想完成成就表上的目标吗？一切尽在指挥官之夜！请在工作日晚上和好友前往本地游戏店参与游戏。成就表是在常规玩法的基础上，让牌手达成一些特定目标，此项赛事和万智牌周五认证赛一样，会有WPN赠卡包作为奖品发放给参赛者，具体发放方式请联系所在地区的零售商。

前往本地游戏店，发掘更多精彩内容。如想参加更具竞争性的赛事，以下比赛将随着兄弟之战的发售拉开序幕。

区域冠军赛：十一月和十二月

随着刚刚宣布的专业赛回归，第一轮区域冠军赛将自兄弟之战发售周末起（11月18日）开始举行，一直延续到12月18日至19日的周末。

每个地区的比赛前几名有资格参加2023年2月17日至19日举办的第一轮专业赛，举办地点位于美国的宾夕法尼亚州费城。每轮区域冠军赛的优胜者还能获得万智牌世界冠军赛的参赛资格，对于牌手来说这是极大的荣耀。

专业赛是全球性的大型邀请赛。参赛者不但有机会争夺五十万美元的奖金，而且只要报名参赛，就能获得精美的秘室珍品赠卡——心灵塑师杰斯（不闪）。比赛的前16名会各获得一张此卡的传统闪版本。

此款赠卡将为2023年举办的专业赛提供支持，获得参赛资格的牌手真是太幸运了。如何晋级专业赛？在区域冠军赛上好好表现即可。严格来说，第一轮区域冠军资格赛虽已结束，但大多数主办人会举办最后机会资格赛，因此你还有晋级机会！

区域冠军赛的举办时间会根据地区有所不同，以下表单清晰列明了全球各个地区的赛事主办人以及具体举办时间！

本轮区域冠军赛的参赛者会各获得一张不闪的多明纳里亚英雄泰菲力赠卡。

区域冠军赛的前几名还会各获得一张传统闪泰菲力赠卡！

这些比赛会有额外奖品赠送，其中可能包含奖金。每场区域冠军赛的奖池会根据地区有所不同，想了解更多有关奖品方面的信息，请访问所在地区的主办人网站。

即使没有获得主赛事的晋级资格，你还可以参加主办人组织的丰富多彩的活动。你可以前往观赛，支持好友，顺便参加外围赛，包括指挥官赛事等。尽管区域冠军赛主要目的是为专业赛和万智牌世界冠军赛这样的大型赛事选出晋级牌手，但比赛同时也不乏其他的赛事活动，如有意参加，请访问所在地区的主办人网站以获取更多信息！

2023年专业赛2的区域冠军资格赛：12月18日前结束

如想晋级区域冠军赛，现在就可以行动起来。严格来讲不是现在，而是周末。通往下一轮区域冠军赛的下一轮区域冠军资格赛（并非上文提到的赛事）将于12月18日结束。

参赛者能获得精美赠卡——瑟班巡检官。

资格赛前几名会获得精美赠卡——无私精怪。荣获区域冠军赛参赛资格的牌手将获得此卡的传统闪版本！

WPN零售商可申请举办这些竞争级赛事，说不定你附近就有参与举办的店。访问所在地区的主办人网站（见上方链接，前往区域冠军赛一栏）了解更多信息。

2023年专业赛3的区域冠军资格赛：1月7日开始

新年过后，2023年专业赛3的区域冠军资格赛将于1月7日起正式举行。此消息于近日发布，完整详情请查看Magic.gg上的文章，其中涵盖了获取以下赠卡的方式（传统闪或不闪）。

这些牌张精美无比。如果你想看看由近期秘室珍品画家Jack Hughes绘制的迅咒法师，请点击上方链接，了解具体内容。

*深呼吸*

兄弟之战的玩法可谓多种多样。绝对精彩，千万别错过。和往常一样，如想第一时间体验新系列，请前往当地游戏店，提前联系店家，了解具体的赛事规则（包括休闲赛和竞争赛）。