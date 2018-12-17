鹏洛客们，好消息！虽然局势逐渐升温，但拉尼卡尚未陷入混乱。几个月前，烽会拉尼卡 带我们见过了十公会中其中五个，而效忠拉尼卡则会继续完成欧佐夫、古鲁、析米克、俄佐立和拉铎司的介绍。就算你选择的公会这次不在镁光灯下，依然有很多很棒的牌分布在各个颜色里，更别提还有那些强力的神器和地牌。

每个公会都有代表的机制，这篇文章就带各位抢先看看它们。开始吧！

拉铎司宗派和揭幕

没有人会像拉铎司宗派这样明白地表示民众是不受控的，那是作秀、暴力、无政府及混乱的混合体。孩子们，是时候该将杯里的酒一饮而尽，好戏要上演了。

揭幕是拉铎司的新关键词，提供咒语一个替代性费用。如果对手本回合有失去生命，你就可以用咒语的揭幕费用来施放它。在一些牌上，替代性费用会打个折扣来作为你伤害对手的奖励，而也有其他牌，像是锐兹玛第狂欢人和居椽恶魔揭幕会有较高的费用，但附上一个支付该费用的额外奖励。你永远不会被强迫支付揭幕费用，就算本回合你的对手失去了生命也一样。

对手失去生命有几个方法。伤害会导致失去生命，直接让对手失去生命的效应也会，如果对手在回合中基于各种理由支付了生命那也算。如果他们的生命值在该回合里降低，他们就算失去了生命。记得对手也可以在同一回合里获得生命，但那并不影响你用揭幕费用施放咒语。举例来说，如果对手在回合开始时有12点血，受到了3点伤害，接着在该回合稍后又获得了5点血，你依然可以用揭幕费用施放咒语。

揭幕本身并不会改变你施放咒语的时机。对手在自己回合失去了生命，并不代表你可以在任何时候施放它。以没有闪现的生物来说，除非有别的原因，否则它们依然得等到你的行动阶段。

就算支付了揭幕费用，法术力费用和咒语的总法术力费用也不会改变。锐兹玛第狂欢人的总法术力费用不管你是怎么支付都是2，也不管你的对手失去生命或有多少对手失去生命，揭幕费用都是不变的。

如果拉铎司有什么喜欢的玩意，那就是门票收入。所以把刀子磨利，确定保险还没过期。嘉年华会要开始了！

欧佐夫集团和往生

欧佐夫集团在整个拉尼卡都有投资，从金融到宗教，甚至延伸到往生之后。因为当某人的肉体灰飞烟灭，灵魂将能更自由地 . . . 自由地活动。新的关键词往生提供欧佐夫一些生物超自然的持久力。

往生是个带有数字的触发式异能，像什一税征收员就带有往生1，而有些生物则会有较高的往生值。当一个具有往生异能的生物死去时，会派出1/1具有飞行异能的白黑双色精怪衍生生物。那个数字代表你可以获得几只1/1的精怪。

往生只有在生物死去——代表「从战场被置入坟墓场」时才会触发。如果是直接从战场上被放逐或类似的效应，往生将不会触发。记住阻挡者是被同时选择的，所以如果你用一只具有往生异能的生物阻挡而他死去，精怪（们）将来不及在同一场战斗中进行阻挡。

如果欧佐夫有什么喜欢的东西，那就是优势。让部队立下生死状并用他们的灵魂为你作战吧。

析米克联合及演化

生命很美丽，对析米克来说则是一个合理的起始点。任何东西都能被改进，从微不足道变为完美无瑕。拉尼卡这些日子不太对劲，威胁无法预期。如果析米克要领先众人，他们得持续演化。

演化是一个新的关键词动作，就像我们在老朋友理想境议员洁加娜身上所看到的一样。演化带着一个数字。要演化，首先检查生物身上是否有任何+1/+1的指示物。如果有，演化就没有任何效果；但如果没有，在其上放与演化值等量的+1/+1指示物。一个很棒的点是：如果一只生物失去了它的+1/+1指示物（系列里有些可以藉此获得优势的方法），他可以再次演化并获得更多指示物。

获得+1/+1指示物对于把生物变大有着显著的效果，但析米克还加进了一些额外的红利。洁加娜很乐意带领你带着+1/+1指示物的大军辗过所有挡在她面前的人。

如果析米克有什么喜欢的东西，那就是利用优势并让它变得更好。或许加对翅膀，或许在哪加个膀子。看看这个小伙伴。

古鲁部族和起事

古鲁部族是由狂暴征服者所组成的松散组织，不是那种你会想打交道的类型。他们反对拉尼卡冰冷政治氛围的方式，就是自己最拿手的：起事。新的关键词起事让你选择要把生物加大或是加速。

具有起事异能的生物进到战场时，操控者可以选择让他带着一个+1/+1指示物或是获得敏捷。这个选择会于生物进战场时发生，所以没有人可以响应。古鲁破咒人可以是4/4，或是以3/3的大小直接攻击。

生物会在进战场的瞬间获得所选的加成。如果选择让生物获得敏捷，那就算回合结束了敏捷也还会在，这在如果另一个玩家之后获得该生物的操控权时就可能会造成影响。在这之前击垮你的对手吧！

在一些不常见的情况下，进到战场的生物会有两条起事异能，这时你可以为每个起事分别选择。举例来说，如果一个生物有两条起事，你可以让它带着两个+1/+1的指示物、一个+1/+1的指示物并获得敏捷，或是两个敏捷进战场。两个敏捷跟一个敏捷并没有任何差别，但或许可以吓唬你的对手。吼！

古鲁不在乎愚蠢的宣传句，只管击碎它。

俄佐立议会和附案

俄佐立的议会围绕着律法与秩序。他们想控制百姓，因为显然百姓们没有打算自我管束。其中一个工具就是法条，并限制大多数活动只能在指定的时间和地点进行，但就算再严密的法条也可以有附案。

附案是一个新的异能文字。异能文字并没有任何规则上的意义，所以附案更像是一个标签。它（大多）会出现在瞬间上，如果在行动阶段施放该咒语就会有额外或替代的效应。所以如果你愿意放弃一点灵活性，就可以获得额外的效果作为奖励。

来看看紧急权力。它有一个华丽的基础效应，而你会认为最好等到对手的回合结束步骤再施放，这样将能适时地在重置前填满你的手牌。但如果你愿意在自己的行动阶段中投入七点法术力，就可以获得附案的效应，给你一个免费总法术力7或以下的永久物。

仔细阅读每一张附案的牌以了解它们分别能干什么。附案异能里「改为」的字样是一个自我替代的效应，代表你不会获得基本效应，只会获得升级过后的。

如果俄佐立有什么喜欢的东西，那或许就是法令授权了。你最好乖乖服从。

连体牌

效忠拉尼卡延续了烽会拉尼卡开始的两个循环的连体牌。别调整你的屏幕，它们看起来实际上像这样：

这些以公会为基础的连体牌包含了一半混血多色和一半传统多色的牌。让我们藉这篇快速帮大家复习一下混血法术力。

混血法术力

混血法术力的符号可以用组合的两个颜色之一支付。举例来说，蓝/绿的费用（如在存育上所看到的）可以用一点绿色或一点蓝色法术力支付。一个在法术力费用中有混血法术力符号的咒语同时属于符号的两个颜色。存育不管你用哪个法术力来施放，都是一张的蓝绿双色咒语。混血法术力提供你在考虑要把哪些牌放进套牌里时极高的灵活度。现在我们回来看连体牌。

连体牌

如果你从未使用过连体牌，让我们快速复习一下。他们本质上是二张牌合而为一，在你施放时选择要施放哪一边；当咒语在堆叠上时，只有那半边会被考虑，另外未被施放的半边将会被忽略。一张连体牌永远是一张牌。举例来说，如果你被要求弃一张牌，存育 // 存异只视为一张。不在堆叠上时，连体牌有两边加在一起的特性，也就是不在堆叠上的存育 // 存异它的总法术力费用将是4。（这跟上次你玩连体牌的时候可能有点不同。）

华丽地效忠及找到他们的地方

所有的十个公会和这次回到拉尼卡分别的代表机制都已经完成，并马上会到大家手上。我们已经稍微开始了效忠拉尼卡的预览季。和全世界我们一同支持的伙伴随时回来这里看看，享受吧！