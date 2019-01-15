你将效忠于谁？

拉尼卡的一切都是关于公会，这些大家所热爱的双色组合代表了你的伙伴。在烽会拉尼卡里，我们已经有了其中五个组合；而到了效忠拉尼卡，是时候获得另外五个了！

俄佐立、欧佐夫、拉铎司、古鲁、析米克。五个公会分别有自己的机制和许多需要知道的牌。

哪里是认识它们的最好去处？那当然是售前现开赛啦！

售前现开赛是所有人尝试万智牌新系列的第一次机会。五个要研究的新公会，你需要莅临现场来了解他们的行动。不管你的技术水平如何或是万智牌的背景是什么，售前现开赛都是你绝对不想错过的万智牌盛事！

所以你可以期待什么？继续看下去！

拉尼卡的售前现开

售前现开赛是一整年中我最喜欢的万智牌赛事。

不管在世界的哪个角落或是一年中的哪个时刻，我都会试着参加一场本地的售前现开赛。且不只有我：许许多多万智牌的玩家们，不管是多年经验的老手或是刚入门的新人都是一样。售前现开赛是所有赛事中最受欢迎的。

为什么？因为售前现开赛是万智牌里最有趣的！

没有其他东西像它一样。你坐下，拿起全新的牌，然后与其他人同时去了解该用这些牌做什么。这是一个休闲环境下公平的游乐场，所有人都对这全新的万智牌系列满怀热情及兴奋！

在我十一岁的时候，我参加了第一场的售前现开赛并马上就爱上了它。十七年过后，事情并没有太多的改变；售前现开赛甚至比以前更棒了！

售前现开赛最棒的地方在于系列是全新的。由于所有人都是第一次接触到这个系列，大家的起始点都相同，而你能放轻松并享受探索新牌的过程。这对新人和老手来说都是很有趣的！

如果你是限制赛的老手，或许会想跳过这边快进到下一个章节，我会谈论一些这次在本地店家你会见到和以往不同的效忠拉尼卡售前现开赛。但如果对限制赛来说你是新人，或着是想寻找一些新的观点，那就继续看下去吧。

行，让我们进到可能是最重要的环节：找到参加售前现开赛的地方！不管怎么样，如果你不知道去哪就没办法参加了。你要怎么做？

如果你没有常去的本地店家，别忘了看看店家搜寻器来找到离你最近的一个！那家店甚至可能还有提供预先报名。售前现开赛是很热门的赛事，所以别忘了确认店家是否开放预报。了解一场比赛是否已经报满的最好时机绝对不是当你到现场的时候才发现无法参加，所以事先做好计划吧。

找到你的店了吗？太好了！

现在是时候开始预先为比赛做准备了。虽然你将会在抵达会场后才用拿到的牌构筑套牌，但在那之外你要做的还有很多。

别忘了打包前往拉尼卡路上所需要的补给品！举例来说，你或许会想带一套标准赛套牌在对局之间消遣，带上卡本，或是纸笔以记录你的生命值，还有也别忘了水壶。

售前现开赛通常是4-5个小时，所以别忘了为整场比赛保留足够的时间。既然在战斗中需要养分，也别忘了带些营养棒或是苹果当做点心。（也可以跟店家确认看看，他们可能也有卖一些吃的！）

好让我们来检查一下。你已经在地图上选好了店家，也把所有需要的东西都放进了背包。甚至已经看完了最新的万智牌故事，所以在去拉尼卡前已经更新了那儿发生了什么事的最新信息。当然，你也已经看过了效忠拉尼卡牌图集里那些很棒的牌张。或着如果你对一场比赛会是什么样子感到好奇，也可以能已经看过了我的「你的第一场比赛」（标题下得真是简单易懂）。

都准备好啦！是时候出发并打开一些补充包了！

展现你的忠诚

跟过往了售前现开赛相比，效忠拉尼卡有些不同。所以不管你是老手或新人，来看看我们这次有什么吧！

如你到目前为止所知道的，拉尼卡的一切都是关于公会。

来复习一下：在拉尼卡上，有十个双色的阵营称为公会。每个都有自己的个性、机制和对局型态。在效忠拉尼卡里，我们有其中五个：蓝白俄佐立的立法者、白黑欧佐夫的歪斜教堂、黑红拉铎司的疯狂表演、红绿古鲁的野蛮与粗暴，以及蓝绿析米克的生物学家。

俄佐立

欧佐夫

拉铎司

古鲁

析米克

你把自己视为哪一个？如果你不确定，试试公会测验来找到属于你的那一个！

了解自己要加入哪个公会是很重要的。因为在售前现开赛里，你实际上将要选择一个公会！

在报名的时候你要选择五个公会当中的一个。（售完为止；所以如果可以，你绝对会想要预先报名先选公会！）如果说你像我一样喜欢俄佐立，就会得到一个像这样的盒子：

在里面你会得到五包普通效忠拉尼卡的补充包再加上一个特别的「种子」补充包—这包含了八张不同的稀有或秘稀牌的其中一张可以作为你的售前现开赛牌，再加上一些让你在构筑该公会双色套牌上领先的卡牌。补充包里有些围绕你所开稀有/秘稀的主题（还有一些调色），所以这应该能帮助你的套牌火力全开。

现在继续来谈俄佐立，让我们来看看其他你还会拿到什么：

太好了！这里许多东西都能帮你踏上俄佐立官僚体制的道路。如果立法者的生活没那么吸引你（或许我们得制定一些法律来防堵这件事情发生），另外四个售前现开赛的组合看起来是像这样的：

这或许能帮助你选择想要的东西！它们看起来挺棒的。

但当然，最重要的还是补充包。接下来就让我们来聊聊要用它做什么！

前往公会之路

首先：打开补充包！然后你就会获得一叠牌。

然 . . . 然后呢？

当然，现在就是构筑套牌的时候啦！

限制套牌跟一般的套牌构筑有些不同。你得要用眼前的牌来构筑套牌，再加上想要加上的基本地。另外，与一般构筑赛套牌的最小张数是60不同，限制赛里你只需要使用40张牌。

第一件要做的事情是找到一个方式来选择要使用的颜色。所幸这些售前现开赛组合有个很简单的方式：那个种子补充包！我建议坚守你的公会并使用那两个颜色（然而如果你有足够的调色，或许可以混入第三个想要的颜色。）

但如果你想寻找其他颜色，那些可能会让你想踏入其他颜色的东西包括：

一张真的很强令你兴奋的稀有牌

许多可以对付对手生物的「去除牌」

该色中有很多可以使用的牌

该色有很棒的「法术力曲线」—代表有很多不同费用的生物

理想的情况下，你所选的颜色符合上述四点，但如果只符合二或三点也是不错的。

不管方式是什么，你都将需要筛选使用的牌。如果在售前现开赛中卡住了，别忘了寻求周围玩家的帮助。这在售前现开赛中是被允许的；任何人都是为了确保这是场有趣的比赛。

现在你选好了颜色。以此作为起始点，你要怎么从所有有的东西中选择要放进套牌里的22–23张牌呢？

这个方法可能可以对你有所帮助！

首先，把所有的生物用法术力费用的顺序排列。这帮助你了解哪些生物可能可以在游戏的哪个时候施放。（先别把非生物咒语排进来，除非你计划在一旦有了那么多法术力后马上就要使用那些牌—像是你通常会在第二回合施放激情雄辩家，但一般即决审判却不是第三回合会使用的东西。）

一个好的生物「法术力曲线」对限制赛的成功来说是很重要的。你不会想要有很多牌都挤在曲线上的某个点上。彼此间很好地混合对于你能在游戏前期施放低费咒语，到了后期再使用高费咒语来说是很重要的。作为限制赛一个非常基本的守则，我会建议你使用这样的组合：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6+点法术力：0–2张

这绝非不能变通，但是一个很好的开始点。选择你最喜欢的生物，一直筛选到这个数字。

现在你有了核心的生物基底，该来加进一些咒语了！从你的颜色中选择你最喜欢的牌把套牌补到22至23张，然后在咒语方面就完成了。

你最想要的咒语称为「去除咒语」—那些可以藉由造成伤害、横置或直接消灭以永久摆脱对手生物的牌。万智牌限制赛的主角是生物，所以你将会想要使用你颜色中大多数可以对付对手生物的牌。

如果想知道更多关于法术力曲线的东西，你可以点击这里来看我关于构筑法术力曲线的文章。

想要更多技巧吗？这里有些事你在套牌构筑时需要铭记于心：

可以使用多于40张牌，但如果可能最好坚守这个数字。超过40张后你所使用的每张牌都代表抽到放进套牌里很棒稀有牌的机会将会降低！

地牌比例应该在17张地牌对23张非地牌之间。这并非100%正确，但大多数的限制套牌最后看起来都会像这样，且一般来说，这也是我会想要的比例。

混合使用低费及高费牌。如果全部使用低费的小生物，那一张大生物就可以封死你的攻击；如果你都只有大型高费的生物，那就是冒着很快被打爆的风险。坚守混合两费、三费、四费和五费生物的组合。很多限制赛的对局都是藉由一只从第二或第三回叫的生物持续攻击而获胜的。 穿透很重要！通常限制赛的对局会僵持到双方都有很多生物排排站，而没有一方能有效的攻击。有像飞行这样异能的生物能确保你穿越那些彼此僵持的生物。

拉尼卡有很多调法术力颜色的东西。如果你开到了正确的公会门或坠饰，就可能可以混入第三色。然而，除非是很有经验的老手，否则我会避免使用多于三个颜色；即便那很诱人！

与大多数万智牌的赛制不同，限制赛的节奏通常较慢。如果套牌速度并不快，选择后手而非先手将是合理获得多一张牌的方式。

双头巨人

有些店家会举办称为双头巨人的现开赛（简称2HG），两个玩家组队一同对抗另一队玩家。每队都会打开两个售前现开赛盒，而玩家们将用那些牌构筑套牌。（如果你有玩过最新的火线齐心系列，相信你对这已经很熟悉了！）

那该怎么玩？

简单来说是这样：你和你的队友一同构筑两副40张的套牌，然后在一场单盘的比赛中对抗另一队玩家。

这种多人游戏要怎么进行？很简单：所有的生物和地都是分开的，但共有30点的生命值，并同时进行你们的回合—加上也可以为彼此进行阻挡！尽你所能，你们需要齐心协力来抵抗外侮。

好奇想知道更多双头巨人的进行方式和错综复杂的对局吗？别忘了点击这里来了解更多！

公开对战

如果花上一整天打一场比赛并不符合你想玩万智牌的方式，或你没那么多时间只想自己体验拉尼卡，你可以参加公开对战！

你会获得一副即开即玩的60张鹏洛客套牌，并用它来与另一位参加公开对战的玩家进行对局，包括参加售前现开赛正在局跟局之间的玩家。如果你不确定售前现开赛是否是你想要的东西，或是不想花5个小时来参加，这是一个很好试水温的机会。你可以在闲暇的时候参加公开对战，而且那也挺有趣的！

问问你的本地店家关于售前现开赛的公开对战，并准备好决斗吧！

上啊Boxing

这不是拳击手套的Boxing，但是补充包的Boxing！

对售前现开赛来说，最近比较不一样的是你可以在售前现开赛时拿到盒！

没错：如果你提早预购，就可以购买补充包盒并把它带回家（或当场拆掉！）。与你的本地店家联系了解更多细节。

同样的，你也可以在售前现开赛当天购买鹏洛客套牌！公开对战或…不，选择一副套牌开战吧！

机制恐慌

每个效忠拉尼卡里的公会都有自己的狂野机制，所以你有很多需要知道的！

如果你好奇它们是怎么运作的，看看机制预览。

寻找你的忠诚

我一直觉得拉尼卡在十个公会都出后才是完整。你将会看到它们被一同使用、彼此连结并找到各式新套牌的想法。现在你有了完整的概念—来看看吧！

集结你的朋友，再看一次牌图集，确保你在本地店家完成预报，然后准备在售前现开赛大展身手！

有任何想法或问题吗？想知道该期待什么吗？我很想知道！欢迎把它们寄给我。你永远可以在推特上找到我，或在我的Tumblr上问我问题。我都会看的！

希望你的售前现开赛以及在拉尼卡的时光一切美好。加入公会并享受吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight