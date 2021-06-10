在下面你会看到在摩登新篇2中每个回归传奇一段简短的介绍，明天将有另一半新的「传奇」。 先来和大家打个昭户，接着6月11日周五一起来认识新的万智牌成员们！

海空女神希亚尔

古老伏特里亚的人鱼崇拜着希亚尔女神，她用泥沙和海水创造了人鱼—远古伏特里亚人所描绘的希亚尔是一名住在天上的人鱼。 希亚尔是与雾月—多明纳里亚的月亮相关的人物—过去是，现在也是。 从于上古时代传授了知识后，她就再也没有和凡人沟通。 现代伏特里亚人所描绘的希亚尔是带有微弱光环的满月，并在两侧有一对明亮的圆形斑点。

颂惧僧妥拉克

妥拉克是黑檀之手的创始者，那是在撒尔帕汀帝国陨落之前，从莱伯尔中分出来的信仰分支。 妥拉克和他的追随着都是死灵术士，能使用以牺牲为手段的魔法—通常是他们的四肢，但有时候也会是活人。 妥拉克最强大的力量来自于能让听到的人发狂的吟诵和低语。 随着妥拉克的死去，黑檀之手的成员将他奉若神明，而莱伯尔的追随者仍持续害怕他的回归。 据说妥拉克神在未来的几个世纪中化身为人形，包括不朽的战士 Tymolin Loneglade 和新的黑檀僧侣王 Vetro 都是他的化身。

蕾普莉凡丝船长

蕾普莉凡丝船长曾是烈焰魔法的海盗法术师，有着一艘听令于她的大型帆船。 她夺取了所有被击败敌人的炮台，直到她的船海怪之怒受不了负重而沈没。 在发现她无法继续船长的使命后，凡丝在一座有天然熔岩流下的岩壁找到了解决办法。 她用炮台对岩壁开火，在海岸边凿出了一座碉堡—她把这名为喷火堡垒。 座落于阳光海岸边，绝涛城和依夏兰之间，喷火堡垒成了莽霸联盟成员暂停以补给和娱乐的热门去处。 然而只有经过凡丝船长允许的船才能停在港口，那些让她生气的家伙会被涵盖四面八方巨大的炮台们无情地击溃。

巧手窃猴勒格文

勒格文从未真正成为卡拉德许皮默树林里其他猴子们的一份子，所以当有一天逐日号空飞船降下来补给的时候，他便偷偷地登上了船。 勒格文很快就在甲板下被十三岁的卡丽泽夫发现，而卡丽泽夫把猴子视为志趣相投的伴侣。 没经过多久的时间，勒格文就兴奋地发现逐日号是由空盗所驾驶的！ 他对海盗的生活津津有味，会在其他海盗与受害者缠斗之际，跳上商船偷取最值钱的那些珍宝。

有了勒格文的帮忙，卡丽泽夫成了她自己海盗船—龙之微笑的船长，并统率整队的空飞船，在以太之乱时向执政院突袭。 他们最大的成功便是严重毁损了执政官旗舰云威号。

卡丽泽夫和勒格文直至今日都持续在天空上掠夺，并借此获得了巨大的财富—这些无可避免地花费在加油补给和舰队修复上，对一只猴子来说实在是不错的生活。

阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡

暗渊之王们喜爱美食，当发现法术师阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡在没有准备好适当的食物就召唤他们的时候，他们提供了她一个选项：作为厨师留下来服侍黑暗之王（他的名字叫Vincent）七年又七天，或着作为他的晚餐永久地服侍他。

阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡为 Vincent 和客人们的晚餐提供了不可思议的多样性。 她也在一本食谱上记载了所有的配方，以让她的继位者能更快上手。 虽然仅仅限量发行了二十本，地底世界食谱包含了蜂蜜烤花岗岩石像鬼胸、煸炒哔宝精、甜酱独眼巨人脚趾，还有其他各式各样的「佳」肴。

食谱一开始卖得并不好：顾客只有Vincent 和阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡她妈两位，但当食谱得以来到地上世界，便迅速在疲惫的统治阶级之间造成轰动。 独眼巨人脚趾的需求快速攀升，使得对阿司魔拉诺马尔迪卡带斯提纳酷达卡的恨意也与日俱进—她回到了地上世界后才发现了这件事。

据说她很难开始动笔地底世界食谱第二集，因为那包括了一些料理鬼怪王子、矮人议员及妖精贵族的方式—如字面上所表述的「吃掉有钱人」。

卡萨恩隆

在远古的多明纳里亚，兄弟之战剧变的几个世纪之前，卡萨恩隆在一场对抗恶魔鹏洛客盖雅朵妮迪哈达的起义中扮演很重要的角色。 起义最后以失败告终，卡萨被迫亲眼目睹迪哈达的斗士索坎纳杀掉他的一百名同袍，其中也包括他的母亲和姊姊。

在逃离了迪哈达的地牢后，卡萨召唤了受诅咒的鹏洛客乌锋达肯，与他一起开始了复仇的计划。 虽然这两人并未成功杀掉迪哈达，他们得以逃离她的摩爪，并建立了深厚的友情。 离开了腐化之地寇朗多，他们来到泰瑞西亚，在这里卡萨的后裔—卡萨恩隆在多明纳里亚人历史里诸多重要的事件中，都扮演了关键的角色。

费罗洛基理将军

在九千年以前，拉尼卡公会城正处于一片混乱之中。 虽然魔法十会盟强制把责任划分给已经存在了四个世纪的十个公会，由葛加理及拉铎司所主导毁灭性的反乱日益增加，严重破坏了这个城市。 负责执行法律及秩序的沃耶克联盟倾尽全力要找出突破点。

指挥官费罗洛基理将军想出了一个解决办法：十尊强力的石像泰坦—每尊在战斗中都等同于一百位战士—被带到城市来镇压反乱及维系和平。 在暴乱平息之后，其中九尊石像泰坦被放在城市的边界上，而最后一尊—Zobor 则负责防卫第十区。 直到他在千禧庆典上被破坏之前，他的目的是要让人对波洛斯战团的力量有所畏惧。

躁龙琵露

琵露是其中一名龙长老，多明纳里亚还很年轻时太初龙的子嗣。 与她的伴侣铬米恩瑞尔一起生育了整个国度的龙群，也包含了太古龙肃荡龙王克罗希司。 琵露和铬米恩是仅存少数得以在由尼可波拉斯煽动的龙长老战役中存活下来的龙长老。

千年以后，琵露和铬米恩与鹏洛客盖雅朵妮迪哈达联手，并被派去和参与和乌锋达肯的战斗。 达肯放逐了铬米恩并用她的诅咒之剑杀死了琵露。 由于琵露的力量太过强大，这造成了魔法能量的爆炸，使得多明纳里亚的地壳裂开。 寇朗多多股互斥相抗的力量直至今日依然在战场可见，无声地证明了鹏洛客阴谋所带来鲁莽的能量解放。

黯影克星达肯

在远古多明纳里亚上的寇朗多，鹏洛客盖雅朵妮迪哈达委任达肯为她铸造一把剑，以换取无尽的力量。 这把剑不是一般的武器，迪哈达想要的是有史以来最强大的武器。 她给了达肯十年的时间来完成这把剑。

达肯使用了最见不得人的法术来铸造乌锋，把自己的鲜血和金属交融，并用了百人的性命来镇压刀刃—也包括了自己的儿子。 在即将届满十年之际，迪哈达回来了，将乌锋深深刺入达肯的影子，把他的灵魂和这把刀刃结合—达肯的鹏洛客火花在这时被点燃。 她最强力的武器完成了，不是乌锋，而是达肯—这成了她最究极的武器。

达肯并未因此向命运屈服，整个千年都与迪哈达在战斗。 历史并没有站在达肯这一鞭，但我们知道的是乌锋最后到了基定尤拉的手上，他在火花之战中与尼可波拉斯抗衡时挥舞着这把武器。

盖雅朵妮迪哈达

盖雅朵妮迪哈达是一名非常古老的恶魔鹏洛客。 她的阴谋横跨了千年，而她对权力和支配的渴望无边无际。 她强迫最强力的东西都要受到她的控制。

有时，像是与龙长老铬米恩和琵露一起的时候，她会寻找她追求的战士并把他们和强力的咒语结合。 她有时也会寻找有潜力的生物，融合及腐化以符合自己的需求。 这包括了把玛洛术士索坎纳和被她腐化的鹏洛客达肯变成野兽以更好地服侍她。

迪哈达在鹏洛客之战的终局时离开了多明纳里亚，那是在非瑞克西亚人入侵几年前的事。 多明纳里亚的人们相信她依然活着，因为传说索坎纳会在她死去时变回原本的样貌，然他直至今日依然是寇朗多的恶魔之王。

独眼嘉斯

民族英雄独眼嘉斯原名为盖伦，出生于多明纳里亚上艾斯塔克之城的House Oor-tael 。 在斗技场明师Kuthuman的指示之下，HouseOor-tael被摧毁，儿时的盖伦也因此有了身体上的残缺。 盖伦从城镇逃离，离乡背井超过二十个年头。

在成为一名强力的法术师之后，盖伦回到了艾斯塔克化名为嘉斯。 他在斗技场中战斗，赢得了挑战 Kuthuman 的机会。 在终于报了弑亲之仇后，嘉斯的鹏洛客火花被点燃，多重宇宙便成了他的领土。

卡尔札之完化体

在秘罗地的金属时空上，寻日者格莉莎搜集了三种强力的神器，结合在一起时可以召唤出卡尔札斗士，一名由蓝白原生质所构成的巨大圣者。 在绿阳升起时，巨大的法术力球体从秘罗地的核心爆开，卡尔札的剑、盾和盔都和斗士一同被消灭。

多年以后，秘罗地因为传染宿体而变成新非瑞克西亚，几近所有的区民都被转变为生化武器的混血怪兽，其中也包括格莉莎。

格莉莎得以重组卡尔札的神器，并在培植肉的表面下培育一种特殊的细菌生物。 非瑞克西亚新的斗士究竟会成长到足以和卡尔札斗士一样强力的程度，或会被击败而更强的人会获得这些神器。 格莉莎对此感到满足，因为不管怎么样非瑞克西亚都将得胜且更加进步。