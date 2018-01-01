鹏洛客，好消息来了！依夏兰探险之旅将你带到了曾经失落的欧拉兹卡。这里有惊人的财宝，超乎想象的力量，还有一个名叫永生圣阳的小小神器～一切都触手可得。但看得到不一定代表你拿得到，真正的战斗现在才刚要开始。决胜依夏兰将为你带来更多的工具，帮你一劳永逸地确保它们的安全。我们一起来了解一下吧。

登殿时间

决胜依夏兰带来了一个全新的关键字：登殿。如果你有黄金城祝福，登殿之后就能让不同牌张上各种加成生效。对于万智牌异能叙述而言，这种写法相当不寻常，不过登殿本身就是一个不寻常的异能。什么是黄金城祝福？如何得到它？我们来看看暮影战马。

「黄金城祝福」是登殿异能会赋予你的一种称号。黄金城祝福不是永久物，不是徽记，也没有东西能够消灭它或与之互动。只不过是一种「你已满足条件」的表示。虽然具有黄金城祝福本身没有任何作用，但部分牌张会在你具有黄金城祝福的时候获得加成。举例来说，如果你有黄金城祝福，则暮影战马会得到不错的加成，变成5/5。

如果登殿异能出现在永久物上，则会持续检查你是否操控十个或更多的永久物。在满足条件的那一瞬，你就获得黄金城祝福。这不用到堆叠，且不能被回应。这类动作会即刻发生。但该具有登殿异能的永久物必须在你满足条件时受你操控，才会发生上述检查。如果你先前操控十个永久物，稍后因故减少到八个，然后再施放你的第九个永久物暮影战马，那么这个时候你还没得到黄金城祝福。登殿始终检查的是当前的游戏状态，不会追溯过往。

登殿异能也会出现在瞬间和法术上，例如黄金城奥秘。

瞬间或法术上登殿异能的运作方式稍有不同。此情况下，登殿异能只会在咒语结算时检查你是否操控十个或更多永久物，且只检查这一次。具登殿异能的咒语还有其他效应。这些效应的说明会出现在登殿异能后，所以会先检查登殿情况，然后再轮到这些效应生效。亦即黄金城奥秘可以先让你得到黄金城祝福，然后再依照你有无黄金城祝福来决定你会抓两张牌还是三张牌。

在检查你是否操控十个或更多永久物时，会计算你操控的所有永久物，包括地及衍生物。别忘了灵气和武具也算永久物，特别是因故结附或装备在不由你操控之永久物上的那些。不过别将指示物算进去，这些可不是永久物。

一旦你得到了黄金城祝福，你便会在这盘游戏接下来的时段中持续拥有它。没有什么能从你这里夺走它。如果你在获得黄金城祝福之后失去了所有的永久物（真惨，你可能要输了），你仍能保住黄金城祝福！举例来说，如果你操控八个永久物，但在之前就得到了黄金城祝福，则你会在黄金城奥秘结算时抓三张牌。

在同一时刻可有多位牌手得到黄金城祝福。由于依夏兰各方势力激烈争夺，永生圣阳不断易手，但哪怕能够占有一小段时间，也能让你永远改变。得到黄金城祝福不会影响其他牌手当前已获得祝福的情况。

虽然黄金城祝福不是永久物、衍生物或徽记，但我们还是印了一张特别的卡牌，以在游戏中作提示之用。好了，其实真正目的是供你拿来向对手炫耀用的，你自己看着办吧。

回到冒险中来！

曾在依夏兰系列中登场的四个阵营都在本系列中回归，一起回来的还有各自的特色机制与异能。如果你要重温一下的话，那就来重温一下吧。

激怒

烈阳帝国的狂暴恐龙是无可匹敌的坐骑和战斗伙伴。许多恐龙具有激怒异能，这些异能会在恐龙受到伤害时触发。

突击和珍宝

莽霸联盟的海盗依然故我，他们驰骋海洋，一路洗劫抢掠。如果你于该回合的早些时候曾以生物攻击，突击异能就会生效。珍宝衍生物也回来了；珍宝是衍生神器，你可以牺牲它来获得任意一点颜色的法术力。

勘察

部分决胜依夏兰的牌张具有勘察异能。当一个由你操控的生物勘察时，你展示你的牌库顶牌，瞧瞧它发现了什么。如果该牌是地，则将其置于你的手上。若否，则在该生物上放置一个+1/+1指示物，然后你可以将该牌置入你的坟墓场或放回你的牌库顶。

更多能够转化成漂亮地图边框地牌的双面牌，哇呼！

没错，本系列会有更多能够转化成漂亮地图边框地牌的双面牌登场。（你怀疑过吗？）哇呼！

翻面

如果你需要进一步了解有关依夏兰机制的信息，不妨去看一看依夏兰机制文章。

必胜依夏兰

依夏兰环境的压轴大戏将一切推向高潮：追求力量之争，忠诚无常之乱，以及掌握整个世界命运之远古神器的最终命运。决胜依夏兰的故事定会引起强烈动荡反响，甚至会影响你最钟意的套牌。

坐稳了～前面的路可不太平。尽享售前赛的乐趣吧！