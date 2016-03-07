鹏洛客，你好。恭喜你在造访赞迪卡时大获全胜。你在旅途中缔造的传奇故事已经传扬到多重宇宙的各个角落。这是如此英勇的行为！拯救整个世界是多么令人高兴的事情。我猜你现在正要前往某个有着田园美景的时空，好好恢复一下元气吧。等等，那么你打算去哪儿？依尼翠？那个充满恐惧和死亡的荒凉世界？那个依尼翠？嗯. . .那么我们应该先看一看依尼翠暗影的机制，那样你才会万事俱备。好，你已经意识到了依尼翠的暗影并不像虹彩的影子那样，对吧？

双面牌

如果可怕的事物不会转化成其他东西，那么这里就不叫依尼翠吧；所以双面牌又回来了。每张双面牌有两个牌面且没有牌背。哇！尽管我们对规则做出了一些修改，但这个机制大致上没什么改变。如果你熟悉双面牌，那么请转至双面牌规则变动段落。如果你仍然沉浸在“哇！”之中，那么让我们来复习一下，看看哪些是你所需要知道的。

（嘿，离题一下。我不知道我的编辑是不是允许我这么做，但是我已经厌倦了不断地打“双面牌”这个词。下面我会用DFC（double-faced card的首字母缩写）来替代。大家都能懂吧？太好了。）

翻面

每个牌面各自具有一组特征值：名称、类别、异能等等。当DFC在战场上时，只有面朝上的那一边会起作用。如果DFC不在战场上，那么通过该牌的正面来做决定。所有的DFC都以正面来施放。这意味着你需要支付{2}{B}{B}，来施放匿迹拷问人。你不能施放隐伏迷雾或者其他牌的背面。当咒语结算时，匿迹拷问人进入战场。

DFC的正面（和一些DFC的背面）有一个能让该永久物转化的异能。当DFC转化时，将其翻到另一面。转化一张DFC并不会让它离开战场，所以其上的任何指示物都会保留，任何结附或装备于其上的灵气或武具仍然保持结附或装备，任何对其造成的影响仍会继续。如果它之前正在进行攻击或进行阻挡，那么它仍然在进行攻击或进行阻挡。转化并不会给予永久物「召唤失调」，所以如果你从自己最近的一个回合开始时便持续操控某生物，即使它转化了，它仍然可以进行攻击～先假设它转化成生物！一些DFC，例如匿迹拷问人／隐伏迷雾，能够在游戏中反复互相转化。对另一些DFC而言，转化则通常是单向的。

翻面

列表牌

让你套牌中所有牌的牌背都无法个别辨认出来，是很重要的事。现在，大多数牌手是利用不透明的牌套来实现这一点。如果你正在使用DFC和不透明的牌套来进行游戏，这样很好。然而一些牌手不使用牌套，尤其是在限制赛事中。那么要怎么做呢？

请注意，列表牌上大多数的牌名并没有真的盖掉，我们只是还不能告诉你是哪些牌。或是还不想告诉你。对你来说，都是一样的。

你可以在一些依尼翠暗影的补充包中找到列表牌。这样的牌有两种：一张为了普通牌和非普通牌而准备，另一张则是为了稀有牌和秘稀牌而准备。它们的作用是替代你手牌或牌库中的DFC（或是当它们牌面朝下被放逐时）。在游戏开始前，在列表牌上标记你将利用哪张DFC，并将该列表牌放进你的套牌里。你必须拥有实际的DFC，才能利用列表牌。那张DFC不要跟备牌混在一起。如果该牌在战场上或坟墓场里，则是用实际的DFC。如果该牌被移回你的手上或洗入你的牌库，则换成列表牌。你必须利用列表牌或者不透明牌套，当然两者都用也是可以的。

双面牌规则变动

这次我们就DFC做了三个变动，以排除一些规则问题。噢，你是从顶部直接来看这一章节的吗？是的，我现在把双面牌称为“DFC”了！这非常酷！这个部分的技术性有些强，但是我发誓，我们马上就会回到“快乐的机制预览”中了。

1.总法术力费用

还记得我先前说过，我们只考虑朝上那个牌面的特征吗？这句话并不完全准确。在新的规则下，DFC背面的总法术力费用会基于其正面的总法术力费用。（之前，由于背面没有法术力费用，它们的总法术力费用都是0。）有个例外：如果某物件是一张DFC背面的复制品，那么它的总法术力费用为0。也就是说，如果我操控隐伏迷雾，它没有法术力费用，但是它的总法术力费用是4。如果之后我将隐伏迷雾的复制品放进战场，那么该复制品的总法术力费用为0。

2.进战场且已转化

一些效应会将牌放进战场且已转化。这意味着会将其背面朝上地放进战场。从这个系列开始，我们引入了一条新规则：如果你被要求将一张非DFC的牌放进战场且已转化，那么它会留在原处。这会对本系列中的一些牌带来影响，但是我认为 万智牌：起源的鹏洛客们 足以解释此变动的原因。（这表示了“这个系列里一些能够解释这个情况的超酷牌张还没有被预览。”我知道。我的感觉跟你一样。）假设你操控了一个仿生妖，且它是维林逸才杰斯的复制，然后你在你的坟墓场中有四千张牌的情况下启动了假杰斯的异能。好的，四千张是“五张或更多”，所以假杰斯会忠实地将自己放逐。然后他会试图返回战场且已转化，但是在放逐区中他只是一张单面的仿生妖。他并非DFC，所以他在入境时被扣留并待在放逐区。我现在只能希望你抓到了一张好牌，因为因为你这操作不算聪明。

3.不会反复翻面

我把技术性最强的改动内容留到最后来说。以下是新规则：如果某张DFC具有会将其转化的起动式异能或触发式异能，则把该异能放进堆叠后的时段内，除非该永久物并未因故转化，它才会转化。这是什么意思？打个比方，假设你起动了匿迹拷问人的异能，然后你作为回应再次起动了该异能。为什么？因为你想弃掉更多的牌。为什么？答案即将揭晓。别紧张。第一个将结算的异能会让匿迹拷问人转化，这和我们所期望的一样。然而第二个才结算的异能却不会这么做，因为此时匿迹拷问人已经由于先结算的异能被转化了。

躁狂

正如之前介绍的那样，依尼翠是个充满恐惧和死亡的荒凉世界，所以关注坟墓场也相当合理。躁狂这个新异能提示会提醒你，如果你坟墓场中牌的类别有四种或更多，这张牌就会变强。躁狂异能有许多不同的形式，包括起动式异能，例如月银索命使的异能。

在你的坟墓场中可能出现的牌类别为神器、生物、结界、瞬间、地、鹏洛客、法术以及部族（一些老牌上能够找到该种牌类别）。不要将例如基本或传奇这样的超类别计算在内，也不要将例如吸血鬼或武具这样的副类别计算在内。牌张的数量无关紧要，只要你能找到四种或更多牌类别就能满足条件。一张神器生物牌，一张瞬间牌以及一张鹏洛客牌就能满足条件。

至于你如何让这些牌类别的牌进入坟墓场，这里有一些传统的方式：让一些生物在战斗中死去，施放一些咒语，甚至一些鹏洛客决定她受够了你的诡计，然后因为忠诚而待在你的坟墓场. . .哈哈，这个比喻好像说得不太好。我们也好心地提供了一些其他方式将牌放进你的坟墓场，例如歪曲地境。

一些瞬间和法术会在你的坟墓场具有四种或更多牌类别时具有额外的效应。另一些则利用“改为”一词来表示该效应得到加强。请记住，正在结算中的瞬间或咒语不会计算在内。在你根据其指示结算咒语时，这些咒语还在堆叠中，而非在你的坟墓场。

探查和线索

依尼翠弥漫着神秘的事物，就像我写的内容里充满了奇怪的引用。哈哈！为了解决这些谜题，你需要进行探查并沿着这些线索前进。

她看起来很友善。我发誓她一定能帮到你。探查是见于依尼翠暗影的新关键字动作。这很直接。探查的流程是，你将一个线索衍生物放进战场。线索是一个全新的神器类别。线索是无色神器（什么？你觉得它们应该是蓝色的？），每个都具有此异能：“{2}，牺牲此神器：抓一张牌。”

巡检官做了一些探查，但她早早就去休息喝咖啡了。也许经典的检验工具能让信息的来源变得更可靠一些吧。

大多数时候，你会牺牲线索来抓牌～但它们是神器，所以我确信你会找到它们的其他用处。

疯魔

全新的依尼翠暗影异能旅程的下一站来到疯魔，这复出异能你可能曾见过。如果你弃掉一张具疯魔异能的牌，则你将它放逐，而非直接将它置入你的坟墓场。这将触发一个异能。当该异能结算时，你能够支付其疯魔费用来施放该咒语。如果你不以此法施放该咒语，它会被置入你的坟墓场。好吧，这些似乎听起来很疯狂。

请注意，强制将牌弃入放逐区是对先前规则的小变动。之前，你可以将一张具有疯魔异能的牌弃入你的坟墓场并跳过整个疯魔异能所带来的内容。这可能与维林逸才杰斯这类牌相关。这家伙明明不是此系列的牌，在本文之出现率却挺高的。

一件非常酷的事情是，通过疯魔异能施放一张牌不会在乎这张牌的牌类别。也就是说，如果你设法在对手的回合中弃掉一张具有疯魔异能的牌，你就可以施放该咒语，说不定还能产生一个突然现身的阻挡者。该咒语的法术力费用以及总法术力费用不变。你只是改为支付其疯魔费用。

你为什么会弃掉具有疯魔异能的牌并不重要。可能是由于支付了匿迹拷问人之起动式异能的费用；也可能由于你的对手藉由咒语迫使你弃牌。嘿，也可能是回合结束，而你的手牌多于七张。好家伙！无论是什么原因，你都会有支付疯魔费用施放该咒语的机会。只要记住，你不能仅仅因为你想弃牌就这么做。一定要有一些因素指示你这么做才行。只因为清风飘过是不行的。

噢，耶。好吧。它确实会让你这么做。没什么问题。我们继续. . .

潜匿

现在，我想你已经意识到了依尼翠是一个荒凉的. . .好吧，我们说过好多次了。对一些生物来说，暴露身形并不太明智。对于这些生物，我们提供了一个全新的关键字：潜匿。具有潜匿异能的生物不能被力量比它大的生物阻挡。这里介绍一下远沼复灵。

唔. . .这黑乎乎的家伙简直萌爆了。对于潜匿，你只需要在宣告阻挡者时注意有可能成为阻挡者的生物力量即可。如果远沼复灵被一个力量为1的生物合法阻挡，即使提升该阻挡者的力量也不会撤销本次阻挡。要是对手累积了结实的防线，潜匿异能便能帮助你有效地偷偷造成伤害。

祝你捕猎愉快！

就是这样。我希望这次对依尼翠暗影的了解能够对你的售前赛和之后的比赛有所帮助。除了全新机制与复出机制之外，还有许多厉害的牌能让像如你一般的鹏洛客大显身手。或如鱼得水。或如虎添翼。随便啦。你高兴就好！