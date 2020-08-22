我在去年上了Command Zone with Jimmy Wong and Josh lee Kwai并谈论了今年为何是指挥官元年，并且宣布了各种指挥官产品—包括Commander Collection: Green以及指挥官传奇。

尽管今年真的发生了很多事，我还是很开心社群在指挥官元年中还是非常地期待这个赛制和这些产品。

在网络摄影机上和彼此对局很棒—我强烈建议你们去看看这周末的CommandFest Online 然后和全世界的玩家玩一些指挥官对局！（任何摄影机都可以—即使是你的手机也行！你们可以在我的Good Morning Magic影片中找到教学步骤。）

不管如何，这些产品非常地让人兴奋 . . . 不过缺点则是它们很久之后才会推出。你们也只好耐心地等待我们能谈论它们的时机。

那个时机终于来了。

在今天的指挥官实况中，我们会深入探讨这两个产品，你们可以期待看到什么—以及当然的，一些预览卡牌。

你们可以在twitch.tv/ChannelFireball的档案库中重看实况。如果你们没有看仔细的话我也鼓励你们回去看（里面还有Jules Robins和Ari Nieh的专家建议。这两人也有处理这些产品。），但如果想看快速大纲和重点的话，就继续阅读下去吧！

指挥官传奇

我得说明，我对终于能和你们谈论这系列有多兴奋。

它推出的时机大概是我最初提出这个想法的六年后。想想六年前你们在做什么！这个系列真的进行得很久。

由我概念化、建构，和洞察设计，然后交由Jules Robins做最后的系列设计（Mark Globus也提供了一些很棒的建构），这系列真的是给指挥官 . . . 以及那些万智牌历史中酷炫人物的一封情书。

在谈论卡牌和轮抽赛制之前，这系列有三个重点。

这系列能从多重宇宙的任何地点或时间获得卡牌。从洛温到阿拉若—晴空号传说到现在—能使用的东西 真的 非常多。

非常多。 虽然在风味上很类似，但这系列在机制上并不是 近代新篇 。 这并不是要将接殖放到一张返照卡牌上（ . . . 拜托别问）或是其他古怪的机制合体，也不是关于逐渐增强的强度。从这个角度来看，它从机制上来说和普通的 万智牌 系列很相近—只是有个指挥官的微调而已。举例来说， 指挥官传奇 中只有四个非常青的机制，其中三个是回归的，一个则是全新的。（让猜测开始吧！）

。 这并不是要将接殖放到一张返照卡牌上（ 拜托别问）或是其他古怪的机制合体，也不是关于逐渐增强的强度。从这个角度来看，它从机制上来说和普通的 系列很相近—只是有个指挥官的微调而已。举例来说， 中只有四个非常青的机制，其中三个是回归的，一个则是全新的。（让猜测开始吧！） 它是个游玩指挥官限制赛的方式。这毕竟是这想法的起点嘛！你可以用轮抽或现开对局—实际上，这也是个能在家玩的好赛制：你可以和少于八人的群组进行轮抽，或透过像是Spelltable或Discord在网络上和你的朋友们进行现开对局。这里面有许多指挥官的标配，但是和普通的轮抽一样，你也可以玩到一些通常不会出现在指挥官套牌中的卡牌。这就是乐趣的一部分啊！

好了，说了这么多之后，让我们来看看是怎么运作的吧！

在指挥官传奇中，你们会轮抽三个20张牌的补充包。没错，20张！每包里面都会有两个传奇—事实上，每包都会有两个专门的传奇位置！（喔，每包里也都还有一张闪卡。）我们最喜欢的对局方式就是八人轮抽然后拆成两组对局，但你们完全可以自由发挥！

它们看起来像这样：

所以你们会打开第一包，和普通轮抽一样。不过和普通轮抽不同的是，每次轮抽指挥官传奇时，你都可以拿两张！就和火线齐心的双头巨人轮抽或是双星大师的第一抽一样，你每次都可以拿两张牌。

为什么呢？有一些理由。第一，指挥官有趣的一部分就是在卡牌中找出酷炫的协力效应—而这也让你能在看过全部的20张之后拿下两张有协力效应的卡牌。第二，这会让轮抽速度变快—每包20张蛮花时间的，而这样会加速轮抽过程。第三 . . . 我待会会提到，稍等一下。

除此之外，轮抽的过程基本上是一样的。（不过有更多卡牌！）

在轮抽之后，你需要建构一副60张的套牌—就和传统万智牌构组套牌是60张然后轮抽是40张一样，这里是100和60。

你的套牌会需要一个指挥官来锁定颜色身分、你的起始生命值是40、有指挥官伤害，以及其他的指挥官规则都适用 . . . 除了一点之外。

你可以使用重复的卡牌（如果你轮抽有拿到一张以上的话）：单张限制的规则在这里不适用。我们增加了这系列的普通牌来减少这种情况，但这还是可能会发生的。这也会让你在不小心抽到同一张卡牌时不那么难过。这是一个不错的生活质量规则，而且由于你在轮抽所以你套牌里的变化还是很大。

我们在一开始设计这个系列时碰到一个很大的挑战。我们在轮抽时会先挑一个传奇，然后就被死锁在这些颜色里了。由于你需要找到正确的颜色组合，你在之后的补充包开到正确的双色或三色指挥官的机率并没有那么高，所以你现在轮抽的卡牌可能都会无法使用。

然后我和团队就发现了能将整个计划绑在一起的东西了。可以让轮抽运作的那个要素。

你们准备好了吗？

单色的拍档。

它太完美了。你可以轮抽一个红色的拍档然后轻易地找另一个颜色的单色拍档来转进该色—同时又让你可以继续抽红色。这和普通的轮抽很类似，其中你会轮抽一个颜色并寻找另一个可以进入的颜色。这玩起来超棒！（附带一提，这也是为什么一包抽两张很棒的原因：你一次就可以拿下两个拍档了！）

另外，你们自从这机制出现在指挥官2016版之后就一直要求单色的拍档—所以这是个响应你们要求的绝佳机会。

说到你们一直要求的东西，我这里刚好有另一个你们一直要求的东西：辛格男爵。

让我们来看看吧。你们的第一张预览卡牌：一个有拍档异能的新辛格男爵！

看起来不错喔，老兄！这东西会长很快—将它拍到桌上，让过回合，然后它很快就能一拳打死一家 . . . 或者更邪恶的玩家会把它放在牺牲套牌中、在牺牲材料饱足时施放它、穿上迅雷护胫，然后出奇不意打死一家。

它也会顺便变大，这样你的对手就会去攻击其他人了。而这也会触发它的第二个异能—太棒了！

它为什么有拍档呢？简单来说，这系列里的拍档并不都会和他们的伙伴好好相处。多亏了死去触发的改变，你的指挥官现在会于死亡时触发死去效应。这张卡牌非常喜爱会死去的拍档。我脑中有几个人选 . . . 不过这些要在系列发售前才能透漏。

另外，这个系列没有超多机制并不代表我们没有参考或致敬各种伟大的机制。这里的两个+1/+1指示物就是参考辛格男爵的+2/+2指示物。

然后提到旧的辛格，插画家Pete Venters就是成就辛格男爵指标性外观的人。他就是这角色原本的画家，所以让他能参与这个计划也是非常有意义的。

所以，你们能在指挥官传奇预览比赛（像是售前赛，我们会在之后提供更多信息）取得的特卡就是这张异图的黯黑辛格男爵！

我非常开心我们这么做了—而当我说这个系列是要送给老万智牌粉丝的情书，你们会发现里面真的有非常多怀旧要素。

但这可不是只有男爵而已。这系列还有超多传奇—很多还会在非普通出现。

男爵有张旧卡牌—而指挥官传奇除了会给旧角色新卡牌之外，它还会引进一些全新的角色，并且给一些大众喜爱的角色推出卡牌。

当我们在万智牌的故事「银月之下」中活化了这两个角色时，她们便快速地受到了大众的喜爱。她们英勇的故事和美妙的关系也是我一直想变成卡牌里实际角色的东西。她们已经待在我的传奇名单上很久了。

然后，她们终于来了。让我们欢迎依尼翠著名的追迹人和布陷人拍档：荷拉娜和阿雷娜！

和喜爱合伙人死去的男爵不同的是，这两个和彼此搭配地非常好。我们从之前的「和XX拍档」经验学习，然后加入不少能良好搭配的风味组合。

当然，与「和XX拍档」不同的是，你们可以做出任何想要的拍档组合！如果你想要将荷拉娜和男爵放在一起（我相信他应该很适合依尼翠！），那就这么做吧—然后就可以看你的生物斗死对手的生物并让男爵变大。

现在我要给你看的大概是这系列最奇怪的卡牌—而它的插画也是不惶多让。

当我在初期测试并且解释指挥官传奇轮抽是如何运作时，我百分之百会听到的问题是：「如果我找不到能使用的指挥官要怎么办？」

实际来说，这几乎是不可能发生的。但我敢打赌你在看到刚刚那句话的时候也是这么想的。不过我们还是得买个保险—一来是要让玩家感到安心，二来如果这情况真的发生时也可以解决它。

所以让我们来看看这个怪咖吧：

除了惊人的插画之外（Seb真的是这任务的完美人选），这里到底发生了什么事？

它和基本地一样—你们可以将虹彩魔笛手视为「基本传奇」。它会频繁地出现在轮抽中。抽了荷拉娜但你的蓝绿套牌缺少一个蓝色指挥官吗？别担心，你可以将魔笛手和荷拉娜配对。彻底抽错颜色了吗？你可以使用两个虹彩魔笛手做为你的指挥官！

有它真的很方便。虹彩魔笛手大概每六包会出现一张。它会取代普通牌的位置，而不是取代传奇的位置。如果你在轮抽结束时真的需要（我得强调，这情况出现的机率真的不高），那你一定可以捡到一张。

我今天只会秀这些拍档给你们看—但我要说这系列有惊人的41个全新的拍档，然后他们全部都是单色的。（这里将Piper定义为单色卡牌。）这系列为什么拖这么久才推出的一大原因就是我们要彻底测试各个拍档，因为它们的组合真的太多了。（这也是我们为何请来了Command Zone的Jimmy Wong和Josh Lee Kwai，以及指挥官规则委员会的Sheldon Menery、Gavin Duggan、Scott Larabee，和Toby Elliott来提供回馈以及测试。）

然后别担心：如果你不喜欢拍档的话，我们在这系列中也有许多全新、非拍档的双色和三色传奇。

当然，这系列可不是只有传奇而已。指挥官传奇里面有许多酷炫和独特的卡牌。 我们想要利用这个系列来补强这赛制中急需帮忙的策略。

比如说，像是 . . . 白色？

是的，指挥官中的白色是我们这一两年一直讨论的主题。它在未来的几个系列中会获得许多工具，所以我今天要分享一个你们会在指挥官传奇中看到的东西。

准备在白色加速啦！

我知道有非常多人在讨论Verge Rangers和Cartographer's Hawk是否够强力—不管你们怎么想这两张卡牌，我都能跟你说调和守卫应该可以完成任务。这张卡牌能轻易地帮你加速—真正地加速喔！—多次，并且在之后的回合中继续加速。衍生生物只是附带的好处而已。

我预期会将这张卡牌塞进我大多数的白色指挥官套牌里，而且你们也会非常频繁地看到它。

指挥官传奇补充包添趣

如果没有一些酷炫卡牌的话就不会是指挥官了。

指挥官传奇有一些不同的风格，而我则要谈论其中的两个：其中之一只会出现在指挥官传奇的聚珍补充包里，另外一个则会非常频繁地出现在指挥官传奇聚珍补充包里。

首先是宽图卡牌。它们只会出现在指挥官传奇聚珍补充包中，并且和其他的聚珍补充包内容相似。

举例来说，这张就是宽图的调和守卫。

不过还有一点：你还可以取得稀有和秘稀以外的宽图卡牌。每包里还有一个位置（不会取代你的宽图稀有或秘稀）会是我亲自挑选的宽图普通或非普通卡牌。这些卡牌都会出现在指挥官传奇相关的产品中，不管是轮抽补充包或是它的指挥官套牌里。

我挑选的都是指挥官的固定班底，然后没有更酷炫版本的卡牌（至少不是能轻易取得的版本）。这样你们就能全闪你们的指挥官套牌了（而不是只闪稀有卡牌而已）。

举例来说，你可以在这系列中开到指挥塔和指挥官法球。

这些卡牌在轮抽环境中也很棒，因为它们能帮你调色（要将足够的调色和法术力石头塞到一个你需要根据颜色身分轮抽的系列是个我之后会写的文章！）—但它们也常常会出现在平常的指挥官对局里。所以除了会出现在主系列之外，你也可以在聚珍补充包中开到它们的宽图版本。

你现在可能会注意到上面一张传奇都没有。这是因为它们有一个全新、不同，和华丽的处理。

这系列所有的71个传奇都有个额外的版本，它们的外框使用的是我们称为蚀刻闪的全新处理方式。

而当我们在为这些全新传奇做这些酷炫的处理时，我们也顺便帮之前推出、大受欢迎的传奇改头换面了。

我们回到过去并挑出了32个极受欢迎，但没在指挥官传奇中出现的传奇生物。举例来说，来看看普罗许吧！

将这些结合之后，你们就可以在这系列中开到100种以上的传奇了！这可是万智牌史上传奇最多的系列。

这个蚀刻闪处理如同你们想象的和闪卡处理有关。这些卡牌使用的是全新的闪卡处理方式，和我们现在的闪卡不太一样。这些外框就是以此设计的。

用字解释挺困难的 . . . 所以我就直接秀影片给你们看吧！下面是一张刚出炉工厂直送热腾腾的Prossh。

超华丽的啦！

你们要如何才能开到这个呢？它们会出现在指挥官传奇轮抽补充包里—只是机率很低而已。你偶尔可以在轮抽中看到它们。不过主要取得蚀刻闪卡牌的方式还是在聚珍补充包里（每包都有）。

Commander Collection: Green

我们同时也透露了全部（没错，全部！）的Commander Collection: Green内容！你们可以到这里阅读更多。

除此之外 . . .

我希望你们在看到这么多东西之后也能会后半年感到兴奋—而为了要让你们感到更兴奋，我今天还要秀个东西给你们看。

当我一开始做出这个原本的循环时，我就知道我们有一天会想要制作其他的成员。那它们会在哪里出现呢？指挥官传奇就是最明显的答案。

让我来展示 . . . 对色的「群众地」！

然后，由于它们是这系列中的非传奇稀有卡牌，所以它们也会有宽图版本！

你们可以在这系列中开到五个群众地，即这循环的全新成员。我尤其喜欢它们的插画还是显示火线齐心的时空凯勒姆。

顺带一提，为了强调我这天到底等了多久，下面这个是我在我们内部的卡牌数据库中所留下来、最喜爱的设计评论，而我今天终于可以分享它了：

GSV 5/4/2018:

提交：我们终于在今天预览了火线齐心的那些地。我另一个屏幕上充满了各种想要对色版本的意见，所以就给他们吧。:)

你们可以想象我在这两年多为这些地保密有多辛苦吗？我很开心终于可以在今天告诉你们了。

所以这就是指挥官元年会出现的一些东西。说道指挥官元年—去看看这周末的CommandFest Online 然后玩场对局吧！我可能会加入你们的游戏喔。

我最近会在我的YouTube频道（Good Morning Magic ）上谈论指挥官传奇，所以如果你们还没订阅的话赶快去看喔。

我很想听听你们的任何想法或问题。没有的话，请继续游玩指挥官吧—我相信我很快就能和你们讨论了。

保持安全、我爱你们，然后在这周末的CommandFest用力玩耍吧—我很开心可以和你们一起体验。

下次见，

Gavin