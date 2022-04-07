五个家族。五个在此城里发达的机会。在新卡佩纳：喧嚣黑街，只有关系够硬～并且了解规则～才能成功。

效忠一个家族等于和四个家族开战，所以务必要小心选择。在作决定之前，也许你想多了解一些信息？明智之举。每个家族都有自己的办事方法。有些人可能比较幸运，一辈子生活安定，从没见过那些办事方法。至于你？你能一口气看完。真是充实的一天。

筹谋

白蓝黑家族秘闻帮的标志性机制是筹谋。秘闻帮利用魔法来操纵他人、分散他人的注意力；总是想站上更有利的位置。筹谋正是让你站上更有利位置的方法，在生物强度和手牌质量两方面都是如此。

如果令一个由你操控的生物筹谋，你要做的事情如下：首先，抓一张牌且弃一张牌。这能帮你找到急需的地，在游戏后期则能帮你把不需要的地换掉，好让你快速得到终结游戏的威胁。但别着急。如果你弃掉了非地牌，你会在筹谋的生物上放置一个+1/+1指示物。

生物即使不在战场上也能筹谋。所以，如果有人回应碎帐艾文自己的触发式异能，让它遭遇了不幸，你依然要抓牌并弃牌。+1/+1指示物自然免谈，想变强壮的生物可不能死。

催命

蓝黑红家族绝艺盟的标志性机制是催命。这个精英社群的成员喜好众多高档艺术，尤其是刺杀的艺术。催命是非强制的额外费用，会出现在像谗言入耳这样的咒语上。

施放具催命异能的咒语时，作为额外费用，你可以牺牲一个喽啰 …… 抱歉，一个力量等于或大于N的生物，N是出现在该关键字后面的数字。如果你这么作了，会触发一个复制该咒语的触发式异能。如果原版咒语需要指定目标，你可以为复制品选择新的目标。该复制品是在堆叠上直接产生，所以它从未经「施放」；也就是说其催命异能不会生效，你不能再次复制它。不过该复制品在堆叠上依然是一个咒语，所以它可以如常被回应、被反击，且会先于原版咒语结算。

你就算再嗜血，也只能为一个催命异能牺牲一个生物。举例来说，如果一个咒语具有催命2异能，你不能牺牲两个1/1生物，但是我很欣赏你的想法。

急袭

黑红绿家族勤工联的标志性机制是急袭。勤工联成员勤奋如牛，强硬如钉，从不怯战；急袭让你无需等待，直接开始行动。

急袭属于替代性费用，会出现在某些勤工联的生物牌上。于你施放闹事人贾希丝这样的咒语时，你可以支付其法术力费用来如常施放，也可以支付其急袭费用来施放。不管是哪一种方法，其法术力值不会改变。对贾希丝来说，它始终是4。

利用咒语的急袭费用来施放之会有几个效应：该生物获得敏捷与「当此生物死去时，抓一张牌。」而要抓的这张牌你也不需等太久，因为在下一个结束步骤开始时，你就要牺牲该生物。迅速出击，用力猛打，在别人反应过来之前潇洒离去。

该生物无论因何死去，也无论何时死去，让你抓牌的触发式异能都会触发。如果该生物在战斗中就义，你就能及时抓到牌赶在战斗后行动阶段施放。虽然该生物不是必须要坚持到回合结束被牺牲，但它必须要死。如果它被回手或被放逐，你便不会抓牌。

联手

红绿白家族乐舞会标志性的机制是联手。乐舞会追逐时尚、尊崇享乐，重心放在拓展与打通关系。联手属于异能提示，表示每当另一个生物在你操控下进战场时会触发的触发式异能。

没什么复杂的～你需要生物，更多生物，大量生物。如果你操控数个具有联手异能的生物，且有一个生物在你的操控下进战场，则所有这些联手异能都会触发。那些异能可以任意顺序放到堆叠上，最后一个放到堆叠上的会最先结算。

如果进战场的生物本身具有进战场触发的异能（例如铬亮猫），该异能会和所有联手异能一起放上去。还有，别忘了衍生物！它们和非衍生物的生物一样会进战场，所以很适合用来触发联手异能。

后盾指示物

绿白蓝家族扶济社的标志性机制是后盾指示物。你觉得没人治得了你？后盾指示物能让你的生物（偶尔也包括其他类别的永久物）更难被对手去除。

后盾指示物有两个好处。第一个好处便是：如果有后盾指示物的永久物将被效应消灭，会改为移去该永久物上的一个后盾指示物，而非将其消灭。

如果对手试图谋杀，他们就得有后备计划，因为你的生物只会感觉到后盾指示物被移走，然后便是复仇的甜美滋味。

第二个好处针对的是伤害。如果上面有后盾指示物的永久物将受到伤害，则会防止该伤害并从该永久物上移去一个后盾指示物。在这个情况下，「永久物」指的是生物或鹏洛客，只有这两类牌会受到伤害。

这个防止性效应会阻止任何类型的伤害～战斗伤害，勒颈这样的咒语造成的伤害，或者因为起动或触发式异能所造成的伤害。但千万小心。如果某份伤害不能被防止，这好处就没那么有用了。这情况下既需要移走后盾指示物，该生物或鹏洛客也仍会受到伤害。

每一次伤害（或是每一个消灭效应）只会移去一个后盾指示物，所以如果你能想办法给你的生物数个这类指示物，对手很快就会发现自己陷入重重困境，且无轻松出头之日。

掩蔽

在这边还要提及一个复出机制：掩蔽。掩蔽此异能没有特别和哪个家族相关联，但出现在了本系列的一组牌（以及指挥官套牌中某些重印牌）上。掩蔽让你能一张牌留好待未来使用。

与上次登场相比，掩蔽有一个小小的更新。掩蔽属于进战场触发式异能。当一个具掩蔽N的生物进战场时，检视你牌库顶的N张牌，牌面朝下地放逐其中一张，然后将其余牌置于你的牌库底。

掩蔽以前在规则定义中即规定是检视四张牌，但是现在可以是任何数字（尤其是五！），此数字会跟在「掩蔽」字样后。此外，掩蔽以前也在规则定义中写明具掩蔽地永久物须横置进战场，但现在已不再如此。之前具掩蔽异能的牌现在额外添上「[此永久物]须横置进战场」此异能。

具掩蔽异能的永久物通常也会具有另一个异能，允许你在符合一定条件的情况下就能够施放所放逐的牌，且不需支付其法术力费用。

家族仇……不，你猜怎么着，就算有五位其他作者都会用这个梗，我也拒绝使用。

新卡佩纳处处有腾达机运，但独来独往可没法成功。祝你在那里好运。站稳脚跟。锁定财富。加入家族。