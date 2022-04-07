罗克冲到门前，"砰 "的一声把门踢开。你紧随其后，仔细观察房间里的一切。房间里以天鹅绒、黄金和精美的木制品为装饰——用“华美之屋”形容也不为过。

你却注意到了：墙上挂着一幅略显歪斜的画，那就是你要找的地方。将画移开，你开始操作藏在后面的保险箱。

卖家一定会说这是“十分安全的保险箱”，你但只花了不到一分钟就打开了。你不清楚里头有什么，但线人坚称这趟绝对不虚此行。

欢迎来到新卡佩纳：喧嚣黑街。

系列补充包

系列补充包是扩充收藏的好方法。你在系列补充包里开到多张稀有牌的几率大于在轮抽补充包里。新卡佩纳：喧嚣黑街系列补充包里必有一张黄金时代或摩天楼处理的牌张、一张传统闪牌和一张插画卡。4%的系列补充包内含一张镶金牌。每包系列补充包里的普通牌和非普通牌互有联系，讲述了有关新卡佩纳：喧嚣黑街的小故事。最后，你还有机会开到精选列表里的牌（包括万智牌主题的《怪奇物语》x秘室珍品牌张）。

从依尼翠：黯夜猎踪开始，我们在系列补充包里加入了一些指挥官牌张。除了新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官套牌的十个封面传奇生物外，你还有机会开到八张新加入万智牌指挥官赛制的牌，且它们不会出现在这次的指挥官套牌里。

新卡佩纳：喧嚣黑街系列补充包内含：

至少1张稀有或秘稀牌，最多4张（大约27%的系列补充包内含2张稀有或秘稀牌，3%的内含3张，小于1%的内含4张。）

1张任意稀有度的传统闪或镶金闪牌

1张插画卡

1张基本地或都会基本地

3张普通牌

3张非普通牌

1张用了黄金时代或摩天楼处理的普通或非普通牌

2张任意稀有度的牌

1张衍生物、广告卡或打孔指示物卡，或是精选列表里的牌

系列补充包可以单买也可以整盒30包一齐购买（还有10包系列补充包的展示盒，仅限日语版）。整盒30包的系列补充包内含一张传统闪盒顶赠卡：晚会招待。盒顶赠卡晚会招待的插画和语言跟展示盒的语言相匹配。每种盒顶赠卡的插画旨在致敬该语言所在地区的文化——我们的国际营销团队在每种赠卡概念的确定过程中提供了诸多帮助。

如果你购买了一整盒，就有机会获得这张特殊的「买一盒」闪赠卡——详情请询问本地游戏店！

轮抽补充包

轮抽补充包最适合传统的万智牌轮抽或现开体验。这些补充包专为轮抽优化，所以其中不会有系列补充包里会有的十八张指挥官牌，但是其中会有黄金时代、摩天楼、艺术装饰和非瑞克西亚等能在系列补充包开到的补充包添趣牌，包括闪卡版本。

新卡佩纳：喧嚣黑街轮抽补充包内含：

1张稀有或秘稀牌

3张非普通牌

10张普通牌（在33%的新卡佩纳：喧嚣黑街轮抽补充包中，一张任意稀有度的传统闪牌会替代一张普通牌。）

1张基本地，33%的轮抽补充包里是都会基本地

1张衍生物、广告卡或打孔指示物卡

轮抽补充包可以单买也可以整盒36包一齐购买。与系列补充包一样，每个36包的聚珍补充包展示盒都会附赠一张盒顶赠卡——晚会招待，它的插画和语言跟展示盒的语言相匹配。

就像系列补充包一样，你购买了整盒就有机会获得「买一盒」赠卡——详情请询问本地游戏店!

聚珍补充包

聚珍补充包是收集新卡佩纳：喧嚣黑街最热门牌张的最好办法。每包牌里有五张稀有和/或秘稀牌，外加新卡佩纳系列最华美的牌张处理。新卡佩纳：喧嚣黑街聚珍补充包独有的是蚀刻闪牌和宽画牌。还有可能开出全新的特殊镶金闪卡。如果想要了解牌张处理的更多详情，请参阅《收集新卡佩纳：喧嚣黑街》这篇文章。

每包新卡佩纳：喧嚣黑街聚珍补充包内含：

1张传统闪补充包添趣稀有或秘稀牌（这通常是黄金时代传统闪牌、摩天楼、艺术装饰、非瑞克西亚、宽画或无边框处理，但是偶尔也能开到蚀刻闪稀有或秘稀牌，甚至有镶金闪稀有或秘稀牌。）

1张不闪的黄金时代、摩天楼、艺术装饰、非瑞克西亚或无边框稀有或秘稀牌

1张不闪的宽画稀有或秘稀牌

1张不闪的宽画新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官稀有或秘稀牌

1张传统闪稀有或秘稀牌

1张传统闪都会地

1张传统闪黄金时代或摩天楼普通或非普通牌，或1张镶金闪普通或非普通牌

2张不闪的黄金时代或摩天楼普通或非普通牌

2张传统闪非普通牌

4张传统闪普通牌

1张传统闪双面衍生物

聚珍补充包可以单买也可以整盒十二包一齐购买。与系列和轮抽补充包一样，每个聚珍补充包展示盒都会附赠一张盒顶赠卡——晚会招待，它的插画和语言跟展示盒的语言相匹配。

指挥官套牌

新卡佩纳：喧嚣黑街的每个帮派各有自己的指挥官套牌。无论你准备加入秘闻帮、绝艺盟、勤工联、乐舞会或是扶济社，总有一副指挥官套牌适合你。每副套牌内含两张封面传奇，另有十五张新加入万智牌的牌张，和一张蚀刻闪展示用指挥官。

每副新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官套牌还内含一包聚珍补充包尝鲜包 。每包尝鲜包内有两张牌：

1张补充包添趣稀有或秘稀牌，你也可在 新卡佩纳：喧嚣黑街聚珍补充包里开到（它不会是镶金牌；在20%的尝鲜包里，它是传统闪。）

1张黄金时代闪牌，或是1张摩天楼普通或非普通牌

聚珍补充包尝鲜包内可能包含指挥官套牌中任何一张牌的特殊版，或是一张最适合加入另一副指挥官套牌的牌张。

大多数新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官套牌内的聚珍补充包尝鲜包和套牌的语言版本一致。如果你的指挥官套牌语言版本是繁体中文、意大利文、葡萄牙文、俄文或西班牙文，那么聚珍补充包尝鲜包统一为英文。

Theme Booster

每个帮派有不同的Theme Booster。Theme Booster是往套牌里加入一些新牌的绝佳方法——选择你喜爱的帮派，获得一整包所属帮派颜色的牌张。每个Theme Booster内含一到两张稀有和/或秘稀牌，还有33-34张普通和非普通牌。

售前组合

首次体验新卡佩纳：喧嚣黑街的时间是在售前赛期间——4月22日至28日在本地游戏店举行。在每场售前赛上，选择加入一个帮派，获得相关主题的售前组合，用里面的牌张构组套牌。

每个售前组合内含：

1包帮派补充包——内含1张稀有或秘稀牌、3张非普通牌、8张普通牌和2张新卡佩纳：喧嚣黑街中与所选帮派对应的地牌，外加1张新卡佩纳：喧嚣黑街的传统闪稀有或秘稀牌，且有年份戳记

5包新卡佩纳：喧嚣黑街轮抽补充包

1个20面的Spindown骰子

1个可反复使用的套牌盒，且带有隔板

1张《万智牌：竞技场》的代码卡

套装

每个套装内含八包系列补充包和一个很好的储存盒，外加其他好东西：

1张传统闪新插画神秘豪驾

20张传统闪基本地

20张不闪的基本地

1个独有的大型20面Spindown骰子

罗克一直在门口把风。“快点，我们得把这东西送到齐朵拉那里，”她在你清空保险箱时朝你咆哮。快进快出：这就是在新卡佩纳：喧嚣黑街发财和保证自己安全的秘诀

请阅读《收集新卡佩纳：喧嚣黑街》这篇文章，了解有关镶金牌和更多精彩牌张处理的详情。别忘了阅读最新的故事文章，了解这座城市里最近发生的事情。