当你在收拾行囊，准备前往阿凯维沃世界探索斯翠海文大学的时候，可能心头已有不少疑问。你想问的，也许跟我们这个世界的大学生每学期都会迷惘的问题一样：我要主修什么？我能不能只排晚课，让我每天都睡到下午两点才起？有没有什么新工具能够快速解决竞争对手？前两个问题我可能帮不上什么忙，但你最后一个问题算是问对人了。同学们请坐。斯翠海文机制101课程开始上课。

温故知新

在斯翠海文，你每天能做的事情除了拈花惹草、同学争斗、斗法塔练习、抱怨爱管闲事的舍管之外还有许多。比如说每周你总得拿出几个小时出来花在学习上面，而温习这一关键字动作就能够帮到你。

如果有咒语或异能让你温习，则你会有两种选择（技术上来说是三种；后文会提到）。选择一：弃一张牌，然后抓一张牌。这样能够改善你的手牌，用多余的地或不需要的牌来交换一次抓牌机会，看看能不能抓上自己想要的东西。

不过，也许能够帮到你的东西不在你的牌库里。因此你在温习时能做的第二种选择，便是从游戏外展示一张课程牌，并将其置于你手上。课程是见于瞬间和法术上的新咒语类别，例如宏展解剖学。

课程牌种类繁多，涵括各个研究领域，例如产生衍生物、去除、抓牌等等…只要斯翠海文校内有人开课，教学内容就有可能作为课程牌出现。如果你是在正式比赛中对决，则「游戏外」指的是你的备牌。如果你只是休闲娱乐，则「游戏外」指的是你的全部牌张收藏。不管怎样，课程就是你的学术工具箱，让你能够得心应手应对各类局面。你当然也能够把课程当作普通的瞬间或法术一样，加入到你的主牌中。

你在温习时能做的第三种选择，便是「什么都不作」。上述这些都是可选的。虽然我觉得你不太可能会走这第三条路，但也许你已经上完了所有课程，准备弃牌了事，此时刚好有人作出回应，如此这般过后总算到了你该温习时，你突然发现自己手牌已打空…这样尴尬的场面我们还是别提了吧？

魔艺

当你在斯翠海文待久之后，会逐渐发现：这些课程不过是你会施放及复制的各式瞬间和法术咒语中的一小部分而已。虽然这些咒语本身就效应惊人，但全新的魔艺异能会让你获得更多回报。来认识一下这位热切新生。

魔艺属于异能提示，用来提醒你后面这个触发式异能会在你施放～或复制～瞬间或法术咒语时带来好处。比如说，你施放了一个法术咒语。+1/+0。然后，作为回应，你施放了一个瞬间咒语来复制前面这个法术。+1/+0。瞬间咒语结算，将法术复制。+1/+0。也许你发现了其他能够快速多次复制瞬间或法术咒语的方法！柔风细雨汇聚起来也能形成强大风暴。

虽然热切新生的+1/+0加成是不错，但我就直说了吧～你肯定还想知道有没有更厉害的效应。那…教授如何？

每个魔艺的加成都不尽相同，而且本系列中的魔艺牌足以支持多样的套牌风格和游戏偏好…只要你愿意潜心研究古老咒语（我说的不是那种「古咒」），身边常备各种瞬间和法术咒语，就能尽享魔艺好处。

守护

虽然法师之间观点各异，但似乎所有法师都反感别人乱动自己的东西。因为我们引入了新的新常青关键字：守护，让想要乱动你东西的人付出更多代价。所谓常青关键字，是指你会在多个系列中看到的那些关键字，例如飞行和践踏这些。当我们离开斯翠海文的深邃学堂之后，还会继续见到守护异能。

我知道你们都在等我继续，不过这回我将让其他人来帮忙说明守护异能的运作方式。

守护属于触发式异能。每当具守护异能的永久物成为由对手操控之咒语或异能的目标时，除非该对手支付「守护」字样后面列出的费用，否则反击之。该费用可以是法术力、生命，或是任何能够当作费用的资源。请特别注意：所有由对手操控的咒语或异能都会受到守护异能影响。这包括灵气咒语、触发式异能，以及所有其他会指定具守护之永久物为目标的东西。不取目标的咒语或异能不会触发守护。

模式双面牌

我不确定我们是否还知道怎么去设计一个没有模式双面牌的万智牌系列了，不过既然这类牌口碑不错，那为什么不继续呢？虽然这一机制本身已不再新鲜，但有可能你们当中有人还是第一次见到，所以再稍微说明一下：这是双面牌的「新」变化～只是这类双面牌不会转化，而是让你能够选一面来施放。

翻面

斯翠海文的五个学院都有一张代表其两位院长的模式双面牌。除此之外本系列当中也有其他的模式双面牌，基本上都是用于体现各个学院特性的两面。当然，其中也还留着一些惊喜。

模式双面牌的规则没有变化。如果你要施放一张模式双面牌，你需选择要施放的是哪一面。当你要使用模式双面牌上地那一面的时候也是如此，只是本系列中没有其中一面是地的模式双面牌。如果你不经使用或施放便将某张模式双面牌放进战场，则该牌就只会以正面进战场（如果它的正面能够进战场的话）。如果该牌的正面是瞬间或法术，则它便不会以此法进战场。

斯翠海文发布释疑还有其他与模式双面牌的复杂互动，感兴趣的话可以等该文章公开之后前往阅读。此前，你也可以去查阅凯德海姆发布释疑或赞迪卡再起发布释疑来温习相关内容。