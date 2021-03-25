大家早，欢迎来到斯翠海文，我是 Z 教授。今天我将会带着你们一起来探索阿凯维沃魔法学院的神秘，以及斯翠海文：魔法学校里无数的产品。请记住大家的成绩将会依照你在这篇文章中出现问题的表现而定，所以请绝对要专心。

马上就是我们的第一个主题：

系列补充包

我们第一堂课的内容是系列补充包（是的，这题考试会考）。系列补充包是为那些只想打开补充包的时刻所设计的。它们从头到尾都充满乐趣，也包含了许多的惊喜。在每个内含 12 张牌的补充包里，你能够开到：

1 张秘典牌（非普通、稀有/秘稀）

1张任意稀有度的课程牌

1 张任意稀有度的传统闪卡*

约每 4 包补充包里会有一张来自精选列表 的牌。

（*包括所有非日文版系列补充包中的秘典牌，以及日文版系列补充包中的两种全球版与日文异画版秘典牌。

你还能获得一张很棒的插画卡，大约每 20 张左右会有一张插画卡带有金印或画家签名的版本！或许有些用词你不是很理解，阅读这篇文章将能帮你厘清很多东西。

秘典牌—名称来自它又神秘又经典的特性—具有两种版本：

全球发行的版本（上面左图）可以在所有语言的系列补充包里开到。在日文版的系列和轮抽补充包里，将有 50% 的机率会开出由日本画家所绘制的特殊边框版本。如果你没有住在日本也别担心，全球各地都有机会买到日文版的补充包，此外你也能在所有语言的聚珍补充包里开到日文异画的秘典牌。

系列补充包将会以单包或是整盒 30 包的方式贩售。一次购买一整盒补充包将有机会获得一张超酷的“买一盒”赠卡（记得询问你的本地店家！）

菁英护龙卫的常规版本可以在系列、轮抽和聚珍补充包中开出，但由 Daarken 所绘制的超酷插画将只会出现在这张特卡上。

问题1

靡华的学生若在课堂上行为不端会被送去：

学校下方阴冷潮湿的洞穴。 拘禁腐沼。 清理害虫围栏。 坐在角落反省自己所做的事。

轮抽补充包

啊，轮抽补充包。所有补充包都是因它而起，它是所有补充包的起源。和以往一样，它们是最简单直接的—轮抽补充包非常适合用轮抽或是限制赛娱乐。这些是你可以期待开到的东西：

1 张稀有/秘稀

1 张秘典牌（非普通、稀有/秘稀）

1 张课程牌（普通、稀有/秘稀）

3 张非普通牌

9 张普通牌

1 张普通牌，大约每 3 包会被替换为一张任意稀有度*的闪卡

（*包括所有非日文版系列补充包中的秘典牌，以及日文版系列补充包中的两种全球版与日文异画版秘典牌。

在日文版的轮抽补充包里，50% 的秘典牌将会有之前提到的异画版本。轮抽补充包将会以单包或是整盒 36 包的方式贩卖。和系列补充包一样，一次购买一整盒补充包将有机会获得一张“买一盒”赠卡（记得询问你的本地店家！）

问题2

在银毫的学生中，你不太可能找到的种族是：

寇族 艾文 吸血鬼 鱆人

聚珍补充包

聚珍补充包是获得斯翠海文里那些令人兴奋牌张的最佳方式，里面包含的内容如下：

每包聚珍补充包里的知识财富都是独一无二的。请牢记你的两张蚀刻闪秘典牌里面，其中一张永远会是全球版，而另一张则永远会是日文异画版。聚珍补充包将会以单包或是整盒 12 包的方式贩卖，如果一次性购买一整盒，您也有机会获得“买一盒”赠卡。

问题3

衡鉴法术师会聚集在寇雷玛学堂里参加大型演讲，寇雷玛是谁？

一位远古且强力的国王 一名有智慧的僧侣，也是衡鉴最初的教授之一 发现那个建构衡鉴遗迹的象族 一名受大家喜爱，从斯翠海文创立时就在的门卫

售前组合

在你了解要加入哪个学院之后，请容我向你介绍售前组合。每个组合都搭配特定的学院，并包含了你在开始这个学期，以及构组限制赛套牌时所有需要的东西。在每个售前组合里，你将能开到：

1 包含有 1 张稀有或秘稀的学院补充包，保证会有搭配你所选择学院的 3 张非普通牌、9 张普通牌，以及 2 张衍生物卡

5 包轮抽补充包

1 张闪的印有戳记的稀有或秘稀（全新的戳记！）

1 个学院主题的生命计数器

1 张描绘了学院地图的说明书

1 个带有隔板的牌盒（可反复使用）

问题4

下面哪个「不是」量析信念或研究的面向？

现实的物理本质 抽象的数学理论 智慧的延伸 自然的保护

指挥官套牌

就像去年的依克黎：巨兽时空一样，2021 年的主要指挥官产品将和斯翠海文绑定。这意味着五副各不相同的套牌，每个学院一副。在这些套牌一共会带来 81 张全新卡牌；比任何指挥官系列的新牌都要多。每副套牌都会有 16 张全新卡牌，以及1 张每副套牌都会有的全新地牌。你也会看到我们称为展示指挥官的东西。虽然过去的指挥官大卡令人兴奋，他们或许有些 . . . 不够便携。基于这个原因，展示指挥官将是常规的万智牌尺寸，可以被放进任何一个牌盒里。它具有牌的插画，用玩家喜爱的蚀刻闪处理方式印在一张厚纸板上。请记住展示指挥官不能合法用于比赛，但你可以把它展示在统帅区或是战场上！每副套牌包含以下内容：

100 张牌（98 张常规的万智牌及 2 张闪卡）

1 张蚀刻闪的展示指挥官

10 张双面衍生物

1 个生命计数器

1 个牌盒

我们很兴奋地向大家宣布，这些产品将第一次被以节塑的方式包装。我们还没找到东西来替代包装套牌的玻璃纸，但其他物品都是 100% 可回收的。

问题5

粹丽院长纳撒理在学生时代把下面哪件事加入了期末汇报演出而闻名：

一场几乎毁坏了三栋学院建筑的地震 一场卷走了为他们打分数老师们的龙卷风 一座在学校正下方喷发的火山，近百人因而丧命 一场完美的阿凯维沃音乐剧， 我想成为你的艾文

额外学分

请写一篇短论文介绍你在多重宇宙中最喜欢的咒语，并发推特到@AriZirulnik和@wizards_magic。表现好的学生或许有机会可以获得「奖学金」！

套装

最后，我们还有套装。套装适合那些想要大量牌张并带有一些令人开心小红利的玩家们。那也是很适合提供给其他万智牌玩家最好的礼物。在套装里你会找到：

10 包轮抽补充包

20 张闪的基本地

20 张非闪卡的基本地

1 张套装专有的异画赠卡

1 个专属的大型计血器

1 个牌盒

答案

b d b d a

100分：你太棒了！你的眼光无与伦比！你对所有的产品都已了如指掌，或许这件事发生在系列上市前，不过你实在很棒。任何学院都将以有你加入为荣！

不到100分：你将会获得一张贴纸。（这只是比喻，别来找我要贴纸，我没有贴纸。）

暗示离场

幕布已经降下，各位。在这堂课之后，你或许也已成为了斯翠海文的专家。如果你想继续你的学习，你可以期待之后斯翠海文的鹏洛客指南带来更多内容。阅毕记得及时归还茂典阁，我们下课啦！