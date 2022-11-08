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兄弟之战速战补充包内容
对于万智牌新老牌手来说，速战都是参与游戏的最快途径。只需将两包速战补充包洗在一起，即可开始横置牌张，施放咒语！构组套牌很有趣，但有时你只是想省略此过程，快速使用最新系列的牌张施放咒语，沉浸在对战的快乐中。速战补充包可以满足这一愿望。
兄弟之战速战补充包共有十种主题，每种颜色的主题各有两个版本：
- 白色：步兵
- 蓝色：魔力石
- 黑色：破坟
- 红色：焊接
- 绿色：泰坦巨物
每包兄弟之战速战补充包内含一份主题描述简介，以及20张万智牌的牌张：
- 1张稀有牌——一张兄弟之战主题颜色的随机稀有或秘稀牌，或一张无色稀有牌
- 1张速战补充包限定的稀有牌
- 2张传统闪地
- 6张不闪的地
兄弟之战速战补充包推出了五张全新的稀有牌，每包补充内各有以下其中一张与主题对应的牌：
做好对战的准备了吗？兄弟之战速战补充包具体内容如下：
步兵1
- 1张救援寻回犬（速战补充包稀有牌）
- 1张随机白色稀有或秘稀牌
- 1张空行骑兵
- 1张空运教士
- 1张止戈为武
- 1张方阵兵团先锋
- 1张重新入列
- 1张募兵官
- 1张静态网
- 1张大领主精兵
- 1张老兵的魔力剑
- 1张重建扑翼机
- 6张平原
- 2张传统闪平原
步兵2
- 1张救援寻回犬（速战补充包稀有牌）
- 1张随机白色稀有或秘稀牌
- 1张空行骑兵
- 1张截击滑翔兵
- 1张止戈为武
- 1张方阵兵团先锋
- 1张静态网
- 1张振翼机筑师
- 1张大领主精兵
- 1张破烂助拳兵
- 1张老兵的魔力剑
- 1张佑天前线兵
- 6张平原
- 2传统闪平原
魔力石1
- 1张狂热地质家（速战补充包稀有牌）
- 1张随机蓝色稀有或秘稀牌；或克撒战翼机解放者号；或索蓝蜘蛛
- 1张喀洛斯洛克鸟
- 1张严肃教诲
- 1张腾跃飞空
- 1张蹊径会学者
- 1张振翼机技师
- 1张强能石逸才克撒
- 1张克撒的拒斥
- 1张弱能石抑力
- 1张战斗传讯械
- 1张监视振翼机
- 6张海岛
- 2传统闪海岛
魔力石2
- 1张狂热地质家（速战补充包稀有牌）
- 1张随机蓝色稀有或秘稀牌；或克撒战翼机解放者号；或索蓝蜘蛛
- 1张强制冷却
- 1张喀洛斯洛克鸟
- 1张拉特南专家
- 1张强能石注能
- 1张严肃教诲
- 1张振翼机技师
- 1张强能石逸才克撒
- 1张弱能石抑力
- 1张战斗传讯械
- 1张巨型原身械
- 6张海岛
- 2张传统闪海岛
破坟1
- 1张骇人巨弩（速战补充包稀有牌）
- 1随机黑色稀有或秘稀牌
- 1张阿士诺的干预
- 1张直刺咽喉
- 1张恶心实化
- 1张交战地带舞者
- 1张不弃同袍
- 1张贪食庞巨鼹
- 1张煞索恶魔
- 1张阿士诺的索命械
- 1张黏土复仇像
- 1张破烂狂怒兽
- 6张沼泽
- 2张传统闪沼泽
破坟2
- 1张骇人巨弩（速战补充包稀有牌）
- 1张随机黑色稀有或秘稀牌
- 1张基克斯教掠颅客
- 1张啮食病媒
- 1张恶心实化
- 1张过度自责
- 1张贪食庞巨鼹
- 1张煞索恶魔
- 1张阿士诺的索命械
- 1张发掘爪
- 1张破烂狂怒兽
- 1张变械祭坛
- 6张沼泽
- 2张传统闪沼泽
焊接1
- 1张神器师的巨龙（速战补充包稀有牌）
- 1张随机红色稀有或秘稀牌
- 1张苦涩重逢
- 1张法拉吉舞链兵
- 1张寻石角蜥
- 1张挖掘逸才米斯拉
- 1张抹灭击
- 1张无情开火l
- 1张旋风挥击
- 1张法拉吉龙形引擎
- 1张米斯拉的攻城巨车
- 1张破烂杂犬
- 6张山脉
- 2张传统闪山脉
焊接2
- 1张神器师的巨龙（速战补充包稀有）
- 1张随机红色稀有或秘稀牌
- 1张挖掘爆破
- 1张寻石角蜥
- 1张挖掘逸才米斯拉
- 1张米斯拉的猛攻
- 1张托玛库补铁匠
- 1张无情开火
- 1张法拉吉龙形引擎
- 1张米斯拉的攻城巨车
- 1张米斯拉的书桌
- 1张破烂杂犬
- 6张山脉
- 2张传统闪山脉
泰坦巨物1
- 1召木机械兽（速战补充包稀有牌）
- 1随机绿色稀有或秘稀牌
- 1张亚格斯投机者
- 1张白木游掠灵
- 1张一马当先
- 1张盖亚赋礼
- 1张变巨术
- 1张沙林斯觅钢客
- 1张击坠
- 1张育苗地皆伐械
- 1张铁爪碾破械
- 1张铁锈巨械
- 6张树林
- 2张传统闪树林
泰坦巨物2
- 1张召木机械兽（速战补充包稀有牌）
- 1张随机绿色稀有或秘稀牌
- 1张亚格斯仙子
- 1张一马当先
- 1张壮绝对抗
- 1张防线巡卫
- 1张沙林斯觅钢客
- 1张击坠
- 1张达硌士的打造
- 1张育苗地皆伐械
- 1张铁爪碾破械
- 1张铁锈巨械
- 6张树林
- 2张传统闪树林