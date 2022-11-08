对于万智牌新老牌手来说，速战都是参与游戏的最快途径。只需将两包速战补充包洗在一起，即可开始横置牌张，施放咒语！构组套牌很有趣，但有时你只是想省略此过程，快速使用最新系列的牌张施放咒语，沉浸在对战的快乐中。速战补充包可以满足这一愿望。

兄弟之战速战补充包展示盒

兄弟之战速战补充包共有十种主题，每种颜色的主题各有两个版本：

  • 白色：步兵
  • 蓝色：魔力石
  • 黑色：破坟
  • 红色：焊接
  • 绿色：泰坦巨物

每包兄弟之战速战补充包内含一份主题描述简介，以及20张万智牌的牌张：

  • 1张稀有牌——一张兄弟之战主题颜色的随机稀有或秘稀牌，或一张无色稀有牌
  • 1张速战补充包限定的稀有牌
  • 2张传统闪地
  • 6张不闪的地

兄弟之战速战补充包推出了五张全新的稀有牌，每包补充内各有以下其中一张与主题对应的牌：

救援寻回犬 狂热地质家 骇人巨弩

神器师的巨龙 召木机械兽

做好对战的准备了吗？兄弟之战速战补充包具体内容如下：

步兵1

  • 1张救援寻回犬（速战补充包稀有牌）
  • 1张随机白色稀有或秘稀牌
  • 1张空行骑兵
  • 1张空运教士
  • 1张止戈为武
  • 1张方阵兵团先锋
  • 1张重新入列
  • 1张募兵官
  • 1张静态网
  • 1张大领主精兵
  • 1张老兵的魔力剑
  • 1张重建扑翼机
  • 6张平原
  • 2张传统闪平原

步兵2

  • 1张救援寻回犬（速战补充包稀有牌）
  • 1张随机白色稀有或秘稀牌
  • 1张空行骑兵
  • 1张截击滑翔兵
  • 1张止戈为武
  • 1张方阵兵团先锋
  • 1张静态网
  • 1张振翼机筑师
  • 1张大领主精兵
  • 1张破烂助拳兵
  • 1张老兵的魔力剑
  • 1张佑天前线兵
  • 6张平原
  • 2传统闪平原

魔力石1

  • 1张狂热地质家（速战补充包稀有牌）
  • 1张随机蓝色稀有或秘稀牌；或克撒战翼机解放者号；或索蓝蜘蛛
  • 1张喀洛斯洛克鸟
  • 1张严肃教诲
  • 1张腾跃飞空
  • 1张蹊径会学者
  • 1张振翼机技师
  • 1张强能石逸才克撒
  • 1张克撒的拒斥
  • 1张弱能石抑力
  • 1张战斗传讯械
  • 1张监视振翼机
  • 6张海岛
  • 2传统闪海岛

魔力石2

  • 1张狂热地质家（速战补充包稀有牌）
  • 1张随机蓝色稀有或秘稀牌；或克撒战翼机解放者号；或索蓝蜘蛛
  • 1张强制冷却
  • 1张喀洛斯洛克鸟
  • 1张拉特南专家
  • 1张强能石注能
  • 1张严肃教诲
  • 1张振翼机技师
  • 1张强能石逸才克撒
  • 1张弱能石抑力
  • 1张战斗传讯械
  • 1张巨型原身械
  • 6张海岛
  • 2张传统闪海岛

破坟1

  • 1张骇人巨弩（速战补充包稀有牌）
  • 1随机黑色稀有或秘稀牌
  • 1张阿士诺的干预
  • 1张直刺咽喉
  • 1张恶心实化
  • 1张交战地带舞者
  • 1张不弃同袍
  • 1张贪食庞巨鼹
  • 1张煞索恶魔
  • 1张阿士诺的索命械
  • 1张黏土复仇像
  • 1张破烂狂怒兽
  • 6张沼泽
  • 2张传统闪沼泽

破坟2

  • 1张骇人巨弩（速战补充包稀有牌）
  • 1张随机黑色稀有或秘稀牌
  • 1张基克斯教掠颅客
  • 1张啮食病媒
  • 1张恶心实化
  • 1张过度自责
  • 1张贪食庞巨鼹
  • 1张煞索恶魔
  • 1张阿士诺的索命械
  • 1张发掘爪
  • 1张破烂狂怒兽
  • 1张变械祭坛
  • 6张沼泽
  • 2张传统闪沼泽

焊接1

  • 1张神器师的巨龙（速战补充包稀有牌）
  • 1张随机红色稀有或秘稀牌
  • 1张苦涩重逢
  • 1张法拉吉舞链兵
  • 1张寻石角蜥
  • 1张挖掘逸才米斯拉
  • 1张抹灭击
  • 1张无情开火l
  • 1张旋风挥击
  • 1张法拉吉龙形引擎
  • 1张米斯拉的攻城巨车
  • 1张破烂杂犬
  • 6张山脉
  • 2张传统闪山脉

焊接2

  • 1张神器师的巨龙（速战补充包稀有）
  • 1张随机红色稀有或秘稀牌
  • 1张挖掘爆破
  • 1张寻石角蜥
  • 1张挖掘逸才米斯拉
  • 1张米斯拉的猛攻
  • 1张托玛库补铁匠
  • 1张无情开火
  • 1张法拉吉龙形引擎
  • 1张米斯拉的攻城巨车
  • 1张米斯拉的书桌
  • 1张破烂杂犬
  • 6张山脉
  • 2张传统闪山脉

泰坦巨物1

  • 1召木机械兽（速战补充包稀有牌）
  • 1随机绿色稀有或秘稀牌
  • 1张亚格斯投机者
  • 1张白木游掠灵
  • 1张一马当先
  • 1张盖亚赋礼
  • 1张变巨术
  • 1张沙林斯觅钢客
  • 1张击坠
  • 1张育苗地皆伐械
  • 1张铁爪碾破械
  • 1张铁锈巨械
  • 6张树林
  • 2张传统闪树林

泰坦巨物2

  • 1张召木机械兽（速战补充包稀有牌）
  • 1张随机绿色稀有或秘稀牌
  • 1张亚格斯仙子
  • 1张一马当先
  • 1张壮绝对抗
  • 1张防线巡卫
  • 1张沙林斯觅钢客
  • 1张击坠
  • 1张达硌士的打造
  • 1张育苗地皆伐械
  • 1张铁爪碾破械
  • 1张铁锈巨械
  • 6张树林
  • 2张传统闪树林