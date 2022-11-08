对于万智牌新老牌手来说，速战都是参与游戏的最快途径。只需将两包速战补充包洗在一起，即可开始横置牌张，施放咒语！构组套牌很有趣，但有时你只是想省略此过程，快速使用最新系列的牌张施放咒语，沉浸在对战的快乐中。速战补充包可以满足这一愿望。

兄弟之战速战补充包共有十种主题，每种颜色的主题各有两个版本：

白色 ：步兵

：步兵 蓝色 ：魔力石

：魔力石 黑色 ：破坟

：破坟 红色 ：焊接

：焊接 绿色：泰坦巨物

每包兄弟之战速战补充包内含一份主题描述简介，以及20张万智牌的牌张：

1张稀有牌——一张兄弟之战主题颜色的随机稀有或秘稀牌，或一张无色稀有牌

1张速战补充包限定的稀有牌

2张传统闪地

6张不闪的地

兄弟之战速战补充包推出了五张全新的稀有牌，每包补充内各有以下其中一张与主题对应的牌：

做好对战的准备了吗？兄弟之战速战补充包具体内容如下：

步兵1

1张救援寻回犬（速战补充包稀有牌）

1张随机白色稀有或秘稀牌

1张空行骑兵

1张空运教士

1张止戈为武

1张方阵兵团先锋

1张重新入列

1张募兵官

1张静态网

1张大领主精兵

1张老兵的魔力剑

1张重建扑翼机

6张平原

2张传统闪平原

步兵2

1张救援寻回犬（速战补充包稀有牌）

1张随机白色稀有或秘稀牌

1张空行骑兵

1张截击滑翔兵

1张止戈为武

1张方阵兵团先锋

1张静态网

1张振翼机筑师

1张大领主精兵

1张破烂助拳兵

1张老兵的魔力剑

1张佑天前线兵

6张平原

2传统闪平原

魔力石1

1张狂热地质家（速战补充包稀有牌）

1张随机蓝色稀有或秘稀牌；或克撒战翼机解放者号；或索蓝蜘蛛

1张喀洛斯洛克鸟

1张严肃教诲

1张腾跃飞空

1张蹊径会学者

1张振翼机技师

1张强能石逸才克撒

1张克撒的拒斥

1张弱能石抑力

1张战斗传讯械

1张监视振翼机

6张海岛

2传统闪海岛

魔力石2

1张狂热地质家（速战补充包稀有牌）

1张随机蓝色稀有或秘稀牌；或克撒战翼机解放者号；或索蓝蜘蛛

1张强制冷却

1张喀洛斯洛克鸟

1张拉特南专家

1张强能石注能

1张严肃教诲

1张振翼机技师

1张强能石逸才克撒

1张弱能石抑力

1张战斗传讯械

1张巨型原身械

6张海岛

2张传统闪海岛

破坟1

1张骇人巨弩（速战补充包稀有牌）

1随机黑色稀有或秘稀牌

1张阿士诺的干预

1张直刺咽喉

1张恶心实化

1张交战地带舞者

1张不弃同袍

1张贪食庞巨鼹

1张煞索恶魔

1张阿士诺的索命械

1张黏土复仇像

1张破烂狂怒兽

6张沼泽

2张传统闪沼泽

破坟2

1张骇人巨弩（速战补充包稀有牌）

1张随机黑色稀有或秘稀牌

1张基克斯教掠颅客

1张啮食病媒

1张恶心实化

1张过度自责

1张贪食庞巨鼹

1张煞索恶魔

1张阿士诺的索命械

1张发掘爪

1张破烂狂怒兽

1张变械祭坛

6张沼泽

2张传统闪沼泽

焊接1

1张神器师的巨龙（速战补充包稀有牌）

1张随机红色稀有或秘稀牌

1张苦涩重逢

1张法拉吉舞链兵

1张寻石角蜥

1张挖掘逸才米斯拉

1张抹灭击

1张无情开火l

1张旋风挥击

1张法拉吉龙形引擎

1张米斯拉的攻城巨车

1张破烂杂犬

6张山脉

2张传统闪山脉

焊接2

1张神器师的巨龙（速战补充包稀有）

1张随机红色稀有或秘稀牌

1张挖掘爆破

1张寻石角蜥

1张挖掘逸才米斯拉

1张米斯拉的猛攻

1张托玛库补铁匠

1张无情开火

1张法拉吉龙形引擎

1张米斯拉的攻城巨车

1张米斯拉的书桌

1张破烂杂犬

6张山脉

2张传统闪山脉

泰坦巨物1

1召木机械兽（速战补充包稀有牌）

1随机绿色稀有或秘稀牌

1张亚格斯投机者

1张白木游掠灵

1张一马当先

1张盖亚赋礼

1张变巨术

1张沙林斯觅钢客

1张击坠

1张育苗地皆伐械

1张铁爪碾破械

1张铁锈巨械

6张树林

2张传统闪树林

泰坦巨物2