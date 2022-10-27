这是一场撼动整个多重宇宙的纷争，产生的影响波及万千世界～其中多数双方交战彼时还未曾听闻。两兄弟因渴求力量而兵戎相向，争端不断升级，双方都不肯善罢甘休。虽然缘由说来简单，但造成的后果却一样可怕。兄弟之战系列将我们带回克撒与米斯拉最初的阋墙之争，用现时眼光重新审视远古战争。那有哪些机制在等着我们呢？我们又从历史长河中挖掘出哪些机制，重现于阳光之下？让我们一起看一下吧。

试作

试作是见于部分神器生物牌上的新异能，代表处于不同研制阶段的战争机械。

常规版 宽画版

每张试作牌都有两组特征：第一组便是其预设的法术力费用、力量和防御力。这组特征数值上会来得大一些。这组特征就出现在牌面上的常规位置。第二组特征则是属于试作异能的一部分。在文字栏试作异能部分，你会看到另一组法术力费用和力量／防御力。

于你施放试作牌时，你需决定要利用哪一组特征。如果战斗已至终局，你需要一锤定音的强力武器，那预设的身材就正好能派上用场。但如果你是想在游戏前期尽快确立战场优势，试作身材可能会更合心意。无论你利用哪组特征来施放，该神器生物都会具有文字栏中的其他异能。无论身材大小如何，非瑞克西亚噬生亚龙都会具有威慑、系命和吓人的守护异能。

如果试作牌并非以试作特征出现在战场上，或是以试作特征施放后暂留于堆叠上，则它便都会具有正常的预设特征。也就是说，如果非瑞克西亚噬生亚龙是在你牌库、坟墓场、手上或放逐区中，它就会是法术力费用为{o7}的7/5无色神器生物，对应的法术力值为7。

不过，如果你利用试作异能来施放试作咒语，则它直到离开战场为止，都会保留试作特征。因此3/3的非瑞克西亚噬生亚龙会是黑色，而非无色。它的法术力值为3，而不是7。如果你此时复制它的话，所得的复制品也会是试作品～在此情况下，你得到的会是我们非瑞人／亚龙朋友的3/3版本。

魔力石

说起来，这场仗到底是为了什么而打起来的？大多数时候，他们是为了争夺魔力石。魔力石是种新的预定义衍生物类别，就跟之前常见的珍宝、食品、线索类似。魔力石能为你提供更多法术力，这对绝大多数套牌来说都是好事。

魔力石属于无色神器，你可以横置它来产生一点无色法术力。除非用来施放非神器咒语之外，魔力石产生的法术力能用在其他所有方面。你可以用它来施放神器咒语，起动异能（包括非神器上的异能），支付触发式异能要求的费用，支付攻击或阻挡时要求支付的费用，等等。

破坟

说到挖掘古老机制，破坟也回来了！破坟属于起动式异能，原本是允许生物最后一次回到战场上再次发热。如今「最后一次回到战场」这部分并没有变化，但非生物神器现在也能沾光了。不过，本系列具有破坟异能的牌，大多数都还是神器生物，例如阿士诺的索命械。

破坟异能，只有当具该异能的牌在坟墓场中时才能起动，且仅限法术时机。破坟的永久物会获得敏捷异能。在大多数情况下，你能够将生物破坟而出，让它再多攻击一次。在下一个结束步骤开始时，放逐破坟的永久物。如果它在此之前就会离开战场，则改为将它放逐。他们都说，天下大事，分久必 …

融合

融合机制在兄弟之战系列中再度登场，就跟其第一次出现时同样诡异，同样精彩。融合会让一对特定牌张（称为融合牌组）组合形成一个单一巨型永久物。兄弟之战系列中有三对融合牌组，分别能够组合形成克撒、米斯拉和泰坦尼亚。让我们来仔细看看牌张是如何组合成克撒的。

翻面 翻面

每对融合牌组中都会有一张牌（在此示例中为护城勋爵克撒）会具体说明要如何融合这两张牌。你只有在同时拥有并操控这两张牌的时候才能融合，且这两张牌必须实际上都是指定名称的牌才行。所以，衍生物复制品不能融合，实际上所有的复制品都不能融合。简单来说，这些牌的背面就跟一幅拼图一样：如果你没把图案凑齐，融合就不会成功。起动克撒的异能，便会放逐这对融合牌组中的两张牌，并令它们融合～也就是让它们作为一个单一永久物返回战场。一个单一、强大的鹏洛客。

鹏洛客克撒（它姓鹏还是姓克？）会带着七个忠诚指示物进战场（这应该跟你想的一样），且从此开始，他的运作方式便与其他鹏洛客无异。已融合的永久物是一个单一永久物；它只不过是同时需要用两张牌来代表而已。如果某个已融合的永久物会离开战场，则这两张牌都会去到该永久物要前往的区域。一旦发生此事，融合便就此破裂，这两张牌便会回归自身，再度成为两张没有关联的独立牌张。

变形金刚

汽车人长久以来想要了解人类历史，因此迫不及待想要亲眼见证多重宇宙最广为记载的这次争端。霸天虎长久以来想要消灭机器人，所以他们也跟着来了。本系列中还有十五张无疆新宇宙变形金刚牌。这些转化式双面牌同时引入三个全新关键字：

转换

变形金刚牌通常分为机器人和载具两种形态，且可以根据战场需要自如转换。而他们化身而成的万智牌牌张也同样如此。转换属于关键字动作，会令双面牌翻面，使得该牌的另一面朝上。这与其他双面牌上注记的「转化」此动作相同。

远超所见

对大多数转化式双面牌来说，你施放它们时总是得正面朝上。它们的背面只有等进到战场上后才会显露真容。但对于变形金刚来说，一切都远超 …… 想象。你可以选择利用某牌的远超所见异能来施放之，此时需支付相应的替代性费用，而不支付其法术力费用。若你如此作，则你便是施放该牌已转换的样子，亦即背面朝上。

金属生命体

这些牌的载具形态虽然是载具，但它们没有搭载异能。毕竟它们不需要人自己就能动。他们是金属生命体！金属生命体属于静止式异能，只要当前是你的回合，具有此异能的载具便同时也会是生物。因此它们可以在你的回合中自由攻击，轮到对手回合后便能采取守势，重归神器。