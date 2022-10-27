兄弟之战的故事充满了神话和传说，真假难辨 …… 亟待你亲自揭开神秘面纱。11月11日，前往当地游戏店或亚马逊，亲眼见证故事的真相。系列内容如下：

兄弟之战内含101张普通牌、80张非普通牌、63张稀有牌和23张秘稀牌。稀有和秘稀牌中各有三张是双面融合牌。产品内还有10张基本地和10张全图机体基本地。

复古神器

兄弟之战发生的年代久远。每包补充包内含万智牌的部分历史：万智牌历史上63个神器，均配有复古牌框。有些牌是第一次用了复古牌框，有些牌以前就有过，你可以立即将它们加入你最喜欢的套牌。

63张复古神器中有18张非普通牌、30张稀有和15张秘稀牌。每包系列和轮抽补充包内都有一张复古神器。 聚珍补充包中同样内含复古神器——完整产品详情请参阅后文。

图解神器

全部63张复古神器都有图解样式。图解神器利用新的插画展示那些神器早期构想的样子。图解神器只配有复古牌框。这些牌可在系列、轮抽和聚珍补充包中开出，其中复古神器和图解神器都有闪和不闪两个版本。

每包系列和聚珍补充包均内含一张复古或图解神器。大约有66%的几率开到非普通牌，27%的几率开到稀有牌，7%的几率开到秘稀牌。神器（任意稀有度）有六分之一的几率是图解神器。

（兄弟之战系列补充包的任意稀有度卡位中，大约有24%的几率内含一张额外的复古或图解神器。）

印有序列号的牌

我们还设计了万智牌历史上独一无二的图解牌。63张图解牌中的每一张都有500个印有序列号的版本。每张序列号牌（从1到500）都是双彩虹传统闪版本：

有序列号的牌只能在聚珍补充包中开到。这些牌统一为英语，但可在各语言版本中的聚珍补充包里开到。他们在机制上和没有序列号的牌完全一样。

变形金刚

众多大型机器人在兄弟之战中斗争厮杀——这是无疆新宇宙变形金刚加入的完美时机。这些牌拥有专属系列代码：BOT。BOT系列中共有15张变形金刚牌。这些牌张都是秘稀牌，且拥有独特机制。BOT牌可在系列和聚珍补充包中开到，有闪和不闪两种版本。

翻面 常规 翻面 常规

在10%的系列补充包中可以开出一张变形金刚牌。每个套装内含一张不闪的变形金刚牌，每个礼盒版套装中的则是闪版。

变形金刚中还存在着打破你一切认知的独立宇宙——正义的霸天虎在那里和邪恶的汽车人作战。使用变形金刚破碎玻璃牌体验颠覆认知的现实。破碎玻璃牌在机制上和常规版变形金刚牌完全一样，不过用了新的插画和牌框。

破碎玻璃变形金刚牌仅能在兄弟之战聚珍补充包中开到——大约12%的聚珍补充包里会有一张。不闪的破碎玻璃变形金刚牌有多个语言版本，闪版统一为英语，但可在各语言版本的聚珍补充包里开到。破碎玻璃变形金刚闪卡极难开到——几率等同神河霓朝纪中的霓虹墨绘碑出告（任意颜色）。

翻面 破碎玻璃 翻面 破碎玻璃

破碎玻璃变形金刚牌共有14张，而非15张——阿尔茜没有破碎玻璃版。

机体基本地

克撒和米斯拉为战胜对方，各自建造了大型的战争机器，你可在机体基本地中欣赏到各种机械的风采。机体地共有十种，每个基本地类别两种：

在系列和轮抽补充包里，你可以开到机体基本地，传统闪和不闪的都有。大约四分之一的兄弟之战系列和轮抽补充包里内含一张机体基本地。兄弟之战聚珍补充包中必有一张传统闪机体基本地。

无边框牌

许多万智牌系列中都有新插画的无边框牌，兄弟之战也不例外。兄弟之战共有六张无边框稀有牌和两张无边框秘稀牌。通常来说，系列中的每位鹏洛客都有无边框版本，但鹏洛客克撒（融合形式的克撒）没有。取而代之的是无边框版本的马法瓦威领米斯拉和萼城亲王克撒。这些无边框牌可在系列、轮抽和聚珍补充包中开到，有传统闪和不闪两个版本。

大约3%的兄弟之战轮抽补充包和4%的系列补充包中可以开出一张不闪的无边框牌。

宽画牌

兄弟之战聚珍补充包中有53张稀有牌和19张秘稀牌配有宽画。以下牌也有宽画版：兄弟之战速战补充包的5张稀有牌；兄弟之战指挥官套牌的16张稀有和4张秘稀牌；兄弟之战系列和聚珍补充包的另外5张稀有指挥官牌和另外2张秘稀指挥官牌。

兄弟之战主系列中的所有宽画牌都有传统闪和不闪两个版本。宽画版速战牌和大多数指挥官牌只有不闪的版本；然而，系列补充包中的五张非传纪兄弟之战指挥官牌和两张秘稀牌，以及指挥官套牌中的秘稀传奇牌，这些牌在聚珍补充包中是闪版。

兄弟之战中的融合牌以及有无边框插画的牌不会有宽画版。

系列补充包

每包兄弟之战系列补充包内含以下内容：

至少1张稀有或秘稀牌（大约42%的系列补充包内含2张，13%的内含3张，1%的内含4张，小于1%的内含5张）

1张复古神器额外列表上的复古神器或复古图解牌

1张任意稀有度的传统闪牌，包括无边框稀有牌、变形金刚牌、复古神器牌、复古图解牌、速战牌或指挥官牌

2张任意稀有度的牌，有机会开到兄弟之战指挥官的牌、速战补充包的稀有牌、变形金刚牌，以及复古神器牌和复古图解牌

3张相关的非普通牌

3张相关的普通牌

1张基本地或机体基本地，可能是闪的，也可能是不闪的

1张插画卡

1张精选列表里的牌或一张衍生物、双面辅助用牌、打孔指示物或广告卡

轮抽补充包

兄弟之战轮抽补充包内含以下内容：

1张稀有或秘稀牌，有可能是无边框牌

在1/3的补充包里，1张传统闪牌会替换一张普通牌。这张传统闪牌可能是基本地、普通牌、非普通牌、稀有牌或秘稀牌，也可能是复古神器或复古图解牌

1张复古神器牌或复古图解牌

1张基本地或机体地牌

3不闪的非普通牌

10张不闪的普通牌，其中一张可能被任意稀有度的传统闪牌替换

聚珍补充包

每包聚珍补充包内含：

1张新牌框稀有或秘稀闪卡，有可能是宽画牌，指挥官宽画牌、无边框、复古神器、复古图解牌或有序列号的复古图解牌（在少于1%的补充包里可以开到）

2张不闪的复古或图解神器：每包聚珍补充包内含1张复古神器以及1张图解神器，其中一张会是稀有或秘稀牌。

1张传统闪非普通复古神器或复古图解牌

1张变形金刚系列牌，在21%的补充包里是闪版，在12%的补充包里是破碎玻璃版，在少于1%的补充包里是闪的破碎玻璃版

1张传统闪稀有或秘稀牌

1张不闪的无边框或宽画版稀有或秘稀牌

1张不闪的宽画版指挥官稀有或秘稀牌或速战稀有牌

1张传统闪机体地

2传统闪非普通牌

4张传统闪普通牌

1张传统闪双面衍生物

指挥官套牌

兄弟之战推出了两副指挥官套牌——分别为两兄弟克撒和米斯拉精心设计——为了欢庆万智牌的历史，每张牌均配有复古牌框。没错，这两副套牌中的每一张牌都配有复古牌框。

另外，每副兄弟之战指挥官套牌中还有一包聚珍补充包尝鲜包，其中内含两张牌：

1张稀有或秘稀牌，可能是传统闪、无边框或宽画牌

1张传统闪非普通复古神器或复古图解

聚珍补充包尝鲜包内可能包含指挥官套牌中一张牌的特殊版，或是一张适合加入指挥官套牌的牌张。大多数兄弟之战指挥官套牌内的聚珍补充包尝鲜包和套牌的语言版本一致。如果你的指挥官套牌语言版本是意大利语、葡萄牙语或西班牙语，那么聚珍补充包尝鲜包统一为英语。

套装

每个套装均含八包兄弟之战系列补充包，还有一个超棒的牌盒，可以用来储存牌张和摆放展示。除此之外还有：

20张传统闪基本地

20张不闪的基本地

1张传统闪萼城的凯拉皇后，是Howard Lyon绘制的新插画赠卡版本

1张不闪的变形金刚系列牌张

1个克撒或米斯拉主题的大型Spindown生命计数器

恰逢节假日，兄弟之战会在12月2日推出礼盒版套装，内含一包额外的聚珍补充包以及八包系列补充包，一张变形金刚系列闪卡以及一个变形金刚主题的Spindown骰子。

售前组合

在11月11日系列发售前一个星期，可以在售前赛上使用兄弟之战售前组合。提前拿到六包兄弟之战轮抽补充包，在举办售前赛的零售商那里构组你的首副兄弟之战现开套牌。此系列中，米斯拉和克撒主题的售前组合有各自不同的包装设计，以便你选择为兄弟之中何人而战。

每个售前组合内含：

6包轮抽补充包

1张选自该系列，带戳记的传统闪稀有或秘稀牌

1个售前组合包，包含和兄弟之战机制有关的打孔配件和指示物

1颗Spindown骰子

速战

此次兄弟之战是“速战”史上第二次推出万智牌主题系列以及标准赛合法牌张。速战是体验万智牌限制赛最快捷方便的途径：只需将两包速战补充包洗在一起，即可开始游戏！从新牌手到万智牌长期爱好者，速战是适合所有人的现开赛体验。跳过构组套牌环节，直接开始万智牌游戏。

兄弟之战速战补充包共有十种主题。将随意两包洗在一起，任何事情都可能发生。只需玩几盘游戏，你就可能遇到崇拜坟墓场的基克斯派教徒使用克撒的魔力石，也可能遇到米斯拉的强力机械和泰坦尼亚的亚格斯防线组队。每种颜色都有一张专为速战中两个主题设计的稀有牌，这两个主题是同一个机制的变体。

白色 ：步兵（两个版本）

：步兵（两个版本） 蓝色 ：魔力石（两个版本））

：魔力石（两个版本）） 黑色 ：破坟（两个版本）

：破坟（两个版本） 红色 ：焊接（两个版本）

：焊接（两个版本） 绿色：泰坦巨物（两个版本）

每包兄弟之战速战补充包内含两张稀有或秘稀牌：其中一张为该颜色的主题稀有牌，另一张为主系列的稀有牌，随机选自符合其主题的一个牌池。（在之后发布的兄弟之战速战文章中会展示这些牌。）

每包兄弟之战速战补充包内含以下内容：

1张主题卡，描述速战补充包的主题

共20张游戏用牌

2张稀有牌——一张为主题颜色的主系列稀有或秘稀牌，另一张为速战补充包限定的牌张

2张传统闪地

6张不闪的地

迎新补充包

前往本地WPN店铺的万智牌新牌手可获得一包迎新补充包。现在是介绍好友来体验万智牌的好机会，我们正要开始探索万智牌的历史并在2023年展望未来！