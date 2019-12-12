每个童话故事总有结尾，我们的冒险旅程也将移师下一个时空。那是我们熟悉的世界～神秘莫测诸神密切照护的迷人星空。各位，请坐稳。我们回到了塞洛斯。让我们看看等待着我们的新机制与复出机制。

逸脱

到目前为止，世界与冥界之间存在着相当可靠的屏障。已逝生灵就永远逝去。但这系列的名称毕竟是塞洛斯冥途求生，可见屏障效力已不如以往。这个透气舒畅的来世新系列，为逸脱奠定了稳健基础；这是使亡者获得重生机会的新关键字。

如果具逸脱异能的牌在你坟墓场中，你可以施放它。逸脱为你提供了具有两个组成部分的替代性费用：你将要支付的法术力，以及你将要从你坟墓场中放逐的牌数。逸脱不会改变你能施放咒语的时机。具逸脱异能的瞬间牌随时可使用；其他牌张类型则只可以在你的行动阶段当中，且当堆叠为空的时候施放。

藉由逸脱来施放咒语，并不会改变任何施放咒语的正常规则。咒语会如常进入堆叠。它可以被反击或以其他方式被响应。其总法术力费用不会改变～此特征总是基于咒语原本的法术力费用来确定，而非逸脱费用。

当具逸脱异能的瞬间或法术咒语结算时（或被反击，或以其他方式离开堆叠），它会移回其拥有者的坟墓场。具逸脱异能的永久物咒语结算后会进入战场，但如果它稍后死去，便会移回坟墓场。别让厄睿柏斯知道～只要你有足够的其他牌来放逐，以及有足够的法术力可用，牌张就可以在整盘游戏中一遍又一遍地逸脱。

有些生物牌（例如乖狗狗冥界怒犬）具有的异能，会表示它们逸脱时其上有若干+1/+1指示物。这只是意味着，如果你藉由逸脱异能来从你的坟墓场施放它们，它们进战场时其上便有该数量的+1/+1指示物。

献力

塞洛斯的众神就像无数其他世界的众神一样，生活就是那么朴实无华。它们真正想要的只是受到民众敬慕、爱戴、崇拜、尊重、恐惧、服从、崇敬、尊敬，并且当成好神明。这全都与献力相关，这使献力机制自然而然地在塞洛斯冥途求生中复出。

你的某色献力，便是由你操控的所有永久物当中，该色法术力符号的总数量。提及你的某色献力之异能会以多种方式参照该数字。举例来说，阳神祝佑的达克索斯会用它来定义其防御力。

要计算你的某色献力，请查看由你操控之所有永久物的法术力费用。这些法术力费用中每有一个对应颜色的法术力符号，此数值就加一。举例来说，达克索斯的法术力费用中有两个白色法术力符号，因此操控达克索斯会使你的白色献力增加二。如果有效应提及你的两种颜色献力，则每个属于该两种颜色之一的法术力符号都要计算。如果某个混血法术力符号同时包含这两种颜色，则它只会被计算一次。一般法术力符号（{0}、{1}、{2}等，包括{X}）和无色法术力符号（{C}）不会计入你任何颜色的献力。

当你的白色献力改变时，达克索斯的防御力也会持续更新。但是如果某个正在结算的咒语或异能提及你的某色献力，则你只会计算相应的献力数值一次～于其结算时。举例来说，看看克洛缇丝的构想。

此加成于克洛缇丝的构想结算时计算。这意味着对其响应所发生的任何事情，都可能导致你获得与预期不同的加成。咒语结算后，你的绿色献力即使改变也并不重要。已得的加成不受影响。

星彩

我们几年前首次进军塞洛斯时，揭露了很多关于繁星神域尼兹的信息。天上神明均与结界相连，而星彩这一复出的异能提示，则会因为你使结界成为套牌巨星而慷慨奖励。

作为异能提示，星彩并无特定规则含义。每当结界在你的操控下进战场并触发异能时，此机制便让异能放射璀璨星光。每种星彩加成各自不同。

该结界若同时属于其他牌张类别也无关紧要。举例来说，如果某个结界生物在你的操控下进战场，星彩异能将会触发。然而，未能结算的灵气咒语（可能是因为受响应影响让其目标成为不合法目标）不会进战场，也不会触发星彩异能。

传纪

传纪这种结界会逐个章节讲述壮阔故事。它们最先出现在多明纳里亚中，并且在此系列中壮阔又切题地复出。

如果你不太熟悉传纪，以下是其运作方式。每个传纪都有许多章节（通常是三个章节；但如果某个灵感源自古希腊的系列出现异常冗长的故事，也不要大惊小怪），而各章节都有相关的异能。这些异能通常每回合生效一次，直到故事完结且你将它牺牲为止。它就像图书馆一样，但是滞纳金更少，牺牲和流血却更多。

你会利用学问指示物来追踪你目前正在哪个章节。传纪进战场时上面有一个学问指示物。在你战斗前的行动阶段开始时（也就是你抓了该回合应抓的牌后），你会在由你操控的每个传纪上添加一个学问指示物。以上述任何一种方式添加学问指示物都不用到堆叠。

每当由你操控的传纪获得学问指示物时，相应的章节异能将会触发。这意味着当传纪进战场时，章节I的异能会触发，因为此时是它获得其第一个学问指示物之时。在大多数情况下，章节II的异能将会在你的下一个回合触发，然后章节III的异能会在你的再下一个回合中触发，依此类推。

章节异能会用到堆叠，并可以被回应。如果某个章节异能需要目标，当前却没有可用的合法目标，则章节异能不会生效。一旦最后的章节异能已触发并离开了堆叠（可能是因为结算、被反击，或出于其他方式），则传纪的操控者会牺牲它。

迷醉傍晚

塞洛斯冥途求生快将登陆你的城邦。我们售前赛见！往后也要常相逢！