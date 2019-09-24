时空转移之后，你抬头四望，看到的是一片陌生而又诱人的世界。

各色骑士端坐战马来去匆匆。桥对岸的仙灵注意到你的身影。你甚至闻到远处传来的姜饼曲奇芳香。

卡美洛王国与童话故事交汇于此，欢迎来到艾卓时空！

我享受一切探索全新万智牌世界的机会～新卡牌、新互动、新背景，有太多的新东西等待我们的发掘。而艾卓王权系列更将精彩故事背景揉和在牌张设计与卡牌互动之中，令游戏过程风味十足 …… 这样的系列更能调动我想要去了解它的欲望！

而了解新系列，最好的机会莫过于参加售前赛。

售前赛是专门用于纪念新系列发售的赛事，让你能够抢先获得全新系列卡牌并用其游戏～而店内其他参赛牌手也是如此。你将与大家一起勇闯艾卓的不驯幻野，探索其间魔法与奇景。

那么售前赛到底是怎么一回事呢？请继续读下去吧！

勇闯森林

售前赛是一年中我最喜爱的万智牌赛事。

无论我身处世界的哪个角落，也无论当地处于什么季节，我总会找机会去当地的售前赛前去打探究竟。不止我一个人这么做：许多万智牌牌手，无论是经验丰富的老将还是初出茅庐的新朋友，都和我一样。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一。

为什么？因为售前赛确实是最好玩的万智牌赛事之一！

没有什么能比得上它。你会与其他人一样，先找个座位坐下，然后拿起一些全新的牌张，研究该如何使用。大家能在一个休闲的环境之下进行公平的竞争，让所有人都能感受万智牌新系列中涌动的能量和精彩！

我第一次参加售前赛时才十一岁，立刻就爱上了这种赛事。十八年来都未曾变心，售前赛也变得越来越精彩了！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开老手，你可以直接跳到下一部分。在那里，我将谈谈你在当地牌店将能如何体验艾卓王权。但如果你是这个现开赛丰富世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，就别谈什么在比赛中好好表现了。怎么才能参加呢？

如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的！那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前计划。

你找到店铺了吗？太棒了！

是时候看远一点，为赛事做好准备了。当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

务必带上前往艾卓所需的一切！比如，你还可以带上一副标准赛套牌，在两局之间的空闲时间进行娱乐。还可以带上交换用的牌本，记录生命的纸笔，甚至是一瓶水。

一场售前赛会进行4-5个小时，所以你要留出足够的时间。你需要为战斗补充能量，所以你可以带点轻食补充体力。（不过，我可能会躲开魔法苹果 …… ）你可以事先询问店家～他们甚至可能在店里出售食物！

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好历险所需的一切。你也肯定看过了艾卓王权的牌图集合。如果你想知道比赛是什么样子，不妨一读我的文章「Your First Tournament」，它很有帮助。

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

古老传说

好。现在你准备坐下开始比赛了。你会得到什么呢？

每人都会得到这样的一个售前组合：

里面有六包艾卓王权补充包～外加一张印有戳记的随机稀有或秘稀牌，这是你的售前闪卡。它可能是该系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！

当然里面还有帮你记录生命的Spindown生命计数器。说了这么多，我们干脆打开一个售前组合来看看吧！

太棒了！有许多你需要的东西。

当然最重要的还是这些补充包。就让我们来聊聊接下来要怎么做！

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么 …… 接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你至少需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

值得注意的是，艾卓王权系列当中有一种称为「固色」的机制，能让你在用三点同色法术力来施放咒语时有所回报。（具体机制后文再详述。）这就意味着你可能会比平常更希望打双色套牌，而且会需要根据具较多固色牌的颜色来调整地牌组成，以便更好地利用这一机制。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（你在售前赛可以这样做～大家来这里就是为了享受欢乐的赛事！）

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放[autocard]青年骑士[/autocard]，但通常不会急着在第二回合立刻施放[autocard]受困高塔[/autocard]。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

此外，艾卓王权系列当中还有一种称为「历险」的全新机制，会稍微影响你的计算。一般来说，对于你通常会让其先去历险而后再当作生物施放的牌（也许你更需要历险的效应）而言，我会按照其历险费用摆在法术力曲线上。

举例来说，对于金发入侵者这张牌，我用七点法术力出它的机会通常会比一点出的情况要多，所以我会把它摆在七费牌的位置。另一方面，对于鞍博雷破盾手这张牌，我更愿意花两点法术力出它，而不会让它先去历险。这会需要你去设想用到每张牌的情景，因此尽力就好。如果实在不确定，把历险牌按照生物的法术力费用来摆放是最稳妥的做法。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击这里查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；如果你都用高费大生物，那么你得冒着被对手快速击溃的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

有别于大多数万智牌赛制，现开赛的进程一般稍慢一点。如果你的套牌属于慢速套牌，那么你可以放弃先手选择后手，这样就能多抓一张牌。

补充包添趣

你也许会在艾卓王权补充包中发现一些新的不同之处。

艾卓王权中的部分牌张有特殊或异画版本。举例来说，来看看这张历险牌的通常版和特色版：

此外，你还能从补充包中开出本系列鹏洛客的无边框版本：

很漂亮对吧。稍安勿躁，你很快就能得到它们了！

如果你希望了解更多关于这些精美牌张的信息（包括会在哪些产品中出现，如何获得等），请阅读Mark Rosewater这篇介绍补充包添趣计划的文章。

双头巨人

有些店家也支持一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。（如果你去年有机会玩过火线齐心系列，那么你可能已经很熟悉这个赛制了！）

这是怎么运作的？

简而言之，你需要与你的队友协作构组两副40张的套牌。然后，你们会与另一组牌手来场一盘定胜负的对决。

这类多人游戏如何运作？很简单，你们各自的生物和地都会分开，但你们共享30点总生命，且会同时进行回合。此外，你们还能为彼此进行阻挡！你们需要通力合作才能发挥各自的优势，以此击败对手。

想要进一步了解双头巨人赛制的运作，以及精妙的牌张互动吗？务必点击此处仔细阅读全部内容。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛不是你喜欢的万智牌玩法，或你时间不多，只是想在有空时进行对局，你可以加入现开决斗！

你会获得一副60张、打开即玩的鹏洛客套牌，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手。如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。真的很好玩！

有关售前赛上现开决斗的详细情况，请询问你当地的店家，准备披挂上阵！

聚珍宝盒

如果你之前从未参加过售前赛，那么在此提醒一项从去年开始引入的新方针：你能在售前赛上购买补充包盒！

你没看错：如果你提前预订了补充包盒，你就能立刻将补充包盒带回家（或当场打开！）。请联系你当地的店家了解更多信息。

在艾卓王权系列期间，如果你预订补充包并在售前赛上提货，你能够获得本系列的「买一盒」赠卡。此外还能获得一包全新的Collector Booster（聚珍补充包）！（欲知更多相关信息，请阅读Mark的文章。）这两种促销活动都是送完即止，因此请联系店家询问。

你也可以在售前赛当天购买鹏洛客套牌。无论是否参加现开决斗，你都能随时拿上套牌加入战斗！

艾卓机制

艾卓王权带来了一些新机制。虽然我已经在上文简略提到其中的部分机制，不过若要深入了解，还请阅读机制文章（或者发布释疑），希望你的所有疑问都能在其中找到解答。

魔法圣地

依我看来，艾卓王权是我们制作过的最好系列之一。几乎每张牌上都体现出本时空的美妙意境，对局体验也不错，加上还有「补充包添趣」计划，你还能从补充包中开到我们潜心设计的精致牌张。

你在售前赛上就能亲自去体验这一切！

那么，去向你当地的店家了解详情吧，别忘了通览一下牌图集合，准备好尽享乐趣吧！

还有什么想法或问题吗？请务必告诉我！我很希望听到各位的反馈！你可以发推给我，在Instagram上给我发消息，到我的Tumblr上来向我提问，甚至可以给我发电子邮件。

希望你这次全新世界之旅玩得开心。享受艾卓时空！

～Gavin

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