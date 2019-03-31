鹏洛客，这可不是什么好消息。虽然嘴上说说不把尼可波拉斯当回事很容易。毕竟回头看看，他只不过偶尔出现在不知名的世界，弄点不知道能有什么作用的名堂：死亡崇神者大军？碟状圣阳？时空渡桥？但待所有拼图聚在一起，我们才看清楚尼可波拉斯的阴谋何在，而火花之战已近在眼前。这可能是拉尼卡的末日，也可能更糟。但不用担心，我们还有强力牌张和机制作为我们的坚固后盾。一起来瞧瞧有什么在等着我们。

鹏洛客

虽然「鹏洛客」本身不是什么特殊的机制，但本系列中最耀眼的明星正是他们。我们从未有过这么多的鹏洛客齐聚一个系列，而火花之战开创先河。牌手们在补充包轮抽和现开游戏中遇到他们的概率更高。最近很长一段时间内，鹏洛客牌都是作为秘稀牌登场；即使你是位老玩家，你也可能只是会偶尔才会对上他们。

非普通牌的鹏洛客只有两个异能，且这两个异能都无法增加他们的忠诚。除非你能用其他方法提高他们的忠诚（参见下文的「增殖」），否则这些鹏洛客只会短暂在战场上停留。

实际上，本系列的每个鹏洛客都有一个不会增减忠诚的异能。这类异能可以是静止式异能。静止式异能始终都处于「生效」状态，无论当前是谁的回合，无论你是否起动过该鹏洛客的忠诚异能，它都会一直生效。只要提勃在战场上，他就会让大家都没法获得生命。

这类异能也可以是触发式异能。触发式异能会在满足条件时触发；同样，无论当前是谁的回合，无论你是否起动过该鹏洛客的忠诚异能，都会触发。莉莲娜乐于将你死去的生物化作新的牌张，不分昼夜。

处理鹏洛客的规则在本系列中并无更改。如果你将对手的鹏洛客忠诚降至0，它就会进入其拥有者的坟墓场。对鹏洛客造成伤害，会让他们失去忠诚。你可以利用生物来攻击对手的鹏洛客。如果你如此作，则对手可以如常阻挡。某些能够造成伤害的咒语可以指定鹏洛客为目标，或以其他方式影响到鹏洛客。如果咒语或异能上注记着「任意一个目标」，则它就可以指定生物、牌手或鹏洛客为目标。

囤兵

火花之战系列中有个属于邪恶一方的新关键字：囤兵。还记得波拉斯在阿芒凯干的好事吗？那是为了召集一支精英亡灵大军，攻其不备直捣拉尼卡。这支名唤震惧军的军队正囤兵街道，积聚势力。糟糕。

囤兵能让你派出你自己的灵俑大军。其运作方式如下：当有效应让你囤兵时，先问自己一个简单问题：歼灭世界是否有趣？然后再问自己一个问题：你是否操控了任何军队？如果你尚未操控任何军队生物，则你派出一个0/0黑色灵俑／军队衍生生物。然后在你的一个军队上放置等同于「囤兵」字样后面数字数量的+1/+1指示物。也就是说，如果战场空空如也，无情进军能让你得到一个3/3。

紧随震惧军无情进军而来的，就是震惧军入侵。如果你操控了军队，则你不会新派出衍生物。而是在一个由你操控的军队上放置相应数量的+1/+1指示物。如果那个3/3（准确地说，那个上面有三个+1/+1指示物的0/0）还在战场，则震惧军入侵的触发式异能会再加一个+1/+1指示物，让你的大军变成4/4。

虽然囤兵的设计目标是让你任何时间最多只能操控一个军队；但也还是有其他方式可以绕过这一限制。你可以复制一个由你操控的军队，或也许你操控有「具有所有生物类别」的生物。如果当你囤兵时已操控数个军队，则你是选择其中一个军队来获得全部的+1/+1指示物。虽然牌手可以回应让你囤兵的咒语或异能，但一旦你开始执行囤兵的动作，就没人可以打断你了。就算你要新派出军队也是一样～在灵俑／军队衍生生物刚进战场还是0/0，尚没有得到指示物时，没有牌手能有所行动。

尽管+1/+1指示物象征着不断加入战局的永生者数量，但灵俑／军队衍生生物仍只是一个生物。它有两种生物类别：灵俑、军队。本系列中还藏有一些能给灵俑衍生物带来强力加成的异能（震惧军入侵上面就有一个）。切记，这类加成对所有灵俑衍生物都有用，而不仅限于你刚囤兵派出的那一个。

增殖

火花之战里还有一个重要的复出关键字：增殖。有些牌手可能还记得，他们曾利用增殖当作工具散播破坏与衰败。毕竟这都是非瑞克西亚的造物。但在这场满是鹏洛客和+1/+1指示物的战争中，增殖将扮演一个完全不同的角色。

增殖的流程是，选择任意数量上面有一个或数个指示物的牌手或永久物。这里的「一个或数个指示物」可以是任意种类的指示物：生物上的+1/+1指示物，鹏洛客上的忠诚指示物，甚至也可以是不常见的计时指示物、充电指示物或末日指示物。牌手能获得的指示物也不例外～包括能量指示物、经验指示物、中毒指示物等。对所选的每位牌手和每个永久物而言，为其已有的每种指示物各放置一个同类的指示物。

切记，当你增殖时，你只会在你想要增加指示物的牌手和／或永久物上放置指示物。如果某个由对手操控的生物上有+1/+1指示物，你也可以大胆增殖，不必担心会让它变大。

本次增殖的规则有了一处细部调整。此前，如果某牌手或永久物上面有多种指示物，你只能选择其中一种来增加。现在，你所有指示物都要多放。这种情况最有可能发生在牌手身上（虽然也不太常见）。假设你的某位对手同时有一个能量指示物和一个中毒指示物。如果有人增殖，那该牌手不是会多得两个指示物（每种一个），就是一个都不会多，取决于增殖的牌手是否要选择这位对手。

战争故事

火花之战开始了。这是末日的前夕吗？还不好说。那这是否预示着许多炫酷的新牌会提升现有套牌或成为新套牌的基石？毋庸置疑。敬请紧密关注本站与友站，前线战报正陆续传来。