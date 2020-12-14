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欢迎来到摇滚的凯德海姆
维京人、神祇、神话、传奇。大量的胡子。凯德海姆即将让你脑洞大开。
凯德海姆即将到来，随之而来的是一些在万智牌中首见，最坏、最顽劣但超赞的角色、卡牌以及风格。为了向您介绍这个世界，我们将在本周举办万智牌「金属摇滚周」，来一窥这个将于1月7日首次亮相并正式展开预览季的世界。/p>
预览另一个预览？是的，有疑问吗？
这里先来爆些料。
预览 – 从今天开始到周四，我们将与以上这些真正的摇滚咖合作。然后我们会再1月7日再来一次。
首发日 – 1月7日,上午9点, 太平洋时区 twitch.tv/magic请务必赏光。
Magic: The Gathering Arena上线 – 1月28日
Magic: The Gathering Online上线 – 也是1月28日
售前现开 – 1月29日开始
基本上&#^%ing随处可得 – 2月5日
凯德海姆到底棒的有多夸张？问问他们吧：
他们就住在这里， $#%ing *$&#()。
我们也将发现、并遇上一些挺坏的鹏洛客。你会看到他们四处作怪。比如在一些海报上：
或一些包装上：
其中还包括我们的所有发行品中最具金属摇滚风格的，凯德海姆聚珍补充包。
卡娅和提勃回归，并且前所未有地强大。但我们也有两位新鹏洛客泰瓦科尔和尼科阿理斯。你今天就可以点击他们的名字，看到这两位角色。
敬请在一整周持续关注万智牌的金属摇滚周。将会有海量的内容。一些预览、一些画作，一或两部预告片。然后在1月7日早上9，我们直接进入凯德海姆。