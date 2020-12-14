维京人、神祇、神话、传奇。大量的胡子。凯德海姆即将让你脑洞大开。

凯德海姆即将到来，随之而来的是一些在万智牌中首见，最坏、最顽劣但超赞的角色、卡牌以及风格。为了向您介绍这个世界，我们将在本周举办万智牌「金属摇滚周」，来一窥这个将于1月7日首次亮相并正式展开预览季的世界。/p>

预览另一个预览？是的，有疑问吗？

这里先来爆些料。

预览 – 从今天开始到周四，我们将与以上这些真正的摇滚咖合作。然后我们会再1月7日再来一次。

首发日 – 1月7日,上午9点, 太平洋时区 twitch.tv/magic请务必赏光。

Magic: The Gathering Arena上线 – 1月28日

Magic: The Gathering Online上线 – 也是1月28日

售前现开 – 1月29日开始

基本上&#^%ing随处可得 – 2月5日

凯德海姆到底棒的有多夸张？问问他们吧：

Art by: Manuel Castanon

Art by: Lius Lasahido

Art by: Simon Dominic

他们就住在这里， $#%ing *$&#()。

Art by: Svetlin Velinov

Art by: Anastasia Ovchinnikova

Art by: Alayna Danner

Art by: Piotr Dura

我们也将发现、并遇上一些挺坏的鹏洛客。你会看到他们四处作怪。比如在一些海报上：

或一些包装上：

其中还包括我们的所有发行品中最具金属摇滚风格的，凯德海姆聚珍补充包。

卡娅和提勃回归，并且前所未有地强大。但我们也有两位新鹏洛客泰瓦科尔和尼科阿理斯。你今天就可以点击他们的名字，看到这两位角色。

敬请在一整周持续关注万智牌的金属摇滚周。将会有海量的内容。一些预览、一些画作，一或两部预告片。然后在1月7日早上9，我们直接进入凯德海姆。