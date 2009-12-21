在赞迪卡这世界，一切都将变得更有趣。由于其间狂野而无可预测的法术力，这时空的地貌变动原已相当频繁，如今更是变幻无常，让此地的旅程变得更加刺激而危险。

而在赞迪卡交由天地醒转接棒之后，又有哪些致命危机等着你？且让我们瞧瞧。

多重增幅

赞迪卡带回了增幅的力量，这让咒语～以吸血鬼啮咬为例～在你有多余法术力可运用时变得更加强劲。在天地醒转中，你有了更多选择。你能运用的不只是增幅；天地醒转介绍的新关键字叫作：多重增幅。

Skitter of Lizards

多重增幅正如其字面意义所示：无限制的增幅。你增幅咒语时只能作一次，或完全不增幅～算个是或否的问题。而如果你的咒语有多重增幅，只要你负担得起，就能随意增幅任意次数。如果你在早期抽到掠行蜥蜴，它会是个费用合理的1/1或2/2敏捷生物。但若你稍晚才抽到，应该不会只想要个小小生物。而掠行蜥蜴会是多大？完全由你决定。

醒转天地

一如此系列的名称所暗示：大地已起身加入战局。当山脉飞过头顶，平原耸立眼前，你也会想呼唤自己的某片大地来参战。

Vastwood Zendikon

要不要来个广林赞迪肯？这绿色灵气能结附在任何地上～不单是树林而已～，并将它变成巨大的6/4生物。而四绿这样的费用要比巨爪亚龙更低廉，并且如果你让它结附在本回合之前便由你操控的地上，你甚至马上就能用这个地攻击。如果它所结附的地进入坟墓场，这赞迪肯虽将退出战局，但此地却能跳回你手上，准备回到横置以产生法术力的老本行...或者，比如说，触发地落异能。说到这个...

地落

地落于天地醒转再度登场，所以你可以期待更多牌会在地于你操控下放进战场时带来加成，就如同热泉滑翔兽晶石蟹这些前辈一样。

天地醒转的地落牌并非都依照固有的模式运作。其中有些更接近这个样子：

Mysteries of the Deep

深海谜团是个瞬间，所以当你想要抽个两张牌时，几乎随时都可以施放它。但如果它结算时，你在同回合已经有过一个地放进战场，则你改为抽三张牌。这可能意味着你会放弃瞬间的灵活性，而在自己回合中施放它...或是意味着你想在对手回合中靠着坎尼之心探险沸腾山湖来将地牌放进战场。

寇族，吸血鬼，以及伙伴

在这么多全新变貌之中，你依旧能找到些老面孔。

Ruthless Cullblade

吸血鬼依旧活跃于天地醒转。一如你所见，绝情汰锋兵也加入了赞迪卡那总生命为10或更少的「嗜杀」机制行列。

Kitesail Apprentice

寇族也再度与您见面。其中一些类似航筝新手者，就如其赞迪卡弟兄一样地喜好武具。

Halimar Excavator

天地醒转也带来许多的伙伴，让你的冒险队伍更壮声势。其中有些是直接明快的打手，但哈利玛开挖人让伙伴策略有了更新的获胜手段。

立刻上路

以上就是天地醒转机制速成班的内容。本系列还有更多内容待你发现，但也别忘了利用它来当成回头造访赞迪卡的探险地图。