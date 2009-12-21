在赞迪卡这世界，一切都将变得更有趣。由于其间狂野而无可预测的法术力，这时空的地貌变动原已相当频繁，如今更是变幻无常，让此地的旅程变得更加刺激而危险。

而在赞迪卡交由天地醒转接棒之后，又有哪些致命危机等着你？且让我们瞧瞧。

多重增幅

赞迪卡带回了增幅的力量，这让咒语～以 吸血鬼啮咬 为例～在你有多余法术力可运用时变得更加强劲。在天地醒转中，你有了更多选择。你能运用的不只是增幅；天地醒转介绍的新关键字叫作：多重增幅。

多重增幅正如其字面意义所示：无限制的增幅。你增幅咒语时只能作一次，或完全不增幅～算个是或否的问题。而如果你的咒语有多重增幅，只要你负担得起，就能随意增幅任意次数。如果你在早期抽到掠行蜥蜴，它会是个费用合理的1/1或2/2敏捷生物。但若你稍晚才抽到，应该不会只想要个小小生物。而掠行蜥蜴会是多大？完全由你决定。

醒转天地

一如此系列的名称所暗示：大地已起身加入战局。当山脉飞过头顶，平原耸立眼前，你也会想呼唤自己的某片大地来参战。

要不要来个广林赞迪肯？这绿色灵气能结附在任何地上～不单是 树林 而已～，并将它变成巨大的6/4生物。而 四绿 这样的费用要比 巨爪亚龙 更低廉，并且如果你让它结附在本回合之前便由你操控的地上，你甚至马上就能用这个地攻击。如果它所结附的地进入坟墓场，这赞迪肯虽将退出战局，但此地却能跳回你手上，准备回到横置以产生法术力的老本行...或者，比如说，触发地落异能。说到这个...

地落

地落于天地醒转再度登场，所以你可以期待更多牌会在地于你操控下放进战场时带来加成，就如同 热泉滑翔兽 或 晶石蟹 这些前辈一样。

但天地醒转的地落牌并非都依照固有的模式运作。其中有些更接近这个样子：

深海谜团是个瞬间，所以当你想要抽个两张牌时，几乎随时都可以施放它。但如果它结算时，你在同回合已经有过一个地放进战场，则你改为抽三张牌。这可能意味着你会放弃瞬间的灵活性，而在自己回合中施放它...或是意味着你想在对手回合中靠着 坎尼之心探险 或 沸腾山湖 来将地牌放进战场。

寇族，吸血鬼，以及伙伴

在这么多全新变貌之中，你依旧能找到些老面孔。

吸血鬼依旧活跃于天地醒转。一如你所见，绝情汰锋兵也加入了赞迪卡那总生命为10或更少的「嗜杀」机制行列。

寇族也再度与您见面。其中一些类似航筝新手者，就如其赞迪卡弟兄一样地喜好武具。

天地醒转也带来许多的伙伴，让你的冒险队伍更壮声势。其中有些是直接明快的打手，但哈利玛开挖人让伙伴策略有了更新的获胜手段。

立刻上路

以上就是天地醒转机制速成班的内容。本系列还有更多内容待你发现，但也别忘了利用它来当成回头造访赞迪卡的探险地图。