在万智牌中，鹏洛客是具有强大能力的法师，可以在不同时空间旅行。多重宇宙中有着多到数不清的世界，而鹏洛客的特殊能力让他们可以来往于不同世界，藉由这些经验增进自己的知识与力量。

火花：千万中之一

在上千万个生灵中，只会有一个具有「火花」，这难以言喻的本质让此生灵有机会成为鹏洛客。而在生来便具有「火花」的人之中，又只有极少数才有机会将它「点燃」，并藉此了解自己穿越时空的潜力。许多鹏洛客点燃火花的时机都是在面临巨大危机或创伤时，但每个人的觉醒过程都各有不同。濒死经验也许能点燃火花，但改变生命的顿悟或是出神冥思也可能让法师掌握到超凡的真理。而每位鹏洛客都有自己的一段觉醒过程。

黑暗虚空

黑暗虚空是拿来称呼介于时空间的空间之诗意说法。黑暗虚空是个混沌、逻辑扭曲的半存在地带，充满了称为乙太的原始物质。只有鹏洛客能在此生存，而且能停留的时间也有限。大多数不具有鹏洛客火花的生灵，会被充斥于黑暗虚空间的原始熵力与流窜的法术力瞬间撕裂。

鹏洛客的生命

点燃了鹏洛客火花之后，通常会为自己的生命设定一个目标，不论它是什么。鹏洛客的生命都用来探索多重宇宙，发现奇特的秘密与经验，并深入自己的灵魂。鹏洛客的生命充满了选择与自我决定，不受世界或命运所局限。具备了任意来去的自由与法术的力量，每位鹏洛客都有办法在历史上面留名。

已知的鹏洛客