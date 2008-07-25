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何谓鹏洛客？
在万智牌中，鹏洛客是具有强大能力的法师，可以在不同时空间旅行。多重宇宙中有着多到数不清的世界，而鹏洛客的特殊能力让他们可以来往于不同世界，藉由这些经验增进自己的知识与力量。
火花：千万中之一
在上千万个生灵中，只会有一个具有「火花」，这难以言喻的本质让此生灵有机会成为鹏洛客。而在生来便具有「火花」的人之中，又只有极少数才有机会将它「点燃」，并藉此了解自己穿越时空的潜力。许多鹏洛客点燃火花的时机都是在面临巨大危机或创伤时，但每个人的觉醒过程都各有不同。濒死经验也许能点燃火花，但改变生命的顿悟或是出神冥思也可能让法师掌握到超凡的真理。而每位鹏洛客都有自己的一段觉醒过程。
黑暗虚空
黑暗虚空是拿来称呼介于时空间的空间之诗意说法。黑暗虚空是个混沌、逻辑扭曲的半存在地带，充满了称为乙太的原始物质。只有鹏洛客能在此生存，而且能停留的时间也有限。大多数不具有鹏洛客火花的生灵，会被充斥于黑暗虚空间的原始熵力与流窜的法术力瞬间撕裂。
鹏洛客的生命
点燃了鹏洛客火花之后，通常会为自己的生命设定一个目标，不论它是什么。鹏洛客的生命都用来探索多重宇宙，发现奇特的秘密与经验，并深入自己的灵魂。鹏洛客的生命充满了选择与自我决定，不受世界或命运所局限。具备了任意来去的自由与法术的力量，每位鹏洛客都有办法在历史上面留名。
已知的鹏洛客
- 金鬃阿耶尼, 这位骄傲的狮族能透视他人灵魂的光辉。
- 杰斯贝连, 年轻而具潜力的心灵操控法术逸才。
- 莉莲娜维斯, 这位美丽的死灵术士仍被黑暗的过去追逐着。
- 茜卓纳拉, 完全无法服从权威的烈焰术士。
- 召兽使贾路, 崇敬自然对他来说就是要成为猎者。
- 泰兹瑞, 执着追求乙金秘密的天才神器师 。
- 萨坎沃, 崇敬凶猛巨龙的狂野祭师.
- 艾紫培提瑞, 寻觅自己安身立命之时空的年轻骑士。
- 古老巨龙尼可波拉斯对多重宇宙有着详尽的认识，其邪恶更是无从测度。
- 妮莎瑞文，高傲的妖精领袖，相信自己的族人统治着多重宇宙。
- 索霖马可夫，古老的吸血鬼，掌握着赞迪卡独特又强烈之环境的秘密。
- 基定尤拉，注重荣誉、不畏赴战的守护者。
- 乌尔博格的凡瑟，是位天赋优异的神器师与传送师，也是新血统鹏洛客的第一人。
- 寇斯，是位强猛的瓦许克领袖，所运用的塑地术法能将土石化为武器。
- 卡恩这位能够驱使五色术法的银魔像，是为了从事时间旅行而诞生，并且也是远古遗产的关键。